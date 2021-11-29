Держава Україна порушила справу проти журналіста Бутусова "за агресивну війну", а проти Путіна - не порушувала, - Гриценко

Державне бюро розслідувань не проти того відкрило провадження за статтею 437 ККУ "Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни".

Таку думку висловив ексміністр оборони Анатолій Гриценко у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Бутусов страшніший Путіна? Держава Україна порушила справу проти журналіста Юрія Бутусова за статтею 437 ККУ "Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни". Ще раз (вдумайтеся!) - планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни! А тепер увага: проти того, хто дійсно планував, готував, розв'язував і дотепер веде агресивну війну - проти Владіміра Путіна - Держава Україна справи НЕ ПОРУШУВАЛА. Висновки зробіть самі", - закликав політик.

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Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.

В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.

Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбук відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. "Мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі - але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу. І відео з Байрактара, і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас", - написав він під відео.

28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".

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