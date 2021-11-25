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Новости Политика Украины
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Данилов (574) Путин (19949)

Мир понял, что Путин стремится уничтожить Украину, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мир понял, что Путин стремится уничтожить Украину, - Данилов

Совет национальной безопасности и обороны продолжает анализировать ситуацию по возможному вторжению России в Украину в начале 2022 года. Мир также понял, что Путин и дальше продолжает обострять ситуацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире ток-шоу "Право на власть". секретарь СНБО Алексей Данилов.

Данилов прокомментировал слова руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова о нападении России на Украину в конце января – начале февраля 2022 года.

"Мы анализируем все. Для нас нет никакой новости. Мы не видим тех угроз, о которых говорит Буданов на 15 января. Нет сомнения, что Путин не снимает с повестки дня вопрос уничтожения нашей страны. Ничего не поменялось", - отметил Данилов.

В то же время, как отметил секретарь СНБО, мир давно понял мотивы президента Российской Федерации относительно Украины.

"Но мир понял, что происходит. Маски все сняты", - заметил Данилов.

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Топ комментарии
+13
Україну нищат понад 360 років !!! )))
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25.11.2021 22:34
+13
данілов перший опохмилився після гульбищ у єрмака ?
чотири дні квасити...яке моцне здоровля тре мати..
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25.11.2021 22:38
+11
Буданов говорит одно, Данилов другое, Зеля третье. Зебилы, вы между собой разберитесь сперва. Впечатление такое, что всё, что вы несёте, написано в Кремле и засунуто для вас в разные конверты на все случаи жизни. А вы просто конверты свои перепутали.
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25.11.2021 22:33
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.... а начальник Данилова продолжает искать мир в глубоких омутах Путлера
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25.11.2021 22:32 Ответить
Очевидно, что Россия - это угроза миру, угроза мировой безопасности, то есть нынешние российские правители являются таковыми. Причины этого глубокие, исторические. Уже давно сложилась такая традиция, что в России в основном к власти приходят различные подлецы, агрессивные, лживые, хамоватые типы, но при этом крайне завистливые из-за завышенной самооценки, и поэтому приторно, по-петушачьи хвастливые. Причём ведут себя по-крысячьи, скрытно гадят миру, а когда их прищучивают, отскакивают с визгливыми криками в свою нору - якобы "ничего не было", особенно сейчас это часто происходит.
Такая традиция сложилась во многом из-за географических причин, страна постоянно находилась на отшибе, в территориальной отдалённости от центров мировой цивилизации, и из-за ориентации экономики на добычу, продажу природного сырья вместо созидательной, интеллектуальной деятельности, как во многих цивилизованных странах, где такой уклад экономики способствовал появлению в политике более интеллектуальных, ответственных людей, которые или сами вышли из интеллектуального, высокотехнологичного бизнеса, или были поддержаны структурами такого бизнеса. А в России в политику в основном пролезали и пролезают хамоватые лживые, нахрапистые подлецы, потому что они понимают, что в российской политике при такой структуре экономики, когда достаточно прихапать под себя самые лакомые природные ресурсы, то уже этого достаточно, чтобы долго оставаться во власти, пользоваться благами пребывания вблизи властной кормушки, а всех критиков забивать щедро прикормленным карательно-репрессивным аппаратом, и щедро озолачивая пропаганду, которая за шальные деньги сверху от своих хозяев изображает этих подлецов в более презентабельном виде, на что покупаются обыватели, не понимая, как ими манипулирует пропаганда. Вот такая на самом деле чудовищная история территориальной клоаки, которая веками генерирует отрицательных персонажей во власть, которые потом угрожают безопасности мира, человечества. Начиная с придурковатого психопата, садиста И. Грозного, и далее. Ведь даже 2-ая мировая война началась во многом из-за бандитских действий тогдашнего кремлёвского режима, который хищнически напал на мирную Финляндию, что позволило подобному бандитскому режиму в Германии раскрутить истерию праведной ненависти у своего народа к красному агрессору, что и вылилось позже во вторжение с целью наказать красных бандитов за их злодеяния и бомбёжки мирной Финляндии
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25.11.2021 23:23 Ответить
Росія виконує все, що наказують в Пекіні.
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25.11.2021 23:46 Ответить
А в Вашингтоне делают все, что из прикажут из кремля
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26.11.2021 07:15 Ответить
из Киева

