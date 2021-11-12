РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10571 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины
12 759 61

Франция предупредила РФ о серьезных последствиях новой агрессии против Украины

Франция предупредила РФ о серьезных последствиях новой агрессии против Украины

На встрече министров иностранных дел и обороны России и Франции представителей РФ предупредили о серьезных последствиях в случае новой агрессии против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Министры выразили обеспокоенность ухудшением ситуации в Украине и четко предупредили о серьезных последствиях любого дальнейшего возможного ущерба территориальной целостности Украины", - отмечает пресс-служба министерства Вооруженных Сил Франции.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр обороны Флоренс Парли призвали Кремль как можно скорее вернуться в организацию проведения министерского заседания нормандского формата и напомнили России о ее обязательствах по прозрачности военных перемещений и деятельности в соответствии с рамками ОБСЕ.

Читайте также: 2,1 тыс. кадровых российских военных постоянно находятся на Донбассе, - Залужный. ФОТО

Автор: 

россия (95441) Франция (3500)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+29
Иначе Франция выскажет очень серъезную озабоченность
показать весь комментарий
12.11.2021 20:01
+8
что то он знают не спроста США предупредили теперь франция

Велика Британія направляє військовий контингент для допомоги польським прикордонникам
они знают что ПУ задумал
показать весь комментарий
12.11.2021 20:08
+7
серйозними наслідками буде серйозна занепокоєність, або, навіть, стурбованність
показать весь комментарий
12.11.2021 20:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Иначе Франция выскажет очень серъезную озабоченность
показать весь комментарий
12.11.2021 20:01 Ответить
Не брали... Отдана
показать весь комментарий
12.11.2021 20:27 Ответить
Да, в тактическом аспекте, победу в Бородинском сражении можно смело приписать Наполеону, но в стратегическом плане, никакого преимущества ему добиться не удалось : решительного разгрома русской армии не было, Кутузов отвёл войска, и чем эта кампания закончилась всем хорошо известно. А что касаемо Москвы, то в средние века её неоднократно брали татары, как ордынские, так и крымские.
показать весь комментарий
12.11.2021 21:29 Ответить
кутузову нечего было отводить, рос войска, основная часть разбежалась по лесам
показать весь комментарий
12.11.2021 21:54 Ответить
Эту версию расскажи своим одноклассникам, может они тебе поверят.
показать весь комментарий
12.11.2021 22:10 Ответить
монголи, Чінгіз був монголом
показать весь комментарий
12.11.2021 22:04 Ответить
Ну да, в 13-14 веках это были монголы, а в 16-м веке Москву брали крымские татары. Конкретно Девлет Гирей.
показать весь комментарий
12.11.2021 22:38 Ответить
со слов кцпв отдана. кто им верит?
показать весь комментарий
12.11.2021 20:37 Ответить
Согласно военным понятиям того времени, если войска одной стороны покинули поле сражения, то победа у тех, кто не ушёл. Кутузов увел с Бородино свою армию, а Наполеон нет.
Так что в последствии Москва просто не оборонялась.

А за двести лет до того, пригласили на московский престол сына польского короля и вот тогда отдали Москву польскому войску.
показать весь комментарий
12.11.2021 21:34 Ответить
Roku 1812 majže polovinu Grande Armee skladali same polaki, seredъ jakixъ buli tysęči ukraincovъ zъ Posdlěšia ta Berestejščiny.
показать весь комментарий
13.11.2021 03:06 Ответить
французи вже давно не тi...

показать весь комментарий
12.11.2021 20:50 Ответить
Напоминает последнее китайское предупреждение.
Китайцы обьявляли 900 с лишним раз америкосам предупреждение за наррушение ВВС США тениториального пространства.Вот так и появилось это выражение.
показать весь комментарий
12.12.2021 18:07 Ответить
Французы здесь есть? Макрон-еврей? Как и Зеля и Порох иЮщ?
Ну про Шолома молчу, а то нападэ.
показать весь комментарий
12.12.2021 18:12 Ответить
серйозними наслідками буде серйозна занепокоєність, або, навіть, стурбованність
показать весь комментарий
12.11.2021 20:01 Ответить
а партию деликатесов и алкогольной елитки сегодня чатртером в кацапию отправили исправно по-графику...
показать весь комментарий
12.11.2021 20:02 Ответить
Мега гипер супер пупер озаботятся...Знаем уже...
показать весь комментарий
12.11.2021 20:03 Ответить
что то он знают не спроста США предупредили теперь франция

Велика Британія направляє військовий контингент для допомоги польським прикордонникам
они знают что ПУ задумал
показать весь комментарий
12.11.2021 20:08 Ответить
Наверное есть утечка информации из российского генерального штаба, в которой план или планы вторжения в Украину. А так как не хотят будить бешенного зверя, то прямо эти данные обнародовать не могут Не могут назвать прямо вещи своими именами, потому что если это сделать, то все стороны уже безвозвратно будут принимать действия.
показать весь комментарий
12.11.2021 20:38 Ответить
утечка... да у всей их верхушки бабло и недвижимость на западе. Бери любого и спрашивай что хочешь
показать весь комментарий
12.11.2021 21:29 Ответить
А Данилов по прежнему не при делах?

