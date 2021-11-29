Правильная карта - прозрачные правила и удобство использования (реклама)

По результатам опроса "Центра Разумкова", 71% украинцев не доверяет коммерческим банкам.

Низкий уровень прозрачности банковских учреждений, неэффективная система защиты прав потребителей и отсутствие финансовой грамотности настраивают людей против сотрудничества с банками. Поэтому украинцы упускают возможность получить финансовую стабильность и научиться пользоваться своими деньгами.

Однако эти цифры не должны пугать или заставлять их отказываться от банковских услуг. В Украине есть банки, которым можно доверять.

KredoBank и Правильная карта

KredoBank — это украинский банк с иностранным капиталом. 100% акций принадлежат крупнейшему польскому банку — PKO Bank Polski. И это, конечно же, повлияло на формирование европейских ценностей — KredoBank работает честно, с понятными условиями. В этом можно убедиться на примере пакета банковских услуг "Правильная карта".

Правильная карта — это дебетовая платежная карта с бесплатным обслуживанием. Даже если некоторое время клиенты не пользуются картой, банк не списывает деньги.

К тому же отсутствует комиссия за пополнение карты и снятие наличных. Ежемесячно клиенты могут снимать до 100 000 гривен без комиссии: 50 000 гривен в банкоматах любого украинского банка и еще 50 000 гривен — в кассах KredoBank. Также отсутствует комиссия за переводы с карты на карту в пределах банка и по реквизитам (ЕГРПОУ, МФО, счет IBAN) за пределы банка на любую сумму.

Еще одна выгода Правильной карты — это автоматическое открытие валютных счетов: в долларах, евро и злотых. Благодаря этому клиенты могут:

покупать товары в иностранной валюте без конвертации и комиссии за нее;

обменивать валюту в онлайн-банкинге KredoBank. Курс — очень выгодный. Выгоднее, чем в отделениях банков или в обменниках.

Клиентам также открывается счет в гривне. И дополнительно — сберегательный счет. С последним потребители получают 6% годовых ежемесячно. Средства можно снять в любой момент. Для этого достаточно перевести их на текущий счет.







Преимущества Правильной карты

Правильную карту можно подключить к Apple Pay или Google Pay и рассчитываться за товары и услуги смартфоном или смарт-часами.

Банк бесплатно выдает две платежные карты с чипом и технологией PayPass: одну для расчета в гривне, вторую — в любой из трех валют на выбор (доллар США, злотые или евро). При необходимости можно заказать дополнительные карты.

Вертикальный дизайн — удобно рассчитываться в терминале и пользоваться в банкомате.

Срок действия, CVV-код и имя владельца находятся на обратной стороне карты. Это делает ее более безопасной по сравнению с другими.

Персональный кредитный лимит. После трех месяцев пользования картой клиент может выбрать между тремя вариантами кредитов: лимит к действующей карте, кредит наличными или кредитную карту.

Правильная карта подходит для начисления зарплаты, пенсии или стипендии. Оформить ее может любой гражданин Украины с 14-летнего возраста.

За активное пользование картой клиенты получают бонус в размере 1000 гривен. Для этого нужно в течение полугода получать начисления на карту от 6000 гривен и рассчитываться картой не менее чем на 3000 гривен ежемесячно. После трех месяцев банк засчитает первые 500 гривен, еще после трех – остальные 500 гривен.

Как получить карту?

Прийти в отделение KredoBank. Банк работает по будням с 9:00 до 18:00. При себе иметь паспорт и идентификационный код. Банк также идентифицирует клиентов через приложение "Дія", если в нем есть паспорт (внутренний или заграничный) и идентификационный код. Также можно заполнить специальную форму на сайте KredoBank. В этом случае с клиентом свяжется менеджер, чтобы уточнить информацию и помочь с оформлением. Забирать карточку необходимо в отделении банка.

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