11128 118
Єрмак - потужна людина, йому довіряє керівництво найкращих розвідок різних держав, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський заявив, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак потужна людина.
Про це Зеленський повідомив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"З паном Єрмаком говорить на сьогодні керівництво найкращих розвідок різних держав. Всіх наших партнерів, також голови апаратів різних президентів. Його знають повністю", - сказав президент.
Також глава держави закликав не порівнювати історю Єрмака з колишнім головою МВС часів Януковича Віталієм Захарченко.
"Єрмак не вбивав людей і не давав таких команд. Пан Єрмак навпаки повертав людей, яких Порошенко повинен був повернути додому. Це зробив Єрмак. ... Я вважаю, недоцільно втрачати потужну людину", - сказав президент.
Топ коментарі
+60 Tema9
показати весь коментар26.11.2021 13:32
+49 Підлога Маккартні
показати весь коментар26.11.2021 13:32
+43 Дмитрий Иванов c94c0f2c
показати весь коментар26.11.2021 13:32
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
"Хто цей потужний ярмак, гігант думки, батько Української демократії".
кловун-полудурок уже не в змозі зняти єрмилку з посади а ось єрмилка від тупоголового кловуна схоже скоро буде позбавлятись.
на одном коромысле
А потому что ноги предателя не должны ходить по земле страны которую он предал, потому висит предатель между небом и землёй. И предатель не должен дышать воздухом страны, которую он предал, и потому на его шее затягивают верёвку.
Зе-Чмо!
х
Ах, боже мой, как будет сложно
Призвать к ответу наглеца
Призвать к ответу наглеца!"