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26.11.2021 11:39 Ответить
Буданов говорит одно, Данилов другое, Зеля третье. Зебилы, вы между собой разберитесь сперва. Впечатление такое, что всё, что вы несёте, написано в Кремле и засунуто для вас в разные конверты на все случаи жизни. А вы просто конверты свои перепутали.
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25.11.2021 22:33 Ответить
Зелена плінява наполеглево та послідовно ,втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення в "родную говєнь" Московію !!!)))
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25.11.2021 22:36 Ответить
Україну нищат понад 360 років !!! )))
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25.11.2021 22:34 Ответить
Якби світ це зрозумів, то він би знишів росєю, ще до того, як вона знищить світ.
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25.11.2021 22:36 Ответить
Сейчас уже все поздно.
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26.11.2021 07:16 Ответить
данілов перший опохмилився після гульбищ у єрмака ?
чотири дні квасити...яке моцне здоровля тре мати..
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25.11.2021 22:38 Ответить
Ми навіть уявити не можемо скільки здатний випити і зжерти випускник ветеринарного технікуму на халяву...
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25.11.2021 22:46 Ответить
Нажерли не на один мільйон зелених.
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25.11.2021 22:48 Ответить
Реально все в "межах шлунків" - пару відер олівє, пляшка горілки собі, гостям щось випити...
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25.11.2021 22:51 Ответить
Это писец какой-то, Америку открыл, достаточно вкл Раша тв для этого или вспомнить высер ***** в 14 году.
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25.11.2021 22:51 Ответить
Світ -то зрозумів, а наша власть не то по скудоумию не может зрозумить, не то готовит цветы для встречи оккупантов...
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25.11.2021 22:53 Ответить
Лялька ,напхана тирсою ,неспроможна на самостійне мислення чи діяльність ,дійство відбувається з волі ляльковода ,згідно з сценарієм !!!)))
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25.11.2021 22:59 Ответить
Данилов, ты идиот, мир давно про Украину все понял, они забеспокоились когда поняли что если будут бездействовать и обеспокаиваться то им будет пиндец!!!!!!
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25.11.2021 23:07 Ответить
не выдумывайте - ничего они не поняли...просто смотря на то что делается в Украине они подумали что эти идиоты сами не способны что-то сделать...просто у некоторых европейцев ещё не полностью Эмпатия отмерла...

