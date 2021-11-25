Европарламент признал ответственность России за преступления "Группы Вагнера"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию о нарушении прав человека российскими наемниками из "Группы Вагнера", признав, что именно власти РФ несут ответственность за совершенные этим формированием преступления. За принятие документа проголосовали 585 депутатов, 40 были против, 43 – воздержались.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Европейские депутаты самым решительным образом осуждают чудовищные преступления, совершенные российской военизированной организацией "Группа Вагнера" и сродными с ней воинскими образованиями в разных зонах конфликта. Депутаты заметили, что российское государство ответственно за финансирование, тренировку, организацию и оперативное командование этими парамилитарными группами и отметили, что действия "Группы Вагнера" совпадают с попытками России усилить своё влияние в таких зонах.
"Группа Вагнера", как и другие наемники в сфере безопасности, должны восприниматься как теневые организации российского государства", - подчеркивается в документе.
В частности, в резолюции говорится, что "Группа Вагнера" участвует во многих конфликтах по всему миру, в частности, в Украине, в Сирии, Судане, Мозамбике, Ливии, в Центральноафриканской Республике и Венесуэле. Учитывая последствия преступлений наемников, депутаты приветствовали заявление высокого представителя ЕС об обязательном принятии целевых санкций ЕС против лиц и учреждений, связанных с "Группой Вагнера", а также лиц и организаций, работающих с ними. В частности, европейские политики акцентировали внимание на необходимости запрета на путешествия и замораживание активов для всех оперативных работников "Группы Вагнера".
Европарламент призывает все страны, которые пользуются "услугами" "Группы Вагнера" или связанных с ней организаций, прервать любые связи с этой ЧВК и её сотрудниками. В документе также содержится призыв к Еврокомиссии гарантировать, что фонды ЕС ни при каких условиях не могут использоваться странами, для которых они предназначаются, на финансирование частных военных компаний, причастных к нарушениям прав человека.
Как сообщалось, на прошлой неделе Совет министров ЕС по иностранным делам принял политическое решение о наложении санкций ЕС на "Группу Вагнера", людей и учреждения, причастные к её деятельности.
Пожалуйста, подождите...
kremlin_mother_expert 9 часов назад
ОТКРЫТЬ В
🇺🇦🇷🇺Интересная конфигурация разворачивается на Украине: Москву о готовящемся задержании членов ЧВК «Вагнер» предупредила украинская сторона. Самолет с «вагнеровцами» должны были принудительно посадить в Киеве, но оказалось, что в Киеве есть противоборствующие группировки во власти, одна из которых намеревалась задержать бойцов ЧВК, а другая не дала этого сделать, передав информацию россиянам. Последнюю группу во главе с главой Офиса президента Украины Ермаком считают умеренной и договороспособной. Ранее Ермак уже демонстрировал способность договариваться на переговорах в Минске с Дмитрием Козаком, помощником Путина. Сейчас ситуация на Украине сложная, поскольку новая американская власть во главе с Байденом требует от Киева прекратить все контакты с Россией. Но люди, которые готовы разговаривать с Москвой, никуда не делись и Ермак - один из них.
21
https://wagnera.ru/
У них на сайте в рубрике "Наши герои" портреты Моторолы, Гиви, Захарченко...
Одними из источников финансирования ЧВК в СМИ называются секретные статьи расходов Минобороны РФ, а также бизнесмена Евгения Пригожина, приближенного к президенту России Владимиру Путину. Его еще называют "поваром Путина". Как выяснил РБК, Евгений Пригожин участвовал в нескольких тендерах на обеспечение содержания базы группы Вагнера.
"Группа Вагнера", по многочисленным свидетельствам, тренируется на военной базе у хутора Молькино в Краснодарском крае, непосредственно соседствуя с 10-й отдельной бригадой спецназа ГРУ Минобороны РФ (в/ч 51532).
В 2016 ГОДУ УТКИН БЫЛ ЗАМЕЧЕН НА СПЕЦИАЛЬНОМ ПРИЕМЕ В КРЕМЛЕ ДЛЯ ВОЕННЫХ, ОТЛИЧИВШИХСЯ ОСОБЫМ ГЕРОИЗМОМ.
А в Украине нынешняя власть предала наших героев-разведчиков