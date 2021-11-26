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Зеленський (17470) Єрмак Андрій (1230) Татаров Олег (359)

Зеленський про Татарова: Питання до Єрмака, це його особиста відповідальність

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський про Татарова: Питання до Єрмака, це його особиста відповідальність

Президент Володимир Зеленський заявив, що наявність Олега Татарова на посаді заступника голови Офісу Президента - це особиста відповідальність голови Офісу Андрія Єрмака.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент повідомив під час пресмарафону.

Відповідаючи на запитання журналіста про призначення Татарова, глава держави сказав: "Це питання до голови Офісу. У нього сьогодні є декілька замів, є Кирило Тимошенко, Татаров, Смірнов та Шурма. Це його особиста відповідальність переді мною щодо результату".

"Дуже складно знайти професійних людей, це так і є", - додав президент.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+24
А єрмака хто привів? Чия відповідальність?

Чергова сцанина на своїх 73%
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26.11.2021 15:05
+19
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26.11.2021 15:05
+13
йбнй пдрс.
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26.11.2021 15:06
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А єрмака хто привів? Чия відповідальність?

Чергова сцанина на своїх 73%
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26.11.2021 15:05 Відповісти
Так и ответственность этих же 73%
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26.11.2021 15:06 Відповісти
А хто той достойний гетьман кого мали привести ті 73% на ваш розум?
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26.11.2021 15:09 Відповісти
Патриот Зеленский осуждает агрессию русни против Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo
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26.11.2021 15:19 Відповісти
а у них один гетьман, на большее у них ума не хватает ))
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26.11.2021 16:24 Відповісти
Хто? Бо минулого разу вони обрали однотурового а ще раніше шлепера,кучмучку і комунокравчучку?
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26.11.2021 16:30 Відповісти
Гетьман один у вас кацапів бо дійсно на іншого у вас з бульбашами розучу не вистачає.
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26.11.2021 16:32 Відповісти
А мы тут не при чем, а мы тут не при чем .... Песенка такая есть...))
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26.11.2021 15:07 Відповісти
Та пашли вони нафіг, ті пісюністи. Їх час вже пройшов. А от 7 Президентом України повинет стати Юрій Бутусов. Патріот з великої літери, не олігарх, професіонал в питаннях оборони та зовнішньої політики. підтримка патріотичних виборців гарантована.
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26.11.2021 15:13 Відповісти
Гарна спроба, Юра. Цензор точно за тебе, а 73% ?
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26.11.2021 15:23 Відповісти
Їм головне - щоб не алігархи. А чо, на мою думку Бутусов найкраший кандидат від ЄС. І це без випєндрьожу.
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26.11.2021 15:26 Відповісти
За Бутусова? ))) Вы серьезно? )) На этом его сайте меня банят только за то, что я не поддерживаю порохоботов. И вы хотите чтобы он пришел к власти? Тогда забудьте про свободу слова как страшный сон.
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26.11.2021 16:04 Відповісти
А чем Ермак не нравится? Отличный руководитель. Получше всех бывших.
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26.11.2021 16:05 Відповісти
Якщо ви з кацапстана, то звісно, єрмак вам подобається.
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26.11.2021 16:08 Відповісти
логика у вас железная, но я с Украины.
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26.11.2021 16:15 Відповісти
Тобто 5-та колона? Готуєтеся пуйла з хлібом-сіллю зустрічати?
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26.11.2021 16:16 Відповісти
где вы упоранты беретесь.
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26.11.2021 16:23 Відповісти
Где такие ватные долбо..бы как ты берётесь?
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26.11.2021 16:34 Відповісти
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26.11.2021 15:05 Відповісти
йбнй пдрс.
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26.11.2021 15:06 Відповісти
