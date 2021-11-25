Європарламент визнав відповідальність Росії за злочини "Групи Вагнера"
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Депутати Європейського парламенту ухвалили резолюцію щодо порушення прав людини російськими найманцями із "Групи Вагнера", визнавши, що саме влада РФ несе відповідальність за скоєні цим формуванням злочини. За ухвалення документа проголосували 585 депутатів, 40 були проти, 43 – утрималися.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Європейські депутати у найрішучіших термінах засудили жорстокі злочини, скоєні російською парамілітарною організацією "Група Вагнера" та спорідненими з нею військовими утвореннями у різних зонах конфлікту. Депутати зауважили, що російська держава відповідальна за фінансування, тренування, організацію та оперативне командування цими парамілітарними групами, та відзначили, що дії "Групи Вагнера" збігаються зі спробами Росії посилити свій вплив у таких зонах.
"Група Вагнера", як і інші найманці у сфері безпеки, мають сприйматися як тіньові організації російської держави", - наголошується у документі.
Зокрема, у резолюції сказано, що "Група Вагнера" бере участь у багатьох конфліктах в усьому світі, зокрема в Україні, в Сирії, Судані, Мозамбіку, Лівії, у Центральноафриканській Республіці та у Венесуелі. З огляду на наслідки злочинів найманців, депутати привітали заяву високого представника ЄС щодо обов’язкового ухвалення цільових санкцій ЄС проти осіб та установ, пов’язаних із "Групою Вагнера", а також на осіб та організації, що працюють з ними. Зокрема, європейські політики наголосили на необхідності заборони на подорожі та заморожування активів для всіх оперативних працівників "Групи Вагнера".
Європарламент закликає всі країни, що користуються "послугами" "Групи Вагнера" або пов’язаних з нею організацій, перервати будь-які зв’язки із цією ПВК та її працівниками. У документі також міститься заклик до Єврокомісії гарантувати, що фонди ЄС за жодних умов не можуть використовуватися країнами, для яких вони призначаються, на фінансування приватних військових компаній, причетних до порушень прав людини.
Як повідомлялося, минулого тижня Рада міністрів ЄС із закордонних справ прийняла політичне рішення щодо накладення санкцій ЄС на "Групу Вагнера" та людей і установи, що причетні до її діяльності.
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kremlin_mother_expert 9 часов назад
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🇺🇦🇷🇺Интересная конфигурация разворачивается на Украине: Москву о готовящемся задержании членов ЧВК «Вагнер» предупредила украинская сторона. Самолет с «вагнеровцами» должны были принудительно посадить в Киеве, но оказалось, что в Киеве есть противоборствующие группировки во власти, одна из которых намеревалась задержать бойцов ЧВК, а другая не дала этого сделать, передав информацию россиянам. Последнюю группу во главе с главой Офиса президента Украины Ермаком считают умеренной и договороспособной. Ранее Ермак уже демонстрировал способность договариваться на переговорах в Минске с Дмитрием Козаком, помощником Путина. Сейчас ситуация на Украине сложная, поскольку новая американская власть во главе с Байденом требует от Киева прекратить все контакты с Россией. Но люди, которые готовы разговаривать с Москвой, никуда не делись и Ермак - один из них.
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https://wagnera.ru/
У них на сайте в рубрике "Наши герои" портреты Моторолы, Гиви, Захарченко...
Одними из источников финансирования ЧВК в СМИ называются секретные статьи расходов Минобороны РФ, а также бизнесмена Евгения Пригожина, приближенного к президенту России Владимиру Путину. Его еще называют "поваром Путина". Как выяснил РБК, Евгений Пригожин участвовал в нескольких тендерах на обеспечение содержания базы группы Вагнера.
"Группа Вагнера", по многочисленным свидетельствам, тренируется на военной базе у хутора Молькино в Краснодарском крае, непосредственно соседствуя с 10-й отдельной бригадой спецназа ГРУ Минобороны РФ (в/ч 51532).
В 2016 ГОДУ УТКИН БЫЛ ЗАМЕЧЕН НА СПЕЦИАЛЬНОМ ПРИЕМЕ В КРЕМЛЕ ДЛЯ ВОЕННЫХ, ОТЛИЧИВШИХСЯ ОСОБЫМ ГЕРОИЗМОМ.
А в Украине нынешняя власть предала наших героев-разведчиков