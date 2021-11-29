Тепер координація дій Офісу президента, силовиків та російського впливу може вважатись доведеною, - Бутусов про відкриття провадження проти нього
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Після того, як ДБР відкрило кримінальне провадження проти головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова через відео, викладене ним у фейсбуку - координація дій Офісу президента, силовиків та російського впливу може вважатись доведеною.
Про це Бутусов заявив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Президент Зеленский помстився мені за свою ганебну пресконференцію. Державне бюро розслідувань тільки що порушило проти мене справу за статтею 437 - планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни. Тобто Майдан, захоплення Криму, вторгнення на Донбас та вісім років війни - це я все почав? На думку президента саме я оприлюднив відео з "Байрактару" і тим самим спричинив смерті наших воїнів (кого саме, звичайно, не сказав). І ось вже знайшли привід - постріл з гармати, який був колись зроблений, назвали його "приводом для ескалації", хоч я і написав, що це було давно. І тепер мене залучають по кримінальній статті за розв'язання агресивної війни!
А нагадаю, все це тому, що я задав питання: Чи не соромно Зеленському тримати коло себе російського агента Демченка? І усі почули від президента, що російський агент Руслан Демченко - корисний керівник комітету по розвідці, попри те, що він очолює усі розвідслужби України всупереч закону про люстрацію та є співавтором "Харківських угод" по здачі Криму. І Демченка, Татарова, Єрмака президент захищає.
А мені у неділю ввечері повідомляють, що я кудись з гармати міг влучити по російським окупантам, і тим самим це я розв’язав війну! Зранку думаю, чого б це "позитивні блогери" як під копірку пишуть пости і звинувачують мене, що ніби це ж я "як пореченков стріляю" - тобто прирівняли російського терориста до мене, громадянина України. А це така медійна підготовка, як бачимо, для кримінальної справи", - зазначив Бутусов.
За його словами, ДБР контролює у Зеленского "один з керівників знищення протестів на Майдані - Олег Татаров, вірний кадр Андрія Портнова та Андрія Єрмака".
"На восьму річницю розгону Майдану 29 листопада 2013-го Татаров та Єрмак зробили блискучий подарунок російській пропаганді - намагаються засудити журналіста, який писав про Майдан та про війну з першого дня. Ось це дійсно буде в усіх російських новинах. Інтереси Зеленского в моїй справі повністю збіглися з інтересами Портнова, Татарова, російської пропаганди та їхньої агентури в Україні. Думаю, що тепер координація дій Офіса президента, силовиків та російського впливу може вважатись доведеною", - написав Бутусов.
Він також запевнив, що не збирається кудись їхати з країни.
"Я залишусь тут, де я вийшов на Майдан вісім років тому. Там не було Зеленського, не було Єрмака, а Татаров та Портнов там були одними з координаторів придушення протестів. Що ж, ті, хто мене замовив, тепер відомі для всієї країни. Тепер російський вплив в Україні кожен громадянин наочно побачить. Все, що я казав про російську агентуру в оточенні Зеленського - чиста правда, і я це можу довести, а тексти та справи, якими Офіс намагається мене закрити - це системна брехня і сплановані дії російської агентури в Офісі президента в інтересах нашого ворога.
Моя справа доведе - російський вплив в оточенні президента Зеленського існує, і провал наших спецоперацій проти Росії - це спланований в ОП злочин, який я як журналіст вимагаю розслідувати належним чином. І саме за це мене хочуть покарати", - резюмував Бутусов.
Нагадаємо, сьогодні, 28 листопада, ДБР розпочало кримінальне провадження проти головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова через відео, викладене ним у фейсбуку.
Раніше, 26 листопада, під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.
В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.
Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбук відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. "Мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі - але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу. І відео з Байрактара, і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас", - написав він під відео.
Бутусов підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. "Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знахожусь у Києві", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
@JohannPavliv
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9 ч
Навала Єрмакових ботів реально дістала. Влада веде цілу інформаційну війну проти Бутусова і Бурби. Замість того, щоб вести цю війну проти росії. Це вам картинка для розуміння, того, хто у них справжній ворог.
Один действительно окружил себя тварями. А другой, зная, что враг у ворот, расшатывает ситуацию изнутри, вкидывая эти странные видосики с пушкой. Видимо это кому то нужно.
Когда Кива стреляет из автомата и против него возбуждается прокуратура, это нормально.
А когда Бутусов стреляет из пушки, и его преследуют за это, это оказывается доказательство предательства. Странная логика.
Они оба стреляют и оба нарушают.
