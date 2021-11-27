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Пресс-марафон Зеленского "30 вопросов президенту Украины". ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 26 ноября, проводит пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины".
В пресс-конференции Зеленского примут участие 30 представителей украинских и международных СМИ. Цензор.НЕТ предлагает прямую трансляцию пресс-марафона.
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+41 Andriy
показать весь комментарий26.11.2021 11:44
+34 Владимир fd08a616
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+30 Тарас Резниченко
показать весь комментарий26.11.2021 11:46
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Пожалуйста, подождите...
За Порошенко голосовал в первом туре? И за ЕС, разумеется?
позволить себе может)
кстати... дети есть? можешь в это непростое время позволить им репетитора школьного? (это прям не троллинг а вопрос и хочу ответ на него услышать, раз у тебя так дофига времени)
повторю как для зелебоба:
1. Дети есть?
2. можешь позволить себе нанять им школьного репетитора?
да, за Порошенко и да за ЕС....ни рахзу не жалею, убежденный порохобот за шеколадки и все тому подобное, фанат барыги ляля тополя в том же духе
А о взрывах наибольших и наиважнейших для защиты страны военных складов, он Бурбу спрашивал, который в это время делал себе ремонт за 11 миллионов?
тут просто еще аж два зебота шастают)
А что там кошмарил юрик, начиная с организации информационного центра соцпартии, который он возглавлял - это только кураторам известно.
На подходе - Шустер.
Говорят, Зебилу поменяли памперс...
Поясніть, пліз!
А корпоративчики в лазні?
От брехло...
Зеленский - открыто пятьсот, пятьсот, не пять, пятьсот!
У меня вопрос - чего пятьсот? Доз кокса? Бутылок водки? Придорожных сортиров? Счетов в офшорах? Домиков для синичек? Канализационных люков? ЧЕГО ПЯТЬСОТ?!
Оно даже до конца не в состоянии сформулировать предложение.
Але на Рandora рapers - часу і журиків не вистачило
Реальний шедевр белетристики від Зе.
запит суспільства (понімаєті лі) я його виконав...
"Что-то мне подсказывает, что для Зе было ты лучше, если бы сегодняшней пресс-конференции не было)", - написал мне один уважаемый человек. В точку.
Но я думаю, очень хорошо, что это вылезло наружу. Да, теперь эти признания - серьезная проблема Зеленского.
Относиться к нему всерьез теперь не получится.