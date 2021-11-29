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Зеленский блокирует уголовные дела против Коломойского, – эксперт Atlantic Council

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский блокирует уголовные дела против Коломойского, – эксперт Atlantic Council

Украинские власти не расследуют уголовные дела против Игоря Коломойского, поскольку олигарх был главным спонсором президента Владимира Зеленского.

Об этом пишет шведский экономист и дипломат, эксперт аналитического центра Atlantic Council Андерс Ослунд в предисловии к книге американского журналиста Кейси Мишеля о связях Коломойского с Зеленским.

"Олигарх Игорь Коломойский был главным спонсором нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, что может быть причиной того, что до сих пор украинское правительство не возбудило уголовное дело против Коломойского", - говорится в предисловии к книге.

Напомним, 23 октября в США поступила в продажу книга "Американская клептократия", посвященная схемам отмывания средств Игорем Коломойским и его связям с президентом Владимиром Зеленским.

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Топ комментарии
+28
Кукла никогда не пойдет против своего кукловода

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29.11.2021 12:36
+23
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29.11.2021 12:34
+21
У Буратіни в сраці Бєніна рука. Тому і блокує.
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29.11.2021 12:35
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29.11.2021 12:34 Ответить
о "прессконференции" зеленского:
Цитата из песни Высоцкого точно про него: Он то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж, он над нами издевался, сумасшедший, что возьмёшь...
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29.11.2021 12:51 Ответить
У Буратіни в сраці Бєніна рука. Тому і блокує.
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29.11.2021 12:35 Ответить
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29.11.2021 12:37 Ответить
Тому й бикує...як вміє...
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29.11.2021 15:37 Ответить
не тревожте бубу, ему в среду еще выступать в раде, кокса и так не хватает.
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29.11.2021 12:36 Ответить
Кажуть всім присутнім будуть примотувать пальці скотчем.
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29.11.2021 13:20 Ответить
Кукла никогда не пойдет против своего кукловода

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29.11.2021 12:36 Ответить
хоч би воно вже обдовбалося і здохло
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29.11.2021 12:37 Ответить
образовался уже консенсус внешний Европы и внутренний Украинский, что Зеля наш таки безнадежный ЧМО
- что дальше будет?
- дорога Кучмы или Яныка, ваше мнение форумчане?
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29.11.2021 12:39 Ответить
На думку спадає Іван Гонта.
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29.11.2021 13:37 Ответить
***** v sraku! Kak lysyj zaveschav!
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29.11.2021 15:43 Ответить
Зеленского поносят уже не скрываясь все... в открытую весь запад трамбует, откинув любую дипломатичность
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29.11.2021 12:40 Ответить
В Подоляка дах поїхав! ))
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29.11.2021 12:55 Ответить
а в кого тепер не поїхав ?
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29.11.2021 14:48 Ответить
Против Пороха уже штук 50 дел наклепали, окстись
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29.11.2021 15:31 Ответить
мама тобі не пояснювала різницю між блокувати і клепати, ухсісь?
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29.11.2021 15:38 Ответить
вам с Портновым, виднее
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29.11.2021 15:44 Ответить
У теплій ванні, в якій ніжиться ЗЄбеня, поступово підгрівають воду щоб ЗЄбеня не вискочило передчасно.
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29.11.2021 12:41 Ответить
У Зе лицо не в пуху уже а коричневой субстанции так врать да что там это его основная жизненная линия врать
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29.11.2021 12:41 Ответить
Скажу словами Марусі Зверобій,що бажаю бачити Ермака ,Зелю і його побічників красивими ,щоб не соромно було відкрити кришку гроба.
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29.11.2021 12:42 Ответить
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Цікаво а до чого тут "Американська клептократія" до Бені і Зелі. Ніби це політичне спонсорство тільки появилось.. Що ні хто не знає хто був спонсором Кучми, Ющенка, Януковича, Порошенка ??? І що ні хто не знає хто буде спонсором Розумкова , Яценюка, чи інших наступних кандидатів .. Та це ж лицемірство... У всіх наших політикиів є спонсори бо вони всі продажні Українська політика це спекулятивний бізнес а не державне будівництво.
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29.11.2021 12:42 Ответить
Хто у вас зараз президентом?
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29.11.2021 12:56 Ответить
Це зелюк ,він намагається зараз довести ,що не тількі він дурень ,але знову про Порошеко ляпнув, бо як людина дурна то це не виліковно.
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29.11.2021 13:03 Ответить
Непотрібних людей у світі дедалі більшає (архівне)



«Трагедія на Одещині: у страшній ДТП загинуло вісім людей, колишній поліцейський зґвалтував власну доньку, у Полтавській області 20-річна мати викинула у вигрібну яму новонароджену дитину, Чупакабра розгулює Чорнобильською зоною, величезний метеорит наближається до Землі, чи час українцям знову купувати долари і чи є життя після смерті - про все це дивіться у вечірньому випуску новин на «1+1».