Вон МВФ сегодня целый день постит требования под которые дают бабло....а до этого это были внутренние документы - а сейчас громогласно на всю страну....Зачем?....чтобы сообщить всем и чтобы все поняли правительство обещает и подписывает но нифига не делает(что та что эта)..Хитро делают... вешают ружьё на стену - чтобы сюрприза потом не было для "НАРIDA"(с)
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25.11.2021 23:46 Ответить
капец !!! Идет смертельная война с русней и уже кста несколько веков за наследие Киевской Руси, а эти дебило-алко-наркоманы токА заметили !!!..пздц !!! кто или шо это за власть которая Нами управляет !?
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25.11.2021 23:14 Ответить
Блін ... За яку проголосували у 19 році ...
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25.11.2021 23:22 Ответить
на жаль у нас 73% - это невменяемые граждане...и тут вопрос - а если действительно война !?
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25.11.2021 23:25 Ответить
Ви, часом, себе не відносите до цих 73% ?? Вибачаюсь, нічого особистого.
Агресія РФ проти нас вже 7-8 років відбувається.
Колективними зусиллями, поки що, не переросла у повномасштабну війну.
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27.11.2021 11:51 Ответить
Да?так зекрысы бухают по четыре дня ,катаясь на вертолетах ,предназначенных для спасения людей,для того ,чтоб Мир понял,шо с нашим дегенератом-главнокомандующим нас таки уничтожат?
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25.11.2021 23:15 Ответить
Ну мир может и понял, а вот зе-чмо нет, он же не готовиться к возможной атаке орков, а пьянствует с ермаком.
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25.11.2021 23:18 Ответить
Всем надо понимать, что ботоксный кремлёвский фюрер Путлер из себя выходит, стараясь уничтожить Украину как страну. Ежедневно его лживые вертухаи от пропаганды обливают помоями Украину с зомбоящика.
При этом население Гондурашки привыкло жить раздвоенной почти шизофренической жизнью, когда в пропаганде одно - всё цветёт и т. д., а в реальной жизни часто - обычный свинарник. Валенкообразные олухи ходят по своим грязным улицам, с заплёванными тротуарами плевками и бычками, заходят в свои загаженные, вонючие подъезды в "хрущёвках", "брежневках" или тонкостенных, сделанных на "отшибись" "путинках", включают зомбоящик, а там тётка с бриллиантами им вещает: Вася, ты самый умный, лучший на Земле, наша власть старается, чуть ли не последнюю рубашку срывает для тебя, но ей мешает, "злобный Запад" и т. д. И вот уже Вася сжимает кулаки в исступлённой злобе, развесив уши
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25.11.2021 23:21 Ответить
Данилов а ни чё что у вас там "Крот" живёт что сливает всю вашу инфу противнику как можно говорить о эффективной защите Страны от врага если вы ОП своё от него не можете Защитить?
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25.11.2021 23:40 Ответить
у ветеринара данилова все под контролем.
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25.11.2021 23:48 Ответить
Скільки в наявності палива закуплено для армії???
Скільки накоплено боєзапасу?
скільки придбано, та розміщено на узбережжі Чорного та Азовського морів батарей «нептунів»???
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25.11.2021 23:51 Ответить
А зельонський коли це зрозуміє?
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26.11.2021 00:25 Ответить
Украина уже давно оккупирована Коломойским и прочими бандитами. Они совершенно безнаказанно грабят страну и пьют кровь народа.
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26.11.2021 02:43 Ответить
Вони пьють ресурси і гроші.
А кров нарід сам здає - активно долучається до корупції і порушень Закона.
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27.11.2021 11:52 Ответить
...походу мир таки видит, что Путин стремиться уничтожить, ВНИМАНИЕ! - фантик от Украины: потому-что она выедена кем-то изнури и этот кем-то незаметно уползает, оставляя зелёные слюни...
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26.11.2021 03:46 Ответить
90 000 войска по границе расквартированы?ПОНТЫ кремля для Байдена....Плешивая КГБшая обезьяна хочет Рандеву с Байденом... :D если война то где полевые госпитали на РАБссии?станции переливания крови,цистерны с горючкой,палаточные городки для РАБссеянского быдла...,и прочая атрибутика...,читайте Суворова..."Ледокол"...сколько на границе набросал войск госпиталей и прочей туфты маршаль Жюков к 22 июня 1941 года...
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26.11.2021 07:09 Ответить
Все есть давно и полевые госпитали вдоль границ и палаточные городки стоят.
Откуда инфа что ничего нет?
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26.11.2021 07:37 Ответить
Мир понял, но Зе банда - братья Путинаи раши будут ещё более активно лизать раши и грабить - олигархи в восторге. Скоро мы будем самой бедной страной в мире. Нужно отстранять Зе банду- выходить на протесты , бороться. Иначе они будут пить пиво в спортзалах и грабить а мы подыхать..Путлер очень любит Зе ***********..
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26.11.2021 07:12 Ответить
Андрей Пионтковский вчера в Ютьюбе все по полочкам разложил....Понты Путлера закончался быстро и качественно...
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26.11.2021 07:15 Ответить
..да ты что, вот это сказал, срочно нужно готовиться, не зря ведь ты такая личность, мы то быдло и сами ни чего не понимаем, премию ему дайте, миллион, они это любят
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26.11.2021 07:37 Ответить
 
 