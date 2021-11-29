Если действительно есть угроза жизни Бутусова – ему нужно предоставить госохрану, – Стефанчук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава ВР Руслан Стефанчук от журналистов узнал информацию о том, что главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову нужно предоставить госохрану.
Об этом он сказал сегодня на брифинге в ВР, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"В соответствии с законодательством Украины, если в отношении любого лица, фигурирующего или не фигурирующего в деле, есть основания, чтобы переживать за его жизнь и здоровье, другие лица могут обратиться в соответствующие органы государственной власти, чтобы предоставить ему охрану.
"Я не знаю, насколько есть угроза жизни господина Бутусова, но если соответствующие органы увидят, что это не голословное заявление, а есть материалы, которые побуждают к такому решению, я не вижу ничего против этого", - отметил спикер.
По словам Стефанчука, для него приоритетом является 3 статья Конституции, согласно которой жизнь и здоровье человека является самой высокой социальной ценностью.
"Мы должны исходить в первую очередь из этого", – добавил он.
Пожалуйста, подождите...
как и всему населению страны..
Це вже вп'яте чи вдесяте
Сон мені приснився,
Що до мене Тарас Бульба
В гості сам явився
Зайшов такий зажурений,
Аж мало не плаче.
Я питаю: - Що стряслося,
Дорогий козаче?
- Україну, - каже Бульба, -
Треба рятувати.
Попросили запорожці:
- Іди в кандидати.
Там двадцятим чи тридцятим
Будеш претендентом
Переможеш супостатів,
Станеш президентом.
У твоїх порохівницях
Не відсирів порох.
Говори там правду в вічі,
Виступай на зборах...
Я скликаю парубоцтво
І пенсіонерів,
Викриваю чинодралів,
Корупціонерів.
Обікрали Україну
Нечисть і сволота,
А тепер до влади пруться,
Як чорти з болота.
І за те, що так правдиво
Я з людьми балакав,
Якийсь москаль у газетці
Мене обкалякав.
- Чому москаль? - дивуюся.
- Може, він з татарів?
- Він статейку, - каже Бульба, -
По-московськи вшкварив.
Газет же тут українських
Скоро вже не стане.
Ти послухай, що тут пише
Стерво окаянне.
"Бандеровец Тарас Бульба
Разумом не блещет.
Превозносит казачество,
На других клевещет.
Не имея документов
О дате рожденья,
Свое отчество скрывает
И происхожденье.
О делах его геройских -
Выдумки и враки,
Он с родными сыновьями
Затевает драки,
А старуху заставляет
Принести горелки
И, нажравшись, бьет посуду,
Горшки и тарелки.
Если сказанное выше
Для кого-то новость,
Пусть по Гоголю проверит,
Прочитает повесть".
Дочитав замітку Бульба,
Витяг самопала.
- Покажи мені ту нечисть,
Що таке писала.
Дай мені адресу точну,
Де сидять писаки.
Покажу їм, окаянним,
Де зимують раки.
Я упрошую Тараса
Заховати зброю,
Не вступати до двобою
З нечистю дурною.
Говорю: - Такі статейки
Звуться компроматом.
Ти скажи їм ще спасибі,
Що не криють матом.
Ти на виборах, козаче,
Облизня ухопиш,
Якщо свого конкурента
У багні не втопиш.
- Тепер мені, - мовив Бульба, -
Усе зрозуміло.
Така війна серед лайна -
Не козацьке діло.
Піду просить пробачення
Перед козаками.
Не хочу я з придурками
Битись кізяками.
ты наследник Сралина, чтоль?
Индиру Ганди убили в резиденции личная охрана из двух ситхов ..На то время на ситхов велись гонения в Индии
1. Люся делает намеки на угрозу жизни.
2. ОП + зелень официально под флагом - защитим жизнь журналиста, вешают хвост и прослушку.
но чтобы коверкать Историю, её конечно же надо хорошо знать...
однажды цари Европы задолжали тамплиерам огромные суммы денег и не хотели отдавать, да и просто потому что считали себя - могущественнее их,
они жестоко расправились с тамплиерами, обвинив их в том, что те ...плюют в образ Христа и испражняются на него, хотя эти ребята были ярыми защитниками Храма Христа,
думаю, что геббельс, путлер и остальные маленькие и большие диктаторы очень хорошо знают и знали эту Историю , они только интегрируют её в современные условия, создавая у себя и извне "образ врага" для мобилизации пипла на непримиримую борьбу с ним...
посему у пиплов жизнь протекает в "постоянной борьбе", а у царей и их прихвостней в роскоши и постоянных манипуляциях ...
Цікаво, хто ж кого?
(українське прислів'я)
Грозев - Ну, он делает высокие ставки. И надеюсь, что он может это доказать. Потому что я работаю только на основе данных. И, не имея данных, не назвал бы никого шпионом. Но Бутусов - смелый человек. Смелее, чем я. И мы по-другому работаем. Мы работаем скучно: мы говорим только то, что можем на 300% доказать. Иногда это кажется несмелым и скучным. Поэтому я очень надеюсь, что то, что он говорит, он может доказать.
https://gordonua.com/publications/grozev-v-kremle-est-spisok-smerti-1582946.html#photo
ни один враг на пушечный выстрел не подойдёт.