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Новости Политика Украины
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Зеленский (16567) Ермак Андрей (1187)

Ермак - мощный человек, ему доверяет руководство лучших разведок разных государств, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ермак - мощный человек, ему доверяет руководство лучших разведок разных государств, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что глава Офиса Президента Андрей Ермак – мощный человек.

Об этом Зеленский сообщил во время пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ.

"С господином Ермаком говорит сегодня руководство лучших разведок разных государств. Всех наших партнеров, также главы аппаратов разных президентов. Его знают полностью", - сказал президент.

Также глава государства призвал не сравнивать историю Ермака с бывшим главой МВД времен Януковича Виталием Захарченко.

"Ермак не убивал людей и не давал таких команд. Господин Ермак, наоборот, возвращал людей, которых Порошенко должен был вернуть домой. Это сделал Ермак... Я считаю, нецелесообразно терять мощного человека", - сказал президент.

Также читайте: Ермак в ближайшее время свяжется с администрацией РФ. Западные партнеры требуют поддерживать связь, - Зеленский

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+60
Бутусов, смали шмарклю!
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26.11.2021 13:32
+49
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26.11.2021 13:32
+43
Сегодня лучшее выступление 95-го квартала, самое смешное
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26.11.2021 13:32
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Елдак и его оруженосец непоколебимы как никогда !
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26.11.2021 15:03 Ответить
Перефразовуючи Остапа Бєндєра(не плутати зі Степаном Андрійовичем Бандерою)
"Хто цей потужний ярмак, гігант думки, батько Української демократії".
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26.11.2021 15:09 Ответить
Особенно Российской)
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26.11.2021 15:14 Ответить
це просто жах. Що воно несе?
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26.11.2021 15:20 Ответить
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26.11.2021 17:37 Ответить
тютелька в тютельку, от тільки вовочці до остапа як до неба рачки
кловун-полудурок уже не в змозі зняти єрмилку з посади а ось єрмилка від тупоголового кловуна схоже скоро буде позбавлятись.
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26.11.2021 19:16 Ответить
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26.11.2021 15:37 Ответить
Какое ещё доверие!
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26.11.2021 20:30 Ответить
Остались еще упоротые, которые верят этому говнюку. Моя тётка меня чуть не побила, когда я пыталась ей открыть глаза на этого прип7здента
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26.11.2021 23:04 Ответить
как пишет человек,Елдак и его прихвостень должны висеть
на одном коромысле
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26.11.2021 16:26 Ответить
3,14,цездить, як дихає.
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26.11.2021 16:50 Ответить
Почему везде в мире предателей вешают на виселице, а не расстреливают?

А потому что ноги предателя не должны ходить по земле страны которую он предал, потому висит предатель между небом и землёй. И предатель не должен дышать воздухом страны, которую он предал, и потому на его шее затягивают верёвку.
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26.11.2021 16:57 Ответить
х

Зе-Чмо!

х
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26.11.2021 18:32 Ответить
верно.
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26.11.2021 18:54 Ответить
кто нибудь, заклейте ему рот, это невозможно слушать!
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26.11.2021 19:25 Ответить
"Но, боже мой, как будет сложно
Ах, боже мой, как будет сложно
Призвать к ответу наглеца
Призвать к ответу наглеца!"
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26.11.2021 20:28 Ответить
Да этому ЗЕ-полурослику уже в лицо смеются, что он марионетка Ермака и что в реальности Ермак управляет Украиной, пока Бубочка нежиться в лучах восхвалений от лизоблюдов...
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27.11.2021 00:44 Ответить
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