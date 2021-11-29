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Новости Происшествия
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взрыв (1857) ТЭС (111) Ивано-Франковская область (550)

На Бурштынской ТЭС произошел взрыв, пять человек госпитализированы, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На Бурштынской ТЭС произошел взрыв, пять человек госпитализированы, - ГСЧС

На Бурштынской ТЭС Ивано-Франковской области произошел взрыв, пять человек госпитализированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

28 ноября в 22:12 спасателям поступило сообщение от диспетчера экстренной медицинской помощи о том, что произошел взрыв на БуТЭС.

По информации, на котле седьмого энергоблока произошла разгерметизация экранной трубы диаметром 60 мм, в результате чего произошел выброс газопаровой смеси и газов из топки котла и получили ожоги два работника, которые госпитализированы в лечебные учреждения.

"Седьмой энергоблок остановлен и выведен из эксплуатации, вместо него введен в работу четвертый энергоблок. В настоящее время работает семь блоков, на работу станции событие не повлияло. На месте работает мобильно-оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области".

По информации приемного отделения Бурштынской ГБ госпитализированы в лечебные учреждения пять человек. Информация уточняется", – говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+7
це замах на зебіла
Або Бутосов або порошенко
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29.11.2021 09:44
+6
ЗЕлену падаль від влади треба відсторонити. Геть уся країна здується. Ні контролю, ні фінансів. Побори, та ґужування одні.
А, вибачте, ЗАТЕДОРОГИЗРОБИЛИ...
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29.11.2021 09:41
+5
Бідося наробив шкоди.
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29.11.2021 09:40
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Еще и лучше! Ничего ни на что не влияет! Подорвали бы раньше сами если так)))
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29.11.2021 09:38 Ответить
Бідося наробив шкоди.
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29.11.2021 09:40 Ответить
Экранные трубы, расположенные в зоне наиболее высоких температур, воспринимают в основном теплоту за счет лучеиспускания, поэтому их называют лучевоспринимающими поверхностями нагревй. Экранные трубы, воспринимая теплоту, излучаемую продуктами сгорания и горящим факелом, одновременно защищают стены топочной камеры ( обмуровку) от воздействия высоких температур.  [2]

Экранные трубы, получающие тепло главным образом за счет радиации факела и раскаленной кладки, первоначально выполняли вспомогательную роль, а решающее значение имели так называемые конвекционные трубы, расположенные за перевальной стенкой и получающие тепло, в основном за счет конвекции от дымовых газов. Впоследствии было установлено, что экранные трубы благодаря сравнительно равномерной тепловой нагрузке могут работать при более высоких средних теплонапряженностях, чем конвекционные трубы. Поэтому экранные ( радиантные) трубы приобрели решающее значение, а конвекционная секция труб стала играть второстепенною роль. Так появились радиантно-конвекционные, а также радиантные печи.  [3]



Развитие пароводяной коррозии при больших тепловых нагрузках. [4]

