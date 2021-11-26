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Новости Политика Украины
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Зеленский (16567) ЧВК Вагнера (1281) Ермак Андрей (1187)

Ермак никаких приказов не давал, у него не было ни возможности, ни полномочий, - Зеленский о роли главы ОПУ в спецоперации по "вагнеровцам"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ермак никаких приказов не давал, у него не было ни возможности, ни полномочий, - Зеленский о роли главы ОПУ в спецоперации по

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак не принимал никаких решений и не отдавал приказов по операции с "вагнеровцами".

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно "вагнеровцев", он не принимал решений, никаких приказов не давал, он не имел ни возможности, ни полномочий", - заявил глава государства.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+32
ЮРИЮ БУТУСОВУ РЕСПЕКТ!!! Молодец, сказал в лицо предателю и гопнику то, что никто не осмелился.
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26.11.2021 13:43
+28
Президент Зеленський знову збрехав... Зі слів Бурби, екс-начальника воєнної розвідки України, саме Єрмак передав йому усну вказівку Президента Зеленського про перенесення терміну реалізації операції по вагнерівцям... У чому проблема? Перевірити Бурбу та Єрмака на поліграфі і все стане на свої місця...
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26.11.2021 13:44
+27
квартал сменил вывеску на ОП и гастролирует по стране, но уже за государственный счет
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26.11.2021 13:41
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квартал сменил вывеску на ОП и гастролирует по стране, но уже за государственный счет
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26.11.2021 13:41 Ответить
Президент Зеленський знову збрехав... Зі слів Бурби, екс-начальника воєнної розвідки України, саме Єрмак передав йому усну вказівку Президента Зеленського про перенесення терміну реалізації операції по вагнерівцям... У чому проблема? Перевірити Бурбу та Єрмака на поліграфі і все стане на свої місця...
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26.11.2021 13:44 Ответить
дуня, це заява про тяжкий злочин. як би ти вчилася, а не як клоун, то знала би, що правохоронні органи зобов'язані відкрити справу по факту висловлювань у ЗМІ
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26.11.2021 13:50 Ответить
Пацани з підворотетнь як раз зараз і керують країною.
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26.11.2021 13:50 Ответить
Ключове слово ПОЛІГРАФ. Зеленський зганьбив себе сьогоднішнім спектаклем-клоунадою, а треба було лише організувати дослідження на поліграфі під камерами журналістів "потужного" Єрмака і "брехливого" Бурби... Але очко не залізне...
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26.11.2021 13:52 Ответить
Так це наказ зеленського Бурбі щоб припинили операцію по вагнерівцях. Про це каже і сам зеленський і Бурба і єрмак. А єрмак просто "пірідаст" наказу зеленського.
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26.11.2021 13:53 Ответить
нах...перевіряти? І так зрозуміло хто тут мокшанський кріт
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26.11.2021 14:12 Ответить
"Єрмак ніяких наказів не давав, він не мав ні можливості, ні повноважень"

эээ, стоп, но оно хоть помнит что 3 минуты назад орало? про:

"З паном Єрмаком (завхозом!??) говорить на сьогодні керівництво найкращих розвідок різних держав. "

