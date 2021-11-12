Франция не желает видеть боевиков ЧВК "Вагнер" в Африке, - заявление министров
Франция сочтет недопустимым развитие ситуации, при которой работать в африканском Сахеле начнет ЧВК "Вагнер".
Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана и министра обороны Флоранс Парли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Французские министры предупредили, что сценарий, при котором наемники из ЧВК "Вагнер" появятся в зоне Сахеля и Сахары, недопустим", - говорится в заявлении министров по итогам их встречи в Париже с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
Ле Дриан и Парли предупредили о "рисках региональной дестабилизации, также предостерегли от действий против интересов Франции и ее партнеров, участвующих в борьбе против терроризма в Сахеле".
"Они также предупредили, что внимательно следят за соблюдением календаря передачи власти в Мали", - отмечается в документе.
Сахель – крупный регион с населением около 100 млн человек, на территории которого расположены пять стран: Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад.
В начале октября французские военные заявляли, что не видят признаков присутствия российских частных военных компаний в Мали.
В последние месяцы руководители западных стран выражают опасения в связи с сообщениями, согласно которым власти Мали могут договориться о размещении на своей территории ЧВК "Вагнер".
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американцы подтвердят, это можно и нужно делать!
сьоґодні Польща? - завтра франчучня і німетчіна, як голови не мае......
но нужно чтобы Макрон позвонил микроХуйлу.
заметили только
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