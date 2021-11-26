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Новини Політика України
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Зеленський (9969) Росія (26587) Єрмак Андрій (898)

Єрмак найближчим часом зв'яжеться з адміністрацією РФ. Західні партнери вимагають підтримувати зв'язок, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Єрмак найближчим часом зв'яжеться з адміністрацією РФ. Західні партнери вимагають підтримувати зв'язок, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив що західні партнери вимагають від України підтримувати зв'язок Росією.

Про це Зеленський повідомив на пресмарафоні, передає Цензор.НЕТ.

"Я щоденно розмовляю з лідерами різними, вчора був Мішель, Меркель, вони хочуть, щоб ми почали спілкуватися з РФ, обов'язково буде дзвінок. Вони хочуть контакту нашої адміністрації і адміністрації РФ. Я думаю, що найближчим часом Єрмак буде з ними контактувати", - зазначив Зеленський.

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Топ коментарі
+27
зеля ноль, точно ноль
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26.11.2021 12:42
+25
Брехунець поганий. Захід тобі від початку не радив мати прямий контакт з пуйлом. Але ж ти сам вклав свою шию у зашморг.
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26.11.2021 12:42
+23
А потом скажет, что партнёры сказали дать воду в Крым, а потом, что Донбасс должен вернутся в Украину на условиях свинособакит
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26.11.2021 12:44
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Брехунець поганий. Захід тобі від початку не радив мати прямий контакт з пуйлом. Але ж ти сам вклав свою шию у зашморг.
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26.11.2021 12:42 Відповісти
Так він і так на зв'язку . Постійному. Агентурному.
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26.11.2021 12:51 Відповісти
А у Зеленского своей головы нет. Им управляют западные партнеры? Смешно слушать как он об этом рассказывает. Он и Путина слушает что тот ему приказывает? Окружил себя предателями, сам стал предателем и говорит об этом.
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26.11.2021 13:09 Відповісти
он не предатель ОН АБСОЛЮТНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ЗЛА.... ОН НЕ БОГОМ ДАН УКРАИНЕ А ДЬЯВОЛОМ.... видимо там на Небесах шо то пошло не за сценарием?????
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26.11.2021 13:13 Відповісти
Єрмак найближчим часом зв'яжеться з адміністрацією РФ
нее, тут зеЛох сказал чистую правду))
точнее - оно снова проболталось и зашкварилось..

Ведь теперь ясно - "руководство разведок" какой именно страны доверяет ермаку))

Єрмак - потужна людина, йому довіряє керівництво найкращих розвідок різних держав, - Зеленський
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26.11.2021 13:58 Відповісти
зеля ноль, точно ноль
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26.11.2021 12:42 Відповісти
Только с огромным минусом
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26.11.2021 13:08 Відповісти
Кукла.
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26.11.2021 13:10 Відповісти
вже зовсім не петрає, що меле. бєлая горячка горячка бєлая
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26.11.2021 13:12 Відповісти
Он просто издевается!
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26.11.2021 12:42 Відповісти
"... ну сумасшедший, что возмешь..."
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26.11.2021 13:23 Відповісти
Это круто. Радистка Кэт - предание старины далекой. Теперь она не нужна. Достаточно все свалить на Запад и слать шифровки в открытую, уже не опасаясь, что запеленгуют.
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26.11.2021 12:42 Відповісти
він і так звязаний
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26.11.2021 12:42 Відповісти
Заяву на отпуск передаст?
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26.11.2021 12:43 Відповісти
Малороссийский федеральный округ. Губернатор Ермак працює
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26.11.2021 12:43 Відповісти
То не давайте поживу )(*лу в його ілюзіях, що в Україні мова окупанта не чужа. Переходьте на людську мову. Вже час.
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26.11.2021 13:13 Відповісти
А потом скажет, что партнёры сказали дать воду в Крым, а потом, что Донбасс должен вернутся в Украину на условиях свинособакит
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26.11.2021 12:44 Відповісти
Порох робив те, що вигідно Україні, а зебіли ні своєї думки, ні волі, ні стратегії не мають.
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26.11.2021 12:44 Відповісти
З кабінета, чи через Оман?
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26.11.2021 12:44 Відповісти
Плеткой его, плеткой! К телефону!
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26.11.2021 12:45 Відповісти
Повторює завчені фрази.
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26.11.2021 12:46 Відповісти
А что Ермак еще не связан с администрацией РФ и ФСБ?
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26.11.2021 12:46 Відповісти
Такого бреда лжи домыслов я не слышал ни у одного призедента так врать и изворачиваться на честном глазу переворачивать белое в черное он точно как сказал Гардон умер для народа только жив для чинуш грабящей страну в полный рост
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26.11.2021 12:47 Відповісти
Только этот" покойничек" ещё очень много беды принесет Украине
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26.11.2021 13:11 Відповісти
Да не прекращал он держать связь! Что ты брешеш?
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26.11.2021 12:47 Відповісти
О це заливає!
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26.11.2021 12:48 Відповісти
Кремль тчк это козырь тчк клиент под надзором тчк жду новых инструкций тчк
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26.11.2021 12:50 Відповісти
Дятле !! Адміністрація РФ у тебе в офісі... поспілкуйся з ялдаком і відзвітуйся бабулі-штазі... час на розваги збережеш...
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26.11.2021 12:52 Відповісти
Юрій Бутусов

