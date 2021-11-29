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Бутусов Юрій (3123) Гриценко Олексій (34) ДБР (2551)

Провадження щодо Бутусова відкрите, по суті, за публічні звинувачення перших осіб в держзраді, - представник "Центру розвитку міст" Гриценко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Провадження щодо Бутусова відкрите, по суті, за публічні звинувачення перших осіб в держзраді, - представник

Державне бюро розслідувань має займатися чиновниками, а не медійниками.

Про це нагадав у фейсбуці виконавчий директор громадської організації "Центр розвитку міст" Олексій Гриценко, інформує Цензор.НЕТ.

"2013 рік Юрій Бутусов з проломленою головою стає одним з символів боротьби з режимом Януковича.

2021 рік проти журналіста Юрія порушують справу, по суті, за публічні звинувачення перших осіб в держзраді чи щонайменше у непрофесійності. Причому порушує ДБР, яке має займатися чиновниками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оголошення ДБР про "перевірку фактів" можна вважати тиском на журналіста Бутусова, це має ознаки кримінального порушення, - юрист ІМІ Сафаров

Мені здається, що в цій війні влада в принципі не може перемогти, бо суспільство дуже добре відчуває несправедливість", - вважає він.

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.

В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.

Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. "Мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі - але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу. І відео з Байрактара, і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас", - написав він під відео.

Також читайте: Провадження за постом журналіста Бутусова порушено за фактом, а не проти особи, - ДБР

Бутусов підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. "Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знахожусь у Києві", - зазначив він.

28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".

Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+40
"Я мстю и мстя моя жестока" (С) Недонаполеон Бубочка Оманский
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28.11.2021 22:56
+28
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28.11.2021 22:59
+24
это начало бесславного и позорного конца Зеленского. вот так и Янукович начинал, с прессинга прессы, и где теперь тот Янукович...
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28.11.2021 23:09
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"Я мстю и мстя моя жестока" (С) Недонаполеон Бубочка Оманский
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28.11.2021 22:56 Відповісти
Недонаполеон Бубочка Оманский!!!!

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28.11.2021 23:00 Відповісти
01.12.13. Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов госпитализирован: во время стычки на Банковой ему разбили голову https://censor.net/ru/n261769
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28.11.2021 23:29 Відповісти
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28.11.2021 23:43 Відповісти
ДБР нажаль став кишеньковим.
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28.11.2021 22:56 Відповісти
Ще один Гриценко проти відкриття справи.

"Бутусов страшніший Путіна? Держава Україна порушила справу проти журналіста Юрія Бутусова за статтею 437 ККУ "Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни". Ще раз (вдумайтеся!) - планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни! А тепер увага: проти того, хто дійсно планував, готував, розв'язував і дотепер веде агресивну війну - проти Владіміра Путіна - Держава Україна справи НЕ ПОРУШУВАЛА. Висновки зробіть самі",
таку думку висловив ексміністр оборони Анатолій Гриценко у фейсбуці, зазначають Патріоти України.
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28.11.2021 23:20 Відповісти
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28.11.2021 22:59 Відповісти
Кунсткамера солнцеликих.
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28.11.2021 23:00 Відповісти
Недомірок мститься за свої дрібні образи.
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28.11.2021 23:01 Відповісти
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28.11.2021 23:04 Відповісти
Йоолка!
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28.11.2021 23:09 Відповісти
Мстит за своё публичное разоблачение, как марионетки кремля...
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28.11.2021 23:11 Відповісти
это начало бесславного и позорного конца Зеленского. вот так и Янукович начинал, с прессинга прессы, и где теперь тот Янукович...
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28.11.2021 23:09 Відповісти
Теперь, после травли журналиста - патриота зеленский становится диктатором - изгоем, наподобие лукашенки.Если общество активно не поддержит Бутусова, то Украина потеряет помощь и поддержку цивилизованного политикума в Америке и Европе...
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28.11.2021 23:09 Відповісти
Сикло зелене! Давай! Переплюнь Яника! Всіх сади! Пороха вже "посадив", на черзі Бутусов, Ткача, Соколова...
Надіюсь, що цей ідіот сам прискорить свій кінець!
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28.11.2021 23:13 Відповісти
Війна Зелі з журналістами вилізе йому боком.
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28.11.2021 23:14 Відповісти
я вчора вже писав, повторюсь. ми маємо в зеленському в кращому випадку, другого януковича, а в гіршому випадку, другого сталіна. і це вже не смішно. бо він не є патріотом Голобородьком. він більше Іуда, тільки по відношенню не до Хреста а до України
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28.11.2021 23:15 Відповісти
Пане Вінгорський, хоч до Паски ще далеко,але наш Бог Ісус ХРИСТОС,а не хрЕстос...І такі люди дивуються і критикують суржики президента?.?.?.
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29.11.2021 06:46 Відповісти
що треба зробити, щоб зіскочити з теми або відповідати не те про що питають? правильно, треба знайти якусь помилку. я неук голосував за пороха а Ви, не знаю з скількома вищими освітами. вибрали хрен зна кого
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29.11.2021 07:47 Відповісти
Пане вінзорський,неук це не про вас, Юля назвала неуком Гройсмана.Ви звичайнісінький бот,який не знає самих святих імен...
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30.11.2021 07:02 Відповісти
1 а з помилками пишеш свідомо, чи такий самий баран як я?
2 звідки знаєш моє віросповідання?
3 чи не багато уваги приділяєш моїй персон.
4 якщо здається, що знайшов вільні вуха, то пішов в жо.....
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30.11.2021 08:00 Відповісти
Boris Borisenko


