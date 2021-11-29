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Новости Политика Украины
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охрана (270) Бутусов Юрий (2462) Стефанчук Руслан (394)

Если действительно есть угроза жизни Бутусова – ему нужно предоставить госохрану, – Стефанчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава ВР Руслан Стефанчук от журналистов узнал информацию о том, что главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову нужно предоставить госохрану.

Об этом он сказал сегодня на брифинге в ВР, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"В соответствии с законодательством Украины, если в отношении любого лица, фигурирующего или не фигурирующего в деле, есть основания, чтобы переживать за его жизнь и здоровье, другие лица могут обратиться в соответствующие органы государственной власти, чтобы предоставить ему охрану.

"Я не знаю, насколько есть угроза жизни господина Бутусова, но если соответствующие органы увидят, что это не голословное заявление, а есть материалы, которые побуждают к такому решению, я не вижу ничего против этого", - отметил спикер.

По словам Стефанчука, для него приоритетом является 3 статья Конституции, согласно которой жизнь и здоровье человека является самой высокой социальной ценностью.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Стефанчук о посте Бутусова: Правоохранительные органы зафиксировали факт и должны дать этому оценку. ВИДЕО

"Мы должны исходить в первую очередь из этого", – добавил он.

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Топ комментарии
+32
ага.. Бутусову угрожает высокая концентрация Зеленых идиотов во власти..
как и всему населению страны..
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29.11.2021 13:13
+25
Тупорила жирна свиня Стефанчук! У випадку із Бутусовим «надати державну охорону» це те саме, що підіслали вбивць.
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29.11.2021 13:13
+19
Його треба охороняти від вашої "охорони".
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29.11.2021 13:15
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ага.. Бутусову угрожает высокая концентрация Зеленых идиотов во власти..
как и всему населению страны..
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29.11.2021 13:13 Ответить
А интересно если этот толстопуз перекинется его понесут или повезут на лафете????интересно
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29.11.2021 13:17 Ответить
На тросу за БТРом, причем лучше всего еще при жизни.
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29.11.2021 14:17 Ответить
ну Голова Рады Стефанчук похоже трезвеет после "Экватора-Рубикона" имени Бубочки...
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29.11.2021 14:55 Ответить
И это еще не ни БТРа, ни троса. Думаю что в следующем году будет лавина зесрани между слугами.
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29.11.2021 15:04 Ответить
КОЗАЦЬКИЙ КАНДИДАТ

