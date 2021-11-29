Наявні COVID-вакцини можуть захистити від штаму "омікрон", - ВООЗ
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Ступінь небезпеки нового штаму коронавірусу COVID-19 "омікрон" оцінюється як "украй високий", проте наявні вакцини можуть надати певний ступінь захисту.
Про це йдеться в доповіді Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), присвяченій новому штаму, інформує Цензор.НЕТ з повідомленням на "Інтерфакс-Україна".
"Попри невизначеність, розумно припустити, що доступні наразі вакцини пропонують певний захист від важкої форми захворювання та смерті", - йдеться у доповіді ВООЗ.
Для боротьби з поширенням "омікрону" в організації пропонують прискорити вакцинацію проти вірусу, особливо в групах ризику, і далі використовувати запобіжні заходи, як-от носити маски, уникати великих скупчень людей.
Дослідження нового штаму тривають, очікується, що більше інформації буде доступно найближчими тижнями.
Штам COVID-19, який отримав у ВООЗ позначення "омікрон", спочатку було виявлено на півдні Африки. Фахівці вважають, що він може загрожувати, оскільки поширюється набагато швидше за інші штами, які виявляли науковці за період пандемії, і містить велику кількість мутацій.
Останнім часом його виявили також у кількох європейських країнах – у Німеччині, Італії, Британії, Нідерландах та Бельгії. Крім того, про заражених "омікроном" на своїх територіях повідомила влада Гонконгу, Ізраїлю та Канади.
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Это все что ваксерам нужно знать о своих идолах
Шах і мат, антивакси.
И ведь не соврали .
-Я с тобой согласен.
-А ты не помнишь, кто из нас летит?
-Нет.
-Подожди, положись на меня.
-Пойдем логическим путем.
-Пойдем вместе.
-Ты летишь в Ленинград?
-Нет.
-И я нет.
-Павел может лететь в Ленинград?
-Может.
-А Женя?
-Тоже может.
-Они оба могут.
-Кинем жребий?
-Мы не будем полагаться на случай.(с)
По-моему, очень даже подходит к этому гнилому базару ВОЗ.
"CDC усиливает свои рекомендации по бустерным дозам для лиц в возрасте от 18 лет. Все люди в возрасте от 18 лет должны получить ревакцинацию либо через 6 месяцев после начальной вакцинации Pfizer или Moderna, либо через 2 месяца после начальной вакцинации J&J", - говорится в материале NYT.(с).
А в принципе, меня сейчас единственное волнует: чтобы ещё какую-нибудь барановирусную подлость не ввели, на приезд в США. Мне туда вот-вот лететь...
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