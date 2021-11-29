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Новини Політика України
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Якщо дійсно є загроза життю Бутусова - йому потрібно надати держохорону, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Голова ВР Руслан Стефанчук від журналістів дізнався інформацію про те, що головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову потрібно надати держохорону.

Про це він сказав сьогодні на брифінгу в ВР, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Відповідно до законодавства України, якщо стосовно будь-якої особи, яка чи фігурує, чи не фігурує у справі, є підстави, щоб переживати за її життя і здоров'я, інші особи можуть звернутися до відповідних органів державної влади, щоб надати їй охорону. Я не знаю, наскільки є загроза життю пана Бутусова, але якщо відповідні органи побачать, що це не голослівна заява, а є матеріали, які спонукають до такого рішення, я не бачу нічого проти цього", - зауважив спікер.

За словами Стефанчука, для нього пріоритетом є 3 стаття Конституції, відповідно до якої, життя та здоров'я людини є найвищою соціальною цінністю.

"Ми повинні виходити в першу чергу із цього", - додав він.

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Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.

В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.

Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. "Мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі - але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу. І відео з Байрактара, і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас", - написав він під відео.

Бутусов підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. "Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знахожусь у Києві", - зазначив він.

28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".

Читайте також: Провадження щодо Бутусова відкрите, по суті, за публічні звинувачення перших осіб в держзраді, - представник "Центру розвитку міст" Гриценко

Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".

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Топ коментарі
+32
ага.. Бутусову угрожает высокая концентрация Зеленых идиотов во власти..
как и всему населению страны..
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29.11.2021 13:13
+25
Тупорила жирна свиня Стефанчук! У випадку із Бутусовим «надати державну охорону» це те саме, що підіслали вбивць.
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29.11.2021 13:13
+19
Його треба охороняти від вашої "охорони".
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29.11.2021 13:15
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ага.. Бутусову угрожает высокая концентрация Зеленых идиотов во власти..
как и всему населению страны..
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29.11.2021 13:13 Відповісти
А интересно если этот толстопуз перекинется его понесут или повезут на лафете????интересно
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29.11.2021 13:17 Відповісти
На тросу за БТРом, причем лучше всего еще при жизни.
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29.11.2021 14:17 Відповісти
ну Голова Рады Стефанчук похоже трезвеет после "Экватора-Рубикона" имени Бубочки...
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29.11.2021 14:55 Відповісти
И это еще не ни БТРа, ни троса. Думаю что в следующем году будет лавина зесрани между слугами.
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29.11.2021 15:04 Відповісти
КОЗАЦЬКИЙ КАНДИДАТ

