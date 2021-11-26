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Єрмак найближчим часом зв'яжеться з адміністрацією РФ. Західні партнери вимагають підтримувати зв'язок, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський зазначив що західні партнери вимагають від України підтримувати зв'язок Росією.
Про це Зеленський повідомив на пресмарафоні, передає Цензор.НЕТ.
"Я щоденно розмовляю з лідерами різними, вчора був Мішель, Меркель, вони хочуть, щоб ми почали спілкуватися з РФ, обов'язково буде дзвінок. Вони хочуть контакту нашої адміністрації і адміністрації РФ. Я думаю, що найближчим часом Єрмак буде з ними контактувати", - зазначив Зеленський.
Топ коментарі
+27 Aleksandr Ermak
показати весь коментар26.11.2021 12:42
+25 Ksenia VB
показати весь коментар26.11.2021 12:42
+23 Александр Петров fb6b30c7
показати весь коментар26.11.2021 12:44
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Будь ласка, зачекайте...
нее, тут зеЛох сказал чистую правду))
точнее - оно снова проболталось и зашкварилось..
Ведь теперь ясно - "руководство разведок" какой именно страны доверяет ермаку))
Єрмак - потужна людина, йому довіряє керівництво найкращих розвідок різних держав, - Зеленський
1 ч ·
Та хто б таке міг подумати! То може було б треба захопити когось з тих, кого б Росія захотіла обміняти? Може віддати наказ? А нема кому, бо ви ж звільнили усіх керівників, хто захопив Цемаха та намагався створити для України обмінний фонд для звільнення заручників. То що переказати заручникам, може все ж таки подумати про якусь спецоперацію, чи хай собі сидять терплять?
...связной...
А чё не дворник?
отправьте её к Байдену, нехай выбьет пару сотен джавелинов.
фик его знает, где бы сейчас была "линия разграничения", если бы не "Минск". по Днепру?
26 ноября, 2021Без рубрикиКомментарии: 0
И поверьте, что это уже не «какая разница», а факап. Не позорьте Украину!..
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И я шо то не понял.....
Что там зелень пиз-ла о "полномочиях" Ермака?
Он разве имеет на это право?
Ні, цю маячню неможливо більше читати.