т.е. "він не мав ні можливості, ні повноважень"..
бедный ермак, сидит, памперсы зеЛоха офшорного отмывает с утра до вечера и "не имеет возможности" даже вылезти с минус 80 этажа))
Каждый видит, как ермак повсюду сопровождает зеЛоха..
видать НЕ имеет полномочий оставить клована одного.. потому и "нет возможности" на что-то другое?))
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26.11.2021 13:51 Ответить
Зеленский усилил охрану и увеличил кортеж
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26.11.2021 13:59 Ответить
Бутусову нужно опасатся за свою жизнь, буба мстителен
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26.11.2021 13:41 Ответить
Юрій Бутусов пережив наїзди Януковича та його оточення! Так що Зеленський/ Єрмак/ Татаров на цьому фоні виглядають мілко...
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26.11.2021 13:46 Ответить
Вони гірші за януковоча
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26.11.2021 13:48 Ответить
Владимир-Пургоносец.
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26.11.2021 13:41 Ответить
За брехнею навздоганяє царя Кацапії Ботокса Першого...
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26.11.2021 13:56 Ответить
ты ба як велично ...просто вовка-пурген
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26.11.2021 14:07 Ответить
После сегодняшней конференции кто-то действительно надеется, что зебанда просто так отдаст власть?
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26.11.2021 13:42 Ответить
Да нет конечно. вазеленский и его банда хуже янувмча
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26.11.2021 13:43 Ответить
А снесуны гарантировали что все будет льогко
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26.11.2021 14:14 Ответить
ЮРИЮ БУТУСОВУ РЕСПЕКТ!!! Молодец, сказал в лицо предателю и гопнику то, что никто не осмелился.
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26.11.2021 13:43 Ответить
++
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26.11.2021 22:46 Ответить
Яж говорю: Детективная история, выдуманная от начала до конца.
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26.11.2021 13:44 Ответить
Не, зебилоид, ты серешь
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26.11.2021 13:47 Ответить
Теж ********* кокс?
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26.11.2021 14:26 Ответить
Потому что зелёное чмо и слило всю операцию само
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26.11.2021 13:44 Ответить
Він (ялдак) не мав і не віддавав.... а я ховався, як можна далі, і під диваном...зрозуміло героїчно
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26.11.2021 13:45 Ответить
БРЕХЛО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А як тебе зараз БУТУСОВ поставив на місце, Що тИ ЧМО язик в ЗАДНИЦЮ ЗАСУНУВ!!!!!!!!!!!!!!
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26.11.2021 13:45 Ответить
Шмаркля влюблен в дерьмака.
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26.11.2021 13:46 Ответить
Брехня....
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26.11.2021 13:46 Ответить
Респект Бутусову за тещо поставив клоуна на місце!👍
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26.11.2021 13:46 Ответить
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26.11.2021 13:47 Ответить
При Петі такого не було! той ніколи не брихав.
Жму руку и обнимаю.
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26.11.2021 13:47 Ответить
жмі обама пальцями у саратові, як писять в поле вийдешь ...
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26.11.2021 13:50 Ответить
Зебил, какой он на вкус - анус Зермака , амброзия?))))
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26.11.2021 13:51 Ответить
Дебіли крім агента ФСБ Деркача, більш нічого згадати не здатні.
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26.11.2021 13:52 Ответить
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26.11.2021 14:00 Ответить

всасуйте, ви для тоґо і треба...
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26.11.2021 13:47 Ответить
короче, ермак чистой воды неуиновэн!
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26.11.2021 13:47 Ответить
Бутусов - садист! Ну не можна ж смішного циркового пуделя бити ногами в прямому ефірі!
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26.11.2021 13:48 Ответить
А кто ж тогда давал, додик, лол
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26.11.2021 13:49 Ответить
зеленский врун и предатель Украины!!!
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26.11.2021 13:50 Ответить
Як так можна брехати? Як? Ось чому вони мовчать місяць, два, а то і рік. Чекають, слухають, а потім вибирають самі підходящу для них версію і брешуть, брешуть і ще раз брешуть. То тоді Гундосе чому не визвав ждо себе генерала і не запитав, чому нге проводить операцію? А тому, що якраз ти віддав команду і ти зрадив наших розвідників і ти предостеріг ворога, щоб не відправляли терористів і вбивць наших військових.
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26.11.2021 13:53 Ответить
Там не тільки кривбас, там всі області були "зелені", за виключенням Львовської.
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26.11.2021 13:58 Ответить
Ну так письменных Ермак и не давал ,а "устных" ни один суд не примет, а кто выполняет устные приказы, тот сам соучастник.
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26.11.2021 13:54 Ответить
То, ты, зебилоид, ктверждаешь, что Бурба в одной камере с хрипатыи гринпоцем должен сидеть? Так гринпоц ухекается Бурбе носки стирать. За что ты так с Бубочкой, ведь любишь мальца?))
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26.11.2021 14:00 Ответить
Все доки уже у амеров,зебил-теперь у Бурбы амерская охрана)не надо думать,что Бурба тупее тебя или твоей зекрысы
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26.11.2021 14:07 Ответить
лєхторат звично сковтнув...
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26.11.2021 13:57 Ответить
так тебя же, сволочи, не было на том заседании! откуда ты знаешь? со слов своего кореша Дерьмака?
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26.11.2021 13:58 Ответить
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26.11.2021 13:59 Ответить
Президента Зеленского бояться все бандиты олигархи. Путь у Президента сложный,но благодаря морально волевым качествам Президента Зеленского Украина двигается вперёд несмотря на происки врагов
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26.11.2021 14:00 Ответить
Ты вылупился дебилом, или просто платят хорошо?
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26.11.2021 14:01 Ответить
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26.11.2021 14:02 Ответить
особенно Бабломойский, которому ********** зеленский отдаёт 3,5 млрд.куб.м. газа, газодобычу и ещё много няшек с твоего, идиота, кармана.
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26.11.2021 14:06 Ответить
Ребята... вы что реальное поняли сарказма у человека ?
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26.11.2021 23:05 Ответить
Виявилося, що король не просто голий - в нього дуже маленький піструнчик. Фанати засмутяться, коли дізнаються, що їхній кумир грав на піаніно під фонограму.
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26.11.2021 14:01 Ответить
Врезал Бутусов главнокомандущему уклонистов-пианистов в кипе красиво и убедительно. За что ему быстро прилетят ответки-подлянки от ФСБ-СБУ. Расследование центра «Миротворец»: Кампания Зеленского финансируется ФСБ России. 7 апр. 2019 г.