****, уже лоб болит от фейспалмов, а еще ж не конец прессухи этой.
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26.11.2021 15:07 Відповісти
Це питання до зеленського ,бо ні ярмака ні татарова з демченком, ніхто не обирав а призначив зеленський,який має відповідати за цих покидьків.
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26.11.2021 15:07 Відповісти
дно 1000-го уровня достигнуто теперь вовка - опущенец...
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26.11.2021 15:08 Відповісти
Живеш в Україні вчи мову пацак. Кожне москальське падло показує своє дно.
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26.11.2021 15:16 Відповісти
менше дивись канал Г+Г, нікчема
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26.11.2021 15:20 Відповісти
Знайомся - це ***** і нікчема,а ти його прихвостень і гнида.
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26.11.2021 15:26 Відповісти
Не переймайтеся так через ту руцьку мову - росія скоро розвалится і всі за століття її забудуть. Багато россійськомовних хлопців віддали життя за Україну і багато україномовних хохлів досі їздять на заробітки до кацапстану. руцький язик - це як куріння, шкідлива звичка - але ж ви не лінчуєте на вулиці людей які курять.
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26.11.2021 16:10 Відповісти
Дуже слушне зауваження,терпіти не можу тих що куріть не менше ніж ***********. А що до тих хто віддав життя ,то я не думаю що вони воювали за ********** Україну.
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28.11.2021 09:46 Відповісти
Один "трьоп", з пустого в порожнє.
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26.11.2021 15:08 Відповісти
Уже татарову на "потужну людину" вешает Бубочка.
А "потужна людина" чья ответственность, Зе-падла?
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26.11.2021 15:09 Відповісти
А хто такий Єрмак? Володя забрехався. Це твоя відповідальність. Бо коли стосувалося Бурби, то хто такий Єрмак, він не мав права щось там робити, а тут Єлдак? Забрехався і погруз у злочини. Попереду час інтересних і дуже цікавих подій.
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26.11.2021 15:10 Відповісти
Накуя он вообще нужен??? Это чмо зелёное
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26.11.2021 15:12 Відповісти
А он и не для Украины вовсе! Для кремля!
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26.11.2021 21:01 Відповісти
Ответ преЗедента:
- Так он же был на хорошем Майдане, Бурба был на плохом Майдане, а я в это время выступал перед сепарами в Донецке ! Все вопросы к верховному завхозу!
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26.11.2021 15:12 Відповісти
бенефисисюн как то должен определиться, то ерёмак тимофеевич ни за шо не отвечает, то он за шо то таки та и виноват ))
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26.11.2021 15:12 Відповісти
і Демченка, привів д'єрмак... всіх шпигунів привів
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26.11.2021 15:14 Відповісти
А наявність Бубочки на посаді Президента, це відповідальність "73% зелохів"
Ні додати , ні відняти
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26.11.2021 15:15 Відповісти
"Вассал моего вассала - не мой вассал?" Ну, дожили
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26.11.2021 15:19 Відповісти
а де нормальна людська логіка ? тут відповідальний за Татарова Єрмак (по Зеленському). .. . . . Єрмак не винний в зливі інформації про вагнерівців і спецоперацію про затримання (по зеленському) . .. . . . ідею про відкладення спецоперації по затриманню вагнерівців підказав Єрмак (за словами Зеленського). може це якійсь віртуальний дитячий симулятор щоб досідити до кінця терміну президентства ???2+2=4 а ні =5 як у зеленої шобли. я навіть не можу собі уявити що думають члени партії СЛУГ НАРОДУ коли їм все це стає зрозумілим. І тому парламентарії від СлНар перетворились у заробітчан у зеленського щоб їх не позбавили мандату.. . . . і вони приймуть будь який закон. . . . навіть закон про капітуляцію
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26.11.2021 15:21 Відповісти
а где можно прочитать обязанности и ответственность скрепконосца и смотрящего за туалетной бумагой в ОПе?
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26.11.2021 15:25 Відповісти
Попробуй здесь
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26.11.2021 15:47 Відповісти
Мільярд разів довбо....б

Чи могли ми повірити, коли сміялися з медведчуковського експерта Охріменка, що його тези про те, що Демсокира працює проти Заходу, буде озвучувати сам Зеленський?