Ты предлагаешь заменить Закон революционными понятиями, как в 19 веке? Так у каждого свои понятия и хотелки. Прямой путь к анархии.
Того трогаем, он не наш, а этот наш. Так предлагаешь жить в Украине?
А те, що закон один, правда: зрадив Украіну - будеш, падло пархате чи акаюче, відповідати, -рано чи пізно
Может ему на жилой дом навели, а он выстрелил... Никаких сомнений, я так понимаю!
А если под ростовом, то можно, что ли?!
Мозг вообще отсох у элитеныша?! Чем он от Пореченкова отличается, что приехал пострелять в укров? А от обычных террористов?!
Бутусов в ВСУ числится?! На него тогда кто то напал и он выполнил команду командира? Нет.
У него нет никаких прав стрелять неизвестно куда в Украине! Ни у кого нет таких прав!
И поэтому он будет под судом! Ибо ненужно ставить себя над Законом, да еще и публично, и к тому же , очень не вовремя, чтобы таких дурачков отвлекать от действительно важных событий в стране, как ее защита!
Вы, ылита, как индейцы, что за бусы и ром, продали Манхэттен, а по сути свою страну.
Порохоботы самые умственно отсталые существа на Земле. Видят преступления одного, не замечая преступлений другого.
2. "Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве";
3. Не заїкайся в екзальтованому прагненні щось довести, а на тверезу голову (сподіваюсь, що ти не типовий лапоть), скажи - яка може бути агресивна війна, якщо ти стріляєш по ворогу на ВЛАСНІЙ території (якщо нгавіть припустити, що Бутусов бив прямою наводкою)? Максимум - самовправство і незаконне носіння гаубиці (пістолети то зєлєнь пархата не дозволяє)
4. Це відколи різна патріоти України - стали агресорами і порушниками закону, терористами, хто вигадав ставити їх у один ряд з матариловими і ГІВІняними скотами? Мало нам мураєва, якого кришує зєлєнопудалова потолоч, що б ще інші тут агітпроп розносили кремлівський? Небесна сотня у труні перевертається...
Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
Каким боком тут журналист Бутусов? Украина дала ему задание выстрелить из запрещенного оружия, как военнослужащему? Суд разберется, надеюсь, что после конфронтации.
2, "Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно..."
При чем тут эта лирика? Бутусов стреляет из запрещенного Минскими договоренностями калибра!
Вот кто он после этого? Друг Украины, враг, или сделал глупость?!
Кто его тянул выкладывать это абсолютно не нужное и даже вредное видео?! - вот вопрос! Все и так знают, что он патриот Украины. И тут такой залет. Что за мазафака, Бутусов?!
3 и 4 вопросы ... риторическая лирика.
Я лично готов и знаю где буду стоять до самого своего конца в январе. А ты лично готов?
Слава Украине! Слава Героям! Україна понад усе!
Уверен Петру Порошенко не стыдно за пр премника!!!!
Поэтому уверен Зеленский достойный приемник Пана Порошенко!!! И все там нормально!
зеленский -- не президент. И тем более -- не прЕЕмник Порошенко.
Был бы преемником -- не твердил бы тысячу раз за три часа о своем "президентстве", а делал бы нужное для страны, раз уж оказался на этом посту.
ЗЫ. Постарайтесь понять: количество используемых Вами восклицательных знаков вместе с грамматическими ошибками выдают в Вас школьника (даже не студента) на подработке и совсем не придают веса и смысла Вашим постам.
Зеленский - президент Украины! И думаю прЕЕмник Петра Алексеевича!
Твердить о своем президестве это нормально- если перед тобой люди которые теряют понимание , что они не дома с женой , а на официальной встрече!!! Когда то я работал в большой конторе, там то же менеджеры считали себя умнее шефа! Ему приходилось их одергивать !!!
То что вы видите во мне школьника - это меня радует!!! За граматику стыдно!!! Но !!!!
А посты я свои не вешаю- мне все равно сколько они вешают для вас, я просто пишу потому что мне это интересно и нравится!!!
Старался по существу!!!! Пока народу нет в магазине могу строчить!!!
Иногда мне тоже хочется вас заблокировать!!!
Зе-пресуха і небезпечний компромат
"...Зверніть увагу, що людина, яка постійно нагадувала про свою президентську посаду, починала ображати та принижувати кожного, хто задавав незручні, неузгоджені з офісом президента, питання.
Ця зе-пресуха є неприхованою демонстрацією ставлення цієї влади до свободи слова та незалежних засобів масової інформації, до політичних опонентів, до військових розвідників, які, ризикуