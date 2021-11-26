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Зеленский (16567) Крым (26018) Бутусов Юрий (3917) Демченко Руслан (40)

Бутусов - Зеленскому: "Управление страной во время войны - это не "Квартал". ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский считает, что заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко не сдавал Крым россиянам.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ.

Во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов спросил Зеленского: "Господин Верховный главнокомандующий, 16 июня 2020 года вы назначили на новую должность начальника комитета по разведке, то есть руководителя комитета по всей разведке, Руслана Демченко. Это бывший заместитель министра иностранных дел времен Януковича, соавтор позорных "харьковских соглашений", отдавших Крым россиянам, это человек, которого вы назначили вопреки закону о люстрации и незаконно вычеркнули из списка люстрированных. После его назначения 1 июля была сразу провалена спецоперация по поставке клистронов в Украину, 8 июля провалена спецоперация по захвату тюрьмы "Изоляция", была раскрыта наша группа ГУР МО и уже 29 июля была провалена спецоперация по "вагнеровцам". Уже после увольнения господина Бурбы, в том же 20 году было провалено еще несколько спецопераций ГУР МО, уже без Бурбы. Относительно Беларуси".

- То есть, до этого все провалы, о которых идет речь, правильно ли я понимаю вопрос, за эти провалы отвечал Бурба? Правильно ли я понимаю? – перебил глава государства Бутусова.

- Вы мне не дали задать вопрос, господин президент, - возразил журналист.

– Их очень много, – ответил Зеленский.

– Послушайте, я Вам еще никакого вопроса не задал. Я вам просто излагаю факты, которые вы должны знать как главнокомандующий.

– Я - Верховный главнокомандующий, – апеллировал Зеленский.

– Да, очень важно, я могу закончить?

- Просто это разные вещи – главнокомандующий и Верховный главнокомандующий.

– Я рад, что вы уже выучили это. Это очень хорошо. Я закончу. Так вот, уже после увольнения Бурбы было провалено еще несколько операций ГУР МО. 4 декабря на границе Украины и РФ попал в засаду и погиб от рук россиян сотрудник ГУР МО Евгений Голубев. Его тело долгое время не могли забрать с России. Эти провалы носят системный характер. Никакого расследования этих провалов не было, никаких заключений нет. Я хотел бы вас спросить, после этих случаев, после этих провалов, без всяких расследований было уволено 5 руководителей ГУР МО, 7 сотрудников ГУР МО задержаны, среди них есть люди, которые вывезли сюда, в Украину, Цемаха, благодаря чему вы смогли совершить обмен, люди, которые уничтожали Захарченко, Моторолу, Гиви. У меня такой вопрос: не стыдно ли Вам, Верховному главнокомандующему, что вы здесь, в прямом эфире используете свой статус, чтобы опозорить военнослужащих, чтобы что-то сказать людям, которые не могут вам здесь ответить. В прямом эфире. Вместо этого покрываете таких людей, которые не воевали, свою ответственность покрываете, ничего о себе не говорите, не говорите об ответственности Ермака. И о Руслане Демченко, откровенном изменнике Украины, который работает на россиян и связан с ними, которого вы незаконно назначили на должность во время войны.

"По Харьковским соглашениям... я на заседании СНБО поднял этот вопрос... По Руслану Демченко... Когда я стал Президентом Украины, у человека, которого вы постоянно поддерживаете, товарища Порошенко, у этого человека Руслан Демченко работал в Администрации Президента... Именно с ним он делал те или иные разговоры нормандских встреч и те или иные Минские соглашения, чтобы вы знали, на должности заместителя министра иностранных дел. Он не подписывал никакие Харьковские соглашения. Но есть правоохранительные органы, пусть они расследуют, а он дает показания об этом...", - отметил Зеленский, отвечая на вопросы главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

"Я считаю, что ничего страшного, они выполняли свою работу, но не ставили подписи под Харьковскими соглашениями. Более того, Демченко даже не докладывал это Верховной Раде Украины", - отметил Зеленский, добавив, что сейчас много политиков, которые в свое время голосовали за Харьковские соглашения и сейчас ходят по телеканалам.

"...Порошенко прятал людей: Бурбу - в разведку, Демченко - в АПУ... Касательно вопроса потери Крыма, давайте честно. Господин Турчинов, я его не виню, но это один из тех людей, кто потерял Крым, а господин Порошенко - из тех людей, которые потеряли Донбасс. Вот и все. Это мое мнение и мнение большинства людей. Это я вам отвечаю на тот вопрос, что Крым россиянам отдал Демченко", - отметил Зеленский.

