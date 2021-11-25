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Європарламент (340) Росія (28488) ПВК "Вагнер" (638)

Європарламент визнав відповідальність Росії за злочини "Групи Вагнера"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Європарламент визнав відповідальність Росії за злочини "Групи Вагнера"

Депутати Європейського парламенту ухвалили резолюцію щодо порушення прав людини російськими найманцями із "Групи Вагнера", визнавши, що саме влада РФ несе відповідальність за скоєні цим формуванням злочини. За ухвалення документа проголосували 585 депутатів, 40 були проти, 43 – утрималися.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Європейські депутати у найрішучіших термінах засудили жорстокі злочини, скоєні російською парамілітарною організацією "Група Вагнера" та спорідненими з нею військовими утвореннями у різних зонах конфлікту. Депутати зауважили, що російська держава відповідальна за фінансування, тренування, організацію та оперативне командування цими парамілітарними групами, та відзначили, що дії "Групи Вагнера" збігаються зі спробами Росії посилити свій вплив у таких зонах.

"Група Вагнера", як і інші найманці у сфері безпеки, мають сприйматися як тіньові організації російської держави", - наголошується у документі.

Зокрема, у резолюції сказано, що "Група Вагнера" бере участь у багатьох конфліктах в усьому світі, зокрема в Україні, в Сирії, Судані, Мозамбіку, Лівії, у Центральноафриканській Республіці та у Венесуелі. З огляду на наслідки злочинів найманців, депутати привітали заяву високого представника ЄС щодо обов’язкового ухвалення цільових санкцій ЄС проти осіб та установ, пов’язаних із "Групою Вагнера", а також на осіб та організації, що працюють з ними. Зокрема, європейські політики наголосили на необхідності заборони на подорожі та заморожування активів для всіх оперативних працівників "Групи Вагнера".

Читайте: Присутність "вагнерівців" у Малі лише посилює проблему, - Блінкен

Європарламент закликає всі країни, що користуються "послугами" "Групи Вагнера" або пов’язаних з нею організацій, перервати будь-які зв’язки із цією ПВК та її працівниками. У документі також міститься заклик до Єврокомісії гарантувати, що фонди ЄС за жодних умов не можуть використовуватися країнами, для яких вони призначаються, на фінансування приватних військових компаній, причетних до порушень прав людини.

Як повідомлялося, минулого тижня Рада міністрів ЄС із закордонних справ прийняла політичне рішення щодо накладення санкцій ЄС на "Групу Вагнера" та людей і установи, що причетні до її діяльності.

Також читайте: Франція не хоче бачити бойовиків ПВК "Вагнер" в Африці, - заява міністрів

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Топ коментарі
+27
У Украины был шанс захватить 28 особо опасных отморозков из этой созданной государством-агрессором банды. Но предательство Гундосика-Ермака всё обнулило...
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25.11.2021 19:58
+11
якось швидко, можнo ще років на 15 це визнання відкласти..
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25.11.2021 19:56
+11
Невже як у кошенят починають прорізатися оченята. Не зупиняйтеся пора вже одну державу визнавати державою-терористом і спонсором тероризму.
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25.11.2021 19:58
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якось швидко, можнo ще років на 15 це визнання відкласти..
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25.11.2021 19:56 Відповісти
У Украины был шанс захватить 28 особо опасных отморозков из этой созданной государством-агрессором банды. Но предательство Гундосика-Ермака всё обнулило...
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25.11.2021 19:58 Відповісти
У всьому винні палки Порошенка, який підкидає їх у "колеса" молодій ко-манді, коли у тієї кінчаються "доріжки"...
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25.11.2021 20:11 Відповісти
Невже як у кошенят починають прорізатися оченята. Не зупиняйтеся пора вже одну державу визнавати державою-терористом і спонсором тероризму.
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25.11.2021 19:58 Відповісти
не-не-не....пока зима и газик в цене...это делать преждевременно...
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25.11.2021 20:47 Відповісти
Сайт Украина 365 прислал видос об вояках Путлера в Крыму... :D придумали защиту для танков от Джавелинов и Байрактаров...Турция ржет...с этого видоса...https://youtu.be/_gxzS6QrEfg ой держите меня семеро...
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25.11.2021 20:46 Відповісти
пздц..глупо бы было если-бы они не признали прямой ответственности кацапов за чвк-вагнера !!!
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25.11.2021 20:49 Відповісти
Перадача Лукашенком вагнеровців в Кацапію.- яскравий злочин, що має конкретну назву-Підтримка міжнародного тероризхму
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25.11.2021 20:57 Відповісти
Невже не може бути чути від зажирівших європейців чи це щоб потільки пошльопать губами
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25.11.2021 21:03 Відповісти
єрмак такі "нужнік"(нужний человек) путіна:Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert 9 часов назад

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🇺🇦🇷🇺Интересная конфигурация разворачивается на Украине: Москву о готовящемся задержании членов ЧВК «Вагнер» предупредила украинская сторона. Самолет с «вагнеровцами» должны были принудительно посадить в Киеве, но оказалось, что в Киеве есть противоборствующие группировки во власти, одна из которых намеревалась задержать бойцов ЧВК, а другая не дала этого сделать, передав информацию россиянам. Последнюю группу во главе с главой Офиса президента Украины Ермаком считают умеренной и договороспособной. Ранее Ермак уже демонстрировал способность договариваться на переговорах в Минске с Дмитрием Козаком, помощником Путина. Сейчас ситуация на Украине сложная, поскольку новая американская власть во главе с Байденом требует от Киева прекратить все контакты с Россией. Но люди, которые готовы разговаривать с Москвой, никуда не делись и Ермак - один из них.



21
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25.11.2021 21:12 Відповісти
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25.11.2021 21:37 Відповісти
Официальный сайт ЧВК "Вагнер"
https://wagnera.ru/
У них на сайте в рубрике "Наши герои" портреты Моторолы, Гиви, Захарченко...

Одними из источников финансирования ЧВК в СМИ называются секретные статьи расходов Минобороны РФ, а также бизнесмена Евгения Пригожина, приближенного к президенту России Владимиру Путину. Его еще называют "поваром Путина". Как выяснил РБК, Евгений Пригожин участвовал в нескольких тендерах на обеспечение содержания базы группы Вагнера.

"Группа Вагнера", по многочисленным свидетельствам, тренируется на военной базе у хутора Молькино в Краснодарском крае, непосредственно соседствуя с 10-й отдельной бригадой спецназа ГРУ Минобороны РФ (в/ч 51532).
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25.11.2021 21:55 Відповісти
ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ УТКИН (род. 11 июня 1970 - российский офицер спецназа ГРУ, подполковник запаса, кавалер четырёх орденов Мужества, по данным СМИ считается основателем частной военной компании ЧВК Вагнер, имеет позывной "Вагнер"

В 2016 ГОДУ УТКИН БЫЛ ЗАМЕЧЕН НА СПЕЦИАЛЬНОМ ПРИЕМЕ В КРЕМЛЕ ДЛЯ ВОЕННЫХ, ОТЛИЧИВШИХСЯ ОСОБЫМ ГЕРОИЗМОМ.

А в Украине нынешняя власть предала наших героев-разведчиков
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25.11.2021 21:59 Відповісти
жаль только,что резолюция не имеет силы юридического покарания....
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25.11.2021 23:47 Відповісти
двуличие, а black water не тем же занимается
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26.11.2021 07:24 Відповісти
 
 