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Бутусов - Зеленському: "Керівництво країною під час війни - це не "Квартал". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський вважає, що заступник секретаря РНБО Руслан Демченко не здавав Крим росіянам.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.

Під час пресмарафону головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов запитав Зеленського: Пане Верховний головнокомандувач, 16 червня 2020 року ви призначили на нову посаду начальника комітету з розвідки, тобто керівника комітету з усієї розвідки, Руслана Демченка. Це колишній заступник міністра закордонних справ часів Януковича, співавтор ганебних "Харківських угод", які віддали Крим росіянам, це людина, яку ви призначили всупереч закону про люстрацію і незаконно викреслили зі списку люстрованих. Після його призначення 1 липня була одразу провалена спецоперація з постачання клістронів в Україну, 8 липня провалена спецоперація щодо захоплення тюрми "Ізоляція", була розкрита наша група ГУР МО і вже 29 липня була провалена спецоперація щодо "вагнерівців". Вже після звільнення пана Бурби, в тому ж 2020 році було провалено ще кілька спецоперацій ГУР МО, вже без Бурби. Щодо Білорусі.

- Тобто, до цього всі провали, про які йдеться, чи правильно я розумію запитання, за ці провали відповідав Бурба? Правильно я розумію? - перебив глава держави Бутусова.

- Ви мені не дали поставити запитання, пане президенте, - заперечив журналіст. 

- Їх дуже багато, - відказав Зеленський.

 - Послухайте, я Вам ще ніякого запитання не поставив. Я вам просто викладаю факти, які ви мали б, як головнокомандувач, знати.

- Я - Верховний головнокомандувач, - апелював Зеленський.

 - Так, дуже важливо, я можу закінчити? 

- Просто це різні речі - головнокомандувач і Верховний головнокомандувач.

- Я радий, що ви вже вивчили це. Це дуже добре. Я закінчу. Так ось, вже після звільнення Бурби було провалено ще кілька операцій ГУР МО. 4 грудня на кордоні України та РФ потрапив в засідку і загинув від рук росіян співробітник ГУР МО Євген Голубєв. Його тіло тривалий час не могли забрати з Росії. Ці провали носять системний характер.  Жодного розслідування цих провалів не було, жодних висновків нема. Я хотів би вас запитати, після цих випадків, після цих провалів, без всяких розслідувань було звільнено 5 керівників ГУР МО, 7 співробітників ГУР МО затримано, серед них є люди, які вивезли сюди, в Україну, Цемаха, завдяки чому ви змогли зробити обмін, люди, які знищували Захарченка, Моторолу, Гіві. В мене таке питання: чи не соромно Вам, Верховному головнокомандувачу, що ви тут, в прямому ефірі використовуєте свій статус, щоб зганьбити військовослужбовців, щоб щось сказати людям, які не можуть вам тут відповісти. В прямому ефірі. Замість того покриваєте таких людей, які не воювали, свою відповідальність покриваєте, нічого про себе не говорите, не говорите про відповідальність Єрмака. І про Руслана Демченка, відвертого зрадника України, який працює на росіян і повязаний з ними, якого ви незаконно призначили на посаду під час війни. 

"Щодо Харківських угод... я на засіданні РНБО підняв це питання... Щодо Руслана Демченка... Коли я став Президентом України, у людини, яку ви постійно підтримуєте, товариша Порошенка, у цієї людини Руслан Демченко працював в Адміністрації Президента... Саме з ним він робив ті чи інші розмови нормандських зустрічей і ті чи інші Мінські угоди, щоб ви знали, на посаді заступника міністра закордонних справ. Він не підписував ніякі Харківські угоди. Але є правоохоронні органи, хай вони розслідують, а він дає свідчення про це...", - зазначив Зеленський, відповідаючи на запитання головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

"Я вважаю, що нічого страшного, вони виконували свою роботу, але не ставили підписи під Харківськими угодами. Мало того, Демченко навіть не доповідав це Верховній Раді України", - зазначив Зеленський, додавши, що наразі є багато політиків, які свого часу голосували за Харківські угоди і які зараз ходять по телеканалах.

"...Порошенко ховав людей: Бурбу - в розвідку, Демченка - в АПУ...Щодо питання втрати Криму, давайте чесно. Пан Турчинов, я його не звинувачую, але це один з тих людей, які втратили Крим, а пан Порошенко - з тих людей, що втратили Донбас. От і все. Це моя думка і думка більшості людей. Це я вам відповідаю щодо того питання, що Крим росіянам віддав Демченко", - зазначив Зеленський,  

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"Розповсюдження інформації було Бурбою, коли він працював в розвідці. Ви цю інформацію отримали і виклали. Це правда? Скажіть правду один раз. Можна", - звернувся Зеленський до Бутусова.

