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Зеленський (10071) Коломойський (1081) Ослунд (4)

Зеленський блокує кримінальні справи проти Коломойського, – експерт Atlantic Council

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський блокує кримінальні справи проти Коломойського, – експерт Atlantic Council

Українська влада не розслідує кримінальні справи проти Ігоря Коломойського, оскільки олігарх був головним спонсором президента Володимира Зеленського.

Про це пише шведський економіст і дипломат, експерт аналітичного центру Atlantic Council Андерс Ослунд в передмові до книжки американського журналіста Кейсі Мішеля про зв’язки Коломойського із Зеленським.

 "Олігарх Ігор Коломойський був головним спонсором нинішнього президента України Володимира Зеленського, що може бути причиною того, що досі український уряд не порушив кримінальної справи проти Коломойського", - йдеться в передмові до книжки. Нагадаємо, 23 жовтня до США надійшла у продаж книга "Американська клептократія", присвячена схемам відмивання коштів Ігорем Коломойським та його зв'язкам із президентом Володимиром Зеленським.

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Топ коментарі
+28
Кукла никогда не пойдет против своего кукловода

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29.11.2021 12:36
+23
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29.11.2021 12:34
+21
У Буратіни в сраці Бєніна рука. Тому і блокує.
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29.11.2021 12:35
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29.11.2021 12:34 Відповісти
о "прессконференции" зеленского:
Цитата из песни Высоцкого точно про него: Он то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж, он над нами издевался, сумасшедший, что возьмёшь...
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29.11.2021 12:51 Відповісти
У Буратіни в сраці Бєніна рука. Тому і блокує.
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29.11.2021 12:35 Відповісти
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29.11.2021 12:37 Відповісти
Тому й бикує...як вміє...
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29.11.2021 15:37 Відповісти
не тревожте бубу, ему в среду еще выступать в раде, кокса и так не хватает.
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29.11.2021 12:36 Відповісти
Кажуть всім присутнім будуть примотувать пальці скотчем.
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29.11.2021 13:20 Відповісти
Кукла никогда не пойдет против своего кукловода

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29.11.2021 12:36 Відповісти
хоч би воно вже обдовбалося і здохло
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29.11.2021 12:37 Відповісти
образовался уже консенсус внешний Европы и внутренний Украинский, что Зеля наш таки безнадежный ЧМО
- что дальше будет?
- дорога Кучмы или Яныка, ваше мнение форумчане?
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29.11.2021 12:39 Відповісти
На думку спадає Іван Гонта.
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29.11.2021 13:37 Відповісти
***** v sraku! Kak lysyj zaveschav!
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29.11.2021 15:43 Відповісти
Зеленского поносят уже не скрываясь все... в открытую весь запад трамбует, откинув любую дипломатичность
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29.11.2021 12:40 Відповісти
В Подоляка дах поїхав! ))
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29.11.2021 12:55 Відповісти
а в кого тепер не поїхав ?
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29.11.2021 14:48 Відповісти
Против Пороха уже штук 50 дел наклепали, окстись
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29.11.2021 15:31 Відповісти
мама тобі не пояснювала різницю між блокувати і клепати, ухсісь?
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29.11.2021 15:38 Відповісти
вам с Портновым, виднее
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29.11.2021 15:44 Відповісти
У теплій ванні, в якій ніжиться ЗЄбеня, поступово підгрівають воду щоб ЗЄбеня не вискочило передчасно.
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29.11.2021 12:41 Відповісти
У Зе лицо не в пуху уже а коричневой субстанции так врать да что там это его основная жизненная линия врать
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29.11.2021 12:41 Відповісти
Скажу словами Марусі Зверобій,що бажаю бачити Ермака ,Зелю і його побічників красивими ,щоб не соромно було відкрити кришку гроба.
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29.11.2021 12:42 Відповісти
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Цікаво а до чого тут "Американська клептократія" до Бені і Зелі. Ніби це політичне спонсорство тільки появилось.. Що ні хто не знає хто був спонсором Кучми, Ющенка, Януковича, Порошенка ??? І що ні хто не знає хто буде спонсором Розумкова , Яценюка, чи інших наступних кандидатів .. Та це ж лицемірство... У всіх наших політикиів є спонсори бо вони всі продажні Українська політика це спекулятивний бізнес а не державне будівництво.
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29.11.2021 12:42 Відповісти
Хто у вас зараз президентом?
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29.11.2021 12:56 Відповісти
Це зелюк ,він намагається зараз довести ,що не тількі він дурень ,але знову про Порошеко ляпнув, бо як людина дурна то це не виліковно.
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29.11.2021 13:03 Відповісти
Непотрібних людей у світі дедалі більшає (архівне)



«Трагедія на Одещині: у страшній ДТП загинуло вісім людей, колишній поліцейський зґвалтував власну доньку, у Полтавській області 20-річна мати викинула у вигрібну яму новонароджену дитину, Чупакабра розгулює Чорнобильською зоною, величезний метеорит наближається до Землі, чи час українцям знову купувати долари і чи є життя після смерті - про все це дивіться у вечірньому випуску новин на «1+1».

