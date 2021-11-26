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Зеленский о Татарове: Вопрос к Ермаку, это его личная ответственность
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский заявил, что пребывание Олега Татарова в должности заместителя главы Офиса Президента – это личная ответственность главы Офиса Андрея Ермака.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент сообщил во время пресс-марафона.
Отвечая на вопрос журналиста о назначении Татарова, глава государства сказал: "Этот вопрос к главе Офиса. У него сегодня есть несколько замов, есть Кирилл Тимошенко, Татаров, Смирнов и Шурма. Это его личная ответственность передо мной по результату".
"Очень сложно найти профессиональных людей, это так и есть", – добавил президент.
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Чергова сцанина на своїх 73%
https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo
А "потужна людина" чья ответственность, Зе-падла?
- Так он же был на хорошем Майдане, Бурба был на плохом Майдане, а я в это время выступал перед сепарами в Донецке ! Все вопросы к верховному завхозу!
Ні додати , ні відняти
Чи могли ми повірити, коли сміялися з медведчуковського експерта Охріменка, що його тези про те, що Демсокира працює проти Заходу, буде озвучувати сам Зеленський?
Ахметову, я думаю, буде приємно знати, що він лох, якого Демсокира розвела на мільйярд доларів.
Мільйярд доларів. Охохо. Я тут вже третій рік 30 тисяч на новий мотоцикл не назбираю, а виявляється, ми всі уже не тільки президенти, а ще й мільйонери.
Також повідомляю, що згідно з офіційною інформацією (заява президента України - це ж достатньо офіційна інформація) у нас є мільйярд доларів. А значить, статки Демсокири тепер стали майже рівними статкам Порошенка.
А тепер серйозно.
Зєля, ти наркоман і довбо....б. Мільйярда доларів в Україні не існує. Його немає у Ахметова, немає у Порошенка, немає у Фірташа і Медведчука. Активи бувають на такі суми. А грошей таких не існує. І рух таких грошей - це як рух тектонічних плит. Його видно з орбіти Плутона, коли він відбувається. Тебе президентом зробити коштувало в двадцять разів менше.
Коли ти кажеш про те, що десь ухнув мільйярд, будь-яка людина, яка тримала в своєму житті в руках більше 10 тисяч доларів може лише присвиснути і сказати "аааа. Ну всьо. Потікла значить кукушка-то у нашого гаранта".
Приємно бачити, яка в тебе паніка, братан. Дуже приємно це бачити.
Але якщо наша Демсокира тебе в таку паніку загнала, як ти на більші загрози реагуєш? На Путіна там, наприклад.
Alex Noinets
Клован о профессионализме в управлении государством...
Та люди добрые, это не пресс конференция, это квартал одного клована в теплой ванне. И никто не задал вопрос о его "личном контроле" при спасении сержанта Журавля...
Старинная москальская сказка про репку... Дед за репку, бабка за дедку и т.д.
Сказочник, 3,14ц.
Касательно него ответственность, это какой то сорт яблок? Или разновидность полимерных шариков?