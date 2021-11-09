Мы не исключаем, что военная агрессия РФ может распространиться, - Залужный
Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный не исключает распространения военной агрессии со стороны РФ.
Об этом он заявил во время открытия V многонациональной ежегодной конференции по вопросам усовершенствования подготовки сержантского состава в Украине по программе НАТО DEEP (Defence Education Enhancement Program), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Вооруженные Силы Украины и украинский народ находятся в достаточно сложном положении. Продолжается война. К сожалению, продолжают гибнуть и получать ранения наши воины. Война требует от Вооруженных Сил Украины больших моральных и физических сил. Мы не исключаем возможности того, что военная агрессия может распространиться", - заявил Залужный.
Он подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины должны быть готовы отреагировать на этот тип агрессии. "Опять же это серьезные моральные и физические усилия как для военных, так и всего народа", - добавил Главнокомандующий ВСУ.
Залужный также отметил, что с началом войны Россия продолжает широкомасштабную информационно-психологическую операцию. "Ее целью является, прежде всего, дискредитация Вооруженных Сил Украины и действующей власти. Несмотря на все происходящее, мы остаемся свободными по духу. Мы развиваемся и будем развиваться в цивилизованном направлении. И вопрос военного образования в этом контексте очень важен", – акцентировал Залужный.
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"Она стала антиподом себя самой в прошлом и сейчас, по всей видимости, мыслит уже другими категориями", - отреагировал представитель оккупационной "власти" захваченного Крыма.
Шакалы вонючие... вы самое тупое быдло на планете Земля...
Чего он не исключает? Наступления? Хочу его испугать: это исключено (где-то до 2 декады декабря... А вообще до мая 2022 года). Отдельных тактических атак? И это исключено. На тот же срок.
Перестрелок? Так они и так идут.
Так чего главком не исключает?
Ви напевно підслуховуєте всі путлерівські думки і точно знаєте...
Що Ви маєте на увазі, говорячи про другу декаду грудня цього року та травень 2022 ?
А ситуація міняється.
Якщо стежите, то бачите, що заяви дуже змінилися і тепер західні діячі теж відкрито говорять про можливість того, що фюрер вдасться до нового етапу агресивних дій.
Саме це Залужний і мав на увазі.
Дуже не хочеться вірити в таке. Але легковажити не виходить.
Вряд ли такое вторжение сейчас возможно.
Что касается размещения техники, обнаруженной американцами, фото которой были опубликованы, то следует сказать, что обнаруженное просто неправильно интерпретируют.
Просмотрев внимательно фото, можно прийти к выводу, что это не полевой парк (ПП это территория для размещения, обслуживания и ремонта БТТ, говоря проще, ПП это место, где воинская часть, размещенная вне пределов постоянной дислокации, хранит, готовит к бою, обслуживает и ремонтирует свою технику): нет признаков, характерных для ПП. Но, это и не стоянка техники. На фото видно, что техника размещена в определенном порядке: последовательно (в затылок друг другу) БМП мотострелкового батальона, танки танковой роты, автомобили МТО (около 2 автомобильных рот). Т.е. стоит такая себе батальонная тактическая группа (на фото видно их три). Ремонтировать и обслуживать их при таком расположении нельзя (вплотную стоят друг к другу и плотно в затылок), хранить тоже (при хранении технику по типам расставляют). Назначение такого размещения? Только одно - выдвижение куда-либо. Т.е. это некий исходный район: подвозим штатный л/с, заводим технику, совершаем марш (а плотно поставили, т.к. ударов противника не опасаемся, а при плотном расположении охранять легче).
Назначение? Я вижу только одно: у российского руководства существует мысль официально признать лугандон, а после признания официально ввести на его территорию воинские части РФ (по типу Абхазии и Ю.Осетии.
Такой вариант, кстати, вполне возможен и вот почему (я так думаю): о том, что переговоры между Украиной и США идут, известно с лета. Характер и направленность тоже известна была (не бином Ньютона, да и на высшем уровне у вас откровенно говоря "крыша протекает"). Вот и сосредоточили для давления. В начале ноября совместная (Украина и США) хартия была принято (и достаточно жесткая): "US-Ukraine Charter on Strategic Partnership" (можно на сайте Госдепа прочитать).
По результатам хартии РФ остается либо пойти на обострение (вот для чего техника), либо засунуть язык в попу (в т.ч. ничего и не делать). РФ на днях признала сертификаты товаров лугандона и вывела их из под экспортных квот. Это ответ на Хартию, как и вышеуказанная техника.
https://censor.net/ua/user/148046