1 ч ·



Та хто б таке міг подумати! То може було б треба захопити когось з тих, кого б Росія захотіла обміняти? Може віддати наказ? А нема кому, бо ви ж звільнили усіх керівників, хто захопив Цемаха та намагався створити для України обмінний фонд для звільнення заручників. То що переказати заручникам, може все ж таки подумати про якусь спецоперацію, чи хай собі сидять терплять?
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26.11.2021 12:52 Відповісти
"альо шеф! Шеф! Ето Льолік! Льооолік!..." (с)
...связной...
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26.11.2021 12:57 Відповісти
Хаха, ну хорошо хоть не сказал что это требование МВФ.
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26.11.2021 13:00 Відповісти
о . опять Ермак
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26.11.2021 13:00 Відповісти
О... Ермак свяжется с начальством?
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26.11.2021 13:01 Відповісти
Чушь, вести переговоры это работа МИД а не главы АП.
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26.11.2021 13:03 Відповісти
благодарим баранов, голосовавших за Голобородько.
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26.11.2021 13:20 Відповісти
перешел к своей миссии - сдаться РФ, якобы по требованию Запада?
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26.11.2021 13:03 Відповісти
Так они и Крым велели сдать, если верить Турчинову. Своя должна быть голова.
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26.11.2021 13:04 Відповісти
Завхоз выйдет на связь?....
А чё не дворник?
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26.11.2021 13:04 Відповісти
там уборщица ещё не при делах.
отправьте её к Байдену, нехай выбьет пару сотен джавелинов.
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26.11.2021 13:08 Відповісти
Не Ермак должен связываться, а зелю надо отправлять в Москву и пусть там разговаривает.
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26.11.2021 13:04 Відповісти
О чем? Как провести капитуляцию?
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26.11.2021 13:13 Відповісти
Минские и харьковские соглашения - это не капитуляция? Дальше некуда капитулировать.
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26.11.2021 13:18 Відповісти
и найдётся же манипулятор...
фик его знает, где бы сейчас была "линия разграничения", если бы не "Минск". по Днепру?
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26.11.2021 13:22 Відповісти
Криворожский наркоша опять попутал запад и восток. Единственный кто хочет связи с Москвой - это восточные кураторы зеупыря.
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26.11.2021 13:04 Відповісти
Зеленский и Ко пробили новое дно: под угрозой отношения с Польшой - Береза
26 ноября, 2021Без рубрикиКомментарии: 0


И поверьте, что это уже не «какая разница», а факап. Не позорьте Украину!..
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26.11.2021 13:05 Відповісти
какого беса завхоз ОП должен связываться с агрессором?!
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26.11.2021 13:06 Відповісти
Редкий подонок
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26.11.2021 13:06 Відповісти
звонить уродам , которые не видят такой страны как Украина ??? чертям в ад позвоните
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26.11.2021 13:07 Відповісти
Ну если западные кураторы требуют?
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26.11.2021 13:13 Відповісти
а, ну так бы и сказал, что ты из сказочной налугандонии.
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26.11.2021 13:24 Відповісти
Я там никогда не был и не собираюсь.
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26.11.2021 13:29 Відповісти
Звісно. Хто ж іще має контактувати з ворогом - як не його агент.
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26.11.2021 13:08 Відповісти
Дві паскуди (зеленський і єрмак) продають країну оптом і всі мовчать!
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26.11.2021 13:13 Відповісти
Треба було б всіх зебілів, хто голосував за ОЦЕ змушувати дивитися це нікчемне видовище. Яким жалюгідний на пресузах Зєлєнскій ще не був. Деградація потужна. Порівняно з першою пресухою - в рази. "Мене не можна силою змушувати" 😁. "Дайте мані спокій" - говорить весь його вигляд і риторика. Тьху! Кодло свою говорящу голову до тями так і не привело.
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26.11.2021 13:17 Відповісти
73% идиотов по прикажу Патрушева станут беженцами в Европу... а почему не на РАБссию вонючку? просто денег сейчас нет...но вы быдло держитесь там....

Димон Ведмедев. бывший начальник концлагеря РАБссия...
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26.11.2021 13:21 Відповісти
Немного о хорошем...

Знаменитый британский певец Эд Ширан прилетел в Киев и снимет новый клип об Украине...

Ukraine Forever///каже британець...Wellcome to Kyiv>Mr. Sheeran
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26.11.2021 13:30 Відповісти
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26.11.2021 13:32 Відповісти
Да у него там прямая линия..... Зачем "связываться"?
И я шо то не понял.....
Что там зелень пиз-ла о "полномочиях" Ермака?
Он разве имеет на это право?
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26.11.2021 13:40 Відповісти
Кто помнит из вас начальника администрации Порошенко,Райнина? Уверен что никто...,дЕрмак, Бойфренд Голобородьки....катаюсь от ржаки...
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26.11.2021 13:45 Відповісти
Разница и качество между государтвенным деятелем и бараном за погоней Рейтинга в 73 % огромная....Небо и Земля...
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26.11.2021 13:50 Відповісти
Это пустить козла в огород .
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26.11.2021 13:52 Відповісти
___и якщо можливо на на звучний зв"язок....!!!
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26.11.2021 13:53 Відповісти
шо он несет, а?
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26.11.2021 14:03 Відповісти
Та зелений кріт ермак і так на постійному зв'язку з Кремлем...
Ні, цю маячню неможливо більше читати.
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26.11.2021 14:04 Відповісти
уже спалили свои сепаратные переговоры. сдадут нас всех лишь бы избежать ответственности.
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26.11.2021 14:57 Відповісти
партнери........все сказано!
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26.11.2021 15:04 Відповісти
А если партнёры потребуют снять табу?
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26.11.2021 17:16 Відповісти
 
 