Ми не виключаємо, що військова агресія РФ може поширитися, - Залужний

Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний не виключає поширення військової агресії з боку РФ.

Про це він заявив під час відкриття V багатонаціональної щорічної конференції з питань вдосконалення підготовки сержантського складу в Україні за програмою НАТО DEEP (Defence Education Enhancement Program), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Збройні Сили України і Український народ знаходяться у досить складному становищі. Продовжується війна. На жаль, продовжують гинути та отримувати поранення наші воїни. Війна потребує від Збройних Сил України великих моральних та фізичних сил. Ми не виключаємо можливість того, що військова агресія може поширитися", - заявив Залужний.

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Він наголосив, що Збройні Сили України мають бути готовими відреагувати на цей тип агресії. "Знову ж таки, це серйозні моральні і фізичні зусилля як для військових, так і всього народу", - додав , – Головнокомандувач ЗСУ.

Залужний також зазначив, що з початком війни Росія продовжує широкомасштабну інформаційно-психологічну операцію. " Її метою є, перш за все, дискредитація Збройних Сил України та чинної влади. Незважаючи на все, що відбувається, ми залишаємося вільними по духу. Ми розвиваємося і будемо розвиватися у цивілізованому напрямку. І питання військової освіти у цьому контексті надважливе", – акцентував Залужний.

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