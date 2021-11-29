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вибух (3737) ТЕС (218) Івано-Франківська область (723)

На Бурштинській ТЕС стався вибух, п’ятеро осіб госпіталізовано, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події

На Бурштинській ТЕС стався вибух, п’ятеро осіб госпіталізовано, - ДСНС

На Бурштинській ТЕС, що в Івано-Франківській області, стався вибух, п’ятеро людей госпіталізовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

28 листопада о 22:12 до рятувальників поступило повідомлення від диспетчера екстреної медичної допомоги про те, що стався вибух на БуТЕС.

За інформацією, на котлі сьомого енергоблоку відбулась розгерметизація екранної труби діаметром 60 мм, внаслідок чого
відбувся викид газопарової суміші та газів з топки котла та отримали опіки два працівники, яких госпіталізовано до лікувальних закладів.

"Сьомий енергоблок зупинено й виведено з експлуатації, замість нього введено в роботу четвертий енергоблок. На даний час працює сім блоків, на роботу станції подія не вплинула. На місці працює мобільно-оперативна група ГУ ДСНС України у Івано-Франківській області.
За інформацією приймального відділення Бурштинської МЛ госпіталізовано до лікувальних закладів п'ятеро осіб. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі
+7
це замах на зебіла
Або Бутосов або порошенко
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29.11.2021 09:44
+6
ЗЕлену падаль від влади треба відсторонити. Геть уся країна здується. Ні контролю, ні фінансів. Побори, та ґужування одні.
А, вибачте, ЗАТЕДОРОГИЗРОБИЛИ...
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29.11.2021 09:41
+5
Бідося наробив шкоди.
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29.11.2021 09:40
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Еще и лучше! Ничего ни на что не влияет! Подорвали бы раньше сами если так)))
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29.11.2021 09:38 Відповісти
Бідося наробив шкоди.
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29.11.2021 09:40 Відповісти
Экранные трубы, расположенные в зоне наиболее высоких температур, воспринимают в основном теплоту за счет лучеиспускания, поэтому их называют лучевоспринимающими поверхностями нагревй. Экранные трубы, воспринимая теплоту, излучаемую продуктами сгорания и горящим факелом, одновременно защищают стены топочной камеры ( обмуровку) от воздействия высоких температур.  [2]

Экранные трубы, получающие тепло главным образом за счет радиации факела и раскаленной кладки, первоначально выполняли вспомогательную роль, а решающее значение имели так называемые конвекционные трубы, расположенные за перевальной стенкой и получающие тепло, в основном за счет конвекции от дымовых газов. Впоследствии было установлено, что экранные трубы благодаря сравнительно равномерной тепловой нагрузке могут работать при более высоких средних теплонапряженностях, чем конвекционные трубы. Поэтому экранные ( радиантные) трубы приобрели решающее значение, а конвекционная секция труб стала играть второстепенною роль. Так появились радиантно-конвекционные, а также радиантные печи.  [3]



Развитие пароводяной коррозии при больших тепловых нагрузках. [4]

