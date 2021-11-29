"Бутусова вб'ють – і це стане сигналом для масових заворушень", - радник Офісу Президента
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Радник очільника Офісу Президента Андрія Єрмака Олексій Арестович заявив, що, на його думку, існує план щодо ліквідації головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.
Про це він написав на свої сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
Арестович заявив, що Бутусова нібито "використовують чорні політичні аферисти". Крім того, він назвав журналіста "чорним пропагандистом".
"Те, що він уже не цілком адекватний, було видно на пресконференції. Ніхто при здоровому глузді не дозволить собі так розмовляти з Президентом країни. Його дуже якісно накачують психологічно. Історія з пострілом з гармати, показала це абсолютно точно", - заявив радник голови ОП.
"Якщо журналіст сфотографувався зі зброєю або у формі з нашивкою – він прийняв бік і більше не може бути журналістом та висвітлювати події у конфлікті. ... Комісія з журналістської етики мала б дати цьому відповідну оцінку", - додав Арестович.
"Бутусова заводять як сакральну жертву, вже запланували його як чергового Гонгадзе. Такими темпами йому залишається дуже недовго - рахунок пішов на дні, максимум - тижні. Його ліквідують – ті, хто його й накачує. І це за планом стане сигналом до початку масових заворушень - зі щирим обуренням громадян. І все це – на тлі концентрації російських військ на кордоні", - акцентував радник Єрмака.
"Терміново проситиму надати Юрію Бутусову державну охорону. Його, балбеса, давно час рятувати. Заодно я спеціально озвучив це як можливий сценарій. Те, що публічно озвучено кимось, потім режисерам цього дійства важче реалізовувати, а громадян - важче вводити в оману", - підсумував Арестович.
Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.
В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.
Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. "Мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі - але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу. І відео з Байрактара, і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас", - написав він під відео.
Бутусов підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. "Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знахожусь у Києві", - зазначив він.
28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".
Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".
Будь ласка, зачекайте...
Хотілось би, щоб вони нарешті повбивали одне одного, бо мудрий нарід щось дуже довго запрягає.
Дайте Арестовичу вийти на зупинці!
Його марення трагічні перш за все для нього самого.
Бутусову рєспект та повага!
Згадаймо, Гонгадзе вбив тодішній перший заступник начальника Головного управління кримінального пошуку Міністерства внутрішніх справ України, полковник міліції Пукач О.П., який діяв разом із своїми підлеглими та за завданням свого керівництва.
А, отже, таке повідомлення має серйозне значення.
Із цього повідомлення випливає, що Арестович, який має доступ до Офісу Президента, отримав відомості, що готується замах на вбивство.
Таке повідомлення - підстава для відкриття кримінального провадження та проведення невідкладних слідчих дій.
Ну кто такой Бутусов?! Создал площадку Цензор для удобного общения в интернете.
Допускаю, что финансово помогал, как гражданин своей стране, как и многие из нас. Все.
Его жизнь никоим образом не повлияет на развитие Украины.
це Люська верзе про українського військового журналіста !
нехай почитає репортажі сера Черчіля з англо-бурської війни
Зеленский - как преступник, коррупционер и позор Украины.
Арестович, Лещенко, Подоляк - как проститутки, работавшие на тех, кто больше заплатит.
А если что то с Люсей случится?
Удивительное перевоплощение за два года, с Алексея Арестовича в Люсю Арестовича зама Ермака(Швондера)
К Ермаку(Швондеру) других бы замов не назначили.
Зеленский предупредил всех журналистов, что может убить любого, кто не опускает перед ним глаза и говорит правду , и спишет это "неустановленных лиц" ... .
И он не поленился тщательно перечислить за что будут убивать.
Таким образом мечта зели - копия х**лового режима в Украине - стремительно приближается к лубянскому оригиналу...
Пересичные ! Не то, что родина в опасности...А в опасности каждый из вас!
Жабо - гадюкінг у розпалі…
З оцінкою Бутусова майже згодний - флюгєр той ще…
але ж хто за це каже? - Люся абдристовіч - лакей і шлюха в одному флаконі…
всратись можна зі сміху…
То что
теперь многие "слуги народа" с удовольствием пользуются "номерами прикрытия" , а некоторые даже вертолетами ДСНС как своим личным транспортом-- к этому я уже начинаю привыкать. Но вот оружие.... хм....
Хоч би язик не стерся від лизання....