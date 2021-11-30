Имеющиеся COVID-вакцины могут защитить от штамма "омикрон", - ВОЗ
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Степень опасности нового штамма коронавируса COVID-19 "омикрон" оценивается как "крайне высокая", однако имеющиеся вакцины могут предоставить определенную степень защиты.
Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посвященном новому штамму, сообщает Цензор.НЕТ с сообщением на "Интерфакс-Украина".
"Несмотря на неопределенность, разумно предположить, что доступные вакцины предлагают определенную защиту от тяжелой формы заболевания и смерти", - говорится в докладе ВОЗ.
Для борьбы с распространением "омикрона" в организации предлагают ускорить вакцинацию против вируса, особенно в группах риска, и далее использовать меры предосторожности, таких как носить маски, избегать больших скоплений людей.
Исследования нового штамма продолжаются, ожидается, что больше информации будет доступно в ближайшие недели.
Штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение "омикрон", первоначально был обнаружен на юге Африки. Специалисты считают, что он может угрожать, поскольку распространяется гораздо быстрее других штаммов, которые обнаруживали ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.
В последнее время он был обнаружен также в нескольких европейских странах – в Германии, Италии, Британии, Нидерландах и Бельгии. Кроме того, о зараженных "омикроном" на своих территориях сообщили власти Гонконга, Израиля и Канады.
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И ведь не соврали .
-Я с тобой согласен.
-А ты не помнишь, кто из нас летит?
-Нет.
-Подожди, положись на меня.
-Пойдем логическим путем.
-Пойдем вместе.
-Ты летишь в Ленинград?
-Нет.
-И я нет.
-Павел может лететь в Ленинград?
-Может.
-А Женя?
-Тоже может.
-Они оба могут.
-Кинем жребий?
-Мы не будем полагаться на случай.(с)
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