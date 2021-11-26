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Новини Політика України
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Зеленський (9969) Єрмак Андрій (898)

Єрмак - потужна людина, йому довіряє керівництво найкращих розвідок різних держав, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Єрмак - потужна людина, йому довіряє керівництво найкращих розвідок різних держав, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак потужна людина.

Про це Зеленський повідомив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"З паном Єрмаком говорить на сьогодні керівництво найкращих розвідок різних держав. Всіх наших партнерів, також голови апаратів різних президентів. Його знають повністю", - сказав президент.

Також глава держави закликав не порівнювати історю Єрмака з колишнім головою МВС часів Януковича Віталієм Захарченко.

"Єрмак не вбивав людей і не давав таких команд. Пан Єрмак навпаки повертав людей, яких Порошенко повинен був повернути додому. Це зробив Єрмак. ... Я вважаю, недоцільно втрачати потужну людину", - сказав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак найближчим часом зв'яжеться з адміністрацією РФ. Західні партнери вимагають підтримувати зв'язок, - Зеленський

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Топ коментарі
+60
Бутусов, смали шмарклю!
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26.11.2021 13:32
+49
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26.11.2021 13:32
+43
Сегодня лучшее выступление 95-го квартала, самое смешное
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26.11.2021 13:32
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Елдак и его оруженосец непоколебимы как никогда !
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26.11.2021 15:03 Відповісти
Перефразовуючи Остапа Бєндєра(не плутати зі Степаном Андрійовичем Бандерою)
"Хто цей потужний ярмак, гігант думки, батько Української демократії".
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26.11.2021 15:09 Відповісти
Особенно Российской)
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26.11.2021 15:14 Відповісти
це просто жах. Що воно несе?
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26.11.2021 15:20 Відповісти
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26.11.2021 17:37 Відповісти
тютелька в тютельку, от тільки вовочці до остапа як до неба рачки
кловун-полудурок уже не в змозі зняти єрмилку з посади а ось єрмилка від тупоголового кловуна схоже скоро буде позбавлятись.
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26.11.2021 19:16 Відповісти
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26.11.2021 15:37 Відповісти
Какое ещё доверие!
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26.11.2021 20:30 Відповісти
Остались еще упоротые, которые верят этому говнюку. Моя тётка меня чуть не побила, когда я пыталась ей открыть глаза на этого прип7здента
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26.11.2021 23:04 Відповісти
как пишет человек,Елдак и его прихвостень должны висеть
на одном коромысле
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26.11.2021 16:26 Відповісти
3,14,цездить, як дихає.
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26.11.2021 16:50 Відповісти
Почему везде в мире предателей вешают на виселице, а не расстреливают?

А потому что ноги предателя не должны ходить по земле страны которую он предал, потому висит предатель между небом и землёй. И предатель не должен дышать воздухом страны, которую он предал, и потому на его шее затягивают верёвку.
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26.11.2021 16:57 Відповісти
х

Зе-Чмо!

х
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26.11.2021 18:32 Відповісти
верно.
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26.11.2021 18:54 Відповісти
кто нибудь, заклейте ему рот, это невозможно слушать!
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26.11.2021 19:25 Відповісти
"Но, боже мой, как будет сложно
Ах, боже мой, как будет сложно
Призвать к ответу наглеца
Призвать к ответу наглеца!"
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26.11.2021 20:28 Відповісти
Да этому ЗЕ-полурослику уже в лицо смеются, что он марионетка Ермака и что в реальности Ермак управляет Украиной, пока Бубочка нежиться в лучах восхвалений от лизоблюдов...
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27.11.2021 00:44 Відповісти
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