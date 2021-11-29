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Новини Політика України
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"Бутусова вб'ють – і це стане сигналом для масових заворушень", - радник Офісу Президента

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Бутусова вб'ють – і це стане сигналом для масових заворушень", - радник Офісу Президента

Радник очільника Офісу Президента Андрія Єрмака Олексій Арестович заявив, що, на його думку, існує план щодо ліквідації головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

Про це він написав на свої сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

Арестович заявив, що Бутусова нібито "використовують чорні політичні аферисти". Крім того, він назвав журналіста "чорним пропагандистом".

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"Те, що він уже не цілком адекватний, було видно на пресконференції. Ніхто при здоровому глузді не дозволить собі так розмовляти з Президентом країни. Його дуже якісно накачують психологічно. Історія з пострілом з гармати, показала це абсолютно точно", - заявив радник голови ОП.

"Якщо журналіст сфотографувався зі зброєю або у формі з нашивкою – він прийняв бік і більше не може бути журналістом та висвітлювати події у конфлікті. ... Комісія з журналістської етики мала б дати цьому відповідну оцінку", - додав Арестович.

"Бутусова заводять як сакральну жертву, вже запланували його як чергового Гонгадзе. Такими темпами йому залишається дуже недовго - рахунок пішов на дні, максимум - тижні. Його ліквідують – ті, хто його й накачує. І це за планом стане сигналом до початку масових заворушень - зі щирим обуренням громадян. І все це – на тлі концентрації російських військ на кордоні", - акцентував радник Єрмака.

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"Терміново проситиму надати Юрію Бутусову державну охорону. Його, балбеса, давно час рятувати. Заодно я спеціально озвучив це як можливий сценарій. Те, що публічно озвучено кимось, потім режисерам цього дійства важче реалізовувати, а громадян - важче вводити в оману", - підсумував Арестович.

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.

В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Провадження щодо Бутусова відкрите, по суті, за публічні звинувачення перших осіб в держзраді, - представник "Центру розвитку міст" Гриценко

Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. "Мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі - але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу. І відео з Байрактара, і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас", - написав він під відео.

Бутусов підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. "Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знахожусь у Києві", - зазначив він.

28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".

Читайте також: Провадження щодо Бутусова відкрите, по суті, за публічні звинувачення перших осіб в держзраді, - представник "Центру розвитку міст" Гриценко

Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".

Бутусова вбють – і це стане сигналом для масових заворушень, - радник Офісу Президента 01
Бутусова вбють – і це стане сигналом для масових заворушень, - радник Офісу Президента 02
Бутусова вбють – і це стане сигналом для масових заворушень, - радник Офісу Президента 03