Це вже вп'яте чи вдесяте
Сон мені приснився,
Що до мене Тарас Бульба
В гості сам явився
Зайшов такий зажурений,
Аж мало не плаче.
Я питаю: - Що стряслося,
Дорогий козаче?
- Україну, - каже Бульба, -
Треба рятувати.
Попросили запорожці:
- Іди в кандидати.
Там двадцятим чи тридцятим
Будеш претендентом
Переможеш супостатів,
Станеш президентом.
У твоїх порохівницях
Не відсирів порох.
Говори там правду в вічі,
Виступай на зборах...
Я скликаю парубоцтво
І пенсіонерів,
Викриваю чинодралів,
Корупціонерів.
Обікрали Україну
Нечисть і сволота,
А тепер до влади пруться,
Як чорти з болота.
І за те, що так правдиво
Я з людьми балакав,
Якийсь москаль у газетці
Мене обкалякав.
- Чому москаль? - дивуюся.
- Може, він з татарів?
- Він статейку, - каже Бульба, -
По-московськи вшкварив.
Газет же тут українських
Скоро вже не стане.
Ти послухай, що тут пише
Стерво окаянне.
"Бандеровец Тарас Бульба
Разумом не блещет.
Превозносит казачество,
На других клевещет.
Не имея документов
О дате рожденья,
Свое отчество скрывает
И происхожденье.
О делах его геройских -
Выдумки и враки,
Он с родными сыновьями
Затевает драки,
А старуху заставляет
Принести горелки
И, нажравшись, бьет посуду,
Горшки и тарелки.
Если сказанное выше
Для кого-то новость,
Пусть по Гоголю проверит,
Прочитает повесть".
Дочитав замітку Бульба,
Витяг самопала.
- Покажи мені ту нечисть,
Що таке писала.
Дай мені адресу точну,
Де сидять писаки.
Покажу їм, окаянним,
Де зимують раки.
Я упрошую Тараса
Заховати зброю,
Не вступати до двобою
З нечистю дурною.
Говорю: - Такі статейки
Звуться компроматом.
Ти скажи їм ще спасибі,
Що не криють матом.
Ти на виборах, козаче,
Облизня ухопиш,
Якщо свого конкурента
У багні не втопиш.
- Тепер мені, - мовив Бульба, -
Усе зрозуміло.
Така війна серед лайна -
Не козацьке діло.
Піду просить пробачення
Перед козаками.
Не хочу я з придурками
Битись кізяками.
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29.11.2021 14:39 Відповісти
Тупорила жирна свиня Стефанчук! У випадку із Бутусовим «надати державну охорону» це те саме, що підіслали вбивць.
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29.11.2021 13:13 Відповісти
та все він розуміє
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29.11.2021 14:38 Відповісти
Скажіть це *******, який зняв держохорону з Бурби та інших
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29.11.2021 13:14 Відповісти
виновен в том, что сказал правду?
ты наследник Сралина, чтоль?
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29.11.2021 14:17 Відповісти
Приставят смотрящих "охранников".
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29.11.2021 13:15 Відповісти
Його треба охороняти від вашої "охорони".
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29.11.2021 13:15 Відповісти
Зе ублюдки. Лерос все показал!
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29.11.2021 13:15 Відповісти
Средний палец это новый формат быстрых и емких информационных сообщений..
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29.11.2021 13:20 Відповісти
Что? именно?
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29.11.2021 15:48 Відповісти
Так, як Семенченку "надали"?
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29.11.2021 13:16 Відповісти
Зелененопузий хвіст для стеження а не охорона!
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29.11.2021 13:18 Відповісти
От вас разве что, собак зелёных
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29.11.2021 13:19 Відповісти
из истории мож и не в тему
Индиру Ганди убили в резиденции личная охрана из двух ситхов ..На то время на ситхов велись гонения в Индии
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29.11.2021 13:20 Відповісти
Сикхи !!! Не путай с "Звездньіми войнами" реальную Индию...
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29.11.2021 13:23 Відповісти
Надати охорону потрібно всьому зеленому кодляку,причому пожиттєву.Накерували суки вже.
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29.11.2021 13:20 Відповісти
Ему надежнее всего эмигрировать с Украины. Какая может быть государственная охрана, если государство в лице Зеленского и в лице пропарашенских госчиновников и создают ему угрозу!!!
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29.11.2021 13:22 Відповісти
коментар відмічено як спам
Так уже убежал ! Не в Москву , случайно ?
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29.11.2021 13:24 Відповісти
В вашу мААскву Моника будет бежать, русский.
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29.11.2021 18:27 Відповісти
Спочатку створюємо проблему,а потім її ж і рішаємо,супер!!
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29.11.2021 13:24 Відповісти
он як заговорили. Це сприймать як погрозу журналісту?
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29.11.2021 13:24 Відповісти
Супер..... Следите за логикой ....
1. Люся делает намеки на угрозу жизни.