Экранные трубы и пароперегреватели изготовляют преимущественно из стали перлитного класса марки 12ХШФ, легированной хромом, молибденом и ванадием.  [5]
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29.11.2021 09:41 Відповісти
Зачем здесь этом мусор? Котел сделан из разных сталей, он течет , ломается, запаривается иногда хлопает. Это нормальный рабочий процесс. В Украине нет базы, от слова совсем, обучающей персонал работать на котлах, а там коты высокого давления. Никто не парится, когда ему приходится менять ремень, цепь, помпу на машине или подшипники генератора
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29.11.2021 10:08 Відповісти
это для общего развития.
а то распишут - "взрыв", "армагеддон"!
труба лопнула - двоих ошпарило. вот и весь инцидент.
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29.11.2021 10:23 Відповісти
Прикольные Вы. Была тут одна слениха и пыталась мне рассказать про теплоэнергетику) Ларченко, по моему, не важно. Котел с пятью перегревами, я работаю та тес с гораздо меньшими параметрами среды. Эта ТЭС, скорее всего на 247/465. Но. Овца не представляет, что ее сраный каблучек-шпилька разовьет такое давление при наезде на ее туфлю бульдозера и это будет давление только на каблук. По простому заходим у ютюб и смотрим, как обычное атмосферное давление плющит цистерны под вакуумом. И умножаем это на 265.
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29.11.2021 10:35 Відповісти
и?!
внутренние отложения трубы 60 мм - низкая пропускная способность - перегрев - пшик.
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29.11.2021 10:44 Відповісти
шо значит перегрев-пшик?
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29.11.2021 11:41 Відповісти
ы явно не был среди ошпаренных. Респект. Помробуй вылечить ожог от такого( И получить от охметова гефешт( Удачи в провале. **** два тела обожглись.
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29.11.2021 10:40 Відповісти
может и случайность, что оказались не в то время не в том месте. как кирпич на голову.
но, скорее всего, пытались латать трубу под давлением. супер-марио, блин.
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29.11.2021 10:54 Відповісти
Такое невозможно... априори.
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29.11.2021 11:10 Відповісти
А вы попробуйте залезть в неохлажденную топку, тобто , когда пары не будут на ноле... Из вас получится в топке варенный петух, а чтобы при этом еще и работать, то будет зашквар звичайный. Не несите галиматию.
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29.11.2021 11:25 Відповісти
Ты явно не представляешь себе, насколько опасен перегретый пар под высоким давлением. Он буквально проваривает плоть за мгновения, при этом разрушая ее как пескоструй. Очень опасное говно.
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29.11.2021 11:02 Відповісти
Когда рвет труба, она разрывает рядом находящиеся - это просто цепная реакция. Был бы бабах такой силы, шо мама не горюй.
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29.11.2021 11:12 Відповісти
...и ремонтной, как и базы нормального контроля за техсостоянием.
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29.11.2021 11:14 Відповісти
"Коты высокого давления". Запишу себе эту фразочку
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29.11.2021 11:20 Відповісти
Дык, это просто турбокоты, бо раскручивают турбины...
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29.11.2021 11:40 Відповісти
Шо бы кто ни говорил, кто бы шо ни говорил, стесняюсь спросить, мол котел огне- или водотрубный... У котла взрыв может быть если вода упущена и в разогретый резко закачать холодную воду(огнетрубные)... До такой степени , как здесь пишут, трубки не могли износиться , бо котлы , худо-бедно проходят проверки на возможность к дальнейшей эксплуатации. И навряд ли инспектор будет брать на себя ответственность. Ща наверняка будет создана техкомиссия, которая и определит, была ли это залипушная проверка котла с залипушными документами , позволяющими дальнейшую экспдлуатацию, чи это была тупо эксплуатация с нарушением правило тех эксплуатации, вплоть до игнорирования производить в процессе эксплуатации проверок качества котельной воды, как и игнорация добавлять в эту воду реагентов , которые бы предотвращали накипеобразование, которое приводит к неравномерному прогреву трубок, а на практике к перегреву труб из-за плохой отдачи тепла воде. что и приводит к просадке-провисанию труб, с нарушением их мест сопряжений(водотрубные)...
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29.11.2021 11:07 Відповісти
ЗЕлену падаль від влади треба відсторонити. Геть уся країна здується. Ні контролю, ні фінансів. Побори, та ґужування одні.
А, вибачте, ЗАТЕДОРОГИЗРОБИЛИ...
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29.11.2021 09:41 Відповісти
Ну одну зелемразь тут винить нельзя. Ни при одной власти ничего не ремонтировалось и не обновлялось, только тупо тырилось и распиливалось. До сих пор живём тем, что сделано ещё при Союзе.
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29.11.2021 09:54 Відповісти
драсьте.
БуТЭС вотчина ахмета ринатова, так что ремонтироваться и обновляться должно не за мой счёт - эта рас.
щаз ахметка с главзебилом в контрах, поэтому не удивлюсь, если какое-то зебилятко на ТЭС попиляло трубу.
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29.11.2021 10:09 Відповісти
Едь вдоль посадки. Я поеду по дороге, сделанной турками за мое бабло. Только не воняй. Дай номера в студию, чтоб тебя на норм дорогах ху@сосили. Или научись признавать простые вещи. Дороги становятся если не вери гуд, то гуд. Зелена шмаркля - не президент. Но и куда улетело бабло на дороги за пять лет правления пидролексеича, раскажет тебе его пасынок еврейчик гнойсман. А пока шо - по посадочке или вдоль, не бачишь доріг - українцям смачніше
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29.11.2021 10:14 Відповісти
куда улетело бабло за пять лет? ты серьёзно?!
а твою жопу должны защищать атошники на школьных бусах в синих вьетнамках?
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29.11.2021 10:19 Відповісти
Так при гройсмане тоже программка была по дорогам, типа "Великого будивництва". Так где денежки и дороги? И при чём тут атошники? Дороги финансировались помимо финансирования АТО.
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29.11.2021 11:04 Відповісти
У рыжего бандюгана не ремонтируется толком ни-че-го. Он как саранча, использует до упора, до износа, пока не развалится. Огромных зарплат тоже не ждите, средние на уровне региона, ну порой еще в конверте что подкинут. Вчера вот, например, на сутки выбило из нормальной работы завод по переработке урана, где я работаю, просто потому что на подконтрольной дтэк подстанции что то криво переключили. А мы и так работаем через жопу, по полмесяца стоим, и куча корупции, с которой все ничего не могут сделать. Но это уже другая печальная история.
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29.11.2021 11:09 Відповісти
це замах на зебіла
Або Бутосов або порошенко
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29.11.2021 09:44 Відповісти
Путч?
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29.11.2021 10:03 Відповісти
пупч прошёл в декабре 19-го. лизка богуцкая подтвердит.
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29.11.2021 10:11 Відповісти
Певно запустили невідремонтовані енергоблоки, аби прикрити червону дупу зеленського.
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29.11.2021 09:45 Відповісти
Ага все Ахметов делает по указанию Зеленского, даже Шустер керуется Подоляком.
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29.11.2021 09:52 Відповісти
А мож тупо перегрузили.
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29.11.2021 11:09 Відповісти
Бошировы Петровы приезжали...
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29.11.2021 09:53 Відповісти
Ща Мавзолейные Крысы повылазят и берлог дремучих...
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29.11.2021 09:55 Відповісти
Директор шахты "Листвяжная" в Кемеровской области где 25 ноября взорвалась шахта арестовали,погибло 50 шахтеров, сообщает немецкое издание Ди Вельт...,на РАБссии даже траур не объявили...
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29.11.2021 09:59 Відповісти
хреново...
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29.11.2021 10:04 Відповісти
взрыв...може пшик
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29.11.2021 10:06 Відповісти
ну да. двоих ошпарило. чё лезли-то?
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29.11.2021 10:15 Відповісти
они в топке котла работали.
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29.11.2021 10:26 Відповісти
та фик их знает, где они работали. чё лезли к охлаждающему контуру?
техника безопасности? - не, не слышали.
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29.11.2021 10:38 Відповісти
Шо значит в вашем понятии охлаждающий контур... Разве не тупо разогревать котел и параллельно его охлаждать...
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29.11.2021 11:19 Відповісти
Пшик - это когда свищ в трубке, которую можно тупо заглушить медной конусной пробкой, наделав в труке сверлений большего DIA, шобы оставшаяся вода в поврежденной трубке или просочившаяся. при нагреве, не привела к взрыву, а вышла паром с низким давлением, бо много отверстий.
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29.11.2021 11:39 Відповісти
За такие заголовки нужно гвозди в голову вбивать!
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29.11.2021 10:26 Відповісти
Это хозяйство Ахметова...
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29.11.2021 10:28 Відповісти
Для тех , кто не в теме : Бурштьінский єнергоостров сделан специально для єкспорта єлектроєнергии в страньі ЕС , хозяин - Ахметов .
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29.11.2021 10:43 Відповісти
Ахметов с одной стороны и дешевый персонал с другой... "Как говаривал сталинский нарком путей сообщения товарищ Каганович, «у каждой аварии есть фамилия, имя и отчество» - у того, кто будет отвечать за предотвращение аварии миллионами собственных долларов, тоже есть фамилия, имя и отчество и банковский счет.

