Ермак никаких приказов не давал, у него не было ни возможности, ни полномочий, - Зеленский о роли главы ОПУ в спецоперации по "вагнеровцам"

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак не принимал никаких решений и не отдавал приказов по операции с "вагнеровцами".

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно "вагнеровцев", он не принимал решений, никаких приказов не давал, он не имел ни возможности, ни полномочий", - заявил глава государства.

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