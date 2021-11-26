Ермак - мощный человек, ему доверяет руководство лучших разведок разных государств, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что глава Офиса Президента Андрей Ермак – мощный человек.

Об этом Зеленский сообщил во время пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ.

"С господином Ермаком говорит сегодня руководство лучших разведок разных государств. Всех наших партнеров, также главы аппаратов разных президентов. Его знают полностью", - сказал президент.

Также глава государства призвал не сравнивать историю Ермака с бывшим главой МВД времен Януковича Виталием Захарченко.

"Ермак не убивал людей и не давал таких команд. Господин Ермак, наоборот, возвращал людей, которых Порошенко должен был вернуть домой. Это сделал Ермак... Я считаю, нецелесообразно терять мощного человека", - сказал президент.

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