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26.11.2021 14:02 Ответить
пишут ,что Бутусов от... бубочку по полной
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26.11.2021 14:04 Ответить
тоже ржу.
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26.11.2021 14:08 Ответить
та воваана бомбануло не по детски и Бутусов стал товарищем и Петя товарищ но Зеленского в 2014м в наших уланах не видно было
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26.11.2021 14:08 Ответить
https://twitter.com/i/status/1464203178107453442 "монолог" Бутусов )( Зеленський
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26.11.2021 14:13 Ответить
100 +++
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26.11.2021 23:11 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил бизнесмена, владельца многих предприятий Рината Ахметова в подготовке государственного переворота. Зеленский заявил, что он не Янукович, и бежать никуда не будет , с провалом спецоперации по задержанию террористов-вагнеровцев. Об этом президент заявил сегодня во время пресс-марафона. Это теперь можно снять продолжение сериала "Слуга Господ"
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26.11.2021 14:06 Ответить
дерьмак наше фсё!!! ))) на него не должна упасть даже тень подозрения!!! )))
лучше голословно оббрехать Бурбу...
все равно мосейчучка все вылежит и оближет бубосю...
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26.11.2021 14:06 Ответить
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26.11.2021 14:06 Ответить
Днище - подлиз Мосейчукчи.
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26.11.2021 14:08 Ответить
всё страну за дебилов держит
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26.11.2021 14:09 Ответить
Клоун з дєрмаком знали що роблять, а щоб комар носа не підточив, то через дєрмака передав усне розпорядження, яке до діла не пришиєш. А сьогодні преЗедент каже, що всі його розпорядження письмові і хто такий єрмак, щоб давати такі розпорядження.
Зміст цього його шоу - я цяця всі навколо кака.
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26.11.2021 14:10 Ответить
Г+Г в защиту стало за зе и он препезедент а на улице Проплаченые
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26.11.2021 14:10 Ответить
один я заметил как оно копирует манеру говорить у хутина?
все те же покашливания перед паузами, все те же истории про "простых родителей из народа". Хутин тоже это часто говорит.
В связи с этим у меня вопрос - это невербальные жесты (он на подсознании уважает и боится его, поэтому подражает ему) или он реально перед зеркалом его жесты заучивает?? Это дно.
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26.11.2021 14:11 Ответить
Я тоже обратил внимание !!!!!!!!!

Вот ******
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26.11.2021 23:12 Ответить
Там в принципе не важно давал или нет. Бурба не имел правы выполнять распоряжения Ермака, тем более устные.
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26.11.2021 14:12 Ответить
Ох... Но все не так все просто как вы себе рсуете !

А представьте себе, что намете Бурбы ВЫ !

Но вы не трепло и не сцыкло, а специалист, который все понял - операция провалена - слита предателями !!!!

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ !?

Продолжить операцию - 100000000000% обреченную на провал !?

Или "провалом "задокументировать" ПРЕДАТЕЛЕЙ !!!!
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26.11.2021 23:19 Ответить
Прямо сейчас, в прямом эфире Юрий Бутусов опускает клоуна ниже плинтуса!
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26.11.2021 14:14 Ответить
надо подождать изложения пресс-конференции от василия рыбникова, будет так же ржачно, но покороче.
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26.11.2021 14:16 Ответить
А не пора ли попросить "великого ******" уйти в отставку?
Почему нас пугают не раскачивать ситуацию с стане, Россия вмешается?
У нас в случае ухода в отставку до выборов страной будет управлять Председатель Верховной Рады!
Приказы в случае войны с РФ, отдать есть кому! Может дать меньше проволочек будет!