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"Распространение информации было Бурбой, когда он работал в разведке. Вы эту информацию получили и выложили. Это правда? Скажите правду один раз. Можно", - обратился Зеленский к Бутусову.

- Благодарю Вас за вопросы. Я вам сейчас подробно расскажу. Так вот, Вы должны знать, потому что вы очень много не знаете и много лжи о срыве спецоперации распространяется. Я вам хочу сказать, что все, что вы здесь рассказали, – ложь. Вы это говорите для того, чтобы не отвечать за себя, за Ермака, за Демченко, где вы нарушили закон о люстрации и назначили российского агента. Поэтому, ваша тактика такова - оболгать людей, которые о чем-то пишут, выдать кучу разговоров. И, поскольку Вы пользуетесь таким коротким форматом, просто весело пойти снова придумывать новую шутку 95-го квартала. Так вот, я Вам хочу сказать – Ваша ложь всем уж очень хорошо видна. Я вам хочу сказать, в отличие от вас, от Ермака, от Демченко, от других людей, которые присутствовали и должны отвечать за провал спецоперации и других операций ГУР МО, я сразу дал показания еще в сентябре 20 года в ГБР. Поэтому я очень прошу, чтобы все-все ваши фантазии, которые вы здесь распространяете, Вы хотя бы один раз прибыли на допрос к следователю и прекратили эту ложь, потому что управление страной во время войны – это не "Квартал". Вам нужно это выучить наконец. Очень стыдно, вам о вашем стыде сказать нечего", - сказал Бутусов.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+115
Бутусову респект.
Зеленому часи тікають до повного фіналу. Піаніст однієї клавіші ще дуже позаздрить Януковищу, що останній встиг здриснути .
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26.11.2021 14:34
+100
Бутусов охладил ледяной водой из брандспойта гнездо змей, нежившихся в теплой ванне.
Змеи аж зашипели от холодного шока, респект Бутусову.
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26.11.2021 14:42
+91
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26.11.2021 14:44
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Страница 4 из 4
Для меня было очень интересно!
1) Во-первых стало понятно, что Зе не читает новостей самостоятельно. Можно предположить что сводочку готовит Ермак и Баканов.

2) Во-вторых ответ по поводу Демченко был явно подготовлен ОП заранее, но подготовлен не полностью, аспект с люстрацией был опущен, Зе был к нему не готов.

3) В-третьих, оказалось, что Зе, когда не может ответить по существу вопроса, - немедленно переходит на личности, как мелкий гопник.

4) Причем такая самодеятельность раскрывает всю глубину его малограмотности. Его мир предельно прост - борьба двух титанов- он и Порошенко, больше никого. То есть, если его критикуют - то только за деньги Порошенко. Думаю мысль, что они оба никуда не годятся никогда не приходила ему в голову.

