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Новости Политика Украины
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Зеленский (10418) пресс-конференция (151) СМИ (1254)

Пресс-марафон Зеленского "30 вопросов президенту Украины". ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 26 ноября, проводит пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины".

В пресс-конференции Зеленского примут участие 30 представителей украинских и международных СМИ. Цензор.НЕТ предлагает прямую трансляцию пресс-марафона.

Также читайте: Если бы мы собрали все 16 тыс. зарегистрированных в Украине СМИ, то не все смогли бы задать вопрос, - пресс-секретарь Зеленского Никифоров

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Топ комментарии
+41
цікаво - ця тварина буде знову під коксом?
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26.11.2021 11:44
+34
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26.11.2021 11:57
+30
А вы батенька мазахист. Меня от его манерного голоса со времен КВН коробило.
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26.11.2021 11:46
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Страница 4 из 4
а вам там хоть выходные дают?) больничные оплачивают?) или по старинке? аспиринку выпил и далье работу работать на благо недофюрера зеленого?)
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26.11.2021 14:49 Ответить
Сам на себя работаю. Хозяин своего времени. Могу себе позволить шикануть, и троллить порохоботов несколько часов кряду. Друзья смеются, но у каждого своё хобби.))

За Порошенко голосовал в первом туре? И за ЕС, разумеется?
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26.11.2021 14:58 Ответить
смена несколько часов? ты че на минималке?) ахах)
позволить себе может)
кстати... дети есть? можешь в это непростое время позволить им репетитора школьного? (это прям не троллинг а вопрос и хочу ответ на него услышать, раз у тебя так дофига времени)
повторю как для зелебоба:
1. Дети есть?
2. можешь позволить себе нанять им школьного репетитора?
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26.11.2021 15:09 Ответить
блин, я некультурный...
да, за Порошенко и да за ЕС....ни рахзу не жалею, убежденный порохобот за шеколадки и все тому подобное, фанат барыги ляля тополя в том же духе
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26.11.2021 15:20 Ответить
Я не второпаю, навіщо йому була потрібен оця пресуха експромтом? Особливо з запуском Влащенко, Шустера, Мірошниченко і Бутусова...
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26.11.2021 14:23 Ответить
думал что он всех победяху а вышло что его размазали и показали его уровень лузера а уж формула ковида- шнобелевка
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26.11.2021 14:33 Ответить
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да уж ... это вам на заметку! порвали вашего бутуса как вонючую тряпку... да и поделом ему, не думал что он такое фуфло, будут его гнать ото всюду...Нельзя так базарить с президентом ( кто бы он небыл)...Бутусов... кто *** ты такой что бы перед тобой отчитывались? конченое ты дарьмо!
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26.11.2021 14:24 Ответить
Зебилоид детектид...
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26.11.2021 14:46 Ответить
Все готовся к бану ,эти холуеныши такого не потерпят
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26.11.2021 17:28 Ответить
Бутусову респект за вопросы !
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26.11.2021 14:33 Ответить
А он задавал вопросы Секретарю СНБО в 2005, Министру Иностранных Дел в 2006, Министру торговли Януковича в 2011, Президенту Украины в 2014 Порошенко, который при власти ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ, и при этом стал миллиардером - о тысячах погибших в котлах, плохо вооруженных, необученных защитников Украины?
А о взрывах наибольших и наиважнейших для защиты страны военных складов, он Бурбу спрашивал, который в это время делал себе ремонт за 11 миллионов?
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26.11.2021 15:00 Ответить
третим будешь?)
тут просто еще аж два зебота шастают)
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26.11.2021 15:10 Ответить
Вы в курсе, что Порошенко уже не Президент Украины? Хорош хилять на "попередников" и тянуть всех в прошлое!!! Вопросы необходимо задавать теперешней власти, именно от них зависит настоящее и будущее!!! Андерстенд???
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26.11.2021 15:12 Ответить
А что Бурба складьІ охранял, или тЬі видел смету его ремонта? А Бутусов в свое время кошмарил и Порошенка и Турчинова и остальньІх и проводил журналистские расследования. ТьІ бЬі посмотрел ети телепередачи о потом вонял тут.
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27.11.2021 09:16 Ответить
Ты не воняй, голубок. Склады врагом взорваны. А ни одна бурба не ответила.
А что там кошмарил юрик, начиная с организации информационного центра соцпартии, который он возглавлял - это только кураторам известно.
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29.11.2021 13:58 Ответить
Хотел написать комент , но меня удивил бутусов , раньше я смотрел канал наш , а теперь и бутусов наш
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26.11.2021 14:34 Ответить
уже давно они работают в связке.
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26.11.2021 17:30 Ответить
В одном вафельном цеху.
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29.11.2021 13:59 Ответить