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Топ коментарі
+157
люся ти дебіл.
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29.11.2021 11:18
+75
Похоже, в ОП кокса на всех не хватает.
И некоторые "радники" плотно сидят на героине!
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29.11.2021 11:20
+68
Стули пельку, зрадофыл!
Адепт "массонских заговоров".
Никто, не делает больше для начала Майдана-3, чем САМ ЗЕЛЕНСКИЙ!
И наратив "а то Путин нападет" - НЕ РАБОТАЕТ вот уже 8 лет!
Напал, УЖЕ ДАВНО НАПАЛ.
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29.11.2021 11:23
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Чебурашкин! Ваше стремление навесить ярлыки - свидетельство завышеного самомнения.
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29.11.2021 13:55 Відповісти
Арестович действует, как кремлевские разбойники - свои планы приписывают противостоящей им стороне. Если кто и приближает Майдан, делая его практически неизбежным, то это Зеленский и его банда.
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29.11.2021 13:16 Відповісти
Арестович - бовдур ОП. А ще - нарцис.
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29.11.2021 13:20 Відповісти
Арестович, вы окончательно пошли в услужение к предателям страны, к бездарным, наглым, лживым персонам, к агенту ФСБ. Нет смысла с вами дискутировать и не стоит обращать внимание на ваши заявления. Презрение - и больше ничего.
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29.11.2021 13:27 Відповісти
Ох,придурок люська. Статью за подготовку к совершению преступления уже заработал.
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29.11.2021 13:27 Відповісти
а якщо тебе арестович-кіношна шалава вбьють ніхто і не згадає . . . . тому ти і залишив "слід" культури у кіно і на більше тебе режисер і не призначатиме. . . тьі пьіль вугілля на сапогах українських шахтарів . . .
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29.11.2021 13:30 Відповісти
Дегенерат. Зе выбирает себе соратников по IQ - чем ниже, тем лучше?
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29.11.2021 13:32 Відповісти
с так званим президентом Бутусов ввічливо розмовляв , такої поваги той не заслуговує
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29.11.2021 13:32 Відповісти
События вокруг Бутусова подтвержают.что власть ведёт жёсткое целенаправленное наступление на свободу слова и установление авторитаризма в стране. Но тот же Бутусов,выступал во время выборов против Порошенко и энергично поддерживал Зе.Сам себя перехитрил. Очень сумно,что в Украине такой президент,а то что Бутусов один из 73%х, то это трагедия для всех жителей нашей страны.
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29.11.2021 13:35 Відповісти
Бутусов критиковал Порошенко- так было за что - Иловайск,Муженко, парад когда наши ужебыли в кольце, "Богданы" поднятие Медведчука ( именно при Порошенко онсталвлиятельным олигархом). Юрий честныйпатриот и НЕ былна службе уПорошено. таким и остался.
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30.11.2021 23:24 Відповісти
А результат? Так что, Зеленский лучше президент чем Порошенко? Слушая 112 или 1+1, попадая под пропаганду и полное отсутствие мозгов у 73% от наследия комуняк- есть трагедия нашего общества.Притензий к Порошенко могу предъявить гораздо больше и по существу.Но для меня он временный попутчик в ЕС и НАТО,а вот Зеленский,опзж,регионы,мураевы,шарии,Довира и прочие совковые популисты-борцы за справедливое распределение госбюджета, таковыми быть не могут.При их власти общество будет обречено на отсталость во всех сферах. Можно назвать хоть горшком,но в печку не надо ставить.
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01.12.2021 10:04 Відповісти
Ця риторика Арестовича більше виглядає на залякування ніж на попередження. А його стиль дуже нагадує стиль радянської пропаганди в засобах масової інформації щодо дисидентів коли їм "шили" і "розпад особистості" і психічні захворювання і кримінал.
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29.11.2021 13:36 Відповісти
Залишилось 2 дні до путчу... чи 3?..
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29.11.2021 13:40 Відповісти
"неадекватні" розмови з Президентом, спровокував (в свій час, кандидат в президенти), що розповідав, що усі "президенти" та й він такий самий простий хлопак як усі...
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29.11.2021 13:42 Відповісти
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29.11.2021 13:44 Відповісти
Жирний терораст...
Хотілось би, щоб вони нарешті повбивали одне одного, бо мудрий нарід щось дуже довго запрягає.
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29.11.2021 16:37 Відповісти
Зупиніть світ!
Дайте Арестовичу вийти на зупинці!
Його марення трагічні перш за все для нього самого.
Бутусову рєспект та повага!
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29.11.2021 13:45 Відповісти
И почему всякие тыловые крысы и сс-ны любят фоткаться с оружием? Есть где то исследования психиаторов? Типа компенсация , комплексы и тд....
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29.11.2021 13:46 Відповісти
Люся, закрой свой брехливый рот. Тебе же лучше потом будет, когда твоего хозяина ермака-Козыря-Тимофеева-Лолиту судить будут! Так что, лучше молчи.
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29.11.2021 13:46 Відповісти
Люся стала гавкаючою шавкою офісу Зе.
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29.11.2021 13:50 Відповісти
Звучит как угроза и запугивание от недоумка,дермаковского.
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29.11.2021 13:51 Відповісти
Не знаю,как с героином, но шизофрения в ОП уже видна нормальным людям. Надо туда направить объективную медкомиссию.
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29.11.2021 13:51 Відповісти
Відкриваю цю статтю, і бачу фото Арестовича О.М. з пістолетом. Читаю далі - "...Бутусова уб'ють..." з уст тов. Арестовича О.М. Хм, це вже явка з повинною чи погроза? ДБР, коли за справу візьметеся?
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29.11.2021 13:52 Відповісти
Напоминает рассказы Путина про Навального и сакральную жертву... Типа это Запад его чуть не убил для протестов.
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29.11.2021 13:55 Відповісти
"Бутусова заводять як сакральну жертву, вже запланували його як чергового Гонгадзе» - повідомив радник очільника Офісу Президента Андрія Єрмака Олексій Арестович.

