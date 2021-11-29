УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
51060 відвідувачів онлайн
Новини Здоров'я
4709 42
ВООЗ (631) карантин (15166) коронавірус (15936)

Наявні COVID-вакцини можуть захистити від штаму "омікрон", - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Наявні COVID-вакцини можуть захистити від штаму "омікрон", - ВООЗ

Ступінь небезпеки нового штаму коронавірусу COVID-19 "омікрон" оцінюється як "украй високий", проте наявні вакцини можуть надати певний ступінь захисту.

Про це йдеться в доповіді Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), присвяченій новому штаму, інформує Цензор.НЕТ з повідомленням на "Інтерфакс-Україна".

"Попри невизначеність, розумно припустити, що доступні наразі вакцини пропонують певний захист від важкої форми захворювання та смерті", - йдеться у доповіді ВООЗ.

Для боротьби з поширенням "омікрону" в організації пропонують прискорити вакцинацію проти вірусу, особливо в групах ризику, і далі використовувати запобіжні заходи, як-от носити маски, уникати великих скупчень людей.

Дослідження нового штаму тривають, очікується, що більше інформації буде доступно найближчими тижнями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сильне почуття втоми без втрати смаку чи нюху, - лікарка з ПАР розповіла про симптоми штаму коронавірусу "Омікрон"

Штам COVID-19, який отримав у ВООЗ позначення "омікрон", спочатку було виявлено на півдні Африки. Фахівці вважають, що він може загрожувати, оскільки поширюється набагато швидше за інші штами, які виявляли науковці за період пандемії, і містить велику кількість мутацій.

Останнім часом його виявили також у кількох європейських країнах – у Німеччині, Італії, Британії, Нідерландах та Бельгії. Крім того, про заражених "омікроном" на своїх територіях повідомила влада Гонконгу, Ізраїлю та Канади.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+18
Бред сивой кобылы. Как можно делать подобные заявления если еще даже толком исследований не провели.
показати весь коментар
29.11.2021 11:27
+13
А как же 100 дней на разработку новой вакцины? Они там все двинулись, без перерыва выливают информационные помои в которые верят уже только уже самые самые отъявленные безмозглые. Ну-ну, а потом они хотят какого то доверия к вакцинам. а доверия то нет, приходится использовать силовые и административные меры.
показати весь коментар
29.11.2021 11:35
+12
Та невже. Щось я бачу хворих не меншає. Вже про чергові щеплення мову завели. Так виходить, що вакцина вірусу до дупи. То де ж по вашому розуміння на вакцинах та вірусах, якщо результат, мʼяко кажучи, слабкий.
показати весь коментар
29.11.2021 13:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бред сивой кобылы. Как можно делать подобные заявления если еще даже толком исследований не провели.
показати весь коментар
29.11.2021 11:27 Відповісти
Дужe просто, якщо розумітися на вакцинах і вірусах.
показати весь коментар
29.11.2021 12:42 Відповісти
Та невже. Щось я бачу хворих не меншає. Вже про чергові щеплення мову завели. Так виходить, що вакцина вірусу до дупи. То де ж по вашому розуміння на вакцинах та вірусах, якщо результат, мʼяко кажучи, слабкий.
показати весь коментар
29.11.2021 13:23 Відповісти
А куда Пфизеру девать килотонны шмурдяка ? В канаву вылить разве что.
показати весь коментар
30.11.2021 02:32 Відповісти
Могут,не могут,исследования продолжаются...)(((...
показати весь коментар
30.11.2021 07:41 Відповісти
"Попри невизначеність, розумно припустити, що доступні наразі вакцини пропонують певний захист від важкої форми захворювання та смерті", - йдеться у доповіді ВООЗ. Джерело: https://censor.net/ua/n3302161