И найти ответственного в этом случае будет очень легко. И такой человек сделает все необходимое, чтобы мотивировать и инспекторов, и директоров соблюдать технику безопасности и технологию проведения работ.

Почему в России платят за жизнь так мало? А это уже вопрос политики. Что касается экономики, то есть исследование «Численная оценка стоимости жизни человека в России и в мире», выполненное учеными Финансового университета при правительстве РФ. В этом исследовании говорится, что «общая стоимость человеческой жизни по миру в целом составляет 4,6-4,7 млн долл. США в ценах 2011 г. В группе стран с душевым потреблением более 10 тыс. долл. в год стоимость жизни увеличивается до 18,5 млн долл. В группе стран с доходом ниже этой отметки стоимость жизни составляет 0,5-1,9 млн долл. США» .

Если считать, что в России подушевое потребление меньше 10 тысяч долларов в год, то «стоимость жизни» все равно не может оцениваться менее чем в полумиллион долларов - или в 30-40 миллионов рублей.

А если точнее? Согласно расчетам правительственных экономистов, оценки стоимости человеческой жизни как «денежных потерь домохозяйства от гибели среднестатистического человека» в России составляют соответственно 10,5 млн и 7,9 млн руб. в ценах 2017 г. (разница зависит от формулы расчета и учитывает средние заработки и пенсии).

А вот согласно макроэкономическому подходу, разработанному учеными Финансового университета, учитывающему эмоциональное состояние, моральный ущерб, степень удовлетворенности жизнью, стоимость жизни россиянина, рассчитанная на основании данных по ожидаемой продолжительности жизни, доходам населения и миграционным потокам по российским регионам в 2010-2016 гг. … составляет 61,1 млн руб. в ценах 2016 г.

То есть миллион долларов.

И не имеет значения, что люди оценивают свою жизнь намного дешевле.

Здесь та самая ситуация, когда «правительство» должно власть употребить. И принять политическое решение.

Повторю еще раз - единственное, что может заставить владельцев опасных бизнесов инвестировать в обеспечение безопасности своих работников, - это миллионные (в долларах) компенсации семьям погибших.

Люди на твоих шахтах рискуют своими жизнями - ты рискуешь своим состоянием. Тогда есть какая-то надежда." -полностью https://novayagazeta.ru/articles/2021/11/27/million-dollarov-za-zhizn-shakhtera
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29.11.2021 12:52 Відповісти
 
 