А потім близько 20 млн не дуже освічених, не дуже вихованих, заклопотаних життям і побутовими проблемами рабів, повернувшись у малогабаритні квартири барачного типу, споживають все те телелайно під жирні борщі, пиво й дешеву мівіну, голосно прицмокуючи: «До чєго довєлі народ, Украіна - жопа зємлі, нєнавіжу ету убогую страну…»

А по закінченні «телелайна», мов ті чорти з табакерки, гульк - веселі хлопці з «Кварталу»… і давай усе обсирати! «А чьо, нормальниє рєбята… правду говорят… х…йовая у нас страна, так хоть паржом…» Розрахунок був правильний.

Технологія спрацювала. Після примусового годування лайном інфантильний народ радісно хапається за «яскравий фантик» (із хрін знає чим усередині) - цілком закономірний рефлекс.

Українці пропонують Зеленському поки що добровільно скласти повноваження
Тим, хто «сильно вумний», «не піддався», «розкусив», розчарувався чи просто втомився від тупої квартальської іржачки, пропонуються інші варіанти телелайна: «радянське телелайно на «Інтері», самозакохане телелайно з Пальчевським, відверто російське лайно з Медведчуком і Рабіновичем, інформаційно-повійське з Наташею Влащенко, гламурне…

(ну тут багато варіантів) або лагідне малоросійське у вигляді суржикомовних серіалів і камеді-шоу, де українці порівняно з «рускоязичнимі пєрсонажамі» представлені тупими оперетковими хохлами з явними ознаками розумової відсталості та олігофренії.

Це я до чого, панове? Головна проблема України не корупція, а тотальна деградація моралі, етики, культури, освіти, поваги до професії та, як наслідок, тотальна деморалізація суспільства, що за допомогою «тєлєвізора» поставлена на потік.

Обкрадені олігархами люди в телевізійних студіях аплодують тим, хто їх обікрав! Учорашні злодії знову у владних кабінетах роздають вказівки на посадки опонентів. Типові представники «русского мира» знову виступають на українських сценах. Українські поп-артисти гастролюють у Росії.

Якби вибори відбувались зараз, кого б ви обрали (опитування)
Хор Верьовки - це лише ще одне колечко в довгому ланцюжку нашої деморалізації, де штатний ефесбешний зубоскал Шарій збирає голосів більше за об'єднаних націоналістів, де Потап - майстер розважати росіян у розпал Дебальцевської спецоперації - зірка й на наших розважальних каналах, де афільований убивця Стуса знову в стінах Верховної Ради.

Багато хто зневірюється, впадає у відчай, стає всеїдним. Від того апатія, байдужість, лінь, зневіра, духовне заціпеніння, серіали, Facebook і російська попса. Саме цього понад усе й прагне ворог!

«Коломойский мир» він такий… Совість, честь, правда, гідність?

«Таваріщь, оставьтє еті совєтскіє штампи для бабушєк із Троєщіни ілі так називаємих патріотов-атовцев, шо і дня нє пробилі в АТО, а уже імєют корочкі. Абсолютной правди нєт. У каждого своя правда. Базово в етом мірє всьо рєшают дєньгі і связі… і у кого іх больше, того і правда!»

Багато хто зневірюється, впадає у відчай, стає всеїдним. Від того апатія, байдужість, лінь, зневіра, духовне заціпеніння, серіали, Facebook і російська попса. Саме цього понад усе й прагне ворог! Але є й приємна новина! Точніше, дві.

По-перше, так було завжди (почитайте того самого Макіавеллі, історію папського престолу чи хроніки козацької доби). Не ви перші, не ви останні. Хоча… Є й по-друге: незабаром буде велика війна. Я не тільки Україну маю на увазі. «Коломойский мир» - це уособлення загальносвітового устрою, який доживає свої останні дні.

Кризис подкрался. Шахтеры "ДНР" ждут украинских денег?
У цьому світі для всіх достатньо кока-коли й чіпсів, футболу, фейкових новин, телесеріалів і розважальних шоу. Мертвої їжі й телелайна вистачає на всіх. На всіх не вистачає любові, правди, щирості та уваги.

Непотрібних людей у світі дедалі більшає. І вони молоді. Непотрібність породжує самотність, самотність породжує відчай, відчай породжує агресію, агресія породжує війну. Коло замкнулося.

Тож поки цей фейсбучний світ Інстаграму і котиків, надутих губ, цицьок і гламурних срак, понтів, розводів, олігархічних «розборок» не полетів у прірву, приділіть увагу одне одному й замість перегляду вечірнього випуску новин на «1+1» приготуйте смачну вечерю, обійміть дружину, поцілуйте дітей, зробіть зарядку, вигуляйте собаку, сходіть у театр чи почитайте книжку.