Типа, все это "глюки", мы не в курсе...
показать весь комментарий
12.11.2021 20:09 Ответить
Не куриных умов дело. Счас он будет секреты тебе открывать, что он знает, чего не знает, и какие меры принимает.
показать весь комментарий
12.11.2021 20:33 Ответить
раз не куриных, то ты куда полезла и кудахтаешь, малороссийское кукарекало?
показать весь комментарий
12.11.2021 20:38 Ответить
Півник, ти мені з окопу написало? Деренчалка диванна.
показать весь комментарий
12.11.2021 20:53 Ответить
Чем больше собаку злишь, тем агресивние она становится. Только
пи ть.
показать весь комментарий
12.11.2021 20:14 Ответить
Можно подробнее, как? Ты же всё знаешь. Ядерное оружие применить, или как? Сколько боеголовок? Тысячу? Пять тысяч? Или все сразу?
показать весь комментарий
12.11.2021 20:35 Ответить
не ерзай на швабре, чучело. гибридно, как ваши из оп. ермаки, татаровы, демченки
показать весь комментарий
12.11.2021 20:40 Ответить
Нефть в обмен на продовольствие...газ тоже...свифт отключить...запрет на полеты авиакомпаний и заход в порты судов...методов много...с желанием проблемы...
показать весь комментарий
12.11.2021 20:44 Ответить
Делается. Делается всё время. Делается так, чтобы нанести минимальный ущерб себе и союзникам. Всё просчитывается, принимаются превентивные меры. А то был уже такой Трамп, который китайцам краник прикрутил, при этом тупо, бесхитросно. Китайцы в ответ перестали поставлять копеечные микросхемы для автомобильной промышленности США и Европы. В результате из-за набора микросхем стоимостью 50 долларов, вернее, из-за его отсутствия, упало на 20-50% производство автомобилей, каждый из которых приносит 10 -15 тысяч чистой прибыли. И недовыпуск миллионов автомобилей - это миллиардные убытки, это рост социальной напряженности.
Тупо? Тупо. А как надо было?
А надо было стимулировать производство электроники у себя и союзников, подготовиться. И тогда вводить санкции. Да, на это требуется время. Но иначе никак. Иначе враг получает убыток 10 миллионов, а свои - на миллиард. И всё исключительно из-за горлохватов и дебилов, не понимающих, что такое просчитать, предусмотреть, предвидеть. И тогда булавочным уколом парализовать врага.
показать весь комментарий
12.11.2021 21:03 Ответить
Я не кинолог, поэтому позвольте спросить. Если собаку киздить, то она становится добрее?
показать весь комментарий
12.11.2021 21:37 Ответить
Ага - не так старанно "очко" хуʼлу будуть вилизувати. Або навпаки, залижуть до смерті.
показать весь комментарий
12.11.2021 20:18 Ответить
Это унылое бормотание "западных партнёров" даже комментить уже лень
показать весь комментарий
12.11.2021 20:34 Ответить
Жабоедов хер поймешь: То он6и от России угроз не видят, то предупреждают.
показать весь комментарий
12.11.2021 20:35 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2021 20:37 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2021 21:38 Ответить
как вы заэпали своими "серьезностями"... одни *** бла бла, а конкретика, что вы сделаете? Вот Пуйло конкретно сказал, будете пифдеть перекроем газ, и дрв хрен дадим!, а вы все обеспокоены, озабочены и т.п. лабуда...
показать весь комментарий
12.11.2021 20:39 Ответить
ну если французы предупреждают-это не шутки
показать весь комментарий
12.11.2021 20:47 Ответить
Для всех обиженных на "озабоченность". Чем вы думали когда клована президентом во время войны выбирали? Когда после этого на парламентских зеленое болото выбрали? Вы, зеляди безмозглые, теперь что-то ляпаете об "озабоченности"?
показать весь комментарий
12.11.2021 20:52 Ответить
Если бы Франция и Германия в свое время не блокировали вступление Украины в НАТО, сейчас было бы все по другому. А виноваты эти мрази - агент штази и коррупционер
показать весь комментарий
12.11.2021 21:00 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2021 21:09 Ответить
Только зачем нам боевые корабли в Черноморской луже и зачем нам увеличивать количество боевых самолетов, которым нужны аэродромы и много обслуживающего персонала и заводов, если у нас огромный потенциал в ракетостроении и танкостроении.

Нужно как можно больше ПТРК и ПЗРК, станций ЗРВ и РЭБ, нужно развивать собственную электронику. Нужно отобрать у Дерипаски лицензию на карьер в Сумской области и срочно строить свой завод. Нужно отобрать лицензию у одного коррупционера и взять кредит в США или Японии на разработку месторождения лития в Днепропетровской области, строительства комбината по обогащению лития и завода литиевых аккумуляторов...
показать весь комментарий
12.11.2021 21:41 Ответить
Никита Сергеевич! Я не узнаю Вас в гриме! Я даже не думал что реинкарнируетесь под таким дурацким ником...
показать весь комментарий
12.11.2021 22:03 Ответить
Хахаха.
Достаточно реально оценить возможности украинской экономики, как тому, кто это понимает становится ясным, что я прав, а вас сарказм абсолютно не уместен.
показать весь комментарий
12.11.2021 22:15 Ответить
Уместен. Потому что тенденции развития вооружений всех нормальных стран комплексный. Если Вы не в состоянии погуглить это Ваши проблемы, товарищ Никита Сергеевич.
показать весь комментарий
12.11.2021 22:19 Ответить
Ну это я так смягчил свою критику в ваш адрес.
Но раз вы упорствуете...

