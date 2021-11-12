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Франция не желает видеть боевиков ЧВК "Вагнер" в Африке, - заявление министров

Франция не желает видеть боевиков ЧВК

Франция сочтет недопустимым развитие ситуации, при которой работать в африканском Сахеле начнет ЧВК "Вагнер".

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана и министра обороны Флоранс Парли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Французские министры предупредили, что сценарий, при котором наемники из ЧВК "Вагнер" появятся в зоне Сахеля и Сахары, недопустим", - говорится в заявлении министров по итогам их встречи в Париже с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Ле Дриан и Парли предупредили о "рисках региональной дестабилизации, также предостерегли от действий против интересов Франции и ее партнеров, участвующих в борьбе против терроризма в Сахеле".

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"Они также предупредили, что внимательно следят за соблюдением календаря передачи власти в Мали", - отмечается в документе.

Сахель – крупный регион с населением около 100 млн человек, на территории которого расположены пять стран: Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад.

В начале октября французские военные заявляли, что не видят признаков присутствия российских частных военных компаний в Мали.

В последние месяцы руководители западных стран выражают опасения в связи с сообщениями, согласно которым власти Мали могут договориться о размещении на своей территории ЧВК "Вагнер".

Автор: 

Африка (278) россия (95441) Франция (3500) Ле Дриан (88) ЧВК Вагнер (1332) Парли (5)


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Топ комментарии
+23
а вы не пробовали убивать русню?..
американцы подтвердят, это можно и нужно делать!
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12.11.2021 20:59
+10
это не просто хорошо.. в этом польза великая есть народам мира!
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12.11.2021 21:08
+5
русицид это хорошо.
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12.11.2021 21:07
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а вы не пробовали убивать русню?..
американцы подтвердят, это можно и нужно делать!
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12.11.2021 20:59 Ответить
русицид это хорошо.
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12.11.2021 21:07 Ответить
это не просто хорошо.. в этом польза великая есть народам мира!
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12.11.2021 21:08 Ответить
а прийдется...
сьоґодні Польща? - завтра франчучня і німетчіна, як голови не мае......
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12.11.2021 21:02 Ответить
Путлєр звик тримати жабоїдів за сцикунів і лохів. Так що ця вся їх героїчна риторика для Пуйла лише прояв страху.
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12.11.2021 21:12 Ответить
#ихтамнет

но нужно чтобы Макрон позвонил микроХуйлу.
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12.11.2021 21:05 Ответить
Знач побачите. Вони вже там є. Спробуйте ліквідувати
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12.11.2021 21:05 Ответить
то вас ще, кацапня, не труїла....
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12.11.2021 21:06 Ответить
они уже давно по всей африке расползлись..
заметили только
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12.11.2021 21:09 Ответить
Чомусь мені згадується чемпіонат світу з футболу, після фінального матчу, де чорношкірі французи скандують - "путін,путін, ..." А поряд стоїть обісраний (але усміхнений ) Макрон. Один Олланд був більш менш нормальний.
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12.11.2021 21:17 Ответить
Ха ха ха - чудовий жарт.
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12.11.2021 21:17 Ответить
чисто троллінґ, шо б вам уже зле стало, і мізкі вкрутилися...
https://www.youtube.com/watch?v=k1TJNPVqpEw
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12.11.2021 21:18 Ответить
Иностранный легион vs ЧВК Вагнера
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12.11.2021 21:22 Ответить
Але якщо дійде до рубілова- вагнерівці кровю вмиються, а скоріше розбіжаться. Одне діло воювати з туземцями, інша з легіонерами
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12.11.2021 21:34 Ответить
це факт. але хто їм накаже? макрон? ха-ха
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12.11.2021 21:44 Ответить
жабоеды совсем страх потеряли.
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12.11.2021 21:30 Ответить
ща хйло вас всех обоссыт, озабоченные
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12.11.2021 21:31 Ответить
А де Франція хоче їх бачити? У Європі? В Азії?
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12.11.2021 21:32 Ответить
За "порєбріком". Як й більша частка нашого світу.
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13.11.2021 00:12 Ответить
с такими темпами вам пора начинать беспокоится о том, чтобы вы русню в пригороде Парижа не увидели. за Африку они переживают, переживатели.
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12.11.2021 21:36 Ответить
к чему эти сотрясения воздуха ? появятся перестреляйте их без лишних слов да и все
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12.11.2021 21:42 Ответить
Ну так закройте глаза и не будете видеть. Ведь никаких других способов французики уже не знают.
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12.11.2021 21:47 Ответить
Ну и что из этого следует ? Уйдут , чтобы не видеть ?
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12.11.2021 23:52 Ответить
Хотеть не вредно! А вы еще больше газа закачивайте из **********!
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13.11.2021 06:13 Ответить
Киньте на них «озабоченість», повинно допомогти.
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13.11.2021 06:52 Ответить
 
 