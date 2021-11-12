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Новини Агресія Росії проти України
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Франція попередила РФ про серйозні наслідки нової агресії проти України

Франція попередила РФ про серйозні наслідки нової агресії проти України

На зустрічі міністрів закордонних справ й оборони Росії та Франції представників РФ попередили про серйозні наслідки у випадку нової агресії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Міністри висловили стурбованість погіршенням безпекової ситуації в Україні та чітко попередили про серйозні наслідки будь-якої подальшої можливої шкоди територіальній цілісності України", - відзначає пресслужба міністерства Збройних Сил Франції..

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан і міністр оборони Флоренс Парлі закликали Кремль якнайскоріше повернутися до організації проведення міністерського засідання нормандського формату та нагадали Росії про її зобов’язання щодо прозорості військових переміщень та діяльності відповідно до рамок ОБСЄ.

Також читайте: Росія зробить серйозну помилку, якщо спробує повторити окупацію українських територій, як у 2014 році, - Блінкен

Автор: 

росія (65035) Франція (3053)


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Топ коментарі
+29
Иначе Франция выскажет очень серъезную озабоченность
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12.11.2021 20:01
+8
что то он знают не спроста США предупредили теперь франция

Велика Британія направляє військовий контингент для допомоги польським прикордонникам
они знают что ПУ задумал
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12.11.2021 20:08
+7
серйозними наслідками буде серйозна занепокоєність, або, навіть, стурбованність
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12.11.2021 20:01
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Иначе Франция выскажет очень серъезную озабоченность
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12.11.2021 20:01 Відповісти
Не брали... Отдана
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12.11.2021 20:27 Відповісти
Да, в тактическом аспекте, победу в Бородинском сражении можно смело приписать Наполеону, но в стратегическом плане, никакого преимущества ему добиться не удалось : решительного разгрома русской армии не было, Кутузов отвёл войска, и чем эта кампания закончилась всем хорошо известно. А что касаемо Москвы, то в средние века её неоднократно брали татары, как ордынские, так и крымские.
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12.11.2021 21:29 Відповісти
кутузову нечего было отводить, рос войска, основная часть разбежалась по лесам
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12.11.2021 21:54 Відповісти
Эту версию расскажи своим одноклассникам, может они тебе поверят.
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12.11.2021 22:10 Відповісти
монголи, Чінгіз був монголом
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12.11.2021 22:04 Відповісти
Ну да, в 13-14 веках это были монголы, а в 16-м веке Москву брали крымские татары. Конкретно Девлет Гирей.
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12.11.2021 22:38 Відповісти
со слов кцпв отдана. кто им верит?
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12.11.2021 20:37 Відповісти
Согласно военным понятиям того времени, если войска одной стороны покинули поле сражения, то победа у тех, кто не ушёл. Кутузов увел с Бородино свою армию, а Наполеон нет.
Так что в последствии Москва просто не оборонялась.

А за двести лет до того, пригласили на московский престол сына польского короля и вот тогда отдали Москву польскому войску.
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12.11.2021 21:34 Відповісти
Roku 1812 majže polovinu Grande Armee skladali same polaki, seredъ jakixъ buli tysęči ukraincovъ zъ Posdlěšia ta Berestejščiny.
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13.11.2021 03:06 Відповісти
французи вже давно не тi...

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12.11.2021 20:50 Відповісти
Напоминает последнее китайское предупреждение.
Китайцы обьявляли 900 с лишним раз америкосам предупреждение за наррушение ВВС США тениториального пространства.Вот так и появилось это выражение.
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12.12.2021 18:07 Відповісти
Французы здесь есть? Макрон-еврей? Как и Зеля и Порох иЮщ?
Ну про Шолома молчу, а то нападэ.
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12.12.2021 18:12 Відповісти
серйозними наслідками буде серйозна занепокоєність, або, навіть, стурбованність
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12.11.2021 20:01 Відповісти
а партию деликатесов и алкогольной елитки сегодня чатртером в кацапию отправили исправно по-графику...
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12.11.2021 20:02 Відповісти
Мега гипер супер пупер озаботятся...Знаем уже...
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12.11.2021 20:03 Відповісти
что то он знают не спроста США предупредили теперь франция

Велика Британія направляє військовий контингент для допомоги польським прикордонникам
они знают что ПУ задумал
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12.11.2021 20:08 Відповісти
Наверное есть утечка информации из российского генерального штаба, в которой план или планы вторжения в Украину. А так как не хотят будить бешенного зверя, то прямо эти данные обнародовать не могут Не могут назвать прямо вещи своими именами, потому что если это сделать, то все стороны уже безвозвратно будут принимать действия.
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12.11.2021 20:38 Відповісти
утечка... да у всей их верхушки бабло и недвижимость на западе. Бери любого и спрашивай что хочешь
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12.11.2021 21:29 Відповісти
А Данилов по прежнему не при делах?

