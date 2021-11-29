На Бурштинській ТЕС стався вибух, п’ятеро осіб госпіталізовано, - ДСНС
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На Бурштинській ТЕС, що в Івано-Франківській області, стався вибух, п’ятеро людей госпіталізовані.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
28 листопада о 22:12 до рятувальників поступило повідомлення від диспетчера екстреної медичної допомоги про те, що стався вибух на БуТЕС.
За інформацією, на котлі сьомого енергоблоку відбулась розгерметизація екранної труби діаметром 60 мм, внаслідок чого
відбувся викид газопарової суміші та газів з топки котла та отримали опіки два працівники, яких госпіталізовано до лікувальних закладів.
"Сьомий енергоблок зупинено й виведено з експлуатації, замість нього введено в роботу четвертий енергоблок. На даний час працює сім блоків, на роботу станції подія не вплинула. На місці працює мобільно-оперативна група ГУ ДСНС України у Івано-Франківській області.
За інформацією приймального відділення Бурштинської МЛ госпіталізовано до лікувальних закладів п'ятеро осіб. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Экранные трубы, получающие тепло главным образом за счет радиации факела и раскаленной кладки, первоначально выполняли вспомогательную роль, а решающее значение имели так называемые конвекционные трубы, расположенные за перевальной стенкой и получающие тепло, в основном за счет конвекции от дымовых газов. Впоследствии было установлено, что экранные трубы благодаря сравнительно равномерной тепловой нагрузке могут работать при более высоких средних теплонапряженностях, чем конвекционные трубы. Поэтому экранные ( радиантные) трубы приобрели решающее значение, а конвекционная секция труб стала играть второстепенною роль. Так появились радиантно-конвекционные, а также радиантные печи. [3]
Развитие пароводяной коррозии при больших тепловых нагрузках. [4]
Экранные трубы и пароперегреватели изготовляют преимущественно из стали перлитного класса марки 12ХШФ, легированной хромом, молибденом и ванадием. [5]
а то распишут - "взрыв", "армагеддон"!
труба лопнула - двоих ошпарило. вот и весь инцидент.
внутренние отложения трубы 60 мм - низкая пропускная способность - перегрев - пшик.
но, скорее всего, пытались латать трубу под давлением. супер-марио, блин.
А, вибачте, ЗАТЕДОРОГИЗРОБИЛИ...
БуТЭС вотчина ахмета ринатова, так что ремонтироваться и обновляться должно не за мой счёт - эта рас.
щаз ахметка с главзебилом в контрах, поэтому не удивлюсь, если какое-то зебилятко на ТЭС попиляло трубу.
а твою жопу должны защищать атошники на школьных бусах в синих вьетнамках?
Або Бутосов або порошенко
техника безопасности? - не, не слышали.
И найти ответственного в этом случае будет очень легко. И такой человек сделает все необходимое, чтобы мотивировать и инспекторов, и директоров соблюдать технику безопасности и технологию проведения работ.
Почему в России платят за жизнь так мало? А это уже вопрос политики. Что касается экономики, то есть исследование «Численная оценка стоимости жизни человека в России и в мире», выполненное учеными Финансового университета при правительстве РФ. В этом исследовании говорится, что «общая стоимость человеческой жизни по миру в целом составляет 4,6-4,7 млн долл. США в ценах 2011 г. В группе стран с душевым потреблением более 10 тыс. долл. в год стоимость жизни увеличивается до 18,5 млн долл. В группе стран с доходом ниже этой отметки стоимость жизни составляет 0,5-1,9 млн долл. США» .
Если считать, что в России подушевое потребление меньше 10 тысяч долларов в год, то «стоимость жизни» все равно не может оцениваться менее чем в полумиллион долларов - или в 30-40 миллионов рублей.
А если точнее? Согласно расчетам правительственных экономистов, оценки стоимости человеческой жизни как «денежных потерь домохозяйства от гибели среднестатистического человека» в России составляют соответственно 10,5 млн и 7,9 млн руб. в ценах 2017 г. (разница зависит от формулы расчета и учитывает средние заработки и пенсии).
А вот согласно макроэкономическому подходу, разработанному учеными Финансового университета, учитывающему эмоциональное состояние, моральный ущерб, степень удовлетворенности жизнью, стоимость жизни россиянина, рассчитанная на основании данных по ожидаемой продолжительности жизни, доходам населения и миграционным потокам по российским регионам в 2010-2016 гг. … составляет 61,1 млн руб. в ценах 2016 г.
То есть миллион долларов.
И не имеет значения, что люди оценивают свою жизнь намного дешевле.
Здесь та самая ситуация, когда «правительство» должно власть употребить. И принять политическое решение.
Повторю еще раз - единственное, что может заставить владельцев опасных бизнесов инвестировать в обеспечение безопасности своих работников, - это миллионные (в долларах) компенсации семьям погибших.
Люди на твоих шахтах рискуют своими жизнями - ты рискуешь своим состоянием. Тогда есть какая-то надежда." -полностью https://novayagazeta.ru/articles/2021/11/27/million-dollarov-za-zhizn-shakhtera