5) Но есть и хорошие новости! Наполеон Зе умудрился разругаться с Ахметовым, они точно не станут напару драть население тарифами, как это делал Порошенко и Ахметов... На мой взгляд это отлично, как и газ по 7.96 или 250квтч по 1.44грн. По сравнению с сивочолым это огромный шаг вперед. Очень жаль, что в голове Зе кроме амбиций ничего нет, ему бы нормальных патриотических советников вместо российских шпионов... Но увы, Ермак для него все.
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26.11.2021 19:47 Ответить
БУТУСОВУ РЕСПЕКТ !!!
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26.11.2021 20:16 Ответить
Видно большой компромат на Гундосика есть у московского хорька Пупкина,если он держит Дерьмака и Демченко,а сливает вагнеровцев и Бурбу.
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26.11.2021 20:33 Ответить
унылое говно
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26.11.2021 20:42 Ответить
А й дійсно - до чого тут совість? Н@хєра вона взагалі потрібна? Так, для земних законів це ідіотизм. Та чи ідіот Господь Бог
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26.11.2021 21:12 Ответить
Вопрос не в том. Бутусов бездарно задал вопрос и вместо дискусии получили хер знает что. Он может быть офигенным военным експертом, или аналитиком или фиг знает кем. Но как журналист, он зашкварился, теперь понятно почему он, например, не сильно то берет интерью, а больше его дает. Потому что так оно не работает, спрашивать у гостя аля "За сколько вы продали Украину" или что то типа того, примеры я навел выше. После таких вопросов ты перестаешь быть журналистом вообще.
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26.11.2021 21:23 Ответить
Мелочное, малообразованное чмо.
На которого потрачено миллиарды, его поездки по странам и т.д.
Думали, что он чему то научится.
А возили попугая и показывали на западе.
От него прёт страхом. Он уже понимает что он ни кто, хотя напоминает об этом.
Ермак для него психотерапевт.
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26.11.2021 20:47 Ответить
Правильно: Юрій Бутусов: "У нас (мене) є інформація чи докази, що такі то з Вашого оточення працюють на розвідку РФ". Вимагаю негайного розслідування! У випадку відмови, я оприлюдню ці докази!
А так, пан Юрій з президентом зводив рахунки!
Це не красить його...!
Хоча є питання до професіоналізму Президента! Хоча тут все і так зрозуміло! Основний недолік Президента, не то що він чогось не може осягнути, а те що навколо себе він не може зібрати експертів, та й ще щоб вони були патріотами!
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26.11.2021 20:48 Ответить
Аби ляпнуть - це для тебе прєдєл мєчтаній "тепленькое местечко под задницу"
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26.11.2021 21:08 Ответить
можно понять также и особей, с кем заочно полемизировал Юрий. Ну представьте, что " Авеню" удалась, и 33 "богатыря" зашли бы надолго в "ИЗБУ", и что бы сделали тогда работодатели с "кротами". Я уверен, что с ними Хамовнический суд разобрался не по хамски и сели бы надолго. Это инстинкт самосохрания кротоклоповников.
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26.11.2021 20:52 Ответить
Однозначно, в даному випадку доскукатися до совісті Зеленського не вдастся. Проте, позиція Юрія Бутусова має можливість дати зрозуміти союзникам, зарубіжним партнерам України, що в Україні є громадяни, які не розділяють абсолютно негідну, нікчемну, низьку поведінку і політику теперішнього президента Зеленського. На даному етапі розвитку, на жаль, недостатньо можливостей, щоб розслідувати і притягнути президента Зеленського до вірогідно-вчиненої державної зрази. Але є надія! Є віра в могутнього Бога, що ми таки побачими в ближчому майбутньому судовий процес над президентом Зеленським, і він понесе справедливе і повне покарання. Тому боремось браття, набираємся сил і молимось. МИ ПЕРЕМОЖЕМО!!!

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26.11.2021 21:11 Ответить
ну що, зебілушки,
ще кожен з вас - президент...
чи вже - ні ???
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26.11.2021 21:16 Ответить
Дякую Юрію!!!!! Ви просто красень!!!
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26.11.2021 21:29 Ответить
Пану Бутусову респект і подяка , за чудовий 😀діалог із Зеоманським !
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26.11.2021 21:44 Ответить
Бутусов просто, як свідомий громадянин, зробив публічну вівісекцію потворної зеленої жаби. Якби у нього навіть не було інших чеснот, то винятково за це його я поважаю. Яскравий виступ.
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26.11.2021 21:48 Ответить
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26.11.2021 21:55 Ответить
Бутусов - молодец, который не побоялся задать вопрос.
Было ожидаемо, что ответа не буду. Все ясно, Зеленка работает на своего хозяина. Ничего конкретного не сказал. Как всегда прогундосил чушь.
Позор.
При Зеленском все спецоперации провалены систематично, начиная с 2019 г. каденции Зеленого и его команды. Саботаж, предательство, это уже очевидно.
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26.11.2021 21:59 Ответить
Браво, Юрий!
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26.11.2021 22:10 Ответить
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26.11.2021 22:10 Ответить
Якби не стільки крестиків і спамі... ((
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26.11.2021 22:18 Ответить
Дякую Бутусову за правдивість, сміливість, принциповість. Ісус Хрестос учить: "Пізнай Правду і Правда визволить нас".
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26.11.2021 22:37 Ответить
Респект и уважение смелому и честному журналисту- Юрию Бутусову! Опасаюсь за Вашу безопасность после такого выступления
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26.11.2021 22:56 Ответить
От ви кажете зеленськй, зеленський, лох, не вміє розмовляти, путається у своїй розповіді і не закінчує ні одної своєї думки до кінця, а от ви б сами б спробували давати інтерв ю після кокса чи амфетаміна, тоді б ми подивились на вашу розмови, вимову і логіку

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26.11.2021 22:58 Ответить
я вас запевняю, після коксу чи амфетаміну, з мовою та вимовою буде все нормально. Можливо, буде трішки пришвидшена мова. У випадку з Зеленським це або щось важче, за кокс чи амфетамін, у будь-якому випадку його наркотик це не стимулятор, або органічне ураження головного мозку.

