Депутаты не будут выбирать президента Украины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность того, что в 2024 году президент Украины будет избираться депутатами Верховной Рады.

Об этом он сообщил во время прессмарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Как можно право это делегировать народным депутатам?... Как это можно сделать? Это невозможно сделать. Депутаты не будут выбирать президента Украины", - сказал президент.

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