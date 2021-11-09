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Новости Агрессия России против Украины Война
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Мы не исключаем, что военная агрессия РФ может распространиться, - Залужный

Мы не исключаем, что военная агрессия РФ может распространиться, - Залужный

Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный не исключает распространения военной агрессии со стороны РФ.

Об этом он заявил во время открытия V многонациональной ежегодной конференции по вопросам усовершенствования подготовки сержантского состава в Украине по программе НАТО DEEP (Defence Education Enhancement Program), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Вооруженные Силы Украины и украинский народ находятся в достаточно сложном положении. Продолжается война. К сожалению, продолжают гибнуть и получать ранения наши воины. Война требует от Вооруженных Сил Украины больших моральных и физических сил. Мы не исключаем возможности того, что военная агрессия может распространиться", - заявил Залужный.

Он подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины должны быть готовы отреагировать на этот тип агрессии. "Опять же это серьезные моральные и физические усилия как для военных, так и всего народа", - добавил Главнокомандующий ВСУ.

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Залужный также отметил, что с началом войны Россия продолжает широкомасштабную информационно-психологическую операцию. "Ее целью является, прежде всего, дискредитация Вооруженных Сил Украины и действующей власти. Несмотря на все происходящее, мы остаемся свободными по духу. Мы развиваемся и будем развиваться в цивилизованном направлении. И вопрос военного образования в этом контексте очень важен", – акцентировал Залужный.

Автор: 

Минобороны (9302) Залужный Валерий (657)


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Топ комментарии
+13
Да ясен перец , что 100 тыс кацапом слишком мало , для полномасштабной войны с нами , а вот отжать Марик или отодвинуть нас от Донецка , вот для этого хватит. Ну тут такое дело , тогда Осел обязан подать в отставку , бо война не только не кончилась , как оно обещало , но еще началась с новой силой ,а потери которые мы обеспечим кацапам , на этот раз могут серьезно начать шатать трон под ******.
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09.11.2021 16:42
+12
Груз 200
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09.11.2021 17:16
+7
нема скопчення кацапні на українськіх кордонах, брешуть меріканці - зелені кажуть правду, ту шо матка...
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09.11.2021 16:41
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Без паники, но трезво.
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09.11.2021 16:38 Ответить
Ну разводить панику генштаб ВСУ не имеет права априори .
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09.11.2021 16:44 Ответить
А вам стриляти дозволять, чи по норам скажуть сидіти .. бо - неЗя.
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09.11.2021 17:19 Ответить
Цей каже, що .
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09.11.2021 17:21 Ответить
Дай Боже сили та везіння , хай всім нам щастить, Смерть ворогам
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09.11.2021 17:34 Ответить
нема скопчення кацапні на українськіх кордонах, брешуть меріканці - зелені кажуть правду, ту шо матка...
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09.11.2021 16:41 Ответить
Да ясен перец , что 100 тыс кацапом слишком мало , для полномасштабной войны с нами , а вот отжать Марик или отодвинуть нас от Донецка , вот для этого хватит. Ну тут такое дело , тогда Осел обязан подать в отставку , бо война не только не кончилась , как оно обещало , но еще началась с новой силой ,а потери которые мы обеспечим кацапам , на этот раз могут серьезно начать шатать трон под ******.
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09.11.2021 16:42 Ответить
Не начнут. Запаребриком народ настолько прозомбирован российским зомбоящиком, что даже если ***** объявит полномасштабную войну всему миру, у него будет поддержка народа
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09.11.2021 16:50 Ответить
Видишь в чем прикол ,кацапы как их не зомбировали всегда способны на бунт , это с революциями у них всегда полная хрень , а с бунтами все и всегда было Ок . ***** и его кодло это прекрасно знает , по тому и нацгвардию создал и своим мусорам хорошо платит , но он понимает , что если перегнуть по полной то мусоров тривиально не хватит.
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09.11.2021 17:00 Ответить
Гитлера после войны немцы еще долго любили, поэтому и послевоенные выборы в Германии провели далеко не сразу.
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09.11.2021 17:23 Ответить
Дело не в гитлере или его партии , а в том , что должно было пройти время , что бы немцы как минимум увидели разницу , между той жизнью и этой. Когда через 15 лет после ВМВ в Сове предел мечтаний была комната в комуналке , то ФРГ личный автомобиль был обычным делом . Тем же северным корейцам , при попадании в Южную Корею очень нелегко привыкнуть к другой жизни , хоть бегут они вполне добровольно.
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09.11.2021 17:52 Ответить
Так и немцы через Стену вполне добровольно лезли, даже рискуя жизнью. Но Гитлера и его партию после поражения все-таки любили. Я читал, что дату казни приговоренных в Нюрнберге в 1946-м держали в тайне, и даже число "мест" в крематории заказали с умышленной неточностью (12 вместо 10 или что-то вроде того) - чтобы избежать волнений.
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09.11.2021 18:05 Ответить
Согласен. Думаю ***** попытается взять весь Донбасс под контроль. Тогда он сможет провести там такой же липовый референдум как в Крыму. Само ОРДЛО, с разрушенными городами, затопленными шахтами и минными полями, где руководят уголовники, ему и нахер не нужно...
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09.11.2021 17:27 Ответить
тим недолугим криворогатим ссикунам-ідіотам скількі кацапні треба, шо б вони вже очі раззявили?
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09.11.2021 16:46 Ответить
Не надо дискредитировать Офис Президента и Президента. Они сами себя дискредитировали.
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09.11.2021 16:51 Ответить
Оккупант обвинил Ротару в том, что раньше она "укрепляла дружбу", но теперь "ее любовь к Крыму заканчивается".