І як сказала одна розумна людина тут: Порівняно з Зеленським, Кличко це Цицерон.
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27.11.2021 10:02 Ответить
Рекомендую відео з 2019 го коли Вова Зе під кайфом на Закарпатській митниці давав прес конференсію ) -
https://www.youtube.com/watch?v=czicLYkz1o4&ab_channel=Badaburra
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28.11.2021 01:31 Ответить
У хвилини збентеження, людина переходить на мову на якій думає. Не розмовляє, а будує речення з урахуванням власної логики та словарного запасу, а вже потім перекладає на мову розмови. Зеля був і залишається малоросом і ніколи не зможе зрозуміти українців, бо він мислить чужою мовою. Коли він не взмозі перекласти хоча би одне слово - усе розсипається і він, похапцем, пробує перескочити на інше речення, ігноруючи попереднє. Тому і був цей кавардак у його спічах на прессконференції. У мене вже дорослі діти, які вже розміняли четвертий десяток років, вони під час цього дійства були у мене у гостях. Так ми, усією родиною так сміялись над цим зеленим невігласом, що ледь пупці не порвали.
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27.11.2021 10:09 Ответить
як взагалі можна з клованом вести якусь розмову? він же ж КЛОВАН!
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26.11.2021 23:05 Ответить
Бутусову респект та подяка , що за всіх нас сказав усю правду в очі цьому покидьку.

Але ж ця мстива істота цього не забуде.
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26.11.2021 23:45 Ответить
Ти ж не боїшся, і патріоти на фронті не бояться, хоч вони в оточенні -- попереду ворог, а позаду зрада...
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27.11.2021 06:35 Ответить
Зе некомпетентное лицо в политике явно поставленное теневым ворюгой олигархом коломойшей и есть авантюрист, аферист и лгун.
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26.11.2021 23:57 Ответить
Бутусов! Ти--справжній. А шельма блазнювата і є шельма блазнюватна. ОП---хворий на метеоризм. Бігає вонька по кишках, а дірки не знайде. Саме тому і вийшли з оцією кашперовськи- подібною бодягою на люди. Виперділи ся
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27.11.2021 00:47 Ответить
А чому Бутусов не казав таке раніше? Вже президентський строк на пів-шляху, а більшість з цих речей були очевидні із самого початку.
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27.11.2021 05:22 Ответить
Пипец, яке тупе хамло керує країною! Бидлонаріту мабуть подобається, ковбаси б з горілкою ще нахаляву.
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27.11.2021 05:36 Ответить
Бутусов нависоті. Просто чесний,відданий справі патріот. В обличчя Зе страшно дивитись… там в очах страх, зневага, нервозність. Там -фіаско.
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27.11.2021 05:49 Ответить
Клоуняка звик до оплесків та любові, а тут жорстка критика прямо в морду - на! Бутусов ткнув зелоха у власне лайно як кошеня.
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29.11.2021 01:14 Ответить
Вважаю, що так неможна розмовляти з Президентом держави, яка воює. Такими розмовами підриваєте довіру до нього, до влади (так, багато питань, але э вибори) і розколюєте суспільство, а це в данних умовах допомагає ворогу бути сильнішим. Так неможна.
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27.11.2021 07:03 Ответить
Зрелище вызывает ... !!! Жалею о включении трансляции со словесным поносом ... !!! Правда, и кабак для проведения такого мероприятия выбран
соответственно мероприятия. Слуга народа выглядел ниже ...
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27.11.2021 07:24 Ответить
Браво!!! Бутусов наш пацан, панове!
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27.11.2021 08:46 Ответить
Про "думку більшости" я проорал))

Это та самая бильшисть, которой не хватило факта что если воняет и выглядет как говно, то это оно и есть?
Та самая бильшисть которая чтобы понять это, начала жрать его полной ложкой, приговаривая что большинство 73% не может ошибаться
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27.11.2021 09:08 Ответить
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27.11.2021 09:23 Ответить
Бутусов - молодец!
Смог внести свой вклад в свержение барыги Порошенко и продвижении молодого честного Зеленского!
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27.11.2021 09:25 Ответить
Як криворогуль сказав: "Товариш Пєтя...". Не тамбовький, а ростовський вовк тобі товариш, гімно зелене.
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27.11.2021 10:33 Ответить
Он его породил, он его у "убьет".

В нашей власти не столько предохранять себя от ошибок, сколько не упорствовать в заблуждении.
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27.11.2021 10:43 Ответить
Слова Бутусова - то же, что и знаменитый фак от Лероса. Это отношение народа к действиям недолугого ***********.
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28.11.2021 20:43 Ответить
Я б тільки за цей правильний та сміливий вчинок надав Бутусову звання Героя України!
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29.11.2021 01:08 Ответить
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