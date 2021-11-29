Если действительно есть угроза жизни Бутусова – ему нужно предоставить госохрану, – Стефанчук

Глава ВР Руслан Стефанчук от журналистов узнал информацию о том, что главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову нужно предоставить госохрану.

Об этом он сказал сегодня на брифинге в ВР, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"В соответствии с законодательством Украины, если в отношении любого лица, фигурирующего или не фигурирующего в деле, есть основания, чтобы переживать за его жизнь и здоровье, другие лица могут обратиться в соответствующие органы государственной власти, чтобы предоставить ему охрану.

"Я не знаю, насколько есть угроза жизни господина Бутусова, но если соответствующие органы увидят, что это не голословное заявление, а есть материалы, которые побуждают к такому решению, я не вижу ничего против этого", - отметил спикер.

По словам Стефанчука, для него приоритетом является 3 статья Конституции, согласно которой жизнь и здоровье человека является самой высокой социальной ценностью.

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"Мы должны исходить в первую очередь из этого", – добавил он.