Типа, все это "глюки", мы не в курсе...
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12.11.2021 20:09 Відповісти
Не куриных умов дело. Счас он будет секреты тебе открывать, что он знает, чего не знает, и какие меры принимает.
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12.11.2021 20:33 Відповісти
раз не куриных, то ты куда полезла и кудахтаешь, малороссийское кукарекало?
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12.11.2021 20:38 Відповісти
Півник, ти мені з окопу написало? Деренчалка диванна.
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12.11.2021 20:53 Відповісти
Чем больше собаку злишь, тем агресивние она становится. Только
пи ть.
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12.11.2021 20:14 Відповісти
Можно подробнее, как? Ты же всё знаешь. Ядерное оружие применить, или как? Сколько боеголовок? Тысячу? Пять тысяч? Или все сразу?
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12.11.2021 20:35 Відповісти
не ерзай на швабре, чучело. гибридно, как ваши из оп. ермаки, татаровы, демченки
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12.11.2021 20:40 Відповісти
Нефть в обмен на продовольствие...газ тоже...свифт отключить...запрет на полеты авиакомпаний и заход в порты судов...методов много...с желанием проблемы...
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12.11.2021 20:44 Відповісти
Делается. Делается всё время. Делается так, чтобы нанести минимальный ущерб себе и союзникам. Всё просчитывается, принимаются превентивные меры. А то был уже такой Трамп, который китайцам краник прикрутил, при этом тупо, бесхитросно. Китайцы в ответ перестали поставлять копеечные микросхемы для автомобильной промышленности США и Европы. В результате из-за набора микросхем стоимостью 50 долларов, вернее, из-за его отсутствия, упало на 20-50% производство автомобилей, каждый из которых приносит 10 -15 тысяч чистой прибыли. И недовыпуск миллионов автомобилей - это миллиардные убытки, это рост социальной напряженности.
Тупо? Тупо. А как надо было?
А надо было стимулировать производство электроники у себя и союзников, подготовиться. И тогда вводить санкции. Да, на это требуется время. Но иначе никак. Иначе враг получает убыток 10 миллионов, а свои - на миллиард. И всё исключительно из-за горлохватов и дебилов, не понимающих, что такое просчитать, предусмотреть, предвидеть. И тогда булавочным уколом парализовать врага.
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12.11.2021 21:03 Відповісти
Я не кинолог, поэтому позвольте спросить. Если собаку киздить, то она становится добрее?
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12.11.2021 21:37 Відповісти
Ага - не так старанно "очко" хуʼлу будуть вилизувати. Або навпаки, залижуть до смерті.
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12.11.2021 20:18 Відповісти
Это унылое бормотание "западных партнёров" даже комментить уже лень
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12.11.2021 20:34 Відповісти
Жабоедов хер поймешь: То он6и от России угроз не видят, то предупреждают.
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12.11.2021 20:35 Відповісти
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12.11.2021 20:37 Відповісти
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12.11.2021 21:38 Відповісти
как вы заэпали своими "серьезностями"... одни *** бла бла, а конкретика, что вы сделаете? Вот Пуйло конкретно сказал, будете пифдеть перекроем газ, и дрв хрен дадим!, а вы все обеспокоены, озабочены и т.п. лабуда...
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12.11.2021 20:39 Відповісти
ну если французы предупреждают-это не шутки
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12.11.2021 20:47 Відповісти
Для всех обиженных на "озабоченность". Чем вы думали когда клована президентом во время войны выбирали? Когда после этого на парламентских зеленое болото выбрали? Вы, зеляди безмозглые, теперь что-то ляпаете об "озабоченности"?
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12.11.2021 20:52 Відповісти
Если бы Франция и Германия в свое время не блокировали вступление Украины в НАТО, сейчас было бы все по другому. А виноваты эти мрази - агент штази и коррупционер
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12.11.2021 21:00 Відповісти
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12.11.2021 21:09 Відповісти
Только зачем нам боевые корабли в Черноморской луже и зачем нам увеличивать количество боевых самолетов, которым нужны аэродромы и много обслуживающего персонала и заводов, если у нас огромный потенциал в ракетостроении и танкостроении.

Нужно как можно больше ПТРК и ПЗРК, станций ЗРВ и РЭБ, нужно развивать собственную электронику. Нужно отобрать у Дерипаски лицензию на карьер в Сумской области и срочно строить свой завод. Нужно отобрать лицензию у одного коррупционера и взять кредит в США или Японии на разработку месторождения лития в Днепропетровской области, строительства комбината по обогащению лития и завода литиевых аккумуляторов...
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12.11.2021 21:41 Відповісти
Никита Сергеевич! Я не узнаю Вас в гриме! Я даже не думал что реинкарнируетесь под таким дурацким ником...
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12.11.2021 22:03 Відповісти
Хахаха.
Достаточно реально оценить возможности украинской экономики, как тому, кто это понимает становится ясным, что я прав, а вас сарказм абсолютно не уместен.
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12.11.2021 22:15 Відповісти
Уместен. Потому что тенденции развития вооружений всех нормальных стран комплексный. Если Вы не в состоянии погуглить это Ваши проблемы, товарищ Никита Сергеевич.
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12.11.2021 22:19 Відповісти
Ну это я так смягчил свою критику в ваш адрес.
Но раз вы упорствуете...

