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Депутаты не будут выбирать президента Украины, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность того, что в 2024 году президент Украины будет избираться депутатами Верховной Рады.
Об этом он сообщил во время прессмарафона, передает Цензор.НЕТ.
"Как можно право это делегировать народным депутатам?... Как это можно сделать? Это невозможно сделать. Депутаты не будут выбирать президента Украины", - сказал президент.
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Революцію придумають генії,
Роблять революцію фанатики,
користуютьсмя результатами Яйценюки.
Що настане ця дата -
Від світлого будня
До світлої мрії
Мене понесе
Кольорово-строката
Повітряна куля
Шизофренії.
похоже было на очередную съемку галабародьки...так раздухарился... шо забывал базар фильтровать... такого нагородил - ни один нормальный в себе человек не сказал бы...
ему ж сказали - пока ты преЗЕдент - президент, с тебя как с гуся вода... но вот что будет потом не сказали, а там уже - гусь с яблоками в ж*пе... на медленном огне...
Ну й інші ознаки міміки обличчя :1. активно шевлячи нижньою частиною обличчя він теж чухавноса 2. активно працюючи верхньою частиною ******* він никав чухання голови .