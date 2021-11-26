Зеленський призначив двох суддів КС

Президент України Володимир Зеленський вчора, 25 листопада, призначив двох суддів Конституційного Суду за квотою президента.

Про це він повідомив на пресмарафоні, передає Цензор.НЕТ.

"Мені здається, що ми повинні займатися головними, стратегічними речами в державі. Я кажу відверто, ми почали судову реформу. Її ніхто не розпочинав. Це велика боротьба із суддями. Є нормальні судді, але, на жаль, є те, що є також. Ми почали очищення судів. Ви бачили, яка була криза з Конституційним Судом. Я, доречі, назначив вчора двох нових суддів від президента до Конституційного Суду. Все таки ми перемогли. Ми його переломили", - заявив Зеленський.

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