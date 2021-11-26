Єрмак - потужна людина, йому довіряє керівництво найкращих розвідок різних держав, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак потужна людина.

Про це Зеленський повідомив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"З паном Єрмаком говорить на сьогодні керівництво найкращих розвідок різних держав. Всіх наших партнерів, також голови апаратів різних президентів. Його знають повністю", - сказав президент.

Також глава держави закликав не порівнювати історю Єрмака з колишнім головою МВС часів Януковича Віталієм Захарченко.

"Єрмак не вбивав людей і не давав таких команд. Пан Єрмак навпаки повертав людей, яких Порошенко повинен був повернути додому. Це зробив Єрмак. ... Я вважаю, недоцільно втрачати потужну людину", - сказав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак найближчим часом зв'яжеться з адміністрацією РФ. Західні партнери вимагають підтримувати зв'язок, - Зеленський