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Депутати не обиратимуть президента України, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Депутати не обиратимуть президента України, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський виключив можливість того, що у 2024 році президента України обиратимуть депутати Верховної Ради.

Про це він повідомив під час пресмарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Як можна право це делегувати народним депутатам?... Як це можна зробити? Це неможливо зробити. Депутати не обиратимуть президента України", - сказав президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Питання про онлайн-голосування проробляється, - Зеленський. ВIДЕО
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Президента Украины в 2024 году будут избирать программисты от "Дії".
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26.11.2021 16:22 Відповісти
ПЫСЫ: это если народ не изберет президента на Майдане до того.
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26.11.2021 16:24 Відповісти
І яку ск5атіну ми знову виберемо на Майдані?
Революцію придумають генії,
Роблять революцію фанатики,
користуютьсмя результатами Яйценюки.
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26.11.2021 16:28 Відповісти
Бутусова у Президенти!!! і в дупіту Путлєра лизати не буде, і українську армію до порядку доведе.
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26.11.2021 16:24 Відповісти
он не умеет. мало того, кто не умеет? еще нужно?
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26.11.2021 16:29 Відповісти
Надеюсь на час выборов он не будет из себя уже ничего представлять, тому не ему что то решать.
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26.11.2021 16:25 Відповісти
Я вірив, я знав,
Що настане ця дата -
Від світлого будня
До світлої мрії
Мене понесе
Кольорово-строката
Повітряна куля
Шизофренії.
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26.11.2021 16:26 Відповісти
Может хватит уже на сегодня цитат этого придурка?
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26.11.2021 17:47 Відповісти
"я - президент Украины" Зеленский произнёс за время пресс-конференции 26 раз.
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26.11.2021 17:50 Відповісти
ибо мало кто в это верит...
похоже было на очередную съемку галабародьки...так раздухарился... шо забывал базар фильтровать... такого нагородил - ни один нормальный в себе человек не сказал бы...
ему ж сказали - пока ты преЗЕдент - президент, с тебя как с гуся вода... но вот что будет потом не сказали, а там уже - гусь с яблоками в ж*пе... на медленном огне...
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26.11.2021 18:34 Відповісти
выбиратьпреза будут хлопци со свернутыми купюрками в руках, бегающие по брильянтовым дорожкам
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26.11.2021 17:51 Відповісти
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26.11.2021 17:57 Відповісти
Є відео Лєроса з інфоріацією лікара про ознаки кокаїнщика в поведінці людини ... Придивіться, як з вовою попрацювали, як він мимоходом , на віддаленому фокусі камери, особливо під час гарячої дискусії з його умиваючими справжніми жерналістами, ЧУХАВ СВОГО НОСА.
Ну й інші ознаки міміки обличчя :1. активно шевлячи нижньою частиною обличчя він теж чухавноса 2. активно працюючи верхньою частиною ******* він никав чухання голови .
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26.11.2021 17:58 Відповісти
Пра носік я теж помітив, а головне, він не до кінця розуміє прості запитання і плутається в показах.
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26.11.2021 19:48 Відповісти
Гундосого Голобородьку Надо все понимать все... с точностью до наоборот...,ЭТО путлер №2...
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26.11.2021 18:29 Відповісти
правильно.
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26.11.2021 19:20 Відповісти
 
 