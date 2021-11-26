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Ермак - мощный человек, ему доверяет руководство лучших разведок разных государств, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский заявил, что глава Офиса Президента Андрей Ермак – мощный человек.
Об этом Зеленский сообщил во время пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ.
"С господином Ермаком говорит сегодня руководство лучших разведок разных государств. Всех наших партнеров, также главы аппаратов разных президентов. Его знают полностью", - сказал президент.
Также глава государства призвал не сравнивать историю Ермака с бывшим главой МВД времен Януковича Виталием Захарченко.
"Ермак не убивал людей и не давал таких команд. Господин Ермак, наоборот, возвращал людей, которых Порошенко должен был вернуть домой. Это сделал Ермак... Я считаю, нецелесообразно терять мощного человека", - сказал президент.
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+60 Tema9
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+49 Підлога Маккартні
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+43 Дмитрий Иванов c94c0f2c
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"Хто цей потужний ярмак, гігант думки, батько Української демократії".
кловун-полудурок уже не в змозі зняти єрмилку з посади а ось єрмилка від тупоголового кловуна схоже скоро буде позбавлятись.
на одном коромысле
А потому что ноги предателя не должны ходить по земле страны которую он предал, потому висит предатель между небом и землёй. И предатель не должен дышать воздухом страны, которую он предал, и потому на его шее затягивают верёвку.
Зе-Чмо!
х
Ах, боже мой, как будет сложно
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