"Она стала антиподом себя самой в прошлом и сейчас, по всей видимости, мыслит уже другими категориями", - отреагировал представитель оккупационной "власти" захваченного Крыма.
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09.11.2021 17:01 Ответить
Груз 200
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09.11.2021 17:16 Ответить
Под первой строчкой (там, где "имя и псевдоним" не хватает номера: 200.
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09.11.2021 17:25 Ответить
Яка експансія,це все діяльність підступних піндосів !!! Потуги розсварити "братские народи" !!!)))
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09.11.2021 17:35 Ответить
А шо єто за ************ ****** сюда віполз??? Задрот под ************ флажком, Срать у себя на кухне будешь, при своей триперной мамашке!!! Марш, ******, на бутілку!
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09.11.2021 17:46 Ответить
На открытую войну быдло мавзолейное не пойдет...а мерзопакостить хмыри РАБссиянские способны типа уголь заблокировать из Казахстана,или Северное дерьмо пустить в Венгрию мимо Украины через Тридевять земель себе в ущерб...это что с Турцией воюют помидорами *********** и прочими лесами поджигателями...

Шакалы вонючие... вы самое тупое быдло на планете Земля...
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09.11.2021 17:41 Ответить
Проснулся утром кацап и первая мысль. Какую бы еще подлость Украине сделать!
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09.11.2021 18:04 Ответить
НАРОД УКРАИНЫ С ТОБОЙ
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09.11.2021 17:42 Ответить
Э-э... пардон, недопонял: что значит, агрессия может распространиться? Агрессия - поведение, целью которого является причинение вреда. Военная агрессия - такое причинение вреда, при котором смерть противника не является пограничным условием. Что и куда может распространиться? Что не стреляют? Стреляют. Не убивают? Убивают. Ихтамнет? Ихтаместь.. Умственные способности главкома предполагают (я так думаю) такую форму выражения мыслей, мечтаний, чаяний и приказов, чтобы их понимали категорично, ясно и недвусмысленно все. Даже и те, кто понимать не хочет. И чего главком сказал? Чего удумал?
Чего он не исключает? Наступления? Хочу его испугать: это исключено (где-то до 2 декады декабря... А вообще до мая 2022 года). Отдельных тактических атак? И это исключено. На тот же срок.
Перестрелок? Так они и так идут.
Так чего главком не исключает?
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09.11.2021 17:59 Ответить
Вам не віриться, що кацапи можуть піти у наступ ?
Ви напевно підслуховуєте всі путлерівські думки і точно знаєте...
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09.11.2021 18:02 Ответить
Я, слава богу, войну не только в кино видел: до того, как грунт затвердеет, наступать нельзя: тактические операции проводить можно, но наступать - нет.
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21.11.2021 02:54 Ответить
Він натякає на повномасштабну війну, що тут не зрозуміло?
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09.11.2021 18:06 Ответить
Её не будет, до указанных сроков.
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21.11.2021 03:00 Ответить
Я так розумію, що Залужний мав на увазі щось більше, ніж щоденні перестрілки та обстріли.