Экранные трубы и пароперегреватели изготовляют преимущественно из стали перлитного класса марки 12ХШФ, легированной хромом, молибденом и ванадием.  [5]
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29.11.2021 09:41 Ответить
Зачем здесь этом мусор? Котел сделан из разных сталей, он течет , ломается, запаривается иногда хлопает. Это нормальный рабочий процесс. В Украине нет базы, от слова совсем, обучающей персонал работать на котлах, а там коты высокого давления. Никто не парится, когда ему приходится менять ремень, цепь, помпу на машине или подшипники генератора
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29.11.2021 10:08 Ответить
это для общего развития.
а то распишут - "взрыв", "армагеддон"!
труба лопнула - двоих ошпарило. вот и весь инцидент.
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29.11.2021 10:23 Ответить
Прикольные Вы. Была тут одна слениха и пыталась мне рассказать про теплоэнергетику) Ларченко, по моему, не важно. Котел с пятью перегревами, я работаю та тес с гораздо меньшими параметрами среды. Эта ТЭС, скорее всего на 247/465. Но. Овца не представляет, что ее сраный каблучек-шпилька разовьет такое давление при наезде на ее туфлю бульдозера и это будет давление только на каблук. По простому заходим у ютюб и смотрим, как обычное атмосферное давление плющит цистерны под вакуумом. И умножаем это на 265.
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29.11.2021 10:35 Ответить
и?!
внутренние отложения трубы 60 мм - низкая пропускная способность - перегрев - пшик.
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29.11.2021 10:44 Ответить
шо значит перегрев-пшик?
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29.11.2021 11:41 Ответить
ы явно не был среди ошпаренных. Респект. Помробуй вылечить ожог от такого( И получить от охметова гефешт( Удачи в провале. **** два тела обожглись.
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29.11.2021 10:40 Ответить
может и случайность, что оказались не в то время не в том месте. как кирпич на голову.
но, скорее всего, пытались латать трубу под давлением. супер-марио, блин.
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29.11.2021 10:54 Ответить
Такое невозможно... априори.
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29.11.2021 11:10 Ответить
А вы попробуйте залезть в неохлажденную топку, тобто , когда пары не будут на ноле... Из вас получится в топке варенный петух, а чтобы при этом еще и работать, то будет зашквар звичайный. Не несите галиматию.
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29.11.2021 11:25 Ответить
Ты явно не представляешь себе, насколько опасен перегретый пар под высоким давлением. Он буквально проваривает плоть за мгновения, при этом разрушая ее как пескоструй. Очень опасное говно.
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29.11.2021 11:02 Ответить
Когда рвет труба, она разрывает рядом находящиеся - это просто цепная реакция. Был бы бабах такой силы, шо мама не горюй.
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29.11.2021 11:12 Ответить
...и ремонтной, как и базы нормального контроля за техсостоянием.
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29.11.2021 11:14 Ответить
"Коты высокого давления". Запишу себе эту фразочку
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29.11.2021 11:20 Ответить
Дык, это просто турбокоты, бо раскручивают турбины...
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29.11.2021 11:40 Ответить
Шо бы кто ни говорил, кто бы шо ни говорил, стесняюсь спросить, мол котел огне- или водотрубный... У котла взрыв может быть если вода упущена и в разогретый резко закачать холодную воду(огнетрубные)... До такой степени , как здесь пишут, трубки не могли износиться , бо котлы , худо-бедно проходят проверки на возможность к дальнейшей эксплуатации. И навряд ли инспектор будет брать на себя ответственность. Ща наверняка будет создана техкомиссия, которая и определит, была ли это залипушная проверка котла с залипушными документами , позволяющими дальнейшую экспдлуатацию, чи это была тупо эксплуатация с нарушением правило тех эксплуатации, вплоть до игнорирования производить в процессе эксплуатации проверок качества котельной воды, как и игнорация добавлять в эту воду реагентов , которые бы предотвращали накипеобразование, которое приводит к неравномерному прогреву трубок, а на практике к перегреву труб из-за плохой отдачи тепла воде. что и приводит к просадке-провисанию труб, с нарушением их мест сопряжений(водотрубные)...
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29.11.2021 11:07 Ответить
ЗЕлену падаль від влади треба відсторонити. Геть уся країна здується. Ні контролю, ні фінансів. Побори, та ґужування одні.
А, вибачте, ЗАТЕДОРОГИЗРОБИЛИ...
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29.11.2021 09:41 Ответить
Ну одну зелемразь тут винить нельзя. Ни при одной власти ничего не ремонтировалось и не обновлялось, только тупо тырилось и распиливалось. До сих пор живём тем, что сделано ещё при Союзе.
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29.11.2021 09:54 Ответить
драсьте.
БуТЭС вотчина ахмета ринатова, так что ремонтироваться и обновляться должно не за мой счёт - эта рас.
щаз ахметка с главзебилом в контрах, поэтому не удивлюсь, если какое-то зебилятко на ТЭС попиляло трубу.
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29.11.2021 10:09 Ответить
Едь вдоль посадки. Я поеду по дороге, сделанной турками за мое бабло. Только не воняй. Дай номера в студию, чтоб тебя на норм дорогах ху@сосили. Или научись признавать простые вещи. Дороги становятся если не вери гуд, то гуд. Зелена шмаркля - не президент. Но и куда улетело бабло на дороги за пять лет правления пидролексеича, раскажет тебе его пасынок еврейчик гнойсман. А пока шо - по посадочке или вдоль, не бачишь доріг - українцям смачніше
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29.11.2021 10:14 Ответить
куда улетело бабло за пять лет? ты серьёзно?!
а твою жопу должны защищать атошники на школьных бусах в синих вьетнамках?
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29.11.2021 10:19 Ответить
Так при гройсмане тоже программка была по дорогам, типа "Великого будивництва". Так где денежки и дороги? И при чём тут атошники? Дороги финансировались помимо финансирования АТО.
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29.11.2021 11:04 Ответить
У рыжего бандюгана не ремонтируется толком ни-че-го. Он как саранча, использует до упора, до износа, пока не развалится. Огромных зарплат тоже не ждите, средние на уровне региона, ну порой еще в конверте что подкинут. Вчера вот, например, на сутки выбило из нормальной работы завод по переработке урана, где я работаю, просто потому что на подконтрольной дтэк подстанции что то криво переключили. А мы и так работаем через жопу, по полмесяца стоим, и куча корупции, с которой все ничего не могут сделать. Но это уже другая печальная история.
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29.11.2021 11:09 Ответить
це замах на зебіла
Або Бутосов або порошенко
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29.11.2021 09:44 Ответить
Путч?
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29.11.2021 10:03 Ответить
пупч прошёл в декабре 19-го. лизка богуцкая подтвердит.
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29.11.2021 10:11 Ответить
Певно запустили невідремонтовані енергоблоки, аби прикрити червону дупу зеленського.
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29.11.2021 09:45 Ответить
Ага все Ахметов делает по указанию Зеленского, даже Шустер керуется Подоляком.
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29.11.2021 09:52 Ответить
А мож тупо перегрузили.
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29.11.2021 11:09 Ответить
Бошировы Петровы приезжали...
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29.11.2021 09:53 Ответить
Ща Мавзолейные Крысы повылазят и берлог дремучих...
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29.11.2021 09:55 Ответить
Директор шахты "Листвяжная" в Кемеровской области где 25 ноября взорвалась шахта арестовали,погибло 50 шахтеров, сообщает немецкое издание Ди Вельт...,на РАБссии даже траур не объявили...
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29.11.2021 09:59 Ответить
хреново...
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29.11.2021 10:04 Ответить
взрыв...може пшик
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29.11.2021 10:06 Ответить
ну да. двоих ошпарило. чё лезли-то?
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29.11.2021 10:15 Ответить
они в топке котла работали.
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29.11.2021 10:26 Ответить
та фик их знает, где они работали. чё лезли к охлаждающему контуру?
техника безопасности? - не, не слышали.
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29.11.2021 10:38 Ответить
Шо значит в вашем понятии охлаждающий контур... Разве не тупо разогревать котел и параллельно его охлаждать...
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29.11.2021 11:19 Ответить
Пшик - это когда свищ в трубке, которую можно тупо заглушить медной конусной пробкой, наделав в труке сверлений большего DIA, шобы оставшаяся вода в поврежденной трубке или просочившаяся. при нагреве, не привела к взрыву, а вышла паром с низким давлением, бо много отверстий.
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29.11.2021 11:39 Ответить
За такие заголовки нужно гвозди в голову вбивать!
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29.11.2021 10:26 Ответить
Это хозяйство Ахметова...
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29.11.2021 10:28 Ответить
Для тех , кто не в теме : Бурштьінский єнергоостров сделан специально для єкспорта єлектроєнергии в страньі ЕС , хозяин - Ахметов .
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29.11.2021 10:43 Ответить
Ахметов с одной стороны и дешевый персонал с другой... "Как говаривал сталинский нарком путей сообщения товарищ Каганович, «у каждой аварии есть фамилия, имя и отчество» - у того, кто будет отвечать за предотвращение аварии миллионами собственных долларов, тоже есть фамилия, имя и отчество и банковский счет.

