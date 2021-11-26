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Депутаты не будут выбирать президента Украины, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Депутаты не будут выбирать президента Украины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность того, что в 2024 году президент Украины будет избираться депутатами Верховной Рады.

Об этом он сообщил во время прессмарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Как можно право это делегировать народным депутатам?... Как это можно сделать? Это невозможно сделать. Депутаты не будут выбирать президента Украины", - сказал президент.

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Президента Украины в 2024 году будут избирать программисты от "Дії".
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26.11.2021 16:22 Ответить
ПЫСЫ: это если народ не изберет президента на Майдане до того.
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26.11.2021 16:24 Ответить
І яку ск5атіну ми знову виберемо на Майдані?
Революцію придумають генії,
Роблять революцію фанатики,
користуютьсмя результатами Яйценюки.
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26.11.2021 16:28 Ответить
Бутусова у Президенти!!! і в дупіту Путлєра лизати не буде, і українську армію до порядку доведе.
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26.11.2021 16:24 Ответить
он не умеет. мало того, кто не умеет? еще нужно?
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26.11.2021 16:29 Ответить
Надеюсь на час выборов он не будет из себя уже ничего представлять, тому не ему что то решать.
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26.11.2021 16:25 Ответить
Я вірив, я знав,
Що настане ця дата -
Від світлого будня
До світлої мрії
Мене понесе
Кольорово-строката
Повітряна куля
Шизофренії.
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26.11.2021 16:26 Ответить
Может хватит уже на сегодня цитат этого придурка?
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26.11.2021 17:47 Ответить
"я - президент Украины" Зеленский произнёс за время пресс-конференции 26 раз.
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26.11.2021 17:50 Ответить
ибо мало кто в это верит...
похоже было на очередную съемку галабародьки...так раздухарился... шо забывал базар фильтровать... такого нагородил - ни один нормальный в себе человек не сказал бы...
ему ж сказали - пока ты преЗЕдент - президент, с тебя как с гуся вода... но вот что будет потом не сказали, а там уже - гусь с яблоками в ж*пе... на медленном огне...
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26.11.2021 18:34 Ответить
выбиратьпреза будут хлопци со свернутыми купюрками в руках, бегающие по брильянтовым дорожкам
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26.11.2021 17:51 Ответить
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26.11.2021 17:57 Ответить
Є відео Лєроса з інфоріацією лікара про ознаки кокаїнщика в поведінці людини ... Придивіться, як з вовою попрацювали, як він мимоходом , на віддаленому фокусі камери, особливо під час гарячої дискусії з його умиваючими справжніми жерналістами, ЧУХАВ СВОГО НОСА.
Ну й інші ознаки міміки обличчя :1. активно шевлячи нижньою частиною обличчя він теж чухавноса 2. активно працюючи верхньою частиною ******* він никав чухання голови .
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26.11.2021 17:58 Ответить
Пра носік я теж помітив, а головне, він не до кінця розуміє прості запитання і плутається в показах.
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26.11.2021 19:48 Ответить
Гундосого Голобородьку Надо все понимать все... с точностью до наоборот...,ЭТО путлер №2...
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26.11.2021 18:29 Ответить
правильно.
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26.11.2021 19:20 Ответить
 
 