@BorisenkoBoris



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@BabkaTabaka

Мiзки включайте! Бо наступним "бутусовим" можете бути ви!
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28.11.2021 23:22 Відповісти
Сергій Таран / Sergiy Taran


@sergiy_taran



ДБР вперто не хоче розслідувати корупцію Великого будівництва та постійні заяви про правопорушення «слуг» із парламенту. А от звинуватити у абсурдному злочині журналіста Бутусова, який поставив Зеленському незручне питання воно може менш, ніж за добу.

За логікою ДБР тепер будь-яке відео, де наші воїни стріляють у
ворога, має вивчати ДБР - а чи не розгнівали наші воїни, бува, своїми пострілами Путіна, і чи не запланували вони, раптом, війну з Росією? Більшої дискредитації України не зможуть придумати навіть у Скабєєвої!






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28.11.2021 23:30 Відповісти
За всем торчат уши кацапского прихвостня д'ерьмака. Клован вне процесса, так как полностью невменяем. Что-то типа короля Рохана из Властелина колец,в которого вселился Саруман.
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28.11.2021 23:38 Відповісти
кто врёт?_____"Обращаем внимание журналистов и лидеров общественного мнения, что уголовное производство возбуждено не против журналиста Юрия Бутусова, а по указанному в его публикации факту"Источник: https://censor.net/ru/n3302085 ________"В 2021 году против журналиста Юрия возбуждают дело" Источник: https://censor.net/ru/n3302100
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28.11.2021 23:54 Відповісти
усі ці заяви говорять по одне - вовина 200 відсоткова система добряче спрацював з Бутусовим, усі ці люди що його підтримали публічно вже готові до 1 грудня !УСПІХІВ Й ДАЙ БОЖЕ БЕЗ ПРОВОКАЦІЙ

Бутусов підтвердив свою участь 1 Грудня ,саме завдяки справі відкритої проти нього !
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29.11.2021 01:00 Відповісти
Вот же послало нам на голову мелкое злобное тупое существо, которое не может быть Президентом Украины. Отдельное "спасибо" 73% недоумков...
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29.11.2021 02:13 Відповісти
На похоронах блазня Бутусову відведена особлива роль.
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29.11.2021 07:39 Відповісти
Ну нарешті ,спецназ ДБР,переслідуючи Бутусова звільнить Горловку від окупантів...
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29.11.2021 08:30 Відповісти
Типова маніпуляція. Це за старим ККУ справи порушували за фактом чи відносно особи. З 2012 будь-яка заява вноситься до ЄРДР незалежно від наявності доказів. Лише повідомлення про підозру свідчить про притягнення особи до відповідальності.
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29.11.2021 10:06 Відповісти
Зелёный говорил, что бутусов работал на Коломойского, но обиделся.
Бред несет кукла Коломойского.
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29.11.2021 13:09 Відповісти
 
 