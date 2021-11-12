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2,1 тис. кадрових російських військових постійно перебувають на Донбасі, - Залужний. ФОТО

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний повідомив про 2,1 тис. кадрових військовослужбовців збройних сил РФ, які на постійній основі перебувають в окупованих Росією окремих районах Донецької та Луганської областей і воюють проти України.

Як передає Цензор.НЕТ про це Залужний написав у Фейсбуці.

"Разом з Міністром оборони України Олексієм Резніковим працюємо в районі проведення ООС. Безпекова ситуація складна, але повністю контролюється Об’єднаними силами.

Російські окупаційні війська продовжують порушувати режим припинення вогню. З початку року зафіксовано 2287 обстрілів наших позицій, з яких 610 із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Тільки упродовж поточного місяця ворог порушив режим "тиші" 78 разів (з них 26, застосувавши артилерійські системи калібром більше 100 мм). Противник посилив передові підрозділи танковими групами та активно використовує БПЛА і снайперів", - відзначив Залужний.

Також читайте: Ми не виключаємо, що військова агресія РФ може поширитися, - Залужний

Він також оприлюдинв відомості про кількість російських військових на окупованій частині Донбасу: "На тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей держава-агресор підтримує потужне угруповання: загальна чисельність 1 та 2 АК Південного військового округу РФ становить 35,5 тисяч осіб. Близько 2,1 тис. кадрових військовослужбовців ЗС РФ на постійній основі воюють проти України в ОРДЛО. Кадрові російські генерали та офіцери обіймають ключові командні посади".

"Військовослужбовці Об’єднаних сил сумлінно виконують завдання із відсічі та стримування російської збройної агресії. Я буваю на передовій кожного місяця по декілька днів. Найближчими днями разом з Міністром відвідаємо підрозділи, щоб поспілкуватися з військовослужбовцями і вирішити питання, які їх турбують", - резюмував Залужний

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Резніков і Залужний перевірять військові підрозділи в зоні ООС, - Міноборони. ФОТОрепортаж

2,1 тис. кадрових російських військових постійно перебувають на Донбасі, - Залужний 01
2,1 тис. кадрових російських військових постійно перебувають на Донбасі, - Залужний 02

армія рф (17373) Резніков Олексій (1446) Залужний Валерій (724)


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Топ коментарі
+6
Разгромить могут, но ссат. Т.к. боятся, что РФ мгновенно перебросит на Донбасс свои регулярные воинские части. (Илловайск все помнят).
Освобождение Донбасса может быть осуществлено исключительно и только по хорватскому сценарию. Но в хорватии одним из важнейших факторов успешности была полная секретность. Дальше надо рассказывать...?
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12.11.2021 15:50
+4
https://pbs.twimg.com/media/E4AEkMgUcAIGAsk.jpg А ведь могло быть и так:
https://pbs.twimg.com/media/E4AEkMgUcAIGAsk.jpg
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12.11.2021 15:16
+2
Столько же ФСБ шников находиться внутри Украины
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12.11.2021 16:30
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Ой, вей
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12.11.2021 15:15 Відповісти
https://pbs.twimg.com/media/E4AEkMgUcAIGAsk.jpg А ведь могло быть и так:
https://pbs.twimg.com/media/E4AEkMgUcAIGAsk.jpg
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12.11.2021 15:16 Відповісти
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12.11.2021 15:22 Відповісти




У Білорусі загинули двоє військовослужбовців збройних сил РФ - офіцер і солдат термінової служби. Інцидент стався 12 листопада під час спільних навчань росіян із білорусами.
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12.11.2021 16:25 Відповісти
Оф. позиція РФ, що їх там нема. Тому, якщо 200, то по тихому вивозять
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12.11.2021 15:25 Відповісти
Так треба ж почастувати клишоногих, рижориздих, товстовраких москвинок новітніми чорними пакунками з їхніми вилупками.
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12.11.2021 15:36 Відповісти
Разгромить могут, но ссат. Т.к. боятся, что РФ мгновенно перебросит на Донбасс свои регулярные воинские части. (Илловайск все помнят).
Освобождение Донбасса может быть осуществлено исключительно и только по хорватскому сценарию. Но в хорватии одним из важнейших факторов успешности была полная секретность. Дальше надо рассказывать...?
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12.11.2021 15:50 Відповісти
Столько же ФСБ шников находиться внутри Украины
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12.11.2021 16:30 Відповісти
Camel tooth (c)
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13.11.2021 03:24 Відповісти
 
 