Бутусов - Зеленському: "Керівництво країною під час війни - це не "Квартал". ВIДЕО

Зеленський вважає, що заступник секретаря РНБО Руслан Демченко не здавав Крим росіянам.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Під час пресмарафону головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов запитав Зеленського: Пане Верховний головнокомандувач, 16 червня 2020 року ви призначили на нову посаду начальника комітету з розвідки, тобто керівника комітету з усієї розвідки, Руслана Демченка. Це колишній заступник міністра закордонних справ часів Януковича, співавтор ганебних "Харківських угод", які віддали Крим росіянам, це людина, яку ви призначили всупереч закону про люстрацію і незаконно викреслили зі списку люстрованих. Після його призначення 1 липня була одразу провалена спецоперація з постачання клістронів в Україну, 8 липня провалена спецоперація щодо захоплення тюрми "Ізоляція", була розкрита наша група ГУР МО і вже 29 липня була провалена спецоперація щодо "вагнерівців". Вже після звільнення пана Бурби, в тому ж 2020 році було провалено ще кілька спецоперацій ГУР МО, вже без Бурби. Щодо Білорусі.

- Тобто, до цього всі провали, про які йдеться, чи правильно я розумію запитання, за ці провали відповідав Бурба? Правильно я розумію? - перебив глава держави Бутусова.

- Ви мені не дали поставити запитання, пане президенте, - заперечив журналіст.

- Їх дуже багато, - відказав Зеленський.

- Послухайте, я Вам ще ніякого запитання не поставив. Я вам просто викладаю факти, які ви мали б, як головнокомандувач, знати.

- Я - Верховний головнокомандувач, - апелював Зеленський.

- Так, дуже важливо, я можу закінчити?

- Просто це різні речі - головнокомандувач і Верховний головнокомандувач.

- Я радий, що ви вже вивчили це. Це дуже добре. Я закінчу. Так ось, вже після звільнення Бурби було провалено ще кілька операцій ГУР МО. 4 грудня на кордоні України та РФ потрапив в засідку і загинув від рук росіян співробітник ГУР МО Євген Голубєв. Його тіло тривалий час не могли забрати з Росії. Ці провали носять системний характер. Жодного розслідування цих провалів не було, жодних висновків нема. Я хотів би вас запитати, після цих випадків, після цих провалів, без всяких розслідувань було звільнено 5 керівників ГУР МО, 7 співробітників ГУР МО затримано, серед них є люди, які вивезли сюди, в Україну, Цемаха, завдяки чому ви змогли зробити обмін, люди, які знищували Захарченка, Моторолу, Гіві. В мене таке питання: чи не соромно Вам, Верховному головнокомандувачу, що ви тут, в прямому ефірі використовуєте свій статус, щоб зганьбити військовослужбовців, щоб щось сказати людям, які не можуть вам тут відповісти. В прямому ефірі. Замість того покриваєте таких людей, які не воювали, свою відповідальність покриваєте, нічого про себе не говорите, не говорите про відповідальність Єрмака. І про Руслана Демченка, відвертого зрадника України, який працює на росіян і повязаний з ними, якого ви незаконно призначили на посаду під час війни.

"Щодо Харківських угод... я на засіданні РНБО підняв це питання... Щодо Руслана Демченка... Коли я став Президентом України, у людини, яку ви постійно підтримуєте, товариша Порошенка, у цієї людини Руслан Демченко працював в Адміністрації Президента... Саме з ним він робив ті чи інші розмови нормандських зустрічей і ті чи інші Мінські угоди, щоб ви знали, на посаді заступника міністра закордонних справ. Він не підписував ніякі Харківські угоди. Але є правоохоронні органи, хай вони розслідують, а він дає свідчення про це...", - зазначив Зеленський, відповідаючи на запитання головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

"Я вважаю, що нічого страшного, вони виконували свою роботу, але не ставили підписи під Харківськими угодами. Мало того, Демченко навіть не доповідав це Верховній Раді України", - зазначив Зеленський, додавши, що наразі є багато політиків, які свого часу голосували за Харківські угоди і які зараз ходять по телеканалах.

"...Порошенко ховав людей: Бурбу - в розвідку, Демченка - в АПУ...Щодо питання втрати Криму, давайте чесно. Пан Турчинов, я його не звинувачую, але це один з тих людей, які втратили Крим, а пан Порошенко - з тих людей, що втратили Донбас. От і все. Це моя думка і думка більшості людей. Це я вам відповідаю щодо того питання, що Крим росіянам віддав Демченко", - зазначив Зеленський,

Читайте також: Демченко закінчив академію КДБ у Москві, - Корчинський. ВIДЕО

"Розповсюдження інформації було Бурбою, коли він працював в розвідці. Ви цю інформацію отримали і виклали. Це правда? Скажіть правду один раз. Можна", - звернувся Зеленський до Бутусова.

- Дуже дякую Вам за запитання. Я вам зараз докладно розповім. Так от, Ви маєте знати, бо ви дуже багато не знаєте і багато брехні про зрив спецоперації розповсюджується. Я вам хочу сказати, що все, що ви тут розповіли - брехня. Ви це говорите для того, щоб не відповідати за себе, за Єрмака, за Демченка, де Ви порушили закон про люстрацію і призначили російського агента. Тому, ваша тактика така - оббрехати людей, які про щось пишуть, видати купу балачок. І, оскільки Ви користуєтесь таким коротким форматом, просто собі весело піти знову придумувати новий жарт 95-го кварталу. Так от, я Вам хочу сказати - Ваша брехня всім вже дуже добре видна. Я Вам хочу сказати, на відміну від Вас, від Єрмака, від Демченка, від інших людей, які були присутні і мають відповідати за провал спецоперації та інших операцій ГУР МО, я одразу дав покази, ще у вересні 2020 року в ДБР. Тому я дуже прошу, щоб всі-всі ваші фантазії, які ви тут розповсюджуєте, Ви хоча б один раз прибули на допит до слідчого і припинили цю брехню, бо керівництво державою під час війни - це не "Квартал". Вам треба це вивчити нарешті. Дуже соромно, вам про ваш сором сказати нема чого", - сказав Бутусов.