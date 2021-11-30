Имеющиеся COVID-вакцины могут защитить от штамма "омикрон", - ВОЗ

Степень опасности нового штамма коронавируса COVID-19 "омикрон" оценивается как "крайне высокая", однако имеющиеся вакцины могут предоставить определенную степень защиты.

Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посвященном новому штамму, сообщает Цензор.НЕТ с сообщением на "Интерфакс-Украина".

"Несмотря на неопределенность, разумно предположить, что доступные вакцины предлагают определенную защиту от тяжелой формы заболевания и смерти", - говорится в докладе ВОЗ.

Для борьбы с распространением "омикрона" в организации предлагают ускорить вакцинацию против вируса, особенно в группах риска, и далее использовать меры предосторожности, таких как носить маски, избегать больших скоплений людей.

Читайте также: Группа исследователей во Львове разработала инновационный антисептик для противодействия COVID-19. ФОТОрепортаж

Исследования нового штамма продолжаются, ожидается, что больше информации будет доступно в ближайшие недели.

Штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение "омикрон", первоначально был обнаружен на юге Африки. Специалисты считают, что он может угрожать, поскольку распространяется гораздо быстрее других штаммов, которые обнаруживали ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

В последнее время он был обнаружен также в нескольких европейских странах – в Германии, Италии, Британии, Нидерландах и Бельгии. Кроме того, о зараженных "омикроном" на своих территориях сообщили власти Гонконга, Израиля и Канады.