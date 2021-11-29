Зеленський блокує кримінальні справи проти Коломойського, – експерт Atlantic Council
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Українська влада не розслідує кримінальні справи проти Ігоря Коломойського, оскільки олігарх був головним спонсором президента Володимира Зеленського.
Про це пише шведський економіст і дипломат, експерт аналітичного центру Atlantic Council Андерс Ослунд в передмові до книжки американського журналіста Кейсі Мішеля про зв’язки Коломойського із Зеленським.
"Олігарх Ігор Коломойський був головним спонсором нинішнього президента України Володимира Зеленського, що може бути причиною того, що досі український уряд не порушив кримінальної справи проти Коломойського", - йдеться в передмові до книжки. Нагадаємо, 23 жовтня до США надійшла у продаж книга "Американська клептократія", присвячена схемам відмивання коштів Ігорем Коломойським та його зв'язкам із президентом Володимиром Зеленським.
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Цитата из песни Высоцкого точно про него: Он то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж, он над нами издевался, сумасшедший, что возьмёшь...
- что дальше будет?
- дорога Кучмы или Яныка, ваше мнение форумчане?
«Трагедія на Одещині: у страшній ДТП загинуло вісім людей, колишній поліцейський зґвалтував власну доньку, у Полтавській області 20-річна мати викинула у вигрібну яму новонароджену дитину, Чупакабра розгулює Чорнобильською зоною, величезний метеорит наближається до Землі, чи час українцям знову купувати долари і чи є життя після смерті - про все це дивіться у вечірньому випуску новин на «1+1».
А потім близько 20 млн не дуже освічених, не дуже вихованих, заклопотаних життям і побутовими проблемами рабів, повернувшись у малогабаритні квартири барачного типу, споживають все те телелайно під жирні борщі, пиво й дешеву мівіну, голосно прицмокуючи: «До чєго довєлі народ, Украіна - жопа зємлі, нєнавіжу ету убогую страну…»
А по закінченні «телелайна», мов ті чорти з табакерки, гульк - веселі хлопці з «Кварталу»… і давай усе обсирати! «А чьо, нормальниє рєбята… правду говорят… х…йовая у нас страна, так хоть паржом…» Розрахунок був правильний.
Технологія спрацювала. Після примусового годування лайном інфантильний народ радісно хапається за «яскравий фантик» (із хрін знає чим усередині) - цілком закономірний рефлекс.
Українці пропонують Зеленському поки що добровільно скласти повноваження
Тим, хто «сильно вумний», «не піддався», «розкусив», розчарувався чи просто втомився від тупої квартальської іржачки, пропонуються інші варіанти телелайна: «радянське телелайно на «Інтері», самозакохане телелайно з Пальчевським, відверто російське лайно з Медведчуком і Рабіновичем, інформаційно-повійське з Наташею Влащенко, гламурне…
(ну тут багато варіантів) або лагідне малоросійське у вигляді суржикомовних серіалів і камеді-шоу, де українці порівняно з «рускоязичнимі пєрсонажамі» представлені тупими оперетковими хохлами з явними ознаками розумової відсталості та олігофренії.
Це я до чого, панове? Головна проблема України не корупція, а тотальна деградація моралі, етики, культури, освіти, поваги до професії та, як наслідок, тотальна деморалізація суспільства, що за допомогою «тєлєвізора» поставлена на потік.
Обкрадені олігархами люди в телевізійних студіях аплодують тим, хто їх обікрав! Учорашні злодії знову у владних кабінетах роздають вказівки на посадки опонентів. Типові представники «русского мира» знову виступають на українських сценах. Українські поп-артисти гастролюють у Росії.
Якби вибори відбувались зараз, кого б ви обрали (опитування)
Хор Верьовки - це лише ще одне колечко в довгому ланцюжку нашої деморалізації, де штатний ефесбешний зубоскал Шарій збирає голосів більше за об'єднаних націоналістів, де Потап - майстер розважати росіян у розпал Дебальцевської спецоперації - зірка й на наших розважальних каналах, де афільований убивця Стуса знову в стінах Верховної Ради.
Багато хто зневірюється, впадає у відчай, стає всеїдним. Від того апатія, байдужість, лінь, зневіра, духовне заціпеніння, серіали, Facebook і російська попса. Саме цього понад усе й прагне ворог!
«Коломойский мир» він такий… Совість, честь, правда, гідність?
«Таваріщь, оставьтє еті совєтскіє штампи для бабушєк із Троєщіни ілі так називаємих патріотов-атовцев, шо і дня нє пробилі в АТО, а уже імєют корочкі. Абсолютной правди нєт. У каждого своя правда. Базово в етом мірє всьо рєшают дєньгі і связі… і у кого іх больше, того і правда!»
Багато хто зневірюється, впадає у відчай, стає всеїдним. Від того апатія, байдужість, лінь, зневіра, духовне заціпеніння, серіали, Facebook і російська попса. Саме цього понад усе й прагне ворог! Але є й приємна новина! Точніше, дві.
По-перше, так було завжди (почитайте того самого Макіавеллі, історію папського престолу чи хроніки козацької доби). Не ви перші, не ви останні. Хоча… Є й по-друге: незабаром буде велика війна. Я не тільки Україну маю на увазі. «Коломойский мир» - це уособлення загальносвітового устрою, який доживає свої останні дні.
Кризис подкрался. Шахтеры "ДНР" ждут украинских денег?
У цьому світі для всіх достатньо кока-коли й чіпсів, футболу, фейкових новин, телесеріалів і розважальних шоу. Мертвої їжі й телелайна вистачає на всіх. На всіх не вистачає любові, правди, щирості та уваги.
Непотрібних людей у світі дедалі більшає. І вони молоді. Непотрібність породжує самотність, самотність породжує відчай, відчай породжує агресію, агресія породжує війну. Коло замкнулося.
Тож поки цей фейсбучний світ Інстаграму і котиків, надутих губ, цицьок і гламурних срак, понтів, розводів, олігархічних «розборок» не полетів у прірву, приділіть увагу одне одному й замість перегляду вечірнього випуску новин на «1+1» приготуйте смачну вечерю, обійміть дружину, поцілуйте дітей, зробіть зарядку, вигуляйте собаку, сходіть у театр чи почитайте книжку.
А краще взагалі викиньте телевізор! Бо «Коломойского мира» без телевізора не існує. Апокаліпсис у ваших головах створюється штучно. Не марнуйте своє життя на копирсання в олігархічному лайні та фейкових новинах.
Подивіться довкіл - життя прекрасне! І Україна прекрасна! І це єдина справжня реальність, яку творите тільки ви!
Антін Мухарський
Без Коломойского не было Зеленского.
Без Зе было бы невозможно осуществить план Коломойского по грабежу страны по фиктивным долговым обязательствам.
В Украине были разные Президенты, но такого откровенного вруна и паяца не было. И это в воюющей стране!