Це вже вп'яте чи вдесяте
Сон мені приснився,
Що до мене Тарас Бульба
В гості сам явився
Зайшов такий зажурений,
Аж мало не плаче.
Я питаю: - Що стряслося,
Дорогий козаче?
- Україну, - каже Бульба, -
Треба рятувати.
Попросили запорожці:
- Іди в кандидати.
Там двадцятим чи тридцятим
Будеш претендентом
Переможеш супостатів,
Станеш президентом.
У твоїх порохівницях
Не відсирів порох.
Говори там правду в вічі,
Виступай на зборах...
Я скликаю парубоцтво
І пенсіонерів,
Викриваю чинодралів,
Корупціонерів.
Обікрали Україну
Нечисть і сволота,
А тепер до влади пруться,
Як чорти з болота.
І за те, що так правдиво
Я з людьми балакав,
Якийсь москаль у газетці
Мене обкалякав.
- Чому москаль? - дивуюся.
- Може, він з татарів?
- Він статейку, - каже Бульба, -
По-московськи вшкварив.
Газет же тут українських
Скоро вже не стане.
Ти послухай, що тут пише
Стерво окаянне.
"Бандеровец Тарас Бульба
Разумом не блещет.
Превозносит казачество,
На других клевещет.
Не имея документов
О дате рожденья,
Свое отчество скрывает
И происхожденье.
О делах его геройских -
Выдумки и враки,
Он с родными сыновьями
Затевает драки,
А старуху заставляет
Принести горелки
И, нажравшись, бьет посуду,
Горшки и тарелки.
Если сказанное выше
Для кого-то новость,
Пусть по Гоголю проверит,
Прочитает повесть".
Дочитав замітку Бульба,
Витяг самопала.
- Покажи мені ту нечисть,
Що таке писала.
Дай мені адресу точну,
Де сидять писаки.
Покажу їм, окаянним,
Де зимують раки.
Я упрошую Тараса
Заховати зброю,
Не вступати до двобою
З нечистю дурною.
Говорю: - Такі статейки
Звуться компроматом.
Ти скажи їм ще спасибі,
Що не криють матом.
Ти на виборах, козаче,
Облизня ухопиш,
Якщо свого конкурента
У багні не втопиш.
- Тепер мені, - мовив Бульба, -
Усе зрозуміло.
Така війна серед лайна -
Не козацьке діло.
Піду просить пробачення
Перед козаками.
Не хочу я з придурками
Битись кізяками.
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29.11.2021 14:39 Ответить
Тупорила жирна свиня Стефанчук! У випадку із Бутусовим «надати державну охорону» це те саме, що підіслали вбивць.
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29.11.2021 13:13 Ответить
та все він розуміє
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29.11.2021 14:38 Ответить
Скажіть це *******, який зняв держохорону з Бурби та інших
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29.11.2021 13:14 Ответить
виновен в том, что сказал правду?
ты наследник Сралина, чтоль?
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29.11.2021 14:17 Ответить
Приставят смотрящих "охранников".
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29.11.2021 13:15 Ответить
Його треба охороняти від вашої "охорони".
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29.11.2021 13:15 Ответить
Зе ублюдки. Лерос все показал!
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29.11.2021 13:15 Ответить
Средний палец это новый формат быстрых и емких информационных сообщений..
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29.11.2021 13:20 Ответить
Что? именно?
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29.11.2021 15:48 Ответить
Так, як Семенченку "надали"?
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29.11.2021 13:16 Ответить
Зелененопузий хвіст для стеження а не охорона!
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29.11.2021 13:18 Ответить
От вас разве что, собак зелёных
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29.11.2021 13:19 Ответить
из истории мож и не в тему
Индиру Ганди убили в резиденции личная охрана из двух ситхов ..На то время на ситхов велись гонения в Индии
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29.11.2021 13:20 Ответить
Сикхи !!! Не путай с "Звездньіми войнами" реальную Индию...
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29.11.2021 13:23 Ответить
Надати охорону потрібно всьому зеленому кодляку,причому пожиттєву.Накерували суки вже.
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29.11.2021 13:20 Ответить
Ему надежнее всего эмигрировать с Украины. Какая может быть государственная охрана, если государство в лице Зеленского и в лице пропарашенских госчиновников и создают ему угрозу!!!
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29.11.2021 13:22 Ответить
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Так уже убежал ! Не в Москву , случайно ?
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29.11.2021 13:24 Ответить
В вашу мААскву Моника будет бежать, русский.
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29.11.2021 18:27 Ответить
Спочатку створюємо проблему,а потім її ж і рішаємо,супер!!
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29.11.2021 13:24 Ответить
он як заговорили. Це сприймать як погрозу журналісту?
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29.11.2021 13:24 Ответить
Супер..... Следите за логикой ....
1. Люся делает намеки на угрозу жизни.
