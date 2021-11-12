Франция предупредила РФ о серьезных последствиях новой агрессии против Украины
На встрече министров иностранных дел и обороны России и Франции представителей РФ предупредили о серьезных последствиях в случае новой агрессии против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Министры выразили обеспокоенность ухудшением ситуации в Украине и четко предупредили о серьезных последствиях любого дальнейшего возможного ущерба территориальной целостности Украины", - отмечает пресс-служба министерства Вооруженных Сил Франции.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр обороны Флоренс Парли призвали Кремль как можно скорее вернуться в организацию проведения министерского заседания нормандского формата и напомнили России о ее обязательствах по прозрачности военных перемещений и деятельности в соответствии с рамками ОБСЕ.
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Так что в последствии Москва просто не оборонялась.
А за двести лет до того, пригласили на московский престол сына польского короля и вот тогда отдали Москву польскому войску.
Китайцы обьявляли 900 с лишним раз америкосам предупреждение за наррушение ВВС США тениториального пространства.Вот так и появилось это выражение.
Ну про Шолома молчу, а то нападэ.
Велика Британія направляє військовий контингент для допомоги польським прикордонникам
они знают что ПУ задумал
Типа, все это "глюки", мы не в курсе...
пи ть.
Тупо? Тупо. А как надо было?
А надо было стимулировать производство электроники у себя и союзников, подготовиться. И тогда вводить санкции. Да, на это требуется время. Но иначе никак. Иначе враг получает убыток 10 миллионов, а свои - на миллиард. И всё исключительно из-за горлохватов и дебилов, не понимающих, что такое просчитать, предусмотреть, предвидеть. И тогда булавочным уколом парализовать врага.
Нужно как можно больше ПТРК и ПЗРК, станций ЗРВ и РЭБ, нужно развивать собственную электронику. Нужно отобрать у Дерипаски лицензию на карьер в Сумской области и срочно строить свой завод. Нужно отобрать лицензию у одного коррупционера и взять кредит в США или Японии на разработку месторождения лития в Днепропетровской области, строительства комбината по обогащению лития и завода литиевых аккумуляторов...
Достаточно реально оценить возможности украинской экономики, как тому, кто это понимает становится ясным, что я прав, а вас сарказм абсолютно не уместен.
Но раз вы упорствуете...
Чёрное море всего 1100 х 500 км. Например, с боевых кораблей США, в Эгейском море, они простреливают всю его акваторию.
Турция владеет внутренним Мраморным морем и проливами Босфор и Дарданеллы Оборону пролива Дарданеллы, в Первую мировую, не смогли прорвать объединённые флоты Великобритании, Франции, Российской и Японской империй, это вам не легендарный Севастополь, который захватывал кто хотел.
Как вывод - Украине нужна хорошая береговая охрана, а содержать комплексы "Нептун" на берегу, гораздо проще, дешевле, маневреннее и в/с с семьями, а не месяцами в море болтаются + дорогое содержание военно-морской базы.
Теперь про авиацию.
Нужны, авиазаводы боевой авиации, только жрут финансы, в отличии от транспортной, которую мы можем и умеем строить. Нужны дорогие в содержании авиабазы, со всей их структурой, охраной и т.д. Нужны ремонтные заводы. Нужны военные институты по подготовке летчиков и еще большего количества авиационных техников (двигателисты, авионики, по планеру, по бортовым РЛС, по вооружению...).
И всё это легко заменяется БПЛА и зенитно-ракетными комплексами. Вы видимо не знаете, что ни один пилот не в состоянии выдержать на маневре такой перегрузки, которую легко переносит ракета, потому лишь летчику - мастеру боевой квалификации, удаётся уйти от наземной ракеты.
Ну а против штурмовой авиации нужно не сотни истребителей содержать, а пару тысяч современных переносных зенитно-ракетных комплексов типа тот же "Стингер", который в Афганистане очень быстро разогнал по авиабазам всю боевую авиацию Советской армии.
Так что то, что у вас лишь где-то прочитанное, у меня в виде службы офицером, и наверное уже понятно, что не в стройбате, пехоте, авиации, ПВО или на флоте, а на более высоком уровне, на таком, где со всем вышесказанным разбираются.
Написать я могу про принадлежность хоть к космической разведки Альфа-Центавры, но не стану конкретизировать ничего. Умному и так понятно, а не умному доказывать смысла не имеет.
Ну и отсюда понятна ваша влюблённость в авиацию, которая правда теряет своё значение, как на военных флотах потеряли значение линкоры.
Хоть вы и имели отношение к в/с, однако уровень не позволяет понять, где же я всё таки служил.