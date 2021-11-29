Держава Україна порушила справу проти журналіста Бутусова "за агресивну війну", а проти Путіна - не порушувала, - Гриценко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Державне бюро розслідувань не проти того відкрило провадження за статтею 437 ККУ "Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни".
Таку думку висловив ексміністр оборони Анатолій Гриценко у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Бутусов страшніший Путіна? Держава Україна порушила справу проти журналіста Юрія Бутусова за статтею 437 ККУ "Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни". Ще раз (вдумайтеся!) - планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни! А тепер увага: проти того, хто дійсно планував, готував, розв'язував і дотепер веде агресивну війну - проти Владіміра Путіна - Держава Україна справи НЕ ПОРУШУВАЛА. Висновки зробіть самі", - закликав політик.
Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.
В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.
Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбук відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. "Мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі - але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу. І відео з Байрактара, і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас", - написав він під відео.
28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".
Будь ласка, зачекайте...
@dobrazlapani
·
11 мин
Вразнос
Спокойно приехал в Украину, забрал мать в 2016 году и уехал. Спецы!
Против путина Украина ведет войну, а против Бутусова можно попробовать в рамках закона!!!
Проблемма в чем?