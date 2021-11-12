2,1 тис. кадрових російських військових постійно перебувають на Донбасі, - Залужний. ФОТО

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний повідомив про 2,1 тис. кадрових військовослужбовців збройних сил РФ, які на постійній основі перебувають в окупованих Росією окремих районах Донецької та Луганської областей і воюють проти України.

Як передає Цензор.НЕТ про це Залужний написав у Фейсбуці.

"Разом з Міністром оборони України Олексієм Резніковим працюємо в районі проведення ООС. Безпекова ситуація складна, але повністю контролюється Об’єднаними силами.

Російські окупаційні війська продовжують порушувати режим припинення вогню. З початку року зафіксовано 2287 обстрілів наших позицій, з яких 610 із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Тільки упродовж поточного місяця ворог порушив режим "тиші" 78 разів (з них 26, застосувавши артилерійські системи калібром більше 100 мм). Противник посилив передові підрозділи танковими групами та активно використовує БПЛА і снайперів", - відзначив Залужний.

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Він також оприлюдинв відомості про кількість російських військових на окупованій частині Донбасу: "На тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей держава-агресор підтримує потужне угруповання: загальна чисельність 1 та 2 АК Південного військового округу РФ становить 35,5 тисяч осіб. Близько 2,1 тис. кадрових військовослужбовців ЗС РФ на постійній основі воюють проти України в ОРДЛО. Кадрові російські генерали та офіцери обіймають ключові командні посади".

"Військовослужбовці Об’єднаних сил сумлінно виконують завдання із відсічі та стримування російської збройної агресії. Я буваю на передовій кожного місяця по декілька днів. Найближчими днями разом з Міністром відвідаємо підрозділи, щоб поспілкуватися з військовослужбовцями і вирішити питання, які їх турбують", - резюмував Залужний

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