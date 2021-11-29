УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12753 відвідувача онлайн
Новини Політика України Справа Бутусова
28 010 214
Гриценко Анатолій (385) Бутусов Юрій (3123) ДБР (2551)

Держава Україна порушила справу проти журналіста Бутусова "за агресивну війну", а проти Путіна - не порушувала, - Гриценко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Держава Україна порушила справу проти журналіста Бутусова

Державне бюро розслідувань не проти того відкрило провадження за статтею 437 ККУ "Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни".

Таку думку висловив ексміністр оборони Анатолій Гриценко у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Бутусов страшніший Путіна? Держава Україна порушила справу проти журналіста Юрія Бутусова за статтею 437 ККУ "Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни". Ще раз (вдумайтеся!) - планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни! А тепер увага: проти того, хто дійсно планував, готував, розв'язував і дотепер веде агресивну війну - проти Владіміра Путіна - Держава Україна справи НЕ ПОРУШУВАЛА. Висновки зробіть самі", - закликав політик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Провадження за постом журналіста Бутусова порушено за фактом, а не проти особи, - ДБР

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.

В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.

Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбук відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. "Мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі - але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу. І відео з Байрактара, і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас", - написав він під відео.

28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".

Також читайте: Тепер координація дій Офісу президента, силовиків та російського впливу може вважатись доведеною, - Бутусов про відкриття провадження проти нього

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+58
показати весь коментар
28.11.2021 20:42
+55
показати весь коментар
28.11.2021 20:50
+45
ты Ваня-Ваня первый день на Цензоре и уже рассказываешь старожилам про "рашкованские кудри".. сам то в кокошнике за компом сидишь?.. или с Зе татухой на лбу?
показати весь коментар
28.11.2021 20:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Ти ба, як ДБР у неділю піклується. Мабуть добряче підгоріло.
показати весь коментар
28.11.2021 23:07 Відповісти
********


@dobrazlapani

·
11 мин



Вразнос

показати весь коментар
28.11.2021 23:09 Відповісти
показати весь коментар
28.11.2021 23:49 Відповісти
гриценка я б також на дурці перевірив.
показати весь коментар
29.11.2021 00:33 Відповісти
Он ******** комуняка как и все сынки которые сейчас у власти в Украине !
показати весь коментар
29.11.2021 01:12 Відповісти
Комуняка конченный !
показати весь коментар
29.11.2021 01:13 Відповісти
Гриценко, ты же говорил что зе свой чувак ... не сдаст Украины... трепло
показати весь коментар
29.11.2021 01:30 Відповісти
Видно у Зе дела совсем дерьмо... Нужно искать новых хозяев .
показати весь коментар
16.02.2022 17:38 Відповісти
Юрий Бутусов вероломно без объявления войны мавзолейным мудакам на одном из полигонов пальнул в лес...подохло 500 крыс Путлера еще 500 паскуд рюсского Мира тяжело ранил.... цирк Шапито продолжается Панове....
показати весь коментар
29.11.2021 07:31 Відповісти
Анатолію Степановичу! Приберіть із 1-го речення знак питання! Навіть якщо воно риторичне... І поставте 3 знаки оклику: "Бутусов страшніший путіна!!!" Бо наші чумазі хохли не розуміють, що Бутусов говорить Правду, а Зеленський, як і всі його "папєрєднікі" на президентському троні України або бреше, або говорить, що попало. Вони не пам'ятають, що путінському холуєві, Єнакіївському Зекові, Зеленський пропонував "мирні послуги", коли Євромайдан вже заливався кров'ю... Не пам'ятають, що коли Зеленський спинався на трон, то дружелюбно делегував путінові посил "треба просто перестати стріляти..." Для Зеленського та наших хохлів путін взагалі не ворог. Найлютіший ворог для них - це Правда та свідомі Українці, які не бояться її говорити.
показати весь коментар
29.11.2021 08:52 Відповісти
Как там достижения гроссмейстера в обучении осла шахматам? Как успехи Толик?
показати весь коментар
29.11.2021 10:01 Відповісти
У нас сам Вагнер (Вася Уткин) не в розыске?
Спокойно приехал в Украину, забрал мать в 2016 году и уехал. Спецы!
показати весь коментар
29.11.2021 10:36 Відповісти
Скучаете вы по рулю БЫВШЕ!!!!! ВСЕ вам СМЕШОЧКИ!
Против путина Украина ведет войну, а против Бутусова можно попробовать в рамках закона!!!
Проблемма в чем?
показати весь коментар
29.11.2021 11:28 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 