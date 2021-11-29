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"Президент визнав фактично свою брехню проти мене", - Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Український журналіст Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до суду на президента України Володимира Зеленського через висловлювання, які вважає неправдивими щодо себе.

 Про це головний редактор видання "Цензор.НЕТ" сказав в ефірі Радіо Свобода.

"Я збираюся відстоювати свої інтереси в суді, оскільки президент визнав фактично свою брехню проти мене і набрехав ще нові якісь речі. Тобто року брехні йому мало, він хоче ще", – сказав Бутусов.

26 листопада під час пресмарафону головний редактор Цензор.НЕТ поставив ряд питань президенту Зеленському. У відповідь Володимир Зеленський заявив, що Бутусов працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бутусов - Зеленському: "Керівництво країною під час війни - це не "Квартал". ВIДЕО

 

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+94
Юрий, удачи.

Зележопому бабуину давно пора на нарьі
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26.11.2021 18:44
+74
Какие дуэли?
Зе-чмо с женщинами судится, обвиняя их в угрозе своей жизни!
Дуэли...
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26.11.2021 18:48
+46
Дивився, слухав, чув і аналізував. Щасти тобі, Юро! Постав того виродка на місце!!!!
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26.11.2021 18:49
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Ничего удивительного, что мелкая ничтожгная личность - зеля - всех меряет на свой моральный микрон.
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28.11.2021 08:40 Відповісти
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