А потім близько 20 млн не дуже освічених, не дуже вихованих, заклопотаних життям і побутовими проблемами рабів, повернувшись у малогабаритні квартири барачного типу, споживають все те телелайно під жирні борщі, пиво й дешеву мівіну, голосно прицмокуючи: «До чєго довєлі народ, Украіна - жопа зємлі, нєнавіжу ету убогую страну…»

А по закінченні «телелайна», мов ті чорти з табакерки, гульк - веселі хлопці з «Кварталу»… і давай усе обсирати! «А чьо, нормальниє рєбята… правду говорят… х…йовая у нас страна, так хоть паржом…» Розрахунок був правильний.

Технологія спрацювала. Після примусового годування лайном інфантильний народ радісно хапається за «яскравий фантик» (із хрін знає чим усередині) - цілком закономірний рефлекс.

Українці пропонують Зеленському поки що добровільно скласти повноваження
Тим, хто «сильно вумний», «не піддався», «розкусив», розчарувався чи просто втомився від тупої квартальської іржачки, пропонуються інші варіанти телелайна: «радянське телелайно на «Інтері», самозакохане телелайно з Пальчевським, відверто російське лайно з Медведчуком і Рабіновичем, інформаційно-повійське з Наташею Влащенко, гламурне…

(ну тут багато варіантів) або лагідне малоросійське у вигляді суржикомовних серіалів і камеді-шоу, де українці порівняно з «рускоязичнимі пєрсонажамі» представлені тупими оперетковими хохлами з явними ознаками розумової відсталості та олігофренії.

Це я до чого, панове? Головна проблема України не корупція, а тотальна деградація моралі, етики, культури, освіти, поваги до професії та, як наслідок, тотальна деморалізація суспільства, що за допомогою «тєлєвізора» поставлена на потік.

Обкрадені олігархами люди в телевізійних студіях аплодують тим, хто їх обікрав! Учорашні злодії знову у владних кабінетах роздають вказівки на посадки опонентів. Типові представники «русского мира» знову виступають на українських сценах. Українські поп-артисти гастролюють у Росії.

Якби вибори відбувались зараз, кого б ви обрали (опитування)
Хор Верьовки - це лише ще одне колечко в довгому ланцюжку нашої деморалізації, де штатний ефесбешний зубоскал Шарій збирає голосів більше за об'єднаних націоналістів, де Потап - майстер розважати росіян у розпал Дебальцевської спецоперації - зірка й на наших розважальних каналах, де афільований убивця Стуса знову в стінах Верховної Ради.

Багато хто зневірюється, впадає у відчай, стає всеїдним. Від того апатія, байдужість, лінь, зневіра, духовне заціпеніння, серіали, Facebook і російська попса. Саме цього понад усе й прагне ворог!

«Коломойский мир» він такий… Совість, честь, правда, гідність?

«Таваріщь, оставьтє еті совєтскіє штампи для бабушєк із Троєщіни ілі так називаємих патріотов-атовцев, шо і дня нє пробилі в АТО, а уже імєют корочкі. Абсолютной правди нєт. У каждого своя правда. Базово в етом мірє всьо рєшают дєньгі і связі… і у кого іх больше, того і правда!»

Багато хто зневірюється, впадає у відчай, стає всеїдним. Від того апатія, байдужість, лінь, зневіра, духовне заціпеніння, серіали, Facebook і російська попса. Саме цього понад усе й прагне ворог! Але є й приємна новина! Точніше, дві.

По-перше, так було завжди (почитайте того самого Макіавеллі, історію папського престолу чи хроніки козацької доби). Не ви перші, не ви останні. Хоча… Є й по-друге: незабаром буде велика війна. Я не тільки Україну маю на увазі. «Коломойский мир» - це уособлення загальносвітового устрою, який доживає свої останні дні.

Кризис подкрался. Шахтеры "ДНР" ждут украинских денег?
У цьому світі для всіх достатньо кока-коли й чіпсів, футболу, фейкових новин, телесеріалів і розважальних шоу. Мертвої їжі й телелайна вистачає на всіх. На всіх не вистачає любові, правди, щирості та уваги.

Непотрібних людей у світі дедалі більшає. І вони молоді. Непотрібність породжує самотність, самотність породжує відчай, відчай породжує агресію, агресія породжує війну. Коло замкнулося.

Тож поки цей фейсбучний світ Інстаграму і котиків, надутих губ, цицьок і гламурних срак, понтів, розводів, олігархічних «розборок» не полетів у прірву, приділіть увагу одне одному й замість перегляду вечірнього випуску новин на «1+1» приготуйте смачну вечерю, обійміть дружину, поцілуйте дітей, зробіть зарядку, вигуляйте собаку, сходіть у театр чи почитайте книжку.

