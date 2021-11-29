Провадження щодо Бутусова відкрите, по суті, за публічні звинувачення перших осіб в держзраді, - представник "Центру розвитку міст" Гриценко
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Державне бюро розслідувань має займатися чиновниками, а не медійниками.
Про це нагадав у фейсбуці виконавчий директор громадської організації "Центр розвитку міст" Олексій Гриценко, інформує Цензор.НЕТ.
"2013 рік Юрій Бутусов з проломленою головою стає одним з символів боротьби з режимом Януковича.
2021 рік проти журналіста Юрія порушують справу, по суті, за публічні звинувачення перших осіб в держзраді чи щонайменше у непрофесійності. Причому порушує ДБР, яке має займатися чиновниками.
Мені здається, що в цій війні влада в принципі не може перемогти, бо суспільство дуже добре відчуває несправедливість", - вважає він.
Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.
В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.
Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. "Мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі - але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу. І відео з Байрактара, і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас", - написав він під відео.
Бутусов підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. "Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знахожусь у Києві", - зазначив він.
28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".
Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".
Будь ласка, зачекайте...
"Бутусов страшніший Путіна? Держава Україна порушила справу проти журналіста Юрія Бутусова за статтею 437 ККУ "Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни". Ще раз (вдумайтеся!) - планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни! А тепер увага: проти того, хто дійсно планував, готував, розв'язував і дотепер веде агресивну війну - проти Владіміра Путіна - Держава Україна справи НЕ ПОРУШУВАЛА. Висновки зробіть самі",
таку думку висловив ексміністр оборони Анатолій Гриценко у фейсбуці, зазначають Патріоти України.
Надіюсь, що цей ідіот сам прискорить свій кінець!
2 звідки знаєш моє віросповідання?
3 чи не багато уваги приділяєш моїй персон.
4 якщо здається, що знайшов вільні вуха, то пішов в жо.....
@BorisenkoBoris
В ответ
@BabkaTabaka
Мiзки включайте! Бо наступним "бутусовим" можете бути ви!
@sergiy_taran
ДБР вперто не хоче розслідувати корупцію Великого будівництва та постійні заяви про правопорушення «слуг» із парламенту. А от звинуватити у абсурдному злочині журналіста Бутусова, який поставив Зеленському незручне питання воно може менш, ніж за добу.
За логікою ДБР тепер будь-яке відео, де наші воїни стріляють у
ворога, має вивчати ДБР - а чи не розгнівали наші воїни, бува, своїми пострілами Путіна, і чи не запланували вони, раптом, війну з Росією? Більшої дискредитації України не зможуть придумати навіть у Скабєєвої!
Бутусов підтвердив свою участь 1 Грудня ,саме завдяки справі відкритої проти нього !
Бред несет кукла Коломойского.