Мир понял, что Путин стремится уничтожить Украину, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Совет национальной безопасности и обороны продолжает анализировать ситуацию по возможному вторжению России в Украину в начале 2022 года. Мир также понял, что Путин и дальше продолжает обострять ситуацию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире ток-шоу "Право на власть". секретарь СНБО Алексей Данилов.
Данилов прокомментировал слова руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова о нападении России на Украину в конце января – начале февраля 2022 года.
"Мы анализируем все. Для нас нет никакой новости. Мы не видим тех угроз, о которых говорит Буданов на 15 января. Нет сомнения, что Путин не снимает с повестки дня вопрос уничтожения нашей страны. Ничего не поменялось", - отметил Данилов.
В то же время, как отметил секретарь СНБО, мир давно понял мотивы президента Российской Федерации относительно Украины.
"Но мир понял, что происходит. Маски все сняты", - заметил Данилов.
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Такая традиция сложилась во многом из-за географических причин, страна постоянно находилась на отшибе, в территориальной отдалённости от центров мировой цивилизации, и из-за ориентации экономики на добычу, продажу природного сырья вместо созидательной, интеллектуальной деятельности, как во многих цивилизованных странах, где такой уклад экономики способствовал появлению в политике более интеллектуальных, ответственных людей, которые или сами вышли из интеллектуального, высокотехнологичного бизнеса, или были поддержаны структурами такого бизнеса. А в России в политику в основном пролезали и пролезают хамоватые лживые, нахрапистые подлецы, потому что они понимают, что в российской политике при такой структуре экономики, когда достаточно прихапать под себя самые лакомые природные ресурсы, то уже этого достаточно, чтобы долго оставаться во власти, пользоваться благами пребывания вблизи властной кормушки, а всех критиков забивать щедро прикормленным карательно-репрессивным аппаратом, и щедро озолачивая пропаганду, которая за шальные деньги сверху от своих хозяев изображает этих подлецов в более презентабельном виде, на что покупаются обыватели, не понимая, как ими манипулирует пропаганда. Вот такая на самом деле чудовищная история территориальной клоаки, которая веками генерирует отрицательных персонажей во власть, которые потом угрожают безопасности мира, человечества. Начиная с придурковатого психопата, садиста И. Грозного, и далее. Ведь даже 2-ая мировая война началась во многом из-за бандитских действий тогдашнего кремлёвского режима, который хищнически напал на мирную Финляндию, что позволило подобному бандитскому режиму в Германии раскрутить истерию праведной ненависти у своего народа к красному агрессору, что и вылилось позже во вторжение с целью наказать красных бандитов за их злодеяния и бомбёжки мирной Финляндии
чотири дні квасити...яке моцне здоровля тре мати..
Вон МВФ сегодня целый день постит требования под которые дают бабло....а до этого это были внутренние документы - а сейчас громогласно на всю страну....Зачем?....чтобы сообщить всем и чтобы все поняли правительство обещает и подписывает но нифига не делает(что та что эта)..Хитро делают... вешают ружьё на стену - чтобы сюрприза потом не было для "НАРIDA"(с)
Агресія РФ проти нас вже 7-8 років відбувається.
Колективними зусиллями, поки що, не переросла у повномасштабну війну.
При этом население Гондурашки привыкло жить раздвоенной почти шизофренической жизнью, когда в пропаганде одно - всё цветёт и т. д., а в реальной жизни часто - обычный свинарник. Валенкообразные олухи ходят по своим грязным улицам, с заплёванными тротуарами плевками и бычками, заходят в свои загаженные, вонючие подъезды в "хрущёвках", "брежневках" или тонкостенных, сделанных на "отшибись" "путинках", включают зомбоящик, а там тётка с бриллиантами им вещает: Вася, ты самый умный, лучший на Земле, наша власть старается, чуть ли не последнюю рубашку срывает для тебя, но ей мешает, "злобный Запад" и т. д. И вот уже Вася сжимает кулаки в исступлённой злобе, развесив уши
Скільки накоплено боєзапасу?
скільки придбано, та розміщено на узбережжі Чорного та Азовського морів батарей «нептунів»???
А кров нарід сам здає - активно долучається до корупції і порушень Закона.
Откуда инфа что ничего нет?