А краще взагалі викиньте телевізор! Бо «Коломойского мира» без телевізора не існує. Апокаліпсис у ваших головах створюється штучно. Не марнуйте своє життя на копирсання в олігархічному лайні та фейкових новинах.

Подивіться довкіл - життя прекрасне! І Україна прекрасна! І це єдина справжня реальність, яку творите тільки ви!

Антін Мухарський
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29.11.2021 12:48 Відповісти
Это поклёп. Клован борется с олигархами.))
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29.11.2021 12:48 Відповісти
борьба зечма с олигархами -
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29.11.2021 12:52 Відповісти
Вообще то они партнёры.
Без Коломойского не было Зеленского.
Без Зе было бы невозможно осуществить план Коломойского по грабежу страны по фиктивным долговым обязательствам.
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29.11.2021 12:52 Відповісти
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29.11.2021 12:54 Відповісти
немає часу, треба з олігархами битися
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29.11.2021 12:53 Відповісти
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Ослунд , такой Ослунд ! Он думает , что Порошенко в качестве личного спонсора - не компроментирует его , как єксперта ? Зря ...
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29.11.2021 12:54 Відповісти
До чого тут Порошенко, курва?
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29.11.2021 12:57 Відповісти
Им зарплату платят по количеству слов "Порошенко" в комментарии
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29.11.2021 14:28 Відповісти
ой лишенько...куди ж ти лізешь,чоловіче? зараз и ОП на тебе Люську нацкують,буде біда))))))))
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29.11.2021 12:55 Відповісти
Достаточно ответить на вопрос "Работают ли санкции которые вводил СНБУ?" Ответ на этот вопрос, дает еще ответ и на вопросы о борьбе с коррупцией, олигархами и "законности" этих санкций и вообще о законности тех решений которые нынче принимает этот Совет.
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29.11.2021 12:55 Відповісти
Ну кто бы сомневался. Не зря мама Римма (мама бубочки) в своём раннем интервью (тогда ей ещё разрешалось на камеру о сыне приятные вещи говорить) на вопрос знаете ли вы каломыйского ответила следующее - ну конечно знаю , Игорь Валерьевич очень порядочный и хороший человек
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29.11.2021 12:58 Відповісти
Це vsі знають окрім Зебараніv
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29.11.2021 13:03 Відповісти
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29.11.2021 13:04 Відповісти
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29.11.2021 13:06 Відповісти
Странно было бы наоборот.
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29.11.2021 13:27 Відповісти
З якого переляку, містечковий Зельцман має ініціювати кримінальні справи проти того, хто фактично привів його до влади і продовжує організаційно та фінансово підтримувати його. Євреї у цьому плані, на відміну від українців, тримаються один за одного міцно, для них держава на другому плані, головне, щоб було добре їм.
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29.11.2021 13:31 Відповісти
Игорь Валерьевич и предложил клоуну стать Президентом Украины, а оно по приколу и согласилось и теперь кривляется везде и всюду.
В Украине были разные Президенты, но такого откровенного вруна и паяца не было. И это в воюющей стране!
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29.11.2021 13:56 Відповісти
Только доперло? Я это говорил еще когда дебаты состоялись. Порох тогда не с ЗЕ говорил, а с коломоем. Только коломой мог его победу организовать. Клоун дерьме сидел ,и ен видел больших денег. А тут понесло. В утиль их всех пора!
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29.11.2021 14:17 Відповісти
С ОДНОЙ СТОРОНЫ ЧМО ЛАВОЧНИК ХЕРМАКЪ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ ОТЪЯВЛЕННЫЙ ВОР И НЕГОДЯЙ ***** КАЛОВ В ЦЕНТРЕ ТРУС И ВРУН ЗАЩИТНИК КОНСТИТУЦИИ И КАРРУПЦИИ !
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29.11.2021 14:52 Відповісти
Прочитал заголовок... Подумал, наверное, Ослунд.. Прочитал текст, точно - Ослунд.. Единственный и неповторимый
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29.11.2021 14:58 Відповісти
За последние несколько недель внимательно отслеживал в статьях газет, в интернете в статьях на форумах , на ТВ в полит ШОУ - не услышал ни одного доброго слова о Зеленском. Такого не было за все время независимости, даже при Януковиче. Наверное уже все понимают , у человека,, левая резьба,, и какая то зависимость - но никто не знает что делать. У всех глубокий немой шок. Что он ,,отчубучит ещё,,
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29.11.2021 15:22 Відповісти
Ну а как он против своего спонсора попрет, беня его папик, вы чё там
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29.11.2021 15:38 Відповісти
Печально, что Закон - не работает в Украине. Надо работать, чтобы все были подсудны!
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29.11.2021 16:22 Відповісти
сранно. как сранно всьо ..
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29.11.2021 18:17 Відповісти
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29.11.2021 23:47 Відповісти
ещё одна обиженка. Украина не банкомат.
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30.11.2021 04:16 Відповісти
 
 