Якщо дійсно є загроза життю Бутусова - йому потрібно надати держохорону, - Стефанчук
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Голова ВР Руслан Стефанчук від журналістів дізнався інформацію про те, що головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову потрібно надати держохорону.
Про це він сказав сьогодні на брифінгу в ВР, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
"Відповідно до законодавства України, якщо стосовно будь-якої особи, яка чи фігурує, чи не фігурує у справі, є підстави, щоб переживати за її життя і здоров'я, інші особи можуть звернутися до відповідних органів державної влади, щоб надати їй охорону. Я не знаю, наскільки є загроза життю пана Бутусова, але якщо відповідні органи побачать, що це не голослівна заява, а є матеріали, які спонукають до такого рішення, я не бачу нічого проти цього", - зауважив спікер.
За словами Стефанчука, для нього пріоритетом є 3 стаття Конституції, відповідно до якої, життя та здоров'я людини є найвищою соціальною цінністю.
"Ми повинні виходити в першу чергу із цього", - додав він.
Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.
В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.
Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. "Мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі - але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу. І відео з Байрактара, і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас", - написав він під відео.
Бутусов підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. "Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знахожусь у Києві", - зазначив він.
28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".
Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".
Будь ласка, зачекайте...
как и всему населению страны..
Це вже вп'яте чи вдесяте
Сон мені приснився,
Що до мене Тарас Бульба
В гості сам явився
Зайшов такий зажурений,
Аж мало не плаче.
Я питаю: - Що стряслося,
Дорогий козаче?
- Україну, - каже Бульба, -
Треба рятувати.
Попросили запорожці:
- Іди в кандидати.
Там двадцятим чи тридцятим
Будеш претендентом
Переможеш супостатів,
Станеш президентом.
У твоїх порохівницях
Не відсирів порох.
Говори там правду в вічі,
Виступай на зборах...
Я скликаю парубоцтво
І пенсіонерів,
Викриваю чинодралів,
Корупціонерів.
Обікрали Україну
Нечисть і сволота,
А тепер до влади пруться,
Як чорти з болота.
І за те, що так правдиво
Я з людьми балакав,
Якийсь москаль у газетці
Мене обкалякав.
- Чому москаль? - дивуюся.
- Може, він з татарів?
- Він статейку, - каже Бульба, -
По-московськи вшкварив.
Газет же тут українських
Скоро вже не стане.
Ти послухай, що тут пише
Стерво окаянне.
"Бандеровец Тарас Бульба
Разумом не блещет.
Превозносит казачество,
На других клевещет.
Не имея документов
О дате рожденья,
Свое отчество скрывает
И происхожденье.
О делах его геройских -
Выдумки и враки,
Он с родными сыновьями
Затевает драки,
А старуху заставляет
Принести горелки
И, нажравшись, бьет посуду,
Горшки и тарелки.
Если сказанное выше
Для кого-то новость,
Пусть по Гоголю проверит,
Прочитает повесть".
Дочитав замітку Бульба,
Витяг самопала.
- Покажи мені ту нечисть,
Що таке писала.
Дай мені адресу точну,
Де сидять писаки.
Покажу їм, окаянним,
Де зимують раки.
Я упрошую Тараса
Заховати зброю,
Не вступати до двобою
З нечистю дурною.
Говорю: - Такі статейки
Звуться компроматом.
Ти скажи їм ще спасибі,
Що не криють матом.
Ти на виборах, козаче,
Облизня ухопиш,
Якщо свого конкурента
У багні не втопиш.
- Тепер мені, - мовив Бульба, -
Усе зрозуміло.
Така війна серед лайна -
Не козацьке діло.
Піду просить пробачення
Перед козаками.
Не хочу я з придурками
Битись кізяками.
ты наследник Сралина, чтоль?
Индиру Ганди убили в резиденции личная охрана из двух ситхов ..На то время на ситхов велись гонения в Индии
1. Люся делает намеки на угрозу жизни.
2. ОП + зелень официально под флагом - защитим жизнь журналиста, вешают хвост и прослушку.
но чтобы коверкать Историю, её конечно же надо хорошо знать...
однажды цари Европы задолжали тамплиерам огромные суммы денег и не хотели отдавать, да и просто потому что считали себя - могущественнее их,
они жестоко расправились с тамплиерами, обвинив их в том, что те ...плюют в образ Христа и испражняются на него, хотя эти ребята были ярыми защитниками Храма Христа,
думаю, что геббельс, путлер и остальные маленькие и большие диктаторы очень хорошо знают и знали эту Историю , они только интегрируют её в современные условия, создавая у себя и извне "образ врага" для мобилизации пипла на непримиримую борьбу с ним...
посему у пиплов жизнь протекает в "постоянной борьбе", а у царей и их прихвостней в роскоши и постоянных манипуляциях ...
Цікаво, хто ж кого?
(українське прислів'я)
Грозев - Ну, он делает высокие ставки. И надеюсь, что он может это доказать. Потому что я работаю только на основе данных. И, не имея данных, не назвал бы никого шпионом. Но Бутусов - смелый человек. Смелее, чем я. И мы по-другому работаем. Мы работаем скучно: мы говорим только то, что можем на 300% доказать. Иногда это кажется несмелым и скучным. Поэтому я очень надеюсь, что то, что он говорит, он может доказать.
https://gordonua.com/publications/grozev-v-kremle-est-spisok-smerti-1582946.html#photo
ни один враг на пушечный выстрел не подойдёт.