Не нужно боятся нового Майдана!
Тем боле когда уважаемые армией и силовыми структурами люди поросят Зе с его шайкой на выход!
Риска нападения РФ, будет даже меньше!
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26.11.2021 14:16 Ответить
Володимир Зеленський заявив, що йому соромно за спецоперацію щодо "вагнерівців". Еліот Гіґґінс, засновник та виконавчий директор організації з проведення журналістських розслідувань Bellingcat відповів на слова президента:
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26.11.2021 14:16 Ответить
Надо же написать такой бред )))) Ясное дело что приказа не давал, просто сказал и этого достаточно. Или у нас нет серых кардиналов или их никогда не было по истории человечества. Или вы думаете что все вокруг дураки ???
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26.11.2021 14:19 Ответить
Раньше шмаркля пенисом на рояле играл,а щас украинцам по губам водит уже полсрока..
Отакэ кино,малята.
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26.11.2021 14:25 Ответить
Не знаю как в нашем дурдоме, но в армии приказ отдаёт непосредственный начальник или высший начальник. Если Шифер не при делах , а неребирает портянки или тырит тушенку, как прапор , то какого хрена разведчики его слушали , а не послали? В таком деликатном и серьезном деле любой умный человек должен был требовать приказа непосредственного начальника. Получается , что разведчики сами виноваты. Почему они не выполняют просьб уборщицы?Шифера они должны были послать на хер и далее.
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26.11.2021 14:41 Ответить
ні. це не зовсім так. просто у розвідників командири-начальники з зе-команди. і тому фронт відкритий - наказів захищатись від росіянсців не буде від беспосереднього командира . . . .
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26.11.2021 14:45 Ответить
Ох, думаю, вы далеки от реальности...
например, рядовой разведчик, только лишь своим позывным в эфире может вызвать арту , которая его в глаза не видела и он им НИКТО !

Всё очень относительно
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26.11.2021 23:25 Ответить
У военных, даже у такой сволочи, как СБУ, откудова Бурба, должен быть письменный наказ. Но Бурба его почему-то не продемонстрировал. Тут Зеленский правильно этого кадра окунул в дерьмо. Потому как Бурба дезертир получается.....
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26.11.2021 14:46 Ответить
Ну, теперь пусть Бубачька пусть готовится, что от него служивые будут требовать письменного приказа для попроситься в туалет.
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26.11.2021 15:49 Ответить
Птфу-не Шифер , а Ермак. У нас в стране столько дерьма, что путаешься. Как в старом анекдоте ,,В школе вопрос ,, какое дерево самое большое? @бибаб! Не @ бибаб , а @*****- за@бал ты мне мозги Петров,
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26.11.2021 14:48 Ответить
Як гидко дивитися на те, як вороги України, малороси і ті що відкосили від армії будуть судити і вже судять українських патріотів по українських законах, українськими судами і з українським гербом. Як вам дишиться 73%?
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26.11.2021 15:02 Ответить
скотогнидство
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27.11.2021 04:58 Ответить
Вранье и трусость властной верхушки. В результате всего этого, уровень хаоса возрастает как и возрастает уровень опасности развала Украины, реванша или нападения северного соседа. Даже в самом Киеве орудуют банды малолетних преступников. Новейший штамм Ковида, еще более заразный и злой, от которого нет защиты, идет по планете. Старые штаммы тоже собирают свой печальный урожай, особенно из тех, кто не вакцинировался. Российские войска на границе в большом количестве, с вооружением, готовые ко всему. Украине пока ответить нечем, одной храбрости недостаточно. Угля для тепла не хватает. Газ сильно вырос в цене и неизвестно, где его брать. Вероятность возвращения Крыма или хотя бы Донбасса становится все более призрачной. Об этом даже речь уже не идет. Работы нет, а то что есть - за нищенскую оплату предлагается. А по-другому и быть не может в этой системе нищеты и ужасающих налогов. Заработать можно только в IT или в Европе. Все хотят из Украины уехать, особенно молодые. Никто своего будущего здесь не видит, кроме нахватавшихся собственности, скважин и рудников, сидящих на гос. бюджете. Большинство малого или среднего бизнеса не имеет шансов выжить в этой системе жутких налогов и поборов властей. Ежедневно закрываются магазины, фирмы, везде сдаются в аренду пустующие помещения, освобождаются все новые и новые. Ужасающая нищета пенсионеров. Разваленная медицина. Отсутствие каких-либо реформ. Власть уже не успевает даже рефлективно реагировать на возникающие текущие вызовы, не говоря о каком-то плановом хозяйствовании. Власть потеряла доверие народа, доверие элит. На улицу выбрасывают без объяснений причин заслуженных людей, служивших нашему государству. Этому нет удовлетворительного объяснения. Нереальный рост цен на недвижимость. Ничего я не забыл? Может я упустил, хоть что-то хорошее? Такое впечатление, что сам Сатана поселился в Киеве.
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27.11.2021 11:28 Ответить
 
 