ВСЁ, у меня уже сдали нервы смотреть этого шибздика-урода и слушать лживую бредятину этого воровитого морального урода-наркомана.
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26.11.2021 14:37 Ответить
пока смотрю разбирать на цитаты надо -отборная наркомания а ведь сцыт падло уже акцию на 1 е декабря объявило переворотом
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26.11.2021 14:46 Ответить
Бутусов красава, головне побережи себе. А то шо несе гідрант, це б… якась суміш галимаття, поносу, сюру и жалості до себе, що просто гидко.
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26.11.2021 14:37 Ответить
Для виступу КлоВУНУ НАКЛАДАЮЧИ на себе грим, не будемо розбиратися з якого дерьма цей грiм зроблено, але вимитися пану ЗЕбородьку буде майже НЕМОЖЛИВО.
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30.11.2021 03:56 Ответить
Чому він третій рік виступає без перекладача з наркоманської?
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26.11.2021 14:37 Ответить
Ця прес-конференція є фактично політичним самогубством клоуна. І це не може не радувати.
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26.11.2021 14:38 Ответить
Классно Зеленую Соплю растер Бутусов!!!
На подходе - Шустер.
Говорят, Зебилу поменяли памперс...
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26.11.2021 14:44 Ответить
Зебилоид, пшло...
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26.11.2021 14:58 Ответить
мародероботы существуют в изврященном измерении ?
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26.11.2021 17:34 Ответить
Государство это я я ещё рза я (ц) зелёная букизяна Вова :D
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26.11.2021 14:48 Ответить
Що таке структурна реформа", якою він задоволений? Я нічого ніде ні в кого не чув про структурну реформу!
Поясніть, пліз!
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26.11.2021 14:49 Ответить
Він не ложився під Януковича?
А корпоративчики в лазні?
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26.11.2021 14:50 Ответить
а это как у среруни с вазой
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26.11.2021 14:52 Ответить
адин раз не тридвараз!)
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26.11.2021 14:53 Ответить
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26.11.2021 14:55 Ответить
чо-чо - не має впливу на правоохороні органи?
От брехло...
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26.11.2021 14:58 Ответить
зеленая мразь звиздит как дышит.
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26.11.2021 14:59 Ответить
Що це було? Це хіба пресмарафон президента? Це брєд невігласа, нарциса, нар... ну дуже базарної баби...
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26.11.2021 15:14 Ответить
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26.11.2021 15:28 Ответить
Цитата:
Зеленский - открыто пятьсот, пятьсот, не пять, пятьсот!
У меня вопрос - чего пятьсот? Доз кокса? Бутылок водки? Придорожных сортиров? Счетов в офшорах? Домиков для синичек? Канализационных люков? ЧЕГО ПЯТЬСОТ?!
Оно даже до конца не в состоянии сформулировать предложение.
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26.11.2021 15:44 Ответить
Дєрьмомодернізація? А сільські будиночки за які кошти термомодернізувати? А опалювати чим, падли зелені?
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26.11.2021 15:57 Ответить
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26.11.2021 16:08 Ответить
бекає, мекає, бреше
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26.11.2021 16:16 Ответить
Гутагейт - Ткач таки підняв.
Але на Рandora рapers - часу і журиків не вистачило
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26.11.2021 16:23 Ответить
Зробити це звичайно дуже складно, але невже не знайдеться того, хто навчить його формулювати свої промови?
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26.11.2021 16:30 Ответить
Как итог этого сегодняшнего клоун-шоу перефразирую известную истину: можно вытащить человека из Квартала, но Квартал из человека не вытащишь ...
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26.11.2021 16:47 Ответить
Підозрюю - що після сього днішнього "епічного шоу" єрмак і подоляк більше не дозволять зюзі спілкуватись з справжніми журналістами (лише з пригодованими типу мосійчук). Такого провалу від зе навіть навіть вони не очікували - тепер очевидно шкодують, що взагалі допустили проведення цього дійства.
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26.11.2021 16:48 Ответить
Подоляк там був присутній, якщо ви не помітили... і нічого не робив для захисту шефа від "нападків" журналістів.. Роль Мендель довелось виконувати Мосейчук, коли її запустили до зали
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26.11.2021 22:23 Ответить
...Коли суспільство каже - та, чи інша криза - вона робиться...
Реальний шедевр белетристики від Зе.
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26.11.2021 17:13 Ответить
ні.. якщо вдуматись то там є філософський зміст...
запит суспільства (понімаєті лі) я його виконав...
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26.11.2021 22:21 Ответить
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Красавчик
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26.11.2021 17:21 Ответить
Какой стыд!!! Даже при малообразованном глупом гопнике Януковиче не было так стыдно за президента Украины, чем за это глупое, не слышащее умных людей, высокомерное ЧМО!!!
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26.11.2021 17:21 Ответить
ГАВНО ВИВАЛИЛО ГАВНО ЗЛИЛОСЬ

