Правильна картка — прозорі правила та зручність у використанні (реклама)

За результатами опитування "Центру Разумкова" 71% українців не довіряє комерційним банкам.

Низький рівень прозорості банківських установ, неефективна система захисту прав споживачів та відсутність фінансової грамотності негативно впливають на співпрацю з банками. Через це українці втрачають можливість отримати фінансову стабільність та навчитися користуватися своїми грошима.

Однак ці цифри не повинні лякати українців чи змушувати їх відмовлятися від банківських послуг. В Україні є банки, яким можна довіряти.

KredoBank та Правильна картка

KredoBank — це український банк з іноземним капіталом. 100% акцій належать найбільшому польському банку — PKO Bank Polski. І це, звичайно, вплинуло на формування європейських цінностей — KredoBank працює чесно, без незрозумілих умов. У цьому можна переконатися на прикладі пакету банківських послуг "Правильна картка".

Правильна картка — це дебетова платіжна картка з безкоштовним обслуговуванням. Навіть якщо деякий час клієнти не будуть користуватися карткою — банк не списуватиме гроші.

До того ж відсутня комісія за поповнення картки та зняття готівки. Щомісяця клієнти можуть знімати до 100 000 грн без комісії: 50 000 грн в банкоматах будь-якого українського банку та ще 50 000 грн у касах KredoBank. Також відсутня комісія за перекази з картки на картку в межах банку та за реквізитами (ЄДРПОУ, МФО, рахунок IBAN) за межі банку на будь-яку суму.

Ще одна вигода Правильної картки — це автоматичне відкриття валютних рахунків: у доларах, євро та злотих. Завдяки цьому клієнти зможуть:

купувати товари в іноземній валюті без конвертації та комісії за неї;

обмінювати валюту в онлайн-банкінгу KredoBank. Курс значно вигідніший, ніж у відділеннях банків або в обмінниках.

Звісно, клієнтам також відкривають рахунок у гривні. Плюс — ощадний рахунок. З останнім споживачі зможуть заробляти 6% річних до суми, яка зберігається на ощадному рахунку щомісяця. Кошти можна зняти у будь-який момент, переказавши на власні поточні рахунки.







Переваги Правильної картки

Правильну картку можна приєднати до Apple Pay або Google Pay та розраховуватися за товари та послуги смартфоном або смарт-годинником.

Банк видає дві безкоштовні платіжні картки з чипом та технологію PayPass: одну в гривні та другу — у будь-якій з трьох валют на вибір (у доларах, злотих чи євро). За необхідністю можна замовити додаткові картки.

Вертикальний дизайн. Через це комфортно розраховуватися у терміналі або користуватися банкоматом.

Термін дії, CVV-код та ім’я власника розташовані на звороті картки. Що робить її більш безпечною у порівнянні з іншими.

Персональний кредитний ліміт. Після трьох місяців користування карткою клієнт має змогу обрати між трьома варіантами кредитів: ліміт до чинної картки, кредит готівкою чи кредитна картка.

Правильну картку можна використовувати для зарахування зарплати, пенсії або стипендії. Оформити її може будь-який громадянин України із 14-річного віку.

За користування карткою клієнти отримують бонус 1000 гривень. Для цього потрібно протягом пів року поповнювати картку від 6000 грн та розраховуватися не менше ніж 3000 гривень щомісяця. Після трьох місяців банк зарахує перші 500 гривень, ще після трьох — інші 500 гривень.

Як отримати картку?

Прийти у відділення KredoBank. Банк працює у будні дні з 9:00 до 18:00. З собою мати паспорт та ідентифікаційний код. Також банк ідентифікує клієнтів через застосунок Дія, якщо у ньому є паспорт (внутрішній або закордонний) та ідентифікаційний код. Або ж заповнити спеціальну форму на сайті KredoBank. У цьому випадку з клієнтом зв’яжеться менеджер для уточнення інформації та допоможе з оформленням. Картку забирати у відділенні банку.

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