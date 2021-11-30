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Имеющиеся COVID-вакцины могут защитить от штамма "омикрон", - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Имеющиеся COVID-вакцины могут защитить от штамма "омикрон", - ВОЗ

Степень опасности нового штамма коронавируса COVID-19 "омикрон" оценивается как "крайне высокая", однако имеющиеся вакцины могут предоставить определенную степень защиты.

Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посвященном новому штамму, сообщает Цензор.НЕТ с сообщением на "Интерфакс-Украина".

"Несмотря на неопределенность, разумно предположить, что доступные вакцины предлагают определенную защиту от тяжелой формы заболевания и смерти", - говорится в докладе ВОЗ.

Для борьбы с распространением "омикрона" в организации предлагают ускорить вакцинацию против вируса, особенно в группах риска, и далее использовать меры предосторожности, таких как носить маски, избегать больших скоплений людей.

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Исследования нового штамма продолжаются, ожидается, что больше информации будет доступно в ближайшие недели.

Штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение "омикрон", первоначально был обнаружен на юге Африки. Специалисты считают, что он может угрожать, поскольку распространяется гораздо быстрее других штаммов, которые обнаруживали ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

В последнее время он был обнаружен также в нескольких европейских странах – в Германии, Италии, Британии, Нидерландах и Бельгии. Кроме того, о зараженных "омикроном" на своих территориях сообщили власти Гонконга, Израиля и Канады.

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Топ комментарии
+18
Бред сивой кобылы. Как можно делать подобные заявления если еще даже толком исследований не провели.
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29.11.2021 11:27
+13
А как же 100 дней на разработку новой вакцины? Они там все двинулись, без перерыва выливают информационные помои в которые верят уже только уже самые самые отъявленные безмозглые. Ну-ну, а потом они хотят какого то доверия к вакцинам. а доверия то нет, приходится использовать силовые и административные меры.
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29.11.2021 11:35
+12
Та невже. Щось я бачу хворих не меншає. Вже про чергові щеплення мову завели. Так виходить, що вакцина вірусу до дупи. То де ж по вашому розуміння на вакцинах та вірусах, якщо результат, мʼяко кажучи, слабкий.
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29.11.2021 13:23
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Бред сивой кобылы. Как можно делать подобные заявления если еще даже толком исследований не провели.
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29.11.2021 11:27 Ответить
Дужe просто, якщо розумітися на вакцинах і вірусах.
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29.11.2021 12:42 Ответить
Та невже. Щось я бачу хворих не меншає. Вже про чергові щеплення мову завели. Так виходить, що вакцина вірусу до дупи. То де ж по вашому розуміння на вакцинах та вірусах, якщо результат, мʼяко кажучи, слабкий.
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29.11.2021 13:23 Ответить
А куда Пфизеру девать килотонны шмурдяка ? В канаву вылить разве что.
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30.11.2021 02:32 Ответить
Могут,не могут,исследования продолжаются...)(((...
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30.11.2021 07:41 Ответить
"Попри невизначеність, розумно припустити, що доступні наразі вакцини пропонують певний захист від важкої форми захворювання та смерті", - йдеться у доповіді ВООЗ. Джерело: https://censor.net/ua/n3302161

Это все что ваксерам нужно знать о своих идолах
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29.11.2021 11:34 Ответить
А как же 100 дней на разработку новой вакцины? Они там все двинулись, без перерыва выливают информационные помои в которые верят уже только уже самые самые отъявленные безмозглые. Ну-ну, а потом они хотят какого то доверия к вакцинам. а доверия то нет, приходится использовать силовые и административные меры.
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29.11.2021 11:35 Ответить
"Омікрон вражає здебільшого молодих людей 20-30 років."
Шах і мат, антивакси.
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29.11.2021 11:36 Ответить
Це ти сам себе процитував?
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29.11.2021 11:38 Ответить
Хтось дуже пистить... : https://news.bigmir.net/world/5899039-v-yuar-ne-fiksiruyut-tyazely-x-form-stamma-omikron
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29.11.2021 11:38 Ответить
Могут защитить. А могут и не защитить .
И ведь не соврали .
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30.11.2021 00:34 Ответить
Эти вакцины такие ссукки - вот могут защитить, а не защищают.
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30.11.2021 02:37 Ответить
Ну прямо уже так палятся с этим шмурдяком )
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30.11.2021 01:04 Ответить
Всесвітній тест на дебілізм з утилізацією ідіотів.
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30.11.2021 08:23 Ответить
Пока на предприятиях биг фармы не начнут происходить непонятные ЧП, ничего не остановится.
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30.11.2021 02:30 Ответить
Или пока большая война не начнётся. Например в Европе, или в Китае.
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30.11.2021 02:33 Ответить
Вони планують вийти з пландемії через війну - ідеальний спосіб відволікти увагу. От як тільки уряди розрахуються за шмурдяк на два роки наперед, так відразу і почнуть.
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30.11.2021 08:25 Ответить
Я сомневаюсь что в Америке сейчас настрой воевать с кем-либо. То есть, возможно в рядах демпартии такое настроение и есть, но населению новая война, в общем, нахрен не здалась.
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30.11.2021 09:28 Ответить
"Можно обманывать часть народа все время, и весь народ некоторое время, но нельзя обманывать весь народ все время". (С)
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30.11.2021 02:31 Ответить
Пока что ясно одно: кто переболел, тот вооружён против новых штаммов. . Природный иммунитет самый мощный. Канал врача Анатолия Якименка.
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30.11.2021 02:34 Ответить
Мне все равно, вакцинирован ли там кто-то или нет. Меня интересует только, может ли этот кто-то меня заразить ДА или НЕТ. Увы, ДА, может, и к вакцинации это отношения не имеет: вакцинированный человек прекрасно заражает других. Вакцинация только обеспечивает минимальные последствия для самого зараженного, но это сугубо индивидуально. И эти минимальные последствия находятся в широком спектре. И каждые 9 месяцев вакцинирование надо повторять, якобы. Вероятность побочных эффектов при ослаблении иммунной системы только нарастает. Ну, а с каждой новой мутацией прививаться вакциной, заточенной на старые штаммы, становится проблематично. Большая Фарма при этом слегка вешает лапшу и гребет бабло...
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30.11.2021 03:56 Ответить
-По-моему, это наш самолет.