Згадаймо, Гонгадзе вбив тодішній перший заступник начальника Головного управління кримінального пошуку Міністерства внутрішніх справ України, полковник міліції Пукач О.П., який діяв разом із своїми підлеглими та за завданням свого керівництва.

А, отже, таке повідомлення має серйозне значення.

Із цього повідомлення випливає, що Арестович, який має доступ до Офісу Президента, отримав відомості, що готується замах на вбивство.

Таке повідомлення - підстава для відкриття кримінального провадження та проведення невідкладних слідчих дій.
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29.11.2021 13:56 Відповісти
А ви позиціонували себе з орденом єзуїтів, то що ви робите в ОПі, як військовий радник Єрмака?
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29.11.2021 14:08 Відповісти
"Язик мій - ворог мій". Радник має радити, а не вибовкувати.
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29.11.2021 14:09 Відповісти
А мені це нагадує Булгакова "Майстер і Маргарита", коли всіх конторських охопив масовий гіпноз і вони співали бо зна що. Те саме і в нас
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29.11.2021 14:15 Відповісти
У мене інша ідея сакральної жертви. Відрізати Арестовичц язика.
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29.11.2021 14:17 Відповісти
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29.11.2021 14:18 Відповісти
Люся, если хоть волосок упадет с Юры, писец будет и сопливому и тебе люсечка и всем всем вам. Ногами вперед вынесем предателей Украины! Запомните суки!
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29.11.2021 14:25 Відповісти
Промосковський блазень Арістовіч проліз в ОП саме завдяки вагнергейту. На самім початку був завербований клованом аби відбілити загажений зад дєрьмака і зе. Зняв видиво з новим нач розвідки де розпинався , що ніякої операції буть не могло.Через місяць вже мав крісло радника президента. Шалава…
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29.11.2021 14:26 Відповісти
тоже помню то интервью. а главное какое оно было оперативное... да и кто такой арестович тогда? НИКТО а ему пришел давать интервью чиновник такого ранга, буквально на следующий день.. не пришел а прибежал!
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29.11.2021 15:15 Відповісти
Люся,спили мушку!
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29.11.2021 14:29 Відповісти
А что он тогда будет теребонькать?
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29.11.2021 15:55 Відповісти
"Заїзджена платівка". Подібний мотив дестабілізувати суспільство вже "ліпили як горбатого до стіни" обвинуваченим в справі по вбивству Шеремета.
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29.11.2021 14:32 Відповісти
Гребанное трепло, за слова отвечать надо , если не дай Бог что случится твои слова будут тебе приговором урод... ты рисуешься фейки запустил умник хуторского разлива, но доболтаешся трепло...
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29.11.2021 14:55 Відповісти
Вони там в оп всі на коксі сидять?
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29.11.2021 14:56 Відповісти
Арестович - скоморох какой то.
Ну кто такой Бутусов?! Создал площадку Цензор для удобного общения в интернете.
Допускаю, что финансово помогал, как гражданин своей стране, как и многие из нас. Все.
Его жизнь никоим образом не повлияет на развитие Украины.
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29.11.2021 14:58 Відповісти
Я б розглядав це як пряму погрозу Бутусову
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29.11.2021 15:01 Відповісти
Юра сказал правду в глаза так называемому президенту очень похожему по поведению на Януковича не умеющему двух слов связать Ни одной законченной мысли Такие как Зеленский завидуют умным людям и хотят их унизить приравнять к себе Господи где были наши умы когда выбирали зтого
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29.11.2021 15:06 Відповісти
Я не фанат Яныка, но он на фоне новых лиц - глыба интеллекта.
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29.11.2021 19:14 Відповісти
"Якщо журналіст сфотографувався зі зброєю або у формі з нашивкою - він прийняв бік і більше не може бути журналістом та висвітлювати події у конфлікті. ... Комісія з журналістської етики мала б дати цьому відповідну оцінку", - додав Арестович.... а це як зрозуміти? Невже Арестович вважає, що в нинішній час наші, українські, журналісти мають бути нейтральними у російсько-українській війні??? чи це може журналісти вихопили його слова з контексту і перекрутили на свій лад?
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29.11.2021 15:09 Відповісти
"Якщо журналіст сфотографувався зі зброєю або у формі з нашивкою - він прийняв бік і більше не може бути журналістом та висвітлювати події у конфлікті. ... Комісія з журналістської етики мала б дати цьому відповідну оцінку",

