Зеленский блокирует уголовные дела против Коломойского, – эксперт Atlantic Council
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украинские власти не расследуют уголовные дела против Игоря Коломойского, поскольку олигарх был главным спонсором президента Владимира Зеленского.
Об этом пишет шведский экономист и дипломат, эксперт аналитического центра Atlantic Council Андерс Ослунд в предисловии к книге американского журналиста Кейси Мишеля о связях Коломойского с Зеленским.
"Олигарх Игорь Коломойский был главным спонсором нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, что может быть причиной того, что до сих пор украинское правительство не возбудило уголовное дело против Коломойского", - говорится в предисловии к книге.
Напомним, 23 октября в США поступила в продажу книга "Американская клептократия", посвященная схемам отмывания средств Игорем Коломойским и его связям с президентом Владимиром Зеленским.
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Цитата из песни Высоцкого точно про него: Он то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж, он над нами издевался, сумасшедший, что возьмёшь...
- что дальше будет?
- дорога Кучмы или Яныка, ваше мнение форумчане?
«Трагедія на Одещині: у страшній ДТП загинуло вісім людей, колишній поліцейський зґвалтував власну доньку, у Полтавській області 20-річна мати викинула у вигрібну яму новонароджену дитину, Чупакабра розгулює Чорнобильською зоною, величезний метеорит наближається до Землі, чи час українцям знову купувати долари і чи є життя після смерті - про все це дивіться у вечірньому випуску новин на «1+1».
А потім близько 20 млн не дуже освічених, не дуже вихованих, заклопотаних життям і побутовими проблемами рабів, повернувшись у малогабаритні квартири барачного типу, споживають все те телелайно під жирні борщі, пиво й дешеву мівіну, голосно прицмокуючи: «До чєго довєлі народ, Украіна - жопа зємлі, нєнавіжу ету убогую страну…»
А по закінченні «телелайна», мов ті чорти з табакерки, гульк - веселі хлопці з «Кварталу»… і давай усе обсирати! «А чьо, нормальниє рєбята… правду говорят… х…йовая у нас страна, так хоть паржом…» Розрахунок був правильний.
Технологія спрацювала. Після примусового годування лайном інфантильний народ радісно хапається за «яскравий фантик» (із хрін знає чим усередині) - цілком закономірний рефлекс.
Українці пропонують Зеленському поки що добровільно скласти повноваження
Тим, хто «сильно вумний», «не піддався», «розкусив», розчарувався чи просто втомився від тупої квартальської іржачки, пропонуються інші варіанти телелайна: «радянське телелайно на «Інтері», самозакохане телелайно з Пальчевським, відверто російське лайно з Медведчуком і Рабіновичем, інформаційно-повійське з Наташею Влащенко, гламурне…
(ну тут багато варіантів) або лагідне малоросійське у вигляді суржикомовних серіалів і камеді-шоу, де українці порівняно з «рускоязичнимі пєрсонажамі» представлені тупими оперетковими хохлами з явними ознаками розумової відсталості та олігофренії.
Це я до чого, панове? Головна проблема України не корупція, а тотальна деградація моралі, етики, культури, освіти, поваги до професії та, як наслідок, тотальна деморалізація суспільства, що за допомогою «тєлєвізора» поставлена на потік.
Обкрадені олігархами люди в телевізійних студіях аплодують тим, хто їх обікрав! Учорашні злодії знову у владних кабінетах роздають вказівки на посадки опонентів. Типові представники «русского мира» знову виступають на українських сценах. Українські поп-артисти гастролюють у Росії.
Якби вибори відбувались зараз, кого б ви обрали (опитування)
Хор Верьовки - це лише ще одне колечко в довгому ланцюжку нашої деморалізації, де штатний ефесбешний зубоскал Шарій збирає голосів більше за об'єднаних націоналістів, де Потап - майстер розважати росіян у розпал Дебальцевської спецоперації - зірка й на наших розважальних каналах, де афільований убивця Стуса знову в стінах Верховної Ради.
Багато хто зневірюється, впадає у відчай, стає всеїдним. Від того апатія, байдужість, лінь, зневіра, духовне заціпеніння, серіали, Facebook і російська попса. Саме цього понад усе й прагне ворог!
«Коломойский мир» він такий… Совість, честь, правда, гідність?
«Таваріщь, оставьтє еті совєтскіє штампи для бабушєк із Троєщіни ілі так називаємих патріотов-атовцев, шо і дня нє пробилі в АТО, а уже імєют корочкі. Абсолютной правди нєт. У каждого своя правда. Базово в етом мірє всьо рєшают дєньгі і связі… і у кого іх больше, того і правда!»
Багато хто зневірюється, впадає у відчай, стає всеїдним. Від того апатія, байдужість, лінь, зневіра, духовне заціпеніння, серіали, Facebook і російська попса. Саме цього понад усе й прагне ворог! Але є й приємна новина! Точніше, дві.
По-перше, так було завжди (почитайте того самого Макіавеллі, історію папського престолу чи хроніки козацької доби). Не ви перші, не ви останні. Хоча… Є й по-друге: незабаром буде велика війна. Я не тільки Україну маю на увазі. «Коломойский мир» - це уособлення загальносвітового устрою, який доживає свої останні дні.
Кризис подкрался. Шахтеры "ДНР" ждут украинских денег?
У цьому світі для всіх достатньо кока-коли й чіпсів, футболу, фейкових новин, телесеріалів і розважальних шоу. Мертвої їжі й телелайна вистачає на всіх. На всіх не вистачає любові, правди, щирості та уваги.
Непотрібних людей у світі дедалі більшає. І вони молоді. Непотрібність породжує самотність, самотність породжує відчай, відчай породжує агресію, агресія породжує війну. Коло замкнулося.
Тож поки цей фейсбучний світ Інстаграму і котиків, надутих губ, цицьок і гламурних срак, понтів, розводів, олігархічних «розборок» не полетів у прірву, приділіть увагу одне одному й замість перегляду вечірнього випуску новин на «1+1» приготуйте смачну вечерю, обійміть дружину, поцілуйте дітей, зробіть зарядку, вигуляйте собаку, сходіть у театр чи почитайте книжку.
А краще взагалі викиньте телевізор! Бо «Коломойского мира» без телевізора не існує. Апокаліпсис у ваших головах створюється штучно. Не марнуйте своє життя на копирсання в олігархічному лайні та фейкових новинах.
Подивіться довкіл - життя прекрасне! І Україна прекрасна! І це єдина справжня реальність, яку творите тільки ви!
Антін Мухарський
Без Коломойского не было Зеленского.
Без Зе было бы невозможно осуществить план Коломойского по грабежу страны по фиктивным долговым обязательствам.
В Украине были разные Президенты, но такого откровенного вруна и паяца не было. И это в воюющей стране!