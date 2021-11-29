Зеленский блокирует уголовные дела против Коломойского, – эксперт Atlantic Council

Украинские власти не расследуют уголовные дела против Игоря Коломойского, поскольку олигарх был главным спонсором президента Владимира Зеленского.

Об этом пишет шведский экономист и дипломат, эксперт аналитического центра Atlantic Council Андерс Ослунд в предисловии к книге американского журналиста Кейси Мишеля о связях Коломойского с Зеленским.

"Олигарх Игорь Коломойский был главным спонсором нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, что может быть причиной того, что до сих пор украинское правительство не возбудило уголовное дело против Коломойского", - говорится в предисловии к книге.

Напомним, 23 октября в США поступила в продажу книга "Американская клептократия", посвященная схемам отмывания средств Игорем Коломойским и его связям с президентом Владимиром Зеленским.