А краще взагалі викиньте телевізор! Бо «Коломойского мира» без телевізора не існує. Апокаліпсис у ваших головах створюється штучно. Не марнуйте своє життя на копирсання в олігархічному лайні та фейкових новинах.

Подивіться довкіл - життя прекрасне! І Україна прекрасна! І це єдина справжня реальність, яку творите тільки ви!

Антін Мухарський
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29.11.2021 12:48 Ответить
Это поклёп. Клован борется с олигархами.))
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29.11.2021 12:48 Ответить
борьба зечма с олигархами -
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29.11.2021 12:52 Ответить
Вообще то они партнёры.
Без Коломойского не было Зеленского.
Без Зе было бы невозможно осуществить план Коломойского по грабежу страны по фиктивным долговым обязательствам.
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29.11.2021 12:52 Ответить
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29.11.2021 12:54 Ответить
немає часу, треба з олігархами битися
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29.11.2021 12:53 Ответить
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Ослунд , такой Ослунд ! Он думает , что Порошенко в качестве личного спонсора - не компроментирует его , как єксперта ? Зря ...
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29.11.2021 12:54 Ответить
До чого тут Порошенко, курва?
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29.11.2021 12:57 Ответить
Им зарплату платят по количеству слов "Порошенко" в комментарии
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29.11.2021 14:28 Ответить
ой лишенько...куди ж ти лізешь,чоловіче? зараз и ОП на тебе Люську нацкують,буде біда))))))))
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29.11.2021 12:55 Ответить
Достаточно ответить на вопрос "Работают ли санкции которые вводил СНБУ?" Ответ на этот вопрос, дает еще ответ и на вопросы о борьбе с коррупцией, олигархами и "законности" этих санкций и вообще о законности тех решений которые нынче принимает этот Совет.
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29.11.2021 12:55 Ответить
Ну кто бы сомневался. Не зря мама Римма (мама бубочки) в своём раннем интервью (тогда ей ещё разрешалось на камеру о сыне приятные вещи говорить) на вопрос знаете ли вы каломыйского ответила следующее - ну конечно знаю , Игорь Валерьевич очень порядочный и хороший человек
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29.11.2021 12:58 Ответить
Це vsі знають окрім Зебараніv
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29.11.2021 13:03 Ответить
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29.11.2021 13:04 Ответить
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29.11.2021 13:06 Ответить
Странно было бы наоборот.
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29.11.2021 13:27 Ответить
З якого переляку, містечковий Зельцман має ініціювати кримінальні справи проти того, хто фактично привів його до влади і продовжує організаційно та фінансово підтримувати його. Євреї у цьому плані, на відміну від українців, тримаються один за одного міцно, для них держава на другому плані, головне, щоб було добре їм.
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29.11.2021 13:31 Ответить
Игорь Валерьевич и предложил клоуну стать Президентом Украины, а оно по приколу и согласилось и теперь кривляется везде и всюду.
В Украине были разные Президенты, но такого откровенного вруна и паяца не было. И это в воюющей стране!
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29.11.2021 13:56 Ответить
Только доперло? Я это говорил еще когда дебаты состоялись. Порох тогда не с ЗЕ говорил, а с коломоем. Только коломой мог его победу организовать. Клоун дерьме сидел ,и ен видел больших денег. А тут понесло. В утиль их всех пора!
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29.11.2021 14:17 Ответить
С ОДНОЙ СТОРОНЫ ЧМО ЛАВОЧНИК ХЕРМАКЪ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ ОТЪЯВЛЕННЫЙ ВОР И НЕГОДЯЙ ***** КАЛОВ В ЦЕНТРЕ ТРУС И ВРУН ЗАЩИТНИК КОНСТИТУЦИИ И КАРРУПЦИИ !
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29.11.2021 14:52 Ответить
Прочитал заголовок... Подумал, наверное, Ослунд.. Прочитал текст, точно - Ослунд.. Единственный и неповторимый
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29.11.2021 14:58 Ответить
За последние несколько недель внимательно отслеживал в статьях газет, в интернете в статьях на форумах , на ТВ в полит ШОУ - не услышал ни одного доброго слова о Зеленском. Такого не было за все время независимости, даже при Януковиче. Наверное уже все понимают , у человека,, левая резьба,, и какая то зависимость - но никто не знает что делать. У всех глубокий немой шок. Что он ,,отчубучит ещё,,
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29.11.2021 15:22 Ответить
Ну а как он против своего спонсора попрет, беня его папик, вы чё там
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29.11.2021 15:38 Ответить
Печально, что Закон - не работает в Украине. Надо работать, чтобы все были подсудны!
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29.11.2021 16:22 Ответить
сранно. как сранно всьо ..
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29.11.2021 18:17 Ответить
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29.11.2021 23:47 Ответить
ещё одна обиженка. Украина не банкомат.
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30.11.2021 04:16 Ответить
 
 