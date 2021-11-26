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Зеленський про Татарова: Питання до Єрмака, це його особиста відповідальність
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський заявив, що наявність Олега Татарова на посаді заступника голови Офісу Президента - це особиста відповідальність голови Офісу Андрія Єрмака.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент повідомив під час пресмарафону.
Відповідаючи на запитання журналіста про призначення Татарова, глава держави сказав: "Це питання до голови Офісу. У нього сьогодні є декілька замів, є Кирило Тимошенко, Татаров, Смірнов та Шурма. Це його особиста відповідальність переді мною щодо результату".
"Дуже складно знайти професійних людей, це так і є", - додав президент.
Топ коментарі
+24 Ahmed Nunji
показати весь коментар26.11.2021 15:05
+19 Топ Ган
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+13 Yakov Yakov
показати весь коментар26.11.2021 15:06
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Чергова сцанина на своїх 73%
https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo
А "потужна людина" чья ответственность, Зе-падла?
- Так он же был на хорошем Майдане, Бурба был на плохом Майдане, а я в это время выступал перед сепарами в Донецке ! Все вопросы к верховному завхозу!
Ні додати , ні відняти
Чи могли ми повірити, коли сміялися з медведчуковського експерта Охріменка, що його тези про те, що Демсокира працює проти Заходу, буде озвучувати сам Зеленський?
Ахметову, я думаю, буде приємно знати, що він лох, якого Демсокира розвела на мільйярд доларів.
Мільйярд доларів. Охохо. Я тут вже третій рік 30 тисяч на новий мотоцикл не назбираю, а виявляється, ми всі уже не тільки президенти, а ще й мільйонери.
Також повідомляю, що згідно з офіційною інформацією (заява президента України - це ж достатньо офіційна інформація) у нас є мільйярд доларів. А значить, статки Демсокири тепер стали майже рівними статкам Порошенка.
А тепер серйозно.
Зєля, ти наркоман і довбо....б. Мільйярда доларів в Україні не існує. Його немає у Ахметова, немає у Порошенка, немає у Фірташа і Медведчука. Активи бувають на такі суми. А грошей таких не існує. І рух таких грошей - це як рух тектонічних плит. Його видно з орбіти Плутона, коли він відбувається. Тебе президентом зробити коштувало в двадцять разів менше.
Коли ти кажеш про те, що десь ухнув мільйярд, будь-яка людина, яка тримала в своєму житті в руках більше 10 тисяч доларів може лише присвиснути і сказати "аааа. Ну всьо. Потікла значить кукушка-то у нашого гаранта".
Приємно бачити, яка в тебе паніка, братан. Дуже приємно це бачити.
Але якщо наша Демсокира тебе в таку паніку загнала, як ти на більші загрози реагуєш? На Путіна там, наприклад.
Alex Noinets
Клован о профессионализме в управлении государством...
Та люди добрые, это не пресс конференция, это квартал одного клована в теплой ванне. И никто не задал вопрос о его "личном контроле" при спасении сержанта Журавля...
Старинная москальская сказка про репку... Дед за репку, бабка за дедку и т.д.
Сказочник, 3,14ц.
Касательно него ответственность, это какой то сорт яблок? Или разновидность полимерных шариков?