На Бурштынской ТЭС произошел взрыв, пять человек госпитализированы, - ГСЧС
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На Бурштынской ТЭС Ивано-Франковской области произошел взрыв, пять человек госпитализированы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
28 ноября в 22:12 спасателям поступило сообщение от диспетчера экстренной медицинской помощи о том, что произошел взрыв на БуТЭС.
По информации, на котле седьмого энергоблока произошла разгерметизация экранной трубы диаметром 60 мм, в результате чего произошел выброс газопаровой смеси и газов из топки котла и получили ожоги два работника, которые госпитализированы в лечебные учреждения.
"Седьмой энергоблок остановлен и выведен из эксплуатации, вместо него введен в работу четвертый энергоблок. В настоящее время работает семь блоков, на работу станции событие не повлияло. На месте работает мобильно-оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области".
По информации приемного отделения Бурштынской ГБ госпитализированы в лечебные учреждения пять человек. Информация уточняется", – говорится в сообщении.
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Экранные трубы, получающие тепло главным образом за счет радиации факела и раскаленной кладки, первоначально выполняли вспомогательную роль, а решающее значение имели так называемые конвекционные трубы, расположенные за перевальной стенкой и получающие тепло, в основном за счет конвекции от дымовых газов. Впоследствии было установлено, что экранные трубы благодаря сравнительно равномерной тепловой нагрузке могут работать при более высоких средних теплонапряженностях, чем конвекционные трубы. Поэтому экранные ( радиантные) трубы приобрели решающее значение, а конвекционная секция труб стала играть второстепенною роль. Так появились радиантно-конвекционные, а также радиантные печи. [3]
Развитие пароводяной коррозии при больших тепловых нагрузках. [4]
Экранные трубы и пароперегреватели изготовляют преимущественно из стали перлитного класса марки 12ХШФ, легированной хромом, молибденом и ванадием. [5]
а то распишут - "взрыв", "армагеддон"!
труба лопнула - двоих ошпарило. вот и весь инцидент.
внутренние отложения трубы 60 мм - низкая пропускная способность - перегрев - пшик.
но, скорее всего, пытались латать трубу под давлением. супер-марио, блин.
А, вибачте, ЗАТЕДОРОГИЗРОБИЛИ...
БуТЭС вотчина ахмета ринатова, так что ремонтироваться и обновляться должно не за мой счёт - эта рас.
щаз ахметка с главзебилом в контрах, поэтому не удивлюсь, если какое-то зебилятко на ТЭС попиляло трубу.
а твою жопу должны защищать атошники на школьных бусах в синих вьетнамках?
Або Бутосов або порошенко
техника безопасности? - не, не слышали.
И найти ответственного в этом случае будет очень легко. И такой человек сделает все необходимое, чтобы мотивировать и инспекторов, и директоров соблюдать технику безопасности и технологию проведения работ.
Почему в России платят за жизнь так мало? А это уже вопрос политики. Что касается экономики, то есть исследование «Численная оценка стоимости жизни человека в России и в мире», выполненное учеными Финансового университета при правительстве РФ. В этом исследовании говорится, что «общая стоимость человеческой жизни по миру в целом составляет 4,6-4,7 млн долл. США в ценах 2011 г. В группе стран с душевым потреблением более 10 тыс. долл. в год стоимость жизни увеличивается до 18,5 млн долл. В группе стран с доходом ниже этой отметки стоимость жизни составляет 0,5-1,9 млн долл. США» .
Если считать, что в России подушевое потребление меньше 10 тысяч долларов в год, то «стоимость жизни» все равно не может оцениваться менее чем в полумиллион долларов - или в 30-40 миллионов рублей.
А если точнее? Согласно расчетам правительственных экономистов, оценки стоимости человеческой жизни как «денежных потерь домохозяйства от гибели среднестатистического человека» в России составляют соответственно 10,5 млн и 7,9 млн руб. в ценах 2017 г. (разница зависит от формулы расчета и учитывает средние заработки и пенсии).
А вот согласно макроэкономическому подходу, разработанному учеными Финансового университета, учитывающему эмоциональное состояние, моральный ущерб, степень удовлетворенности жизнью, стоимость жизни россиянина, рассчитанная на основании данных по ожидаемой продолжительности жизни, доходам населения и миграционным потокам по российским регионам в 2010-2016 гг. … составляет 61,1 млн руб. в ценах 2016 г.
То есть миллион долларов.
И не имеет значения, что люди оценивают свою жизнь намного дешевле.
Здесь та самая ситуация, когда «правительство» должно власть употребить. И принять политическое решение.
Повторю еще раз - единственное, что может заставить владельцев опасных бизнесов инвестировать в обеспечение безопасности своих работников, - это миллионные (в долларах) компенсации семьям погибших.
Люди на твоих шахтах рискуют своими жизнями - ты рискуешь своим состоянием. Тогда есть какая-то надежда." -полностью https://novayagazeta.ru/articles/2021/11/27/million-dollarov-za-zhizn-shakhtera