Это все что ваксерам нужно знать о своих идолах
показати весь коментар
29.11.2021 11:34 Відповісти
А как же 100 дней на разработку новой вакцины? Они там все двинулись, без перерыва выливают информационные помои в которые верят уже только уже самые самые отъявленные безмозглые. Ну-ну, а потом они хотят какого то доверия к вакцинам. а доверия то нет, приходится использовать силовые и административные меры.
показати весь коментар
29.11.2021 11:35 Відповісти
"Омікрон вражає здебільшого молодих людей 20-30 років."
Шах і мат, антивакси.
показати весь коментар
29.11.2021 11:36 Відповісти
Це ти сам себе процитував?
показати весь коментар
29.11.2021 11:38 Відповісти
Хтось дуже пистить... : https://news.bigmir.net/world/5899039-v-yuar-ne-fiksiruyut-tyazely-x-form-stamma-omikron
показати весь коментар
29.11.2021 11:38 Відповісти
Могут защитить. А могут и не защитить .
И ведь не соврали .
показати весь коментар
30.11.2021 00:34 Відповісти
Эти вакцины такие ссукки - вот могут защитить, а не защищают.
показати весь коментар
30.11.2021 02:37 Відповісти
Ну прямо уже так палятся с этим шмурдяком )
показати весь коментар
30.11.2021 01:04 Відповісти
Всесвітній тест на дебілізм з утилізацією ідіотів.
показати весь коментар
30.11.2021 08:23 Відповісти
Пока на предприятиях биг фармы не начнут происходить непонятные ЧП, ничего не остановится.
показати весь коментар
30.11.2021 02:30 Відповісти
Или пока большая война не начнётся. Например в Европе, или в Китае.
показати весь коментар
30.11.2021 02:33 Відповісти
Вони планують вийти з пландемії через війну - ідеальний спосіб відволікти увагу. От як тільки уряди розрахуються за шмурдяк на два роки наперед, так відразу і почнуть.
показати весь коментар
30.11.2021 08:25 Відповісти
Я сомневаюсь что в Америке сейчас настрой воевать с кем-либо. То есть, возможно в рядах демпартии такое настроение и есть, но населению новая война, в общем, нахрен не здалась.
показати весь коментар
30.11.2021 09:28 Відповісти
"Можно обманывать часть народа все время, и весь народ некоторое время, но нельзя обманывать весь народ все время". (С)
показати весь коментар
30.11.2021 02:31 Відповісти
Пока что ясно одно: кто переболел, тот вооружён против новых штаммов. . Природный иммунитет самый мощный. Канал врача Анатолия Якименка.
показати весь коментар
30.11.2021 02:34 Відповісти
Мне все равно, вакцинирован ли там кто-то или нет. Меня интересует только, может ли этот кто-то меня заразить ДА или НЕТ. Увы, ДА, может, и к вакцинации это отношения не имеет: вакцинированный человек прекрасно заражает других. Вакцинация только обеспечивает минимальные последствия для самого зараженного, но это сугубо индивидуально. И эти минимальные последствия находятся в широком спектре. И каждые 9 месяцев вакцинирование надо повторять, якобы. Вероятность побочных эффектов при ослаблении иммунной системы только нарастает. Ну, а с каждой новой мутацией прививаться вакциной, заточенной на старые штаммы, становится проблематично. Большая Фарма при этом слегка вешает лапшу и гребет бабло...
показати весь коментар
30.11.2021 03:56 Відповісти
-По-моему, это наш самолет.

-Я с тобой согласен.

-А ты не помнишь, кто из нас летит?

-Нет.

-Подожди, положись на меня.

-Пойдем логическим путем.

-Пойдем вместе.

-Ты летишь в Ленинград?

-Нет.

-И я нет.

-Павел может лететь в Ленинград?

-Может.

-А Женя?

-Тоже может.

-Они оба могут.

-Кинем жребий?

