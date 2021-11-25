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Білорусь (3872) Укрзалізниця (1069) вагони (103)

Укрзалізниця спровокувала дефіцит цистерн у Білорусі, - БНК-Україна

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Укрзалізниця спровокувала дефіцит цистерн у Білорусі, - БНК-Україна

Через кризу в Укрзалізниці у експортерів продукції з Білорусі виникли проблеми з виконанням контрактів, а білоруські цистерни хронічно затримуються в Україні.

Про це розповів генеральний директор "БНК-Україна" Євген Поспєлов, повідомляє Ukraine rail monitoring.

За словами Поспєлова, уже кілька місяців компанія фіксує критичні затримки залізничних цистерн в Україні, у зв’язку з чим утворився гострий дефіцит білоруських порожніх вагонів. "Станом на 23 листопада в Україні перебуває 2 857 цистерн білоруської прописки, тоді як ще тижнем раніше цей показник не перевищував 2 500, а у звичайних умовах він становить близько 1 500", - повідомив Поспєлов.

Наразі "БНК-Україна", яка експортує нафтопродукти з Білорусі, змушена вживати додаткові заходи для виконання листопадових відвантажень продукції українським контрагентам, наголошуючи, що причина затримок в кризовій ситуації на залізниці. Також гендиректор компанії зазначив, що білоруська сторона неодноразово привертала увагу до необхідності розв’язання проблем залізничних перевезень в Україні та ініціювала зустрічі із представниками Укрзалізниці з метою їх вирішення. Згідно з офіційними даними УЗ, обіг вантажних вагонів погіршується: з початку року вантажі доставляються вже на 1,5 доби довше. Так, оборот напіввагонів із показника 6,21 у січні збільшився до 7,39 діб у жовтні. У листопаді, за словами відправників вантажу, ситуація стала ще напруженішою, і почала загрожувати стабільності поставок.

Так, за словами генерального директора ПСГ "Ковальська" Сергія Пилипенка, компанія зіткнулася з надзвичайною ситуацією: 80% виробничих потужностей зупинилися на кілька діб через неможливість доставити сировину залізницею. Через те, що понад 500 вагонів із цементом та щебенем нікуди не рухалися через тотальну відсутність тяги, компанія зупинила відвантаження бетону для наших клієнтів.

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Топ коментарі
+9
Найвеличніший залізничник С.Лещенко накерував.
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25.11.2021 17:35
+4
Куди не глянь - всюди срака. Повна.
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25.11.2021 18:15
+4
Это профилактика незаконной миграции.
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25.11.2021 18:38
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Найвеличніший залізничник С.Лещенко накерував.
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25.11.2021 17:35 Відповісти
Рууки прочь от Сирожи))))
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25.11.2021 17:46 Відповісти
тока ногами !!! )))) с размаху желательно )))
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25.11.2021 19:15 Відповісти
Та вже пора рельси на метал здавати...
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25.11.2021 17:40 Відповісти
не подсказывайте (там за металлолом уже месяц рыдает ахметка )))
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25.11.2021 19:16 Відповісти
хоть какая-то польза от рукожопого руководства Укрзализныци.
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25.11.2021 18:08 Відповісти
Да оставьте их себе, нах.. сипатому возвращать!
Слава Украiнi и Жыве Беларусь!
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25.11.2021 18:12 Відповісти
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Украинцы, честные люди(а вы нет).
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25.11.2021 19:17 Відповісти
Куди не глянь - всюди срака. Повна.
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25.11.2021 18:15 Відповісти
Ну так, а что идиоты хотели, если выбрали профессиональных клоунов. Была бы у нас соответствующая отрасль экономики, тогда в ней был бы подъем! А во всех остальных отраслях, они полные дятлы, так что имеем вполне прогнозируемый результат!
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25.11.2021 19:21 Відповісти
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а на фига бацке бочки, вин тама европу шатает та с путеным лобызается, некогда ему о бочках думать
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25.11.2021 18:30 Відповісти
Тупое ты сорокоградусное туловище.Посмотри-новость вышла,а там уже 10-50 комментов.Ты пишешь в демо версии,глупая-глупая свинья😂🌷×××
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25.11.2021 20:04 Відповісти
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безмозглое, ты опять на дежурстве лайно по двойной ставочке хлебаешь? ты тут,наверно, самоей высокооплачиваемое😂
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25.11.2021 20:31 Відповісти
Точно синий.Посмотри на выход новости и на время перых комментов.Ты половину новостей не видишь.Еще раз для тупой свиньи-это демо версия😂🌷×××
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25.11.2021 20:34 Відповісти
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та по х..., раз такое лайно, як ти, даже в демо-версии обитает😂
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25.11.2021 20:37 Відповісти
Э не тупая ты свинья,для меня это не демо версия. 90 % твоих высеров никто не видит.Думай сам почему так.Еще раз.Посмотритна время выхода новости и на время первых комментов.Ты сам для себя практически пишешь и довольно давно😂🌷×××
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25.11.2021 20:41 Відповісти
А чего удрал?Тю,подумаешь демоверсия.А ума видимо не хватает,перейти на нормальную?Ну значит так и останешь тупой,старой свиньей😂🌷×××
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25.11.2021 22:25 Відповісти
Тебя обычно пинают,а тут тишина😂🌷×××
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25.11.2021 20:07 Відповісти
Это профилактика незаконной миграции.
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25.11.2021 18:38 Відповісти
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Так этими же цистернами в Украину доставляются белорусские бензин и солярка. Беларусь обеспечивает около половины украинского рынка бензина и 30% рынка солярки (тут 50% рынка за злобными москалями). Не будет возврата цистерн - не будет в Украине белорусских нефтепродуктов.
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25.11.2021 19:35 Відповісти
 
 