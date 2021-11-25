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Новости За рубежом
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Европарламент (467) Россия (38349) ЧВК Вагнера (650)

Европарламент признал ответственность России за преступления "Группы Вагнера"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Европарламент признал ответственность России за преступления "Группы Вагнера"

Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию о нарушении прав человека российскими наемниками из "Группы Вагнера", признав, что именно власти РФ несут ответственность за совершенные этим формированием преступления. За принятие документа проголосовали 585 депутатов, 40 были против, 43 – воздержались.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Европейские депутаты самым решительным образом осуждают чудовищные преступления, совершенные российской военизированной организацией "Группа Вагнера" и сродными с ней воинскими образованиями в разных зонах конфликта. Депутаты заметили, что российское государство ответственно за финансирование, тренировку, организацию и оперативное командование этими парамилитарными группами и отметили, что действия "Группы Вагнера" совпадают с попытками России усилить своё влияние в таких зонах.

"Группа Вагнера", как и другие наемники в сфере безопасности, должны восприниматься как теневые организации российского государства", - подчеркивается в документе.

В частности, в резолюции говорится, что "Группа Вагнера" участвует во многих конфликтах по всему миру, в частности, в Украине, в Сирии, Судане, Мозамбике, Ливии, в Центральноафриканской Республике и Венесуэле. Учитывая последствия преступлений наемников, депутаты приветствовали заявление высокого представителя ЕС об обязательном принятии целевых санкций ЕС против лиц и учреждений, связанных с "Группой Вагнера", а также лиц и организаций, работающих с ними. В частности, европейские политики акцентировали внимание на необходимости запрета на путешествия и замораживание активов для всех оперативных работников "Группы Вагнера".

Европарламент призывает все страны, которые пользуются "услугами" "Группы Вагнера" или связанных с ней организаций, прервать любые связи с этой ЧВК и её сотрудниками. В документе также содержится призыв к Еврокомиссии гарантировать, что фонды ЕС ни при каких условиях не могут использоваться странами, для которых они предназначаются, на финансирование частных военных компаний, причастных к нарушениям прав человека.

Как сообщалось, на прошлой неделе Совет министров ЕС по иностранным делам принял политическое решение о наложении санкций ЕС на "Группу Вагнера", людей и учреждения, причастные к её деятельности.

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Топ комментарии
+27
У Украины был шанс захватить 28 особо опасных отморозков из этой созданной государством-агрессором банды. Но предательство Гундосика-Ермака всё обнулило...
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25.11.2021 19:58
+11
якось швидко, можнo ще років на 15 це визнання відкласти..
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25.11.2021 19:56
+11
Невже як у кошенят починають прорізатися оченята. Не зупиняйтеся пора вже одну державу визнавати державою-терористом і спонсором тероризму.
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25.11.2021 19:58
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Правила форума Совет форумчан
якось швидко, можнo ще років на 15 це визнання відкласти..
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25.11.2021 19:56 Ответить
У Украины был шанс захватить 28 особо опасных отморозков из этой созданной государством-агрессором банды. Но предательство Гундосика-Ермака всё обнулило...
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25.11.2021 19:58 Ответить
У всьому винні палки Порошенка, який підкидає їх у "колеса" молодій ко-манді, коли у тієї кінчаються "доріжки"...
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25.11.2021 20:11 Ответить
Невже як у кошенят починають прорізатися оченята. Не зупиняйтеся пора вже одну державу визнавати державою-терористом і спонсором тероризму.
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25.11.2021 19:58 Ответить
не-не-не....пока зима и газик в цене...это делать преждевременно...
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25.11.2021 20:47 Ответить
Сайт Украина 365 прислал видос об вояках Путлера в Крыму... :D придумали защиту для танков от Джавелинов и Байрактаров...Турция ржет...с этого видоса...https://youtu.be/_gxzS6QrEfg ой держите меня семеро...
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25.11.2021 20:46 Ответить
пздц..глупо бы было если-бы они не признали прямой ответственности кацапов за чвк-вагнера !!!
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25.11.2021 20:49 Ответить
Перадача Лукашенком вагнеровців в Кацапію.- яскравий злочин, що має конкретну назву-Підтримка міжнародного тероризхму
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25.11.2021 20:57 Ответить
Невже не може бути чути від зажирівших європейців чи це щоб потільки пошльопать губами
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25.11.2021 21:03 Ответить
єрмак такі "нужнік"(нужний человек) путіна:Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert 9 часов назад

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🇺🇦🇷🇺Интересная конфигурация разворачивается на Украине: Москву о готовящемся задержании членов ЧВК «Вагнер» предупредила украинская сторона. Самолет с «вагнеровцами» должны были принудительно посадить в Киеве, но оказалось, что в Киеве есть противоборствующие группировки во власти, одна из которых намеревалась задержать бойцов ЧВК, а другая не дала этого сделать, передав информацию россиянам. Последнюю группу во главе с главой Офиса президента Украины Ермаком считают умеренной и договороспособной. Ранее Ермак уже демонстрировал способность договариваться на переговорах в Минске с Дмитрием Козаком, помощником Путина. Сейчас ситуация на Украине сложная, поскольку новая американская власть во главе с Байденом требует от Киева прекратить все контакты с Россией. Но люди, которые готовы разговаривать с Москвой, никуда не делись и Ермак - один из них.



21
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25.11.2021 21:12 Ответить
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25.11.2021 21:37 Ответить
Официальный сайт ЧВК "Вагнер"
https://wagnera.ru/
У них на сайте в рубрике "Наши герои" портреты Моторолы, Гиви, Захарченко...

Одними из источников финансирования ЧВК в СМИ называются секретные статьи расходов Минобороны РФ, а также бизнесмена Евгения Пригожина, приближенного к президенту России Владимиру Путину. Его еще называют "поваром Путина". Как выяснил РБК, Евгений Пригожин участвовал в нескольких тендерах на обеспечение содержания базы группы Вагнера.

"Группа Вагнера", по многочисленным свидетельствам, тренируется на военной базе у хутора Молькино в Краснодарском крае, непосредственно соседствуя с 10-й отдельной бригадой спецназа ГРУ Минобороны РФ (в/ч 51532).
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25.11.2021 21:55 Ответить
ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ УТКИН (род. 11 июня 1970 - российский офицер спецназа ГРУ, подполковник запаса, кавалер четырёх орденов Мужества, по данным СМИ считается основателем частной военной компании ЧВК Вагнер, имеет позывной "Вагнер"

В 2016 ГОДУ УТКИН БЫЛ ЗАМЕЧЕН НА СПЕЦИАЛЬНОМ ПРИЕМЕ В КРЕМЛЕ ДЛЯ ВОЕННЫХ, ОТЛИЧИВШИХСЯ ОСОБЫМ ГЕРОИЗМОМ.

А в Украине нынешняя власть предала наших героев-разведчиков
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25.11.2021 21:59 Ответить
жаль только,что резолюция не имеет силы юридического покарания....
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25.11.2021 23:47 Ответить
двуличие, а black water не тем же занимается
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26.11.2021 07:24 Ответить
 
 