2. ОП + зелень официально под флагом - защитим жизнь журналиста, вешают хвост и прослушку.
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29.11.2021 13:25 Ответить
А заодно получат полный доступ к источникам информации журналиста !!!
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29.11.2021 20:05 Ответить
И зачистят их, что бы скрыть следы своих преступлений !
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29.11.2021 20:05 Ответить
веками ничего нового в "технологиях расправ"- нет...
но чтобы коверкать Историю, её конечно же надо хорошо знать...
однажды цари Европы задолжали тамплиерам огромные суммы денег и не хотели отдавать, да и просто потому что считали себя - могущественнее их,
они жестоко расправились с тамплиерами, обвинив их в том, что те ...плюют в образ Христа и испражняются на него, хотя эти ребята были ярыми защитниками Храма Христа,
думаю, что геббельс, путлер и остальные маленькие и большие диктаторы очень хорошо знают и знали эту Историю , они только интегрируют её в современные условия, создавая у себя и извне "образ врага" для мобилизации пипла на непримиримую борьбу с ним...
посему у пиплов жизнь протекает в "постоянной борьбе", а у царей и их прихвостней в роскоши и постоянных манипуляциях ...
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29.11.2021 13:30 Ответить
Чудненькі діла твої Всесвіте!
Цікаво, хто ж кого?
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29.11.2021 13:31 Ответить
Вам не кажется , что беда ? Беда внутри и снаружи страны .
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29.11.2021 13:32 Ответить
біда одна не ходить
(українське прислів'я)
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29.11.2021 13:43 Ответить
Колаборанты захватили власть. 100 лет назад уже бои были б под Киевом. Сейчас благодаря США еще держимся
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29.11.2021 13:55 Ответить
и кавалерийский полк в сопровождении.
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29.11.2021 14:09 Ответить
захистіть його від ваших людей
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29.11.2021 14:12 Ответить
закупіть автобуси, трамваїчи чи тролейбуси і привезіть під розписку, бо вкрадуть нах.......
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29.11.2021 14:15 Ответить
Если давать охрану всем кто шлет лесом Зелю в СМИ то всего состава силовиков не хватит.))
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29.11.2021 14:16 Ответить
дасиш фантастиш... лікарі турбуються за моє здоровля - вакцинують, додаток ДІЯ зберігає за мене всі мої данні, які не пропадуть, Верховна Рада хоче виділити силовиків на охорону... від силовиків
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29.11.2021 14:25 Ответить
Они под видом "охраны" хотят взять Бутусова под полный контроль, отслеживать его перемещения, контакты, разговоры и так далее...
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29.11.2021 14:28 Ответить
Гордон - У нас есть серьезный журналист Юрий Бутусов. Христо, вы знаете, кто это. Не боясь никаких судов, в Facebook и с экранов телевизоров он говорит, что начальник комитета по разведке при президенте Украины является российским агентом, российским шпионом. Это Руслан Демченко. Также Бутусов говорит, что и Андрей Ермак является российским шпионом. Что вы думаете об этих заявлениях Бутусова?
Грозев - Ну, он делает высокие ставки. И надеюсь, что он может это доказать. Потому что я работаю только на основе данных. И, не имея данных, не назвал бы никого шпионом. Но Бутусов - смелый человек. Смелее, чем я. И мы по-другому работаем. Мы работаем скучно: мы говорим только то, что можем на 300% доказать. Иногда это кажется несмелым и скучным. Поэтому я очень надеюсь, что то, что он говорит, он может доказать.

https://gordonua.com/publications/grozev-v-kremle-est-spisok-smerti-1582946.html#photo
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29.11.2021 14:31 Ответить
Не знаю насколько серьезная угроза, но Бутусов и Цензор делают доброе дело! Не хотелось бы, чтобы они пострадали.
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29.11.2021 14:57 Ответить
Для этого и ставят охрану!!!!
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29.11.2021 15:52 Ответить
И ГОСОХРАНА НА НЕГО И НАПАДЕТ !!! В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ КГБЭШЕННЫХ !!!
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29.11.2021 15:55 Ответить
Сами угрожают и сами предлагают охрану. Афигеть

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29.11.2021 16:54 Ответить
ет точно.
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29.11.2021 18:26 Ответить
Спостереження та тиск
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29.11.2021 18:19 Ответить
дайте ему гаубицу и артиллеристский расчёт для охраны.
ни один враг на пушечный выстрел не подойдёт.
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30.11.2021 04:50 Ответить
 
 