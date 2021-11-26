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Єрмак ніяких наказів не давав, він не мав ні можливості, ні повноважень, - Зеленський про роль голови ОПУ в спецоперації щодо "вагнерівців"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак не приймав ніяких рішень і не віддавав наказів щодо операції з "вагнерівцями".
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо "вагнерівців", він не приймав рішень, ніяких наказів не давав, він не мав ні можливості, ні повноважень", - заявив глава держави.
Топ коментарі
+32 kelt kant
показати весь коментар26.11.2021 13:43
+28 Владимир Парфянов
показати весь коментар26.11.2021 13:44
+27 игор ємець
показати весь коментар26.11.2021 13:41
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Будь ласка, зачекайте...
эээ, стоп, но оно хоть помнит что 3 минуты назад орало? про:
"З паном Єрмаком (завхозом!??) говорить на сьогодні керівництво найкращих розвідок різних держав. "
т.е. "він не мав ні можливості, ні повноважень"..
бедный ермак, сидит, памперсы зеЛоха офшорного отмывает с утра до вечера и "не имеет возможности" даже вылезти с минус 80 этажа))
Каждый видит, как ермак повсюду сопровождает зеЛоха..
видать НЕ имеет полномочий оставить клована одного.. потому и "нет возможности" на что-то другое?))
Жму руку и обнимаю.
всасуйте, ви для тоґо і треба...
лучше голословно оббрехать Бурбу...
все равно мосейчучка все вылежит и оближет бубосю...
Зміст цього його шоу - я цяця всі навколо кака.
все те же покашливания перед паузами, все те же истории про "простых родителей из народа". Хутин тоже это часто говорит.
В связи с этим у меня вопрос - это невербальные жесты (он на подсознании уважает и боится его, поэтому подражает ему) или он реально перед зеркалом его жесты заучивает?? Это дно.
Вот ******
А представьте себе, что намете Бурбы ВЫ !
Но вы не трепло и не сцыкло, а специалист, который все понял - операция провалена - слита предателями !!!!
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ !?
Продолжить операцию - 100000000000% обреченную на провал !?
Или "провалом "задокументировать" ПРЕДАТЕЛЕЙ !!!!
Почему нас пугают не раскачивать ситуацию с стане, Россия вмешается?
У нас в случае ухода в отставку до выборов страной будет управлять Председатель Верховной Рады!
Приказы в случае войны с РФ, отдать есть кому! Может дать меньше проволочек будет!
Не нужно боятся нового Майдана!
Тем боле когда уважаемые армией и силовыми структурами люди поросят Зе с его шайкой на выход!
Риска нападения РФ, будет даже меньше!
Отакэ кино,малята.
например, рядовой разведчик, только лишь своим позывным в эфире может вызвать арту , которая его в глаза не видела и он им НИКТО !
Всё очень относительно