Чёрное море всего 1100 х 500 км. Например, с боевых кораблей США, в Эгейском море, они простреливают всю его акваторию.
Турция владеет внутренним Мраморным морем и проливами Босфор и Дарданеллы Оборону пролива Дарданеллы, в Первую мировую, не смогли прорвать объединённые флоты Великобритании, Франции, Российской и Японской империй, это вам не легендарный Севастополь, который захватывал кто хотел.
Как вывод - Украине нужна хорошая береговая охрана, а содержать комплексы "Нептун" на берегу, гораздо проще, дешевле, маневреннее и в/с с семьями, а не месяцами в море болтаются + дорогое содержание военно-морской базы.

Теперь про авиацию.
Нужны, авиазаводы боевой авиации, только жрут финансы, в отличии от транспортной, которую мы можем и умеем строить. Нужны дорогие в содержании авиабазы, со всей их структурой, охраной и т.д. Нужны ремонтные заводы. Нужны военные институты по подготовке летчиков и еще большего количества авиационных техников (двигателисты, авионики, по планеру, по бортовым РЛС, по вооружению...).
И всё это легко заменяется БПЛА и зенитно-ракетными комплексами. Вы видимо не знаете, что ни один пилот не в состоянии выдержать на маневре такой перегрузки, которую легко переносит ракета, потому лишь летчику - мастеру боевой квалификации, удаётся уйти от наземной ракеты.
Ну а против штурмовой авиации нужно не сотни истребителей содержать, а пару тысяч современных переносных зенитно-ракетных комплексов типа тот же "Стингер", который в Афганистане очень быстро разогнал по авиабазам всю боевую авиацию Советской армии.

Так что то, что у вас лишь где-то прочитанное, у меня в виде службы офицером, и наверное уже понятно, что не в стройбате, пехоте, авиации, ПВО или на флоте, а на более высоком уровне, на таком, где со всем вышесказанным разбираются.
показать весь комментарий
13.11.2021 17:13 Ответить
И на каком уровне? Только не надо ничего лепить про гостайну.
показать весь комментарий
13.11.2021 17:17 Ответить
А разве из моего поста это не понятно?
показать весь комментарий
13.11.2021 17:59 Ответить
Ясное дело что нет. Графоманов-стратегов тут хоть пруд пруди.
показать весь комментарий
13.11.2021 18:13 Ответить
Раз вам не понятно, значит не служили.
Написать я могу про принадлежность хоть к космической разведки Альфа-Центавры, но не стану конкретизировать ничего. Умному и так понятно, а не умному доказывать смысла не имеет.
показать весь комментарий
13.11.2021 18:48 Ответить
Уважаемый графоман-стратег. Я старший инженер 204 БрТА по авиационному вооружению. Уволился как раз почти два года назад. Я владею темой, о которой говорю. А Вы, уважаемый графоман-стратег, так и и будете считать что если Вы дневальным по роте исполняли обязанности суточного наряда, то каждый входящий гражданский принимал Вас за командира роты...
показать весь комментарий
13.11.2021 18:54 Ответить
Даааа, старший инженер, это масштаб
Ну и отсюда понятна ваша влюблённость в авиацию, которая правда теряет своё значение, как на военных флотах потеряли значение линкоры.

Хоть вы и имели отношение к в/с, однако уровень не позволяет понять, где же я всё таки служил.
показать весь комментарий
13.11.2021 22:52 Ответить
Ты, боец, служил срочку в свое время. И скорее всего в ЗРВ. Твой уровень познаний на уровне рассказок дембеля в клоунско-вышитом кителе.
показать весь комментарий
13.11.2021 22:59 Ответить
Кстати на парах по общевойсковой тактике мы с помощью курвиметра измеряли протяженность дорог на топокартах. Так один мой сокурсник придумал померять длину носа от переносицы до верхней губы. Результат был ошеломляющим: у него самого оказался самый длинный нос при таком измерении. За что заслуженно и надолго получил кличку "Буратино".
показать весь комментарий
13.11.2021 19:07 Ответить
Жабами закидают?
показать весь комментарий
12.11.2021 21:36 Ответить
Франция с нами!
показать весь комментарий
12.11.2021 22:19 Ответить
Невже не будуть проти використання нами "Байрактарів"?
показать весь комментарий
13.11.2021 08:03 Ответить
И шо Франция сделает,выразит свою обеспокоенность или перестанет газ покупать?
показать весь комментарий
13.11.2021 11:07 Ответить
Восемь лет всё ни как не дождутся...
показать весь комментарий
13.11.2021 13:26 Ответить
 
 