- Дуже дякую Вам за запитання. Я вам зараз докладно розповім. Так от, Ви маєте знати, бо ви дуже багато не знаєте і багато брехні про зрив спецоперації розповсюджується. Я вам хочу сказати, що все, що ви тут розповіли - брехня. Ви це говорите для того, щоб не відповідати за себе, за Єрмака, за Демченка, де Ви порушили закон про люстрацію і призначили російського агента. Тому, ваша тактика така - оббрехати людей, які про щось пишуть, видати купу балачок. І, оскільки Ви користуєтесь таким коротким форматом, просто собі весело піти знову придумувати новий жарт 95-го кварталу. Так от, я Вам хочу сказати - Ваша брехня всім вже дуже добре видна. Я Вам хочу сказати, на відміну від Вас, від Єрмака, від Демченка, від інших людей, які були присутні і мають відповідати за провал спецоперації та інших операцій ГУР МО, я одразу дав покази, ще у вересні 2020 року в ДБР. Тому я дуже прошу, щоб всі-всі ваші фантазії, які ви тут розповсюджуєте, Ви хоча б один раз прибули на допит до слідчого і припинили цю брехню, бо керівництво державою під час війни - це не "Квартал". Вам треба це вивчити нарешті. Дуже соромно, вам про ваш сором сказати нема чого", - сказав Бутусов.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+115
Бутусову респект.
Зеленому часи тікають до повного фіналу. Піаніст однієї клавіші ще дуже позаздрить Януковищу, що останній встиг здриснути .
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26.11.2021 14:34
+100
Бутусов охладил ледяной водой из брандспойта гнездо змей, нежившихся в теплой ванне.
Змеи аж зашипели от холодного шока, респект Бутусову.
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26.11.2021 14:42
+91
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26.11.2021 14:44
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Для меня было очень интересно!
1) Во-первых стало понятно, что Зе не читает новостей самостоятельно. Можно предположить что сводочку готовит Ермак и Баканов.

2) Во-вторых ответ по поводу Демченко был явно подготовлен ОП заранее, но подготовлен не полностью, аспект с люстрацией был опущен, Зе был к нему не готов.

3) В-третьих, оказалось, что Зе, когда не может ответить по существу вопроса, - немедленно переходит на личности, как мелкий гопник.

4) Причем такая самодеятельность раскрывает всю глубину его малограмотности. Его мир предельно прост - борьба двух титанов- он и Порошенко, больше никого. То есть, если его критикуют - то только за деньги Порошенко. Думаю мысль, что они оба никуда не годятся никогда не приходила ему в голову.