-Мы не будем полагаться на случай.(с)
По-моему, очень даже подходит к этому гнилому базару ВОЗ.
показати весь коментар
30.11.2021 05:17 Відповісти
Кароче, доктор фаучі. Ваше місце - біля параші. Дайте нарешті нам, двічі вакцинованим, спокій.
показати весь коментар
30.11.2021 06:42 Відповісти
Не-а! Не выйдет! Вот, свежачок-с-с-с:
"CDC усиливает свои рекомендации по бустерным дозам для лиц в возрасте от 18 лет. Все люди в возрасте от 18 лет должны получить ревакцинацию либо через 6 месяцев после начальной вакцинации Pfizer или Moderna, либо через 2 месяца после начальной вакцинации J&J", - говорится в материале NYT.(с).
показати весь коментар
30.11.2021 06:46 Відповісти
CDC тихо смокче у кутку. Вакцинні мандати Св. Джо оскаржені і заблоковані судовими рішеннями. Це права штатів, а не федерального уряду, а більшість штатів не збирається цього робити, а деякі навіть відверто забороняють місцеву вакцинно-масочну самодіяльність.
показати весь коментар
30.11.2021 07:03 Відповісти
Как же-как же, читал. И о врачах читал. Не могу не сказать что меня это не порадовало. Но, что-то мне говорит о том, ужесточение террора неминуемо.
А в принципе, меня сейчас единственное волнует: чтобы ещё какую-нибудь барановирусную подлость не ввели, на приезд в США. Мне туда вот-вот лететь...
показати весь коментар
30.11.2021 07:11 Відповісти
В аеропортах феди на раз можуть якусь дурню вчинити. Як весною 20го, коли раптом вирішили міряти температуру на паспортному контролі. В результаті десятки тисяч народу пліч-о-пліч стояли в коридорах цілий день аж до ночі.
показати весь коментар
30.11.2021 07:44 Відповісти
Вот!!! Это и волнует, как бы не затеяли какое-нибудь тестирование "нового типа". А ведь запросто...
показати весь коментар
30.11.2021 07:46 Відповісти
Ну поки що Св. Джо заявляє що з подальшими локдаунами та карантинами нам не по дорозі, будем ковід бити вакциною. Так що я є обережним оптимістом і їду в Мексику на Новий Рік.
показати весь коментар
30.11.2021 07:50 Відповісти
Не хочете третю дозу ?
показати весь коментар
30.11.2021 07:43 Відповісти
Навіщо? Що це змінить?
показати весь коментар
30.11.2021 07:46 Відповісти
Та питаю. Дві ж вкололи.
показати весь коментар
30.11.2021 07:49 Відповісти
Два вкололи щоб від нас нарешті відчепилися. Оскільки не відчепилися, то збираюся надалі ціх діячів ігнорувати.
показати весь коментар
30.11.2021 07:51 Відповісти
Good luck.
показати весь коментар
30.11.2021 07:52 Відповісти
Пізно пити Боржомі. Вибачте, що встрягаю. У вас шанси лише 6.25℅, що ви отримали плацебо.
показати весь коментар
30.11.2021 08:28 Відповісти
Плацебо теж ок, аби лише в картку вакцинації запис зробили.
показати весь коментар
30.11.2021 20:11 Відповісти
Только ЦЕЛЬНОВИРУСНЫЕ инактивированные вакцины (с окончание в названии на "-vak", "-vac", "vax") могут более или менее защитить от новых штаммов (но не более 3-х месяцев от инъекции), так как все белки вируса (а не только "шипов") и в дальнейшем все выявленные новые штаммы могут быть добавлены в инактивированную ПОЛИВАКЦИНУ!

Список инактивированых цельновирусных вакцин: Sinopharm (Hayat-vax), CoronaVac, Covaxin, QazVac, КовиВак
показати весь коментар
30.11.2021 08:25 Відповісти
могут защитить от штамма "омикрон"

А могут и ...
показати весь коментар
30.11.2021 09:35 Відповісти
 
 