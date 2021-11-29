Оголошення ДБР про "перевірку фактів" можна вважати тиском на журналіста Бутусова, це має ознаки кримінального порушення, - юрист ІМІ Сафаров
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Медіаюрист "Інституту масової інформації" Алі Сафаров називає дії Державного бюро розслідувань тиском на головного редактора онлайн-видання "Цензор.нет" Юрія Бутусова.
Про це він повідомив у коментарі "Детектору медіа", інформує Цензор.НЕТ.
За словами юриста, такий тиск має ознаки перешкоджання роботі журналіста, що є кримінальним правопорушенням відповідно до частини другої статті 171 Кримінального кодексу України.
"Будь-який державний орган, у тому числі слідчий орган, має діяти в межах закону (частина 2 статті 19 Конституції України), - сказав Алі Сафаров. - Державне бюро розслідувань є органом досудового слідства. Воно може проводити досудове розслідування, однак із суворим дотриманням Кримінального процесуального кодексу. Для ДБР не передбачено "перевіряти законність викладених фото, відео тощо". Усі слідчі дії відповідно до статті 214 Кримінального процесуального кодексу можуть проводитись виключно після реєстрації події в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. І це не "перевірка", а саме слідчі дії: допити, експертизи тощо".
За словами Алі Сафарова, Державне бюро розслідувань не мало права розголошувати прізвище людини, підозрюваної у скоєнні кримінальних правопорушень, "тож не можна в одному дописі поєднувати "перевірку по статтях Кримінального кодексу України" і прізвище конкретного журналіста Бутусова, це заборонено і Конституцією, і Кримінальним кодексом, і Цивільним кодексом, і іншими законами. Наявність або відсутність складу правопорушення має бути доведена за встановленою процедурою".
Юрист наголошує, що статті, згадані в повідомленні Державного бюро розслідувань - стаття 414 Кримінального кодексу України (Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення) та статті 437 ККУ (Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) - взагалі не стосуються цивільних, якщо немає додаткових обставин.
"Саме оголошення на сторінці ДБР про початок "перевірки фактів" можна вважати тиском на журналіста Бутусова. Такий тиск на журналіста має ознаки кримінального порушення відповідно до частини другої статті 171 Кримінального кодексу України", - сказав Алі Сафаров.
Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.
В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.
Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. "Мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі - але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу. І відео з Байрактара, і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас", - написав він під відео. Бутусов підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. "Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знахожусь у Києві", - зазначив він.
Бутусов підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. "Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знахожусь у Києві", - зазначив він.
28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".
Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".
Будь ласка, зачекайте...
Статья 383. Заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления
1. Заведомо ложное сообщение суду, прокурору, следователю, дознавателю или органа досудебного расследования о совершении уголовного преступления -
наказывается исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до двух лет.
2. Те же действия, соединенные с обвинением лица в тяжком или особо тяжком преступлении или с искусственным созданием доказательств обвинения, а также совершенные из корыстных побуждений, -
наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
***ЭТО КСТАТИ КАСАЕМО ЗАЯВИТЕЛЯ...... А КТО У НАС ЗАЯВУ НАКАТАЛ....... РИНАТИК КУЗЬМИН экс сотрудник Генпрокуратуры нардеп и прочая шушера и не знает такой статьи или как по беспределу ???!!
І для цього може використовувати любі засоби для знищення ворога.
Откаты увеличат в три раза. Как ОП меняет схему по «Большой стройке» после меморандума с МВФ
28 ноября, 2021Без рубрикиКомментарии: 0
По Большому строительству намечается большой передел…
Как рассказал нам источник, близкий к рынку дорожного строительства, в последние два месяца компаниям, получившим подряды, вдруг начали блокировать налоговые накладные.
Об этом говорится в статье издания «Страна».
«Их внесли в список высокорисковых, и блокируют налоговые накладные, то есть, не подтверждают налоговый кредит. Эти фирмы в свою очередь, не могут подтвердить его своим субподрядчикам, не могут вести хозяйственную деятельность и даже платить зарплаты. То есть, их работа на сегодняшний день фактически заблокирована«, - говорит наш источник.
Эту информацию не подтвердили в крупной автодорожной компании, но подтвердили в нескольких мелких.
Представители фирм рассказывают, что на все вопросы в личных беседах налоговики ссылаются на неких «списки», которые им спустили из Банковой. В этих списках указаны компании, которые нужно поставить на стоп.
«Цель - переформатировать схему, которая работает по Большому строительству и по региональному строительству за средства из ГФРР. Хотят резко уменьшить количество участников - с порядка 100 до 10-12, а также увеличить и структурировать «заносы».
Причина в том, что действующая схема дала сбой, и наверх начали не доходить средства: ожидали один выхлоп, а получают совсем другой. Кроме того, началась утечка информации по схемам на дорогах - слишком много недовольных подрядчиков, которые сливают данные, в том числе, СМИ», - пояснил нам источник.
По его словам, если сейчас стандартная такса по откатам - 10% от бюджета проекта, то те, кто останется в схеме, должны будут заносить больше - от 10% до 30% в зависимости от суммы освоенных денег.
Расходы на Большое строительство из года в год растут. В этом году, как отчитался недавно консультант программы «Большое строительство» Юрий Голик, на дороги потратят порядка 110 млрд.
В проекте бюджета на следующий год заложено 125 млрд гривен. 10-30% от этой суммы, которые дорожники должны будут передавать наверх - это от 12,5 млрд до почти 40 млрд. То есть, достаточно жирный куш, который предназначен чиновникам разного уровня вплоть до высшего руководства государства.