5) Но есть и хорошие новости! Наполеон Зе умудрился разругаться с Ахметовым, они точно не станут напару драть население тарифами, как это делал Порошенко и Ахметов... На мой взгляд это отлично, как и газ по 7.96 или 250квтч по 1.44грн. По сравнению с сивочолым это огромный шаг вперед. Очень жаль, что в голове Зе кроме амбиций ничего нет, ему бы нормальных патриотических советников вместо российских шпионов... Но увы, Ермак для него все.
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26.11.2021 19:47 Відповісти
БУТУСОВУ РЕСПЕКТ !!!
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26.11.2021 20:16 Відповісти
Видно большой компромат на Гундосика есть у московского хорька Пупкина,если он держит Дерьмака и Демченко,а сливает вагнеровцев и Бурбу.
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26.11.2021 20:33 Відповісти
унылое говно
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26.11.2021 20:42 Відповісти
А й дійсно - до чого тут совість? Н@хєра вона взагалі потрібна? Так, для земних законів це ідіотизм. Та чи ідіот Господь Бог
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26.11.2021 21:12 Відповісти
Вопрос не в том. Бутусов бездарно задал вопрос и вместо дискусии получили хер знает что. Он может быть офигенным военным експертом, или аналитиком или фиг знает кем. Но как журналист, он зашкварился, теперь понятно почему он, например, не сильно то берет интерью, а больше его дает. Потому что так оно не работает, спрашивать у гостя аля "За сколько вы продали Украину" или что то типа того, примеры я навел выше. После таких вопросов ты перестаешь быть журналистом вообще.
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26.11.2021 21:23 Відповісти
Мелочное, малообразованное чмо.
На которого потрачено миллиарды, его поездки по странам и т.д.
Думали, что он чему то научится.
А возили попугая и показывали на западе.
От него прёт страхом. Он уже понимает что он ни кто, хотя напоминает об этом.
Ермак для него психотерапевт.
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26.11.2021 20:47 Відповісти
Правильно: Юрій Бутусов: "У нас (мене) є інформація чи докази, що такі то з Вашого оточення працюють на розвідку РФ". Вимагаю негайного розслідування! У випадку відмови, я оприлюдню ці докази!
А так, пан Юрій з президентом зводив рахунки!
Це не красить його...!
Хоча є питання до професіоналізму Президента! Хоча тут все і так зрозуміло! Основний недолік Президента, не то що він чогось не може осягнути, а те що навколо себе він не може зібрати експертів, та й ще щоб вони були патріотами!
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26.11.2021 20:48 Відповісти
Аби ляпнуть - це для тебе прєдєл мєчтаній "тепленькое местечко под задницу"
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26.11.2021 21:08 Відповісти
можно понять также и особей, с кем заочно полемизировал Юрий. Ну представьте, что " Авеню" удалась, и 33 "богатыря" зашли бы надолго в "ИЗБУ", и что бы сделали тогда работодатели с "кротами". Я уверен, что с ними Хамовнический суд разобрался не по хамски и сели бы надолго. Это инстинкт самосохрания кротоклоповников.
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26.11.2021 20:52 Відповісти
Однозначно, в даному випадку доскукатися до совісті Зеленського не вдастся. Проте, позиція Юрія Бутусова має можливість дати зрозуміти союзникам, зарубіжним партнерам України, що в Україні є громадяни, які не розділяють абсолютно негідну, нікчемну, низьку поведінку і політику теперішнього президента Зеленського. На даному етапі розвитку, на жаль, недостатньо можливостей, щоб розслідувати і притягнути президента Зеленського до вірогідно-вчиненої державної зрази. Але є надія! Є віра в могутнього Бога, що ми таки побачими в ближчому майбутньому судовий процес над президентом Зеленським, і він понесе справедливе і повне покарання. Тому боремось браття, набираємся сил і молимось. МИ ПЕРЕМОЖЕМО!!!

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26.11.2021 21:11 Відповісти
ну що, зебілушки,
ще кожен з вас - президент...
чи вже - ні ???
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26.11.2021 21:16 Відповісти
Дякую Юрію!!!!! Ви просто красень!!!
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26.11.2021 21:29 Відповісти
Пану Бутусову респект і подяка , за чудовий 😀діалог із Зеоманським !
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26.11.2021 21:44 Відповісти
Бутусов просто, як свідомий громадянин, зробив публічну вівісекцію потворної зеленої жаби. Якби у нього навіть не було інших чеснот, то винятково за це його я поважаю. Яскравий виступ.
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26.11.2021 21:48 Відповісти
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26.11.2021 21:55 Відповісти
Бутусов - молодец, который не побоялся задать вопрос.
Было ожидаемо, что ответа не буду. Все ясно, Зеленка работает на своего хозяина. Ничего конкретного не сказал. Как всегда прогундосил чушь.
Позор.
При Зеленском все спецоперации провалены систематично, начиная с 2019 г. каденции Зеленого и его команды. Саботаж, предательство, это уже очевидно.
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26.11.2021 21:59 Відповісти
Браво, Юрий!
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26.11.2021 22:10 Відповісти
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26.11.2021 22:10 Відповісти
Якби не стільки крестиків і спамі... ((
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26.11.2021 22:18 Відповісти
Дякую Бутусову за правдивість, сміливість, принциповість. Ісус Хрестос учить: "Пізнай Правду і Правда визволить нас".
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26.11.2021 22:37 Відповісти
Респект и уважение смелому и честному журналисту- Юрию Бутусову! Опасаюсь за Вашу безопасность после такого выступления
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26.11.2021 22:56 Відповісти
От ви кажете зеленськй, зеленський, лох, не вміє розмовляти, путається у своїй розповіді і не закінчує ні одної своєї думки до кінця, а от ви б сами б спробували давати інтерв ю після кокса чи амфетаміна, тоді б ми подивились на вашу розмови, вимову і логіку

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26.11.2021 22:58 Відповісти
я вас запевняю, після коксу чи амфетаміну, з мовою та вимовою буде все нормально. Можливо, буде трішки пришвидшена мова. У випадку з Зеленським це або щось важче, за кокс чи амфетамін, у будь-якому випадку його наркотик це не стимулятор, або органічне ураження головного мозку.

