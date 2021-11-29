Провадження щодо Бутусова відкрите, по суті, за публічні звинувачення перших осіб в держзраді, - представник "Центру розвитку міст" Гриценко

Державне бюро розслідувань має займатися чиновниками, а не медійниками.

Про це нагадав у фейсбуці виконавчий директор громадської організації "Центр розвитку міст" Олексій Гриценко, інформує Цензор.НЕТ.

"2013 рік Юрій Бутусов з проломленою головою стає одним з символів боротьби з режимом Януковича.

2021 рік проти журналіста Юрія порушують справу, по суті, за публічні звинувачення перших осіб в держзраді чи щонайменше у непрофесійності. Причому порушує ДБР, яке має займатися чиновниками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оголошення ДБР про "перевірку фактів" можна вважати тиском на журналіста Бутусова, це має ознаки кримінального порушення, - юрист ІМІ Сафаров

Мені здається, що в цій війні влада в принципі не може перемогти, бо суспільство дуже добре відчуває несправедливість", - вважає він.

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.

В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.

Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. "Мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі - але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу. І відео з Байрактара, і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас", - написав він під відео.

Також читайте: Провадження за постом журналіста Бутусова порушено за фактом, а не проти особи, - ДБР

Бутусов підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. "Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знахожусь у Києві", - зазначив він.

28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".

Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".