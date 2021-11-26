Зеленський про Татарова: Питання до Єрмака, це його особиста відповідальність

Президент Володимир Зеленський заявив, що наявність Олега Татарова на посаді заступника голови Офісу Президента - це особиста відповідальність голови Офісу Андрія Єрмака.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент повідомив під час пресмарафону.

Відповідаючи на запитання журналіста про призначення Татарова, глава держави сказав: "Це питання до голови Офісу. У нього сьогодні є декілька замів, є Кирило Тимошенко, Татаров, Смірнов та Шурма. Це його особиста відповідальність переді мною щодо результату".

"Дуже складно знайти професійних людей, це так і є", - додав президент.

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