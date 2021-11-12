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2,1 тыс. кадровых российских военных постоянно находятся на Донбассе, - Залужный. ФОТО

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный сообщил о 2,1 тыс. кадровых военнослужащих вооруженных сил РФ, которые на постоянной основе находятся в оккупированных Россией отдельных районах Донецкой и Луганской областей и воюют против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Залужный написал в Фейсбуке.

"Вместе с Министром обороны Украины Алексеем Резниковым работаем в районе проведения ООС. Ситуация с безопасностью сложная, но полностью контролируется Объединенными силами.

Российские оккупационные войска продолжают нарушать режим прекращения огня. С начала года зафиксированы 2287 обстрелов наших позиций, из которых 610 из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Только за текущий месяц враг нарушил режим "тишины" 78 раз (из них 26, применив артиллерийские системы калибром более 100 мм). Противник усилил передовые подразделения танковыми группами и активно использует БПЛА и снайперов", – отметил Залужный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы не исключаем, что военная агрессия РФ может распространиться, - Залужный

Он также обнародовал сведения о количестве российских военных на оккупированной части Донбасса: "На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей государство-агрессор поддерживает мощную группировку: общая численность 1 и 2 АК Южного военного округа РФ составляет 35,5 тысячи человек. Около 2,1 тыс. кадровых военнослужащих ВС РФ на постоянной основе воюют против Украины в ОРДЛО. Кадровые российские генералы и офицеры занимают ключевые командные должности".

"Военнослужащие Объединенных сил добросовестно выполняют задачи по отпору и сдерживанию российской вооруженной агрессии. Я бываю на передовой каждый месяц по несколько дней. В ближайшие дни вместе с Министром посетим подразделения, чтобы пообщаться с военнослужащими и решить беспокоящие их вопросы", - резюмировал Залужный

Также читайте: Резников и Залужный проверят военные подразделения в зоне ООС, – Минобороны. ФОТОрепортаж

2,1 тыс. кадровых российских военных постоянно находятся на Донбассе, - Залужный 01
2,1 тыс. кадровых российских военных постоянно находятся на Донбассе, - Залужный 02

Автор: 

армия РФ (19224) Резников Алексей (1170) Залужный Валерий (657)


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Топ комментарии
+6
Разгромить могут, но ссат. Т.к. боятся, что РФ мгновенно перебросит на Донбасс свои регулярные воинские части. (Илловайск все помнят).
Освобождение Донбасса может быть осуществлено исключительно и только по хорватскому сценарию. Но в хорватии одним из важнейших факторов успешности была полная секретность. Дальше надо рассказывать...?
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12.11.2021 15:50
+4
https://pbs.twimg.com/media/E4AEkMgUcAIGAsk.jpg А ведь могло быть и так:
https://pbs.twimg.com/media/E4AEkMgUcAIGAsk.jpg
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12.11.2021 15:16
+2
Столько же ФСБ шников находиться внутри Украины
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12.11.2021 16:30
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Ой, вей
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12.11.2021 15:15 Ответить
https://pbs.twimg.com/media/E4AEkMgUcAIGAsk.jpg А ведь могло быть и так:
https://pbs.twimg.com/media/E4AEkMgUcAIGAsk.jpg
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12.11.2021 15:16 Ответить
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12.11.2021 15:22 Ответить




У Білорусі загинули двоє військовослужбовців збройних сил РФ - офіцер і солдат термінової служби. Інцидент стався 12 листопада під час спільних навчань росіян із білорусами.
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12.11.2021 16:25 Ответить
Оф. позиція РФ, що їх там нема. Тому, якщо 200, то по тихому вивозять
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12.11.2021 15:25 Ответить
Так треба ж почастувати клишоногих, рижориздих, товстовраких москвинок новітніми чорними пакунками з їхніми вилупками.
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12.11.2021 15:36 Ответить
Разгромить могут, но ссат. Т.к. боятся, что РФ мгновенно перебросит на Донбасс свои регулярные воинские части. (Илловайск все помнят).
Освобождение Донбасса может быть осуществлено исключительно и только по хорватскому сценарию. Но в хорватии одним из важнейших факторов успешности была полная секретность. Дальше надо рассказывать...?
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12.11.2021 15:50 Ответить
Столько же ФСБ шников находиться внутри Украины
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12.11.2021 16:30 Ответить
Camel tooth (c)
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13.11.2021 03:24 Ответить
 
 