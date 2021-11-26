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Зеленський (9969) КС (886) призначення (598) суддя (689)

Зеленський призначив двох суддів КС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський призначив двох суддів КС

Президент України Володимир Зеленський вчора, 25 листопада, призначив двох суддів Конституційного Суду за квотою президента.

Про це він повідомив на пресмарафоні, передає Цензор.НЕТ.

"Мені здається, що ми повинні займатися головними, стратегічними речами в державі. Я кажу відверто, ми почали судову реформу. Її ніхто не розпочинав. Це велика боротьба із суддями. Є нормальні судді, але, на жаль, є те, що є також. Ми почали очищення судів. Ви бачили, яка була криза з Конституційним Судом. Я, доречі, назначив вчора двох нових суддів від президента до Конституційного Суду. Все таки ми перемогли. Ми його переломили", - заявив Зеленський.

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Говорите правильно, Ермак назначил.
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26.11.2021 12:16 Відповісти
Дивно. "Ми його переломили" Ламати державу прийшов
Доречі, а на сайті Конституційного суду України ніяких нових суддів не має, а Тупицький - Голова КС
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26.11.2021 12:26 Відповісти
Двох суддів КС и оба свои?
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26.11.2021 12:34 Відповісти
Не свої - а єрмакові.
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26.11.2021 13:00 Відповісти
Викрадення земель українців іудоглобалізаційною мафією це велика перемога.
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26.11.2021 13:11 Відповісти
 
 