Франція попередила РФ про серйозні наслідки нової агресії проти України

На зустрічі міністрів закордонних справ й оборони Росії та Франції представників РФ попередили про серйозні наслідки у випадку нової агресії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Міністри висловили стурбованість погіршенням безпекової ситуації в Україні та чітко попередили про серйозні наслідки будь-якої подальшої можливої шкоди територіальній цілісності України", - відзначає пресслужба міністерства Збройних Сил Франції..

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан і міністр оборони Флоренс Парлі закликали Кремль якнайскоріше повернутися до організації проведення міністерського засідання нормандського формату та нагадали Росії про її зобов’язання щодо прозорості військових переміщень та діяльності відповідно до рамок ОБСЄ.

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