І як сказала одна розумна людина тут: Порівняно з Зеленським, Кличко це Цицерон.
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27.11.2021 10:02 Відповісти
Рекомендую відео з 2019 го коли Вова Зе під кайфом на Закарпатській митниці давав прес конференсію ) -
https://www.youtube.com/watch?v=czicLYkz1o4&ab_channel=Badaburra
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28.11.2021 01:31 Відповісти
У хвилини збентеження, людина переходить на мову на якій думає. Не розмовляє, а будує речення з урахуванням власної логики та словарного запасу, а вже потім перекладає на мову розмови. Зеля був і залишається малоросом і ніколи не зможе зрозуміти українців, бо він мислить чужою мовою. Коли він не взмозі перекласти хоча би одне слово - усе розсипається і він, похапцем, пробує перескочити на інше речення, ігноруючи попереднє. Тому і був цей кавардак у його спічах на прессконференції. У мене вже дорослі діти, які вже розміняли четвертий десяток років, вони під час цього дійства були у мене у гостях. Так ми, усією родиною так сміялись над цим зеленим невігласом, що ледь пупці не порвали.
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27.11.2021 10:09 Відповісти
як взагалі можна з клованом вести якусь розмову? він же ж КЛОВАН!
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26.11.2021 23:05 Відповісти
Бутусову респект та подяка , що за всіх нас сказав усю правду в очі цьому покидьку.

Але ж ця мстива істота цього не забуде.
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26.11.2021 23:45 Відповісти
Ти ж не боїшся, і патріоти на фронті не бояться, хоч вони в оточенні -- попереду ворог, а позаду зрада...
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27.11.2021 06:35 Відповісти
Зе некомпетентное лицо в политике явно поставленное теневым ворюгой олигархом коломойшей и есть авантюрист, аферист и лгун.
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26.11.2021 23:57 Відповісти
Бутусов! Ти--справжній. А шельма блазнювата і є шельма блазнюватна. ОП---хворий на метеоризм. Бігає вонька по кишках, а дірки не знайде. Саме тому і вийшли з оцією кашперовськи- подібною бодягою на люди. Виперділи ся
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27.11.2021 00:47 Відповісти
А чому Бутусов не казав таке раніше? Вже президентський строк на пів-шляху, а більшість з цих речей були очевидні із самого початку.
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27.11.2021 05:22 Відповісти
Пипец, яке тупе хамло керує країною! Бидлонаріту мабуть подобається, ковбаси б з горілкою ще нахаляву.
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27.11.2021 05:36 Відповісти
Бутусов нависоті. Просто чесний,відданий справі патріот. В обличчя Зе страшно дивитись… там в очах страх, зневага, нервозність. Там -фіаско.
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27.11.2021 05:49 Відповісти
Клоуняка звик до оплесків та любові, а тут жорстка критика прямо в морду - на! Бутусов ткнув зелоха у власне лайно як кошеня.
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29.11.2021 01:14 Відповісти
Вважаю, що так неможна розмовляти з Президентом держави, яка воює. Такими розмовами підриваєте довіру до нього, до влади (так, багато питань, але э вибори) і розколюєте суспільство, а це в данних умовах допомагає ворогу бути сильнішим. Так неможна.
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27.11.2021 07:03 Відповісти
Зрелище вызывает ... !!! Жалею о включении трансляции со словесным поносом ... !!! Правда, и кабак для проведения такого мероприятия выбран
соответственно мероприятия. Слуга народа выглядел ниже ...
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27.11.2021 07:24 Відповісти
Браво!!! Бутусов наш пацан, панове!
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27.11.2021 08:46 Відповісти
Про "думку більшости" я проорал))

Это та самая бильшисть, которой не хватило факта что если воняет и выглядет как говно, то это оно и есть?
Та самая бильшисть которая чтобы понять это, начала жрать его полной ложкой, приговаривая что большинство 73% не может ошибаться
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27.11.2021 09:08 Відповісти
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27.11.2021 09:23 Відповісти
Бутусов - молодец!
Смог внести свой вклад в свержение барыги Порошенко и продвижении молодого честного Зеленского!
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27.11.2021 09:25 Відповісти
Як криворогуль сказав: "Товариш Пєтя...". Не тамбовький, а ростовський вовк тобі товариш, гімно зелене.
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27.11.2021 10:33 Відповісти
Он его породил, он его у "убьет".

В нашей власти не столько предохранять себя от ошибок, сколько не упорствовать в заблуждении.
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27.11.2021 10:43 Відповісти
Слова Бутусова - то же, что и знаменитый фак от Лероса. Это отношение народа к действиям недолугого ***********.
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28.11.2021 20:43 Відповісти
Я б тільки за цей правильний та сміливий вчинок надав Бутусову звання Героя України!
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29.11.2021 01:08 Відповісти
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