це Люська верзе про українського військового журналіста !
нехай почитає репортажі сера Черчіля з англо-бурської війни
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29.11.2021 15:09 Відповісти
Слышал, один извесный проктолог под пытками коньяком признался, что восстанавливал Арестовичу девственность.
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29.11.2021 15:22 Відповісти
Если есть инфа что Бутусова будут убивать ну так дайте ему охрану в чем проблема, а если нет такой инфы то кто то занимает не свою должность за длинный язык
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29.11.2021 15:28 Відповісти
Дегенерат
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29.11.2021 15:41 Відповісти
Бутусов войдет в историю Украины, как честный и правдивый журналист, вставший против предателей и воров во власти.
Зеленский - как преступник, коррупционер и позор Украины.
Арестович, Лещенко, Подоляк - как проститутки, работавшие на тех, кто больше заплатит.
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29.11.2021 15:45 Відповісти
безграничная наглость и возмутительное хамство и навряд ли это чмо само по себе на такое решилось бы -тут уши кремля торчат за километр видно что вся эта сучья свора в виде ярмака ,люси,Демченко ,татарова и т.п приставлена к клоуну
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29.11.2021 15:47 Відповісти
Люся - пиз да бол, не заслуживает уважения. Если бы Люсю нагнули, то было бы интересней читать новости. Вся страна невидим вруна Люсю. И все с удовольствием наблюдали бы за таким сериалом.
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29.11.2021 15:50 Відповісти
Піу-піу !Паф-паф !
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29.11.2021 15:56 Відповісти
Арєстовича відсакралять привселюдно, і це стане приводом для масового гуляння.
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29.11.2021 16:04 Відповісти
От ведь Балабол.....
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29.11.2021 16:11 Відповісти
А що буде якщо вб'ють Аристовича...? Та чи же ж посміють, страшно же жжж, такий відомий діяч, така величина, стратег, аналітик, радник, развєтчік, чи може він як з той "нєуловімий" Джо, "А чого він нєуловім...? "А хто його ловить, нахрен він комусь потрібний.." Сплюнуть, розітруть і забудуть...?!
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29.11.2021 16:46 Відповісти
По порядку переворот. потом Бутусов
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29.11.2021 16:18 Відповісти
Люся Арестович предлагает план.
А если что то с Люсей случится?
Удивительное перевоплощение за два года, с Алексея Арестовича в Люсю Арестовича зама Ермака(Швондера)
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29.11.2021 16:21 Відповісти
Ну як тут не процитувати пєчальную лошадь лаврова: - Дебіл,пля...
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29.11.2021 16:22 Відповісти
Мое мнение, Люся был завербован в Москве, когда ошивался на съёмочных площадках.
К Ермаку(Швондеру) других бы замов не назначили.
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29.11.2021 16:24 Відповісти
На самом деле произошло вот что:
Зеленский предупредил всех журналистов, что может убить любого, кто не опускает перед ним глаза и говорит правду , и спишет это "неустановленных лиц" ... .
И он не поленился тщательно перечислить за что будут убивать.
Таким образом мечта зели - копия х**лового режима в Украине - стремительно приближается к лубянскому оригиналу...

