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Новини
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Франція не хоче бачити бойовиків ПВК "Вагнер" в Африці, - заява міністрів

Франція не хоче бачити бойовиків ПВК

Франція вважатиме неприпустимим розвиток ситуації, за якої працювати в африканському Сахелі розпочне ПВК "Вагнер".

Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Франції Жан-Іва Ле Дріана та міністра оборони Флоранс Парлі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Французькі міністри попередили, що сценарій, за якого найманці з ПВК "Вагнер" з'являться в зоні Сахеля та Сахари, неприпустимий", - йдеться у заяві міністрів за підсумками їхньої зустрічі в Парижі з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим та міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.

Ле Дріан і Парлі попередили про "ризики регіональної дестабілізації, також застерегли від дій проти інтересів Франції та її партнерів, які беруть участь у боротьбі проти тероризму в Сахелі".

"Вони також попередили, що уважно стежать за дотриманням календаря передачі влади в Малі", - наголошується в документі.

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Сахель – великий регіон із населенням близько 100 млн осіб, на території якого розташовані п'ять країн: Буркіна-Фасо, Мавританія, Малі, Нігер та Чад.

На початку жовтня французькі військові заявляли, що не вбачають ознак присутності російських приватних військових компаній у Малі.

В останні місяці керівники західних країн висловлюють побоювання у зв'язку з повідомленнями, згідно з якими влада Малі може домовитися про розміщення на своїй території ПВК "Вагнер".

Також читайте: Інструктори ПВК Вагнера причетні до порушень прав людини та сексуальних злочинів у ЦАР, - ООН

Автор: 

Африка (306) росія (65035) Франція (3053) Ле Дріан (98) ПВК Вагнер (1540) Парлі (6)


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Топ коментарі
+23
а вы не пробовали убивать русню?..
американцы подтвердят, это можно и нужно делать!
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12.11.2021 20:59
+10
это не просто хорошо.. в этом польза великая есть народам мира!
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12.11.2021 21:08
+5
русицид это хорошо.
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12.11.2021 21:07
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а вы не пробовали убивать русню?..
американцы подтвердят, это можно и нужно делать!
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12.11.2021 20:59 Відповісти
русицид это хорошо.
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12.11.2021 21:07 Відповісти
это не просто хорошо.. в этом польза великая есть народам мира!
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12.11.2021 21:08 Відповісти
а прийдется...
сьоґодні Польща? - завтра франчучня і німетчіна, як голови не мае......
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12.11.2021 21:02 Відповісти
Путлєр звик тримати жабоїдів за сцикунів і лохів. Так що ця вся їх героїчна риторика для Пуйла лише прояв страху.
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12.11.2021 21:12 Відповісти
#ихтамнет

но нужно чтобы Макрон позвонил микроХуйлу.
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12.11.2021 21:05 Відповісти
Знач побачите. Вони вже там є. Спробуйте ліквідувати
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12.11.2021 21:05 Відповісти
то вас ще, кацапня, не труїла....
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12.11.2021 21:06 Відповісти
они уже давно по всей африке расползлись..
заметили только
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12.11.2021 21:09 Відповісти
Чомусь мені згадується чемпіонат світу з футболу, після фінального матчу, де чорношкірі французи скандують - "путін,путін, ..." А поряд стоїть обісраний (але усміхнений ) Макрон. Один Олланд був більш менш нормальний.
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12.11.2021 21:17 Відповісти
Ха ха ха - чудовий жарт.
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12.11.2021 21:17 Відповісти
чисто троллінґ, шо б вам уже зле стало, і мізкі вкрутилися...
https://www.youtube.com/watch?v=k1TJNPVqpEw
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12.11.2021 21:18 Відповісти
Иностранный легион vs ЧВК Вагнера
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12.11.2021 21:22 Відповісти
Але якщо дійде до рубілова- вагнерівці кровю вмиються, а скоріше розбіжаться. Одне діло воювати з туземцями, інша з легіонерами
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12.11.2021 21:34 Відповісти
це факт. але хто їм накаже? макрон? ха-ха
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12.11.2021 21:44 Відповісти
жабоеды совсем страх потеряли.
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12.11.2021 21:30 Відповісти
ща хйло вас всех обоссыт, озабоченные
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12.11.2021 21:31 Відповісти
А де Франція хоче їх бачити? У Європі? В Азії?
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12.11.2021 21:32 Відповісти
За "порєбріком". Як й більша частка нашого світу.
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13.11.2021 00:12 Відповісти
с такими темпами вам пора начинать беспокоится о том, чтобы вы русню в пригороде Парижа не увидели. за Африку они переживают, переживатели.
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12.11.2021 21:36 Відповісти
к чему эти сотрясения воздуха ? появятся перестреляйте их без лишних слов да и все
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12.11.2021 21:42 Відповісти
Ну так закройте глаза и не будете видеть. Ведь никаких других способов французики уже не знают.
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12.11.2021 21:47 Відповісти
Ну и что из этого следует ? Уйдут , чтобы не видеть ?
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12.11.2021 23:52 Відповісти
Хотеть не вредно! А вы еще больше газа закачивайте из **********!
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13.11.2021 06:13 Відповісти
Киньте на них «озабоченість», повинно допомогти.
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13.11.2021 06:52 Відповісти
 
 