Що Ви маєте на увазі, говорячи про другу декаду грудня цього року та травень 2022 ?
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09.11.2021 18:46 Ответить
До того времени, как замерзнет грунт, наступать по украинским черноземам невозможно. Да, даже когда замерзнет, это дело сложное (проблема вообще в возможности какого-либо передвижения в тактической зоне). А вообще, для наступления лето существует.
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21.11.2021 02:59 Ответить
Ви відповіли на новину, якій вже багато днів.
А ситуація міняється.
Якщо стежите, то бачите, що заяви дуже змінилися і тепер західні діячі теж відкрито говорять про можливість того, що фюрер вдасться до нового етапу агресивних дій.
Саме це Залужний і мав на увазі.

Дуже не хочеться вірити в таке. Але легковажити не виходить.
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21.11.2021 10:03 Ответить
нет.
Вряд ли такое вторжение сейчас возможно.
Что касается размещения техники, обнаруженной американцами, фото которой были опубликованы, то следует сказать, что обнаруженное просто неправильно интерпретируют.
Просмотрев внимательно фото, можно прийти к выводу, что это не полевой парк (ПП это территория для размещения, обслуживания и ремонта БТТ, говоря проще, ПП это место, где воинская часть, размещенная вне пределов постоянной дислокации, хранит, готовит к бою, обслуживает и ремонтирует свою технику): нет признаков, характерных для ПП. Но, это и не стоянка техники. На фото видно, что техника размещена в определенном порядке: последовательно (в затылок друг другу) БМП мотострелкового батальона, танки танковой роты, автомобили МТО (около 2 автомобильных рот). Т.е. стоит такая себе батальонная тактическая группа (на фото видно их три). Ремонтировать и обслуживать их при таком расположении нельзя (вплотную стоят друг к другу и плотно в затылок), хранить тоже (при хранении технику по типам расставляют). Назначение такого размещения? Только одно - выдвижение куда-либо. Т.е. это некий исходный район: подвозим штатный л/с, заводим технику, совершаем марш (а плотно поставили, т.к. ударов противника не опасаемся, а при плотном расположении охранять легче).
Назначение? Я вижу только одно: у российского руководства существует мысль официально признать лугандон, а после признания официально ввести на его территорию воинские части РФ (по типу Абхазии и Ю.Осетии.
Такой вариант, кстати, вполне возможен и вот почему (я так думаю): о том, что переговоры между Украиной и США идут, известно с лета. Характер и направленность тоже известна была (не бином Ньютона, да и на высшем уровне у вас откровенно говоря "крыша протекает"). Вот и сосредоточили для давления. В начале ноября совместная (Украина и США) хартия была принято (и достаточно жесткая): "US-Ukraine Charter on Strategic Partnership" (можно на сайте Госдепа прочитать).
По результатам хартии РФ остается либо пойти на обострение (вот для чего техника), либо засунуть язык в попу (в т.ч. ничего и не делать). РФ на днях признала сертификаты товаров лугандона и вывела их из под экспортных квот. Это ответ на Хартию, как и вышеуказанная техника.
https://censor.net/ua/user/148046
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21.11.2021 10:12 Ответить
 
 