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Новости Политика Украины Конституционный кризис
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Зеленский назначил двух судей КС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский назначил двух судей КС

Президент Украины Владимир Зеленский вчера, 25 ноября, назначил двух судей Конституционного Суда по квоте президента.

Об этом он сообщил на пресс-марафоне, передает Цензор.НЕТ.

"Мне кажется, что мы должны заниматься главными, стратегическими вещами в государстве. Я говорю откровенно, мы начали судебную реформу. Ее никто не начинал. Это большая борьба с судьями. Есть нормальные судьи, но, к сожалению, есть также те, что также есть. "Мы начали очищение судов. Вы видели, какой был кризис с Конституционным Судом. Я, кстати, назначил вчера двух новых судей от президента в Конституционный Суд. Все-таки мы победили. Мы его переломили", - заявил Зеленский.
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Говорите правильно, Ермак назначил.
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26.11.2021 12:16 Ответить
Дивно. "Ми його переломили" Ламати державу прийшов
Доречі, а на сайті Конституційного суду України ніяких нових суддів не має, а Тупицький - Голова КС
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26.11.2021 12:26 Ответить
Двох суддів КС и оба свои?
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26.11.2021 12:34 Ответить
Не свої - а єрмакові.
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26.11.2021 13:00 Ответить
Викрадення земель українців іудоглобалізаційною мафією це велика перемога.
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26.11.2021 13:11 Ответить
 
 