-Я с тобой согласен.

-А ты не помнишь, кто из нас летит?

-Нет.

-Подожди, положись на меня.

-Пойдем логическим путем.

-Пойдем вместе.

-Ты летишь в Ленинград?

-Нет.

-И я нет.

-Павел может лететь в Ленинград?

-Может.

-А Женя?

-Тоже может.

-Они оба могут.

-Кинем жребий?

-Мы не будем полагаться на случай.(с)
По-моему, очень даже подходит к этому гнилому базару ВОЗ.
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30.11.2021 05:17 Ответить
Кароче, доктор фаучі. Ваше місце - біля параші. Дайте нарешті нам, двічі вакцинованим, спокій.
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30.11.2021 06:42 Ответить
Не-а! Не выйдет! Вот, свежачок-с-с-с:
"CDC усиливает свои рекомендации по бустерным дозам для лиц в возрасте от 18 лет. Все люди в возрасте от 18 лет должны получить ревакцинацию либо через 6 месяцев после начальной вакцинации Pfizer или Moderna, либо через 2 месяца после начальной вакцинации J&J", - говорится в материале NYT.(с).
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30.11.2021 06:46 Ответить
CDC тихо смокче у кутку. Вакцинні мандати Св. Джо оскаржені і заблоковані судовими рішеннями. Це права штатів, а не федерального уряду, а більшість штатів не збирається цього робити, а деякі навіть відверто забороняють місцеву вакцинно-масочну самодіяльність.
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30.11.2021 07:03 Ответить
Как же-как же, читал. И о врачах читал. Не могу не сказать что меня это не порадовало. Но, что-то мне говорит о том, ужесточение террора неминуемо.
А в принципе, меня сейчас единственное волнует: чтобы ещё какую-нибудь барановирусную подлость не ввели, на приезд в США. Мне туда вот-вот лететь...
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30.11.2021 07:11 Ответить
В аеропортах феди на раз можуть якусь дурню вчинити. Як весною 20го, коли раптом вирішили міряти температуру на паспортному контролі. В результаті десятки тисяч народу пліч-о-пліч стояли в коридорах цілий день аж до ночі.
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30.11.2021 07:44 Ответить
Вот!!! Это и волнует, как бы не затеяли какое-нибудь тестирование "нового типа". А ведь запросто...
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30.11.2021 07:46 Ответить
Ну поки що Св. Джо заявляє що з подальшими локдаунами та карантинами нам не по дорозі, будем ковід бити вакциною. Так що я є обережним оптимістом і їду в Мексику на Новий Рік.
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30.11.2021 07:50 Ответить
Не хочете третю дозу ?
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30.11.2021 07:43 Ответить
Навіщо? Що це змінить?
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30.11.2021 07:46 Ответить
Та питаю. Дві ж вкололи.
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30.11.2021 07:49 Ответить
Два вкололи щоб від нас нарешті відчепилися. Оскільки не відчепилися, то збираюся надалі ціх діячів ігнорувати.
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30.11.2021 07:51 Ответить
Good luck.
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30.11.2021 07:52 Ответить
Пізно пити Боржомі. Вибачте, що встрягаю. У вас шанси лише 6.25℅, що ви отримали плацебо.
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30.11.2021 08:28 Ответить
Плацебо теж ок, аби лише в картку вакцинації запис зробили.
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30.11.2021 20:11 Ответить
Только ЦЕЛЬНОВИРУСНЫЕ инактивированные вакцины (с окончание в названии на "-vak", "-vac", "vax") могут более или менее защитить от новых штаммов (но не более 3-х месяцев от инъекции), так как все белки вируса (а не только "шипов") и в дальнейшем все выявленные новые штаммы могут быть добавлены в инактивированную ПОЛИВАКЦИНУ!

Список инактивированых цельновирусных вакцин: Sinopharm (Hayat-vax), CoronaVac, Covaxin, QazVac, КовиВак
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30.11.2021 08:25 Ответить
могут защитить от штамма "омикрон"

А могут и ...
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30.11.2021 09:35 Ответить
 
 