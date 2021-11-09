Ми не виключаємо, що військова агресія РФ може поширитися, - Залужний
Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний не виключає поширення військової агресії з боку РФ.
Про це він заявив під час відкриття V багатонаціональної щорічної конференції з питань вдосконалення підготовки сержантського складу в Україні за програмою НАТО DEEP (Defence Education Enhancement Program), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Збройні Сили України і Український народ знаходяться у досить складному становищі. Продовжується війна. На жаль, продовжують гинути та отримувати поранення наші воїни. Війна потребує від Збройних Сил України великих моральних та фізичних сил. Ми не виключаємо можливість того, що військова агресія може поширитися", - заявив Залужний.
Він наголосив, що Збройні Сили України мають бути готовими відреагувати на цей тип агресії. "Знову ж таки, це серйозні моральні і фізичні зусилля як для військових, так і всього народу", - додав , – Головнокомандувач ЗСУ.
Залужний також зазначив, що з початком війни Росія продовжує широкомасштабну інформаційно-психологічну операцію. " Її метою є, перш за все, дискредитація Збройних Сил України та чинної влади. Незважаючи на все, що відбувається, ми залишаємося вільними по духу. Ми розвиваємося і будемо розвиватися у цивілізованому напрямку. І питання військової освіти у цьому контексті надважливе", – акцентував Залужний.
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"Она стала антиподом себя самой в прошлом и сейчас, по всей видимости, мыслит уже другими категориями", - отреагировал представитель оккупационной "власти" захваченного Крыма.
Шакалы вонючие... вы самое тупое быдло на планете Земля...
Чего он не исключает? Наступления? Хочу его испугать: это исключено (где-то до 2 декады декабря... А вообще до мая 2022 года). Отдельных тактических атак? И это исключено. На тот же срок.
Перестрелок? Так они и так идут.
Так чего главком не исключает?
Ви напевно підслуховуєте всі путлерівські думки і точно знаєте...
Що Ви маєте на увазі, говорячи про другу декаду грудня цього року та травень 2022 ?
А ситуація міняється.
Якщо стежите, то бачите, що заяви дуже змінилися і тепер західні діячі теж відкрито говорять про можливість того, що фюрер вдасться до нового етапу агресивних дій.
Саме це Залужний і мав на увазі.
Дуже не хочеться вірити в таке. Але легковажити не виходить.
Вряд ли такое вторжение сейчас возможно.
Что касается размещения техники, обнаруженной американцами, фото которой были опубликованы, то следует сказать, что обнаруженное просто неправильно интерпретируют.
Просмотрев внимательно фото, можно прийти к выводу, что это не полевой парк (ПП это территория для размещения, обслуживания и ремонта БТТ, говоря проще, ПП это место, где воинская часть, размещенная вне пределов постоянной дислокации, хранит, готовит к бою, обслуживает и ремонтирует свою технику): нет признаков, характерных для ПП. Но, это и не стоянка техники. На фото видно, что техника размещена в определенном порядке: последовательно (в затылок друг другу) БМП мотострелкового батальона, танки танковой роты, автомобили МТО (около 2 автомобильных рот). Т.е. стоит такая себе батальонная тактическая группа (на фото видно их три). Ремонтировать и обслуживать их при таком расположении нельзя (вплотную стоят друг к другу и плотно в затылок), хранить тоже (при хранении технику по типам расставляют). Назначение такого размещения? Только одно - выдвижение куда-либо. Т.е. это некий исходный район: подвозим штатный л/с, заводим технику, совершаем марш (а плотно поставили, т.к. ударов противника не опасаемся, а при плотном расположении охранять легче).
Назначение? Я вижу только одно: у российского руководства существует мысль официально признать лугандон, а после признания официально ввести на его территорию воинские части РФ (по типу Абхазии и Ю.Осетии.
Такой вариант, кстати, вполне возможен и вот почему (я так думаю): о том, что переговоры между Украиной и США идут, известно с лета. Характер и направленность тоже известна была (не бином Ньютона, да и на высшем уровне у вас откровенно говоря "крыша протекает"). Вот и сосредоточили для давления. В начале ноября совместная (Украина и США) хартия была принято (и достаточно жесткая): "US-Ukraine Charter on Strategic Partnership" (можно на сайте Госдепа прочитать).
По результатам хартии РФ остается либо пойти на обострение (вот для чего техника), либо засунуть язык в попу (в т.ч. ничего и не делать). РФ на днях признала сертификаты товаров лугандона и вывела их из под экспортных квот. Это ответ на Хартию, как и вышеуказанная техника.
https://censor.net/ua/user/148046