Пересичные ! Не то, что родина в опасности...А в опасности каждый из вас!
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29.11.2021 16:39 Відповісти
Після такого можуть і арестовича замовить-з Росії-щоб розхитають ситуацію--
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29.11.2021 16:42 Відповісти
Ого как улей цензорских ботов загудел! "Ци рукы ничого такого" и прочее. В большой политике Раши журналистам подкидывают материалы и идеи, чтобы направлять и управлять. Задача - максимально ослабить власть, снизить ее рейтинг и поддержку. Про это постоянно пишут. Щаз журналистам еще лже-компромата на власть подкинут, те все озвучат, потому как сенсация ж! А часть народа примет за истину и журналистские расследования.
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29.11.2021 16:47 Відповісти
а то без журналістів не видно куди ця шобла тягне країну
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29.11.2021 17:35 Відповісти
:D

Жабо - гадюкінг у розпалі…

З оцінкою Бутусова майже згодний - флюгєр той ще…
але ж хто за це каже? - Люся абдристовіч - лакей і шлюха в одному флаконі…
всратись можна зі сміху…
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29.11.2021 16:49 Відповісти
Заднеприводная Люська возомнила о себе бог весть что. Это использованное резино-техническое изделие еще пробует давать оценки Бутусову! Обдрестович, иди вылизывать зад криворогулю, пока он не рванул на Ростов. Тебе тоже не советую оставаться в Украине, всякое может случиться. Бузина тоже думал, что он бессмертный.
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29.11.2021 16:53 Відповісти
Ну теперь, если с Бутусовым что-то, не дай Бог, случится, Арестович первый кандидат в подозреваемые на допрос.
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29.11.2021 17:11 Відповісти
Він ,лише,розповів про,свої, плани...
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11.12.2021 16:58 Відповісти
Арестовича збираються викрасти інопланетяни,потрібно його терміново рятувати.Сховати потрібно його в дурдомі,крайній випадок в тюрмі,там вони його точно не зайдуть.
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29.11.2021 17:25 Відповісти
Так это вы же сами и хотите его убрать, ни кто иной, а лишь вы. Вы и убираете со своего пути всех, кто вам не угоден, кто идёт против вас. Ведь мальчик-еврей, уж слишком мстительный, и об этом знают все.
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29.11.2021 17:36 Відповісти
Распад личности говориш.....
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29.11.2021 18:06 Відповісти
Пропоную вбити Арестовіча
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29.11.2021 18:14 Відповісти
Хворий на голову чоловік. Нормальні управлінці вже нагнали б його подалі.
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29.11.2021 18:48 Відповісти
Люся 30 срібняків відробляє
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29.11.2021 20:24 Відповісти
Арестович за деньги совесть свою продал. Полное разочарование.
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29.11.2021 20:59 Відповісти
А визивати президента України на стадіон і здавати аналізи це не приниження інституту президента?
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29.11.2021 22:31 Відповісти
Правильно.
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30.11.2021 04:18 Відповісти
интересно, теперь у всех "радников" ОП есть разрешенное табельное оружие ?
То что
теперь многие "слуги народа" с удовольствием пользуются "номерами прикрытия" , а некоторые даже вертолетами ДСНС как своим личным транспортом-- к этому я уже начинаю привыкать. Но вот оружие.... хм....
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30.11.2021 08:32 Відповісти
А наступним замочать Люсю!
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30.11.2021 08:53 Відповісти
Ще один "експерт" хренов....
Хоч би язик не стерся від лизання....
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01.12.2021 13:07 Відповісти
Арестович планує вбивство ЮБутусова,массові заворушення, й знищення України!!! Де кримінальне провадження?
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11.12.2021 16:54 Відповісти
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