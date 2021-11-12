Франция предупредила РФ о серьезных последствиях новой агрессии против Украины

На встрече министров иностранных дел и обороны России и Франции представителей РФ предупредили о серьезных последствиях в случае новой агрессии против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Министры выразили обеспокоенность ухудшением ситуации в Украине и четко предупредили о серьезных последствиях любого дальнейшего возможного ущерба территориальной целостности Украины", - отмечает пресс-служба министерства Вооруженных Сил Франции.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр обороны Флоренс Парли призвали Кремль как можно скорее вернуться в организацию проведения министерского заседания нормандского формата и напомнили России о ее обязательствах по прозрачности военных перемещений и деятельности в соответствии с рамками ОБСЕ.

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