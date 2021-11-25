Европарламент признал ответственность России за преступления "Группы Вагнера"

Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию о нарушении прав человека российскими наемниками из "Группы Вагнера", признав, что именно власти РФ несут ответственность за совершенные этим формированием преступления. За принятие документа проголосовали 585 депутатов, 40 были против, 43 – воздержались.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Европейские депутаты самым решительным образом осуждают чудовищные преступления, совершенные российской военизированной организацией "Группа Вагнера" и сродными с ней воинскими образованиями в разных зонах конфликта. Депутаты заметили, что российское государство ответственно за финансирование, тренировку, организацию и оперативное командование этими парамилитарными группами и отметили, что действия "Группы Вагнера" совпадают с попытками России усилить своё влияние в таких зонах.

"Группа Вагнера", как и другие наемники в сфере безопасности, должны восприниматься как теневые организации российского государства", - подчеркивается в документе.

В частности, в резолюции говорится, что "Группа Вагнера" участвует во многих конфликтах по всему миру, в частности, в Украине, в Сирии, Судане, Мозамбике, Ливии, в Центральноафриканской Республике и Венесуэле. Учитывая последствия преступлений наемников, депутаты приветствовали заявление высокого представителя ЕС об обязательном принятии целевых санкций ЕС против лиц и учреждений, связанных с "Группой Вагнера", а также лиц и организаций, работающих с ними. В частности, европейские политики акцентировали внимание на необходимости запрета на путешествия и замораживание активов для всех оперативных работников "Группы Вагнера".

Европарламент призывает все страны, которые пользуются "услугами" "Группы Вагнера" или связанных с ней организаций, прервать любые связи с этой ЧВК и её сотрудниками. В документе также содержится призыв к Еврокомиссии гарантировать, что фонды ЕС ни при каких условиях не могут использоваться странами, для которых они предназначаются, на финансирование частных военных компаний, причастных к нарушениям прав человека.

Как сообщалось, на прошлой неделе Совет министров ЕС по иностранным делам принял политическое решение о наложении санкций ЕС на "Группу Вагнера", людей и учреждения, причастные к её деятельности.