Разбирались, почему начались зачистки на рынке дорожного строительства.
«Не доносят деньги и болтают лишнее»
Тот факт, что Большое строительство буквально со старта обросло массой схем, давно известен. Сам проект уже окрестили «Великим крадівництвом». Мы писали, что есть некий пул компаний, которые с завидной регулярностью выигрывают тендеры по дорожному строительству и оперируют миллиардными бюджетами.
Наш источник так описывает схему, которая работала до недавнего времени.
«На уровень областей «спускали» 2-4 подрядчиков, которые выигрывали тендеры. Курировал их лично губернатор или его зам, также информация передавалась по линии СБУ и МВД, чтобы к этим фирмам не было никаких вопросов.
После получения денег из бюджета, реализации проекта и подписания актов выполненных работ, компании передавали часть денег в Киев. Обычно речь шла о 10% от общей суммы.
Передавали по разным каналам - был и кэш, и переводы и проводки через конвертационные центры. Затем доверенное лицо получало часть этих средств обратно - на раздачу всем участникам на местах (чиновникам, правоохранителям). Но с недавних пор схема дала сбой.
Киевские получатели начали подозревать, что деньги им не доносят - суммы не совпадали с общими расходами на дороги. То есть, на каком-то этапе возник сбой, кто-то недоплачивал.
Плюс - по рынку пошло недовольство поборами, начали сливать информацию, в том числе, журналистам. Поэтому схему решили кардинально переформатировать», - говорит наш источник.
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По его словам, в последние два месяца компаниям массово блокируют налоговые накладные - вносят их в список высокорисковых и начинаются проверки, но конца-краю им не видно.
В частных беседах налоговики, якобы, ссылаются на некие списки, которые они получили из Банковой, с перечнем фирм, которые нужно притормозить. И советуют тем, кто в эти списки попал, ехать решать в ОП.
Примечательно, что с блокировками налоговых накладных столкнулись далеко не все дорожники. К примеру, в одной из крупных фирм нам заявили, что впервые об этом слышат.
«Все нормально и у нас, и у наших коллег, мы специально промониторили ситуацию. Ни с финансированием, ни с налоговой проблем нет», - говорят дорожники.
Но в нескольких мелких компаниях заявляют, что проблема как раз есть - налоговые накладные блокируют, и фирмы фактически не могут работать, даже платить людям зарплаты.
Есть руководители фирм, которые уже ездили «договариваться».
Некоторым это удалось, а некоторым нет. Идет жесткий отсев на уровне Офиса президента.
«Вероятно, хотят резко уменьшить количество подрядчиков - оставить всего 10-12 крупных, убрав «мелочь» (на сегодня на этом рынке работает порядка 100 фирм)», - говорит наш источник.
Стоит отметить, что львиную долю бюджетного финансирования на дороги как раз и осваивают крупные компании.
К примеру, в десятку входят «Автомагистраль Юг» (профинансирована в этом году более чем на 30 млрд), владельца которой Александра Бойко считают близким к советнику проекта «Большое строительство» Юрию Голику, турецкая «Онур» (более 26 млрд), «Росдорстрой» депутата Одесского горсовета Юрия Шумахера (порядка 13,5 млрд), «ПБС» экс-директора «Буковеля» Александра Шевченко (порядка 10 млрд), региональные «Технострой центр» (6,3 млрд), ШБУ-77 (6 млрд), Хмельницкое ШБУ-56 (более 5,6 млрд), «Альтком» (3,4 млрд), «Будинвест-инжиниринг» (3,3 млрд).
Но не факт, что все они останутся при деле.
«Будут заново договариваться по условиям», - говорит наш источник.
Что касается мелких участников дорожного строительства, то их, якобы, хотят по максимуму оттеснить от тендеров. Они смогут принимать участие в работах разве что в качестве субподрядчиков - если их выберут компании, получающие бюджетное финансирование.
«Таким образом, будет максимально сужен круг тех, кто непосредственно в схеме», - говорит наш источник.
«30% вместо 10%»
Самое интересное - хотят переформатировать не только пул дорожников, но и условия их работы.
«По той информации, что просачивается по итогам переговоров дорожников в ОП, хотят увеличить откаты с 10% до 10-30% - в зависимости от проекта, самой фирмы и т.д.
То есть, сумма для каждого будет разной. Кроме того, по моим данным, хотят изменить каналы передачи денег. Но как именно - точной информации пока нет», - подытожил источник.
Интересно при этом, что дорожники не спешат оспаривать блокирование налоговых накладных в судах, как это делают другие компании.
«Вы поймите, они все были в схеме, если сейчас начнут разборки - над ними угроза проверок и, возможно, уголовных дел», - поясняет наш источник.
Интересно, что в меморандуме с МВФ в пункте, которые прописывает аудит ковидного фонда, о дорожном строительстве также упоминается.
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«Мы завершим аудит средств, потраченных по этой бюджетной программе, преимущественно, государственным дорожным фондом (13.3 млрд гривен), до конца декабря 2021 года (структ
Це любого хто пульнув в сепара тепер так будуть судить?
1. або правоохоронні рабсько-холуйські органи 200 відостко нищать свого 200 відсоткового дурня сцара
2.або дурень сцар сам нищить себе, засталвяючи ТАК працювати ті оргнани
Ну вот она и во всей красе: юридическая безграмотность ДБР очевидна, заказные дела очевидны.
Садист из Донбасса сбежал через границу, а тут заводят дела против журналистов.