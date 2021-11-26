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Депутати не обиратимуть президента України, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський виключив можливість того, що у 2024 році президента України обиратимуть депутати Верховної Ради.
Про це він повідомив під час пресмарафону, передає Цензор.НЕТ.
"Як можна право це делегувати народним депутатам?... Як це можна зробити? Це неможливо зробити. Депутати не обиратимуть президента України", - сказав президент.
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Будь ласка, зачекайте...
Революцію придумають генії,
Роблять революцію фанатики,
користуютьсмя результатами Яйценюки.
Що настане ця дата -
Від світлого будня
До світлої мрії
Мене понесе
Кольорово-строката
Повітряна куля
Шизофренії.
похоже было на очередную съемку галабародьки...так раздухарился... шо забывал базар фильтровать... такого нагородил - ни один нормальный в себе человек не сказал бы...
ему ж сказали - пока ты преЗЕдент - президент, с тебя как с гуся вода... но вот что будет потом не сказали, а там уже - гусь с яблоками в ж*пе... на медленном огне...
Ну й інші ознаки міміки обличчя :1. активно шевлячи нижньою частиною обличчя він теж чухавноса 2. активно працюючи верхньою частиною ******* він никав чухання голови .