Ахметову, я думаю, буде приємно знати, що він лох, якого Демсокира розвела на мільйярд доларів.

Мільйярд доларів. Охохо. Я тут вже третій рік 30 тисяч на новий мотоцикл не назбираю, а виявляється, ми всі уже не тільки президенти, а ще й мільйонери.

Також повідомляю, що згідно з офіційною інформацією (заява президента України - це ж достатньо офіційна інформація) у нас є мільйярд доларів. А значить, статки Демсокири тепер стали майже рівними статкам Порошенка.

А тепер серйозно.

Зєля, ти наркоман і довбо....б. Мільйярда доларів в Україні не існує. Його немає у Ахметова, немає у Порошенка, немає у Фірташа і Медведчука. Активи бувають на такі суми. А грошей таких не існує. І рух таких грошей - це як рух тектонічних плит. Його видно з орбіти Плутона, коли він відбувається. Тебе президентом зробити коштувало в двадцять разів менше.

Коли ти кажеш про те, що десь ухнув мільйярд, будь-яка людина, яка тримала в своєму житті в руках більше 10 тисяч доларів може лише присвиснути і сказати "аааа. Ну всьо. Потікла значить кукушка-то у нашого гаранта".

Приємно бачити, яка в тебе паніка, братан. Дуже приємно це бачити.

Але якщо наша Демсокира тебе в таку паніку загнала, як ти на більші загрози реагуєш? На Путіна там, наприклад.

Alex Noinets
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26.11.2021 15:30 Відповісти
я знаю, єта барига падбросіл
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26.11.2021 15:42 Відповісти
ничто не выдавало в Штирлице руского разведчика: ни Тимошенко, ни Татаров, ни Смірнов та Шурма
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26.11.2021 15:42 Відповісти
Ну а поскольку д'ерьмак -"мосчный" парень,как выразился бубочка,то и татаров красавчик. Клован опять обосрался.
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26.11.2021 15:44 Відповісти
"Очень сложно найти профессиональных людей, это так и есть", - добавил президент."
Клован о профессионализме в управлении государством...
Та люди добрые, это не пресс конференция, это квартал одного клована в теплой ванне. И никто не задал вопрос о его "личном контроле" при спасении сержанта Журавля...
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26.11.2021 15:46 Відповісти
Знаєте, що я подумав?! Що зупинить Путіна. На майдані повинно бути мільйон людей. Звернення до людей всього світу " Україна в небезпеці! Світ почує, уряди відреагують. Це буде свідченням цивілізаційного вибору. А Бутусову повага за сміливість.
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26.11.2021 16:12 Відповісти
Остановят тупина патриоты Украины. Они сейчас в своем большинстве на фронте и в волонтерах. А серая 73% масса не должна им мешать. Но масса на то и есть масса, им не страна нужна, а холодильник и телевизор, причем неважно какой страны-изготовителя.
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26.11.2021 16:20 Відповісти
На яку ж помийку ви,зе-дебіли, перетворили країну,коли обрали оце чмо,хай Бог милує...
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26.11.2021 16:04 Відповісти
Зеля ответственен за Дерьмака , а тот за Татарова, а Татаров за .... ???

Старинная москальская сказка про репку... Дед за репку, бабка за дедку и т.д.
Сказочник, 3,14ц.
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26.11.2021 17:11 Відповісти
Один на одного звалює,що це вам, квартал 95,нести відповідальність ніхто не хоче.
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26.11.2021 18:29 Відповісти
ОН же говорил, что ермак ниего не решает))
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26.11.2021 18:34 Відповісти
Что он вообще несет? Позвольте спросить, а кая у Ермака ответственность?
Касательно него ответственность, это какой то сорт яблок? Или разновидность полимерных шариков?
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26.11.2021 21:47 Відповісти
 
 