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26.11.2021 17:37 Ответить
Такого тупого у нас не было с 1991.
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26.11.2021 17:50 Ответить
Яка мерзенна пика
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26.11.2021 17:52 Ответить
Реальность показала, что у кого-то просто могла съехать кукуха.
"Что-то мне подсказывает, что для Зе было ты лучше, если бы сегодняшней пресс-конференции не было)", - написал мне один уважаемый человек. В точку.
Но я думаю, очень хорошо, что это вылезло наружу. Да, теперь эти признания - серьезная проблема Зеленского.
Относиться к нему всерьез теперь не получится.
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26.11.2021 18:25 Ответить
Реформа полиции - это не гордость, а позор Зеленского. При нынешней власти на всех ее уровнях развелось неимоверное количество продажных чиновников. Как сейчас в руководстве полиции Днепра. Президенту об этом достоверно известно. Но он заявляет: "что он на них, как и вся его свита влияния не имеет"!
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26.11.2021 18:32 Ответить
Народ, скоро Новый Год. Я лично буду смотреть поздравления Украинскому народу пятого президента Украины и поздравления наших Воинов с окопов войны с ******. Мы не проиграем очередной вагнергейтс, если убьём рейтинг хрипатой крысы и розумкова своим решением - оно дорогого стоит - нашей Украины.
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26.11.2021 19:23 Ответить
Мелочный тип и очень брехливый.
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26.11.2021 20:43 Ответить
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26.11.2021 21:24 Ответить
Ни куя не зрозумiв, вiн встречался с верховным главнокомандующiм 4:57:00, а пану Бутусову уточнив що вiн верховний главнокомаднующiй, так ХТО ВОНО, с кiм встречався? Шиза?
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26.11.2021 21:37 Ответить
Увага зосередилась навколо запитань Бутусова та відповіді на це. Але, як на мене, всю сутність Зеленого Перевертня виявило питання Ткача, навіть не питання саме, а саме відповіді...
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26.11.2021 22:16 Ответить
После такого на месте Зеленского и на остатках разума я бы иммитировал психическое расстройство и умотал бы в итальянскую хатынку иногда показываясь журналистам в больничном халате из палаты какого-нибудь итальянского "санатория". И пусть Стефанчуки, Бакановы, Ермаки и прочие арахамии сами разбираются и выгребают.
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27.11.2021 08:58 Ответить
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