Чёрное море всего 1100 х 500 км. Например, с боевых кораблей США, в Эгейском море, они простреливают всю его акваторию.
Турция владеет внутренним Мраморным морем и проливами Босфор и Дарданеллы Оборону пролива Дарданеллы, в Первую мировую, не смогли прорвать объединённые флоты Великобритании, Франции, Российской и Японской империй, это вам не легендарный Севастополь, который захватывал кто хотел.
Как вывод - Украине нужна хорошая береговая охрана, а содержать комплексы "Нептун" на берегу, гораздо проще, дешевле, маневреннее и в/с с семьями, а не месяцами в море болтаются + дорогое содержание военно-морской базы.

Теперь про авиацию.
Нужны, авиазаводы боевой авиации, только жрут финансы, в отличии от транспортной, которую мы можем и умеем строить. Нужны дорогие в содержании авиабазы, со всей их структурой, охраной и т.д. Нужны ремонтные заводы. Нужны военные институты по подготовке летчиков и еще большего количества авиационных техников (двигателисты, авионики, по планеру, по бортовым РЛС, по вооружению...).
И всё это легко заменяется БПЛА и зенитно-ракетными комплексами. Вы видимо не знаете, что ни один пилот не в состоянии выдержать на маневре такой перегрузки, которую легко переносит ракета, потому лишь летчику - мастеру боевой квалификации, удаётся уйти от наземной ракеты.
Ну а против штурмовой авиации нужно не сотни истребителей содержать, а пару тысяч современных переносных зенитно-ракетных комплексов типа тот же "Стингер", который в Афганистане очень быстро разогнал по авиабазам всю боевую авиацию Советской армии.

Так что то, что у вас лишь где-то прочитанное, у меня в виде службы офицером, и наверное уже понятно, что не в стройбате, пехоте, авиации, ПВО или на флоте, а на более высоком уровне, на таком, где со всем вышесказанным разбираются.
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13.11.2021 17:13 Відповісти
И на каком уровне? Только не надо ничего лепить про гостайну.
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13.11.2021 17:17 Відповісти
А разве из моего поста это не понятно?
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13.11.2021 17:59 Відповісти
Ясное дело что нет. Графоманов-стратегов тут хоть пруд пруди.
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13.11.2021 18:13 Відповісти
Раз вам не понятно, значит не служили.
Написать я могу про принадлежность хоть к космической разведки Альфа-Центавры, но не стану конкретизировать ничего. Умному и так понятно, а не умному доказывать смысла не имеет.
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13.11.2021 18:48 Відповісти
Уважаемый графоман-стратег. Я старший инженер 204 БрТА по авиационному вооружению. Уволился как раз почти два года назад. Я владею темой, о которой говорю. А Вы, уважаемый графоман-стратег, так и и будете считать что если Вы дневальным по роте исполняли обязанности суточного наряда, то каждый входящий гражданский принимал Вас за командира роты...
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13.11.2021 18:54 Відповісти
Даааа, старший инженер, это масштаб
Ну и отсюда понятна ваша влюблённость в авиацию, которая правда теряет своё значение, как на военных флотах потеряли значение линкоры.

Хоть вы и имели отношение к в/с, однако уровень не позволяет понять, где же я всё таки служил.
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13.11.2021 22:52 Відповісти
Ты, боец, служил срочку в свое время. И скорее всего в ЗРВ. Твой уровень познаний на уровне рассказок дембеля в клоунско-вышитом кителе.
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13.11.2021 22:59 Відповісти
Кстати на парах по общевойсковой тактике мы с помощью курвиметра измеряли протяженность дорог на топокартах. Так один мой сокурсник придумал померять длину носа от переносицы до верхней губы. Результат был ошеломляющим: у него самого оказался самый длинный нос при таком измерении. За что заслуженно и надолго получил кличку "Буратино".
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13.11.2021 19:07 Відповісти
Жабами закидают?
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12.11.2021 21:36 Відповісти
Франция с нами!
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12.11.2021 22:19 Відповісти
Невже не будуть проти використання нами "Байрактарів"?
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13.11.2021 08:03 Відповісти
И шо Франция сделает,выразит свою обеспокоенность или перестанет газ покупать?
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13.11.2021 11:07 Відповісти
Восемь лет всё ни как не дождутся...
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13.11.2021 13:26 Відповісти
 
 