И найти ответственного в этом случае будет очень легко. И такой человек сделает все необходимое, чтобы мотивировать и инспекторов, и директоров соблюдать технику безопасности и технологию проведения работ.

Почему в России платят за жизнь так мало? А это уже вопрос политики. Что касается экономики, то есть исследование «Численная оценка стоимости жизни человека в России и в мире», выполненное учеными Финансового университета при правительстве РФ. В этом исследовании говорится, что «общая стоимость человеческой жизни по миру в целом составляет 4,6-4,7 млн долл. США в ценах 2011 г. В группе стран с душевым потреблением более 10 тыс. долл. в год стоимость жизни увеличивается до 18,5 млн долл. В группе стран с доходом ниже этой отметки стоимость жизни составляет 0,5-1,9 млн долл. США» .

Если считать, что в России подушевое потребление меньше 10 тысяч долларов в год, то «стоимость жизни» все равно не может оцениваться менее чем в полумиллион долларов - или в 30-40 миллионов рублей.

А если точнее? Согласно расчетам правительственных экономистов, оценки стоимости человеческой жизни как «денежных потерь домохозяйства от гибели среднестатистического человека» в России составляют соответственно 10,5 млн и 7,9 млн руб. в ценах 2017 г. (разница зависит от формулы расчета и учитывает средние заработки и пенсии).

А вот согласно макроэкономическому подходу, разработанному учеными Финансового университета, учитывающему эмоциональное состояние, моральный ущерб, степень удовлетворенности жизнью, стоимость жизни россиянина, рассчитанная на основании данных по ожидаемой продолжительности жизни, доходам населения и миграционным потокам по российским регионам в 2010-2016 гг. … составляет 61,1 млн руб. в ценах 2016 г.

То есть миллион долларов.

И не имеет значения, что люди оценивают свою жизнь намного дешевле.

Здесь та самая ситуация, когда «правительство» должно власть употребить. И принять политическое решение.

Повторю еще раз - единственное, что может заставить владельцев опасных бизнесов инвестировать в обеспечение безопасности своих работников, - это миллионные (в долларах) компенсации семьям погибших.

Люди на твоих шахтах рискуют своими жизнями - ты рискуешь своим состоянием. Тогда есть какая-то надежда." -полностью https://novayagazeta.ru/articles/2021/11/27/million-dollarov-za-zhizn-shakhtera
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29.11.2021 12:52 Ответить
 
 