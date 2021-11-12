Франція не хоче бачити бойовиків ПВК "Вагнер" в Африці, - заява міністрів

Франція вважатиме неприпустимим розвиток ситуації, за якої працювати в африканському Сахелі розпочне ПВК "Вагнер".

Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Франції Жан-Іва Ле Дріана та міністра оборони Флоранс Парлі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Французькі міністри попередили, що сценарій, за якого найманці з ПВК "Вагнер" з'являться в зоні Сахеля та Сахари, неприпустимий", - йдеться у заяві міністрів за підсумками їхньої зустрічі в Парижі з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим та міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.

Ле Дріан і Парлі попередили про "ризики регіональної дестабілізації, також застерегли від дій проти інтересів Франції та її партнерів, які беруть участь у боротьбі проти тероризму в Сахелі".

"Вони також попередили, що уважно стежать за дотриманням календаря передачі влади в Малі", - наголошується в документі.

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Сахель – великий регіон із населенням близько 100 млн осіб, на території якого розташовані п'ять країн: Буркіна-Фасо, Мавританія, Малі, Нігер та Чад.

На початку жовтня французькі військові заявляли, що не вбачають ознак присутності російських приватних військових компаній у Малі.

В останні місяці керівники західних країн висловлюють побоювання у зв'язку з повідомленнями, згідно з якими влада Малі може домовитися про розміщення на своїй території ПВК "Вагнер".

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