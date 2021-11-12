2,1 тыс. кадровых российских военных постоянно находятся на Донбассе, - Залужный. ФОТО

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный сообщил о 2,1 тыс. кадровых военнослужащих вооруженных сил РФ, которые на постоянной основе находятся в оккупированных Россией отдельных районах Донецкой и Луганской областей и воюют против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Залужный написал в Фейсбуке.

"Вместе с Министром обороны Украины Алексеем Резниковым работаем в районе проведения ООС. Ситуация с безопасностью сложная, но полностью контролируется Объединенными силами.

Российские оккупационные войска продолжают нарушать режим прекращения огня. С начала года зафиксированы 2287 обстрелов наших позиций, из которых 610 из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Только за текущий месяц враг нарушил режим "тишины" 78 раз (из них 26, применив артиллерийские системы калибром более 100 мм). Противник усилил передовые подразделения танковыми группами и активно использует БПЛА и снайперов", – отметил Залужный.

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Он также обнародовал сведения о количестве российских военных на оккупированной части Донбасса: "На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей государство-агрессор поддерживает мощную группировку: общая численность 1 и 2 АК Южного военного округа РФ составляет 35,5 тысячи человек. Около 2,1 тыс. кадровых военнослужащих ВС РФ на постоянной основе воюют против Украины в ОРДЛО. Кадровые российские генералы и офицеры занимают ключевые командные должности".

"Военнослужащие Объединенных сил добросовестно выполняют задачи по отпору и сдерживанию российской вооруженной агрессии. Я бываю на передовой каждый месяц по несколько дней. В ближайшие дни вместе с Министром посетим подразделения, чтобы пообщаться с военнослужащими и решить беспокоящие их вопросы", - резюмировал Залужный

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