2. ОП + зелень официально под флагом - защитим жизнь журналиста, вешают хвост и прослушку.
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29.11.2021 13:25 Відповісти
А заодно получат полный доступ к источникам информации журналиста !!!
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29.11.2021 20:05 Відповісти
И зачистят их, что бы скрыть следы своих преступлений !
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29.11.2021 20:05 Відповісти
веками ничего нового в "технологиях расправ"- нет...
но чтобы коверкать Историю, её конечно же надо хорошо знать...
однажды цари Европы задолжали тамплиерам огромные суммы денег и не хотели отдавать, да и просто потому что считали себя - могущественнее их,
они жестоко расправились с тамплиерами, обвинив их в том, что те ...плюют в образ Христа и испражняются на него, хотя эти ребята были ярыми защитниками Храма Христа,
думаю, что геббельс, путлер и остальные маленькие и большие диктаторы очень хорошо знают и знали эту Историю , они только интегрируют её в современные условия, создавая у себя и извне "образ врага" для мобилизации пипла на непримиримую борьбу с ним...
посему у пиплов жизнь протекает в "постоянной борьбе", а у царей и их прихвостней в роскоши и постоянных манипуляциях ...
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29.11.2021 13:30 Відповісти
Чудненькі діла твої Всесвіте!
Цікаво, хто ж кого?
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29.11.2021 13:31 Відповісти
Вам не кажется , что беда ? Беда внутри и снаружи страны .
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29.11.2021 13:32 Відповісти
біда одна не ходить
(українське прислів'я)
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29.11.2021 13:43 Відповісти
Колаборанты захватили власть. 100 лет назад уже бои были б под Киевом. Сейчас благодаря США еще держимся
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29.11.2021 13:55 Відповісти
и кавалерийский полк в сопровождении.
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29.11.2021 14:09 Відповісти
захистіть його від ваших людей
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29.11.2021 14:12 Відповісти
закупіть автобуси, трамваїчи чи тролейбуси і привезіть під розписку, бо вкрадуть нах.......
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29.11.2021 14:15 Відповісти
Если давать охрану всем кто шлет лесом Зелю в СМИ то всего состава силовиков не хватит.))
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29.11.2021 14:16 Відповісти
дасиш фантастиш... лікарі турбуються за моє здоровля - вакцинують, додаток ДІЯ зберігає за мене всі мої данні, які не пропадуть, Верховна Рада хоче виділити силовиків на охорону... від силовиків
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29.11.2021 14:25 Відповісти
Они под видом "охраны" хотят взять Бутусова под полный контроль, отслеживать его перемещения, контакты, разговоры и так далее...
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29.11.2021 14:28 Відповісти
Гордон - У нас есть серьезный журналист Юрий Бутусов. Христо, вы знаете, кто это. Не боясь никаких судов, в Facebook и с экранов телевизоров он говорит, что начальник комитета по разведке при президенте Украины является российским агентом, российским шпионом. Это Руслан Демченко. Также Бутусов говорит, что и Андрей Ермак является российским шпионом. Что вы думаете об этих заявлениях Бутусова?
Грозев - Ну, он делает высокие ставки. И надеюсь, что он может это доказать. Потому что я работаю только на основе данных. И, не имея данных, не назвал бы никого шпионом. Но Бутусов - смелый человек. Смелее, чем я. И мы по-другому работаем. Мы работаем скучно: мы говорим только то, что можем на 300% доказать. Иногда это кажется несмелым и скучным. Поэтому я очень надеюсь, что то, что он говорит, он может доказать.

https://gordonua.com/publications/grozev-v-kremle-est-spisok-smerti-1582946.html#photo
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29.11.2021 14:31 Відповісти
Не знаю насколько серьезная угроза, но Бутусов и Цензор делают доброе дело! Не хотелось бы, чтобы они пострадали.
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29.11.2021 14:57 Відповісти
Для этого и ставят охрану!!!!
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29.11.2021 15:52 Відповісти
И ГОСОХРАНА НА НЕГО И НАПАДЕТ !!! В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ КГБЭШЕННЫХ !!!
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29.11.2021 15:55 Відповісти
Сами угрожают и сами предлагают охрану. Афигеть

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29.11.2021 16:54 Відповісти
ет точно.
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29.11.2021 18:26 Відповісти
Спостереження та тиск
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29.11.2021 18:19 Відповісти
дайте ему гаубицу и артиллеристский расчёт для охраны.
ни один враг на пушечный выстрел не подойдёт.
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30.11.2021 04:50 Відповісти
 
 