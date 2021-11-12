Франція попередила РФ про серйозні наслідки нової агресії проти України
На зустрічі міністрів закордонних справ й оборони Росії та Франції представників РФ попередили про серйозні наслідки у випадку нової агресії проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Міністри висловили стурбованість погіршенням безпекової ситуації в Україні та чітко попередили про серйозні наслідки будь-якої подальшої можливої шкоди територіальній цілісності України", - відзначає пресслужба міністерства Збройних Сил Франції..
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан і міністр оборони Флоренс Парлі закликали Кремль якнайскоріше повернутися до організації проведення міністерського засідання нормандського формату та нагадали Росії про її зобов’язання щодо прозорості військових переміщень та діяльності відповідно до рамок ОБСЄ.
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Так что в последствии Москва просто не оборонялась.
А за двести лет до того, пригласили на московский престол сына польского короля и вот тогда отдали Москву польскому войску.
Китайцы обьявляли 900 с лишним раз америкосам предупреждение за наррушение ВВС США тениториального пространства.Вот так и появилось это выражение.
Ну про Шолома молчу, а то нападэ.
Велика Британія направляє військовий контингент для допомоги польським прикордонникам
они знают что ПУ задумал
Типа, все это "глюки", мы не в курсе...
пи ть.
Тупо? Тупо. А как надо было?
А надо было стимулировать производство электроники у себя и союзников, подготовиться. И тогда вводить санкции. Да, на это требуется время. Но иначе никак. Иначе враг получает убыток 10 миллионов, а свои - на миллиард. И всё исключительно из-за горлохватов и дебилов, не понимающих, что такое просчитать, предусмотреть, предвидеть. И тогда булавочным уколом парализовать врага.
Нужно как можно больше ПТРК и ПЗРК, станций ЗРВ и РЭБ, нужно развивать собственную электронику. Нужно отобрать у Дерипаски лицензию на карьер в Сумской области и срочно строить свой завод. Нужно отобрать лицензию у одного коррупционера и взять кредит в США или Японии на разработку месторождения лития в Днепропетровской области, строительства комбината по обогащению лития и завода литиевых аккумуляторов...
Достаточно реально оценить возможности украинской экономики, как тому, кто это понимает становится ясным, что я прав, а вас сарказм абсолютно не уместен.
Но раз вы упорствуете...
Чёрное море всего 1100 х 500 км. Например, с боевых кораблей США, в Эгейском море, они простреливают всю его акваторию.
Турция владеет внутренним Мраморным морем и проливами Босфор и Дарданеллы Оборону пролива Дарданеллы, в Первую мировую, не смогли прорвать объединённые флоты Великобритании, Франции, Российской и Японской империй, это вам не легендарный Севастополь, который захватывал кто хотел.
Как вывод - Украине нужна хорошая береговая охрана, а содержать комплексы "Нептун" на берегу, гораздо проще, дешевле, маневреннее и в/с с семьями, а не месяцами в море болтаются + дорогое содержание военно-морской базы.
Теперь про авиацию.
Нужны, авиазаводы боевой авиации, только жрут финансы, в отличии от транспортной, которую мы можем и умеем строить. Нужны дорогие в содержании авиабазы, со всей их структурой, охраной и т.д. Нужны ремонтные заводы. Нужны военные институты по подготовке летчиков и еще большего количества авиационных техников (двигателисты, авионики, по планеру, по бортовым РЛС, по вооружению...).
И всё это легко заменяется БПЛА и зенитно-ракетными комплексами. Вы видимо не знаете, что ни один пилот не в состоянии выдержать на маневре такой перегрузки, которую легко переносит ракета, потому лишь летчику - мастеру боевой квалификации, удаётся уйти от наземной ракеты.
Ну а против штурмовой авиации нужно не сотни истребителей содержать, а пару тысяч современных переносных зенитно-ракетных комплексов типа тот же "Стингер", который в Афганистане очень быстро разогнал по авиабазам всю боевую авиацию Советской армии.
Так что то, что у вас лишь где-то прочитанное, у меня в виде службы офицером, и наверное уже понятно, что не в стройбате, пехоте, авиации, ПВО или на флоте, а на более высоком уровне, на таком, где со всем вышесказанным разбираются.
Написать я могу про принадлежность хоть к космической разведки Альфа-Центавры, но не стану конкретизировать ничего. Умному и так понятно, а не умному доказывать смысла не имеет.
Ну и отсюда понятна ваша влюблённость в авиацию, которая правда теряет своё значение, как на военных флотах потеряли значение линкоры.
Хоть вы и имели отношение к в/с, однако уровень не позволяет понять, где же я всё таки служил.