Мы не исключаем, что военная агрессия РФ может распространиться, - Залужный

Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный не исключает распространения военной агрессии со стороны РФ.

Об этом он заявил во время открытия V многонациональной ежегодной конференции по вопросам усовершенствования подготовки сержантского состава в Украине по программе НАТО DEEP (Defence Education Enhancement Program), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Вооруженные Силы Украины и украинский народ находятся в достаточно сложном положении. Продолжается война. К сожалению, продолжают гибнуть и получать ранения наши воины. Война требует от Вооруженных Сил Украины больших моральных и физических сил. Мы не исключаем возможности того, что военная агрессия может распространиться", - заявил Залужный.

Он подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины должны быть готовы отреагировать на этот тип агрессии. "Опять же это серьезные моральные и физические усилия как для военных, так и всего народа", - добавил Главнокомандующий ВСУ.

Также читайте: Россия перебросила на украинскую границу батальон танков Т-80У. Это может быть не устрашение, а активная угроза, - Bloomberg

Залужный также отметил, что с началом войны Россия продолжает широкомасштабную информационно-психологическую операцию. "Ее целью является, прежде всего, дискредитация Вооруженных Сил Украины и действующей власти. Несмотря на все происходящее, мы остаемся свободными по духу. Мы развиваемся и будем развиваться в цивилизованном направлении. И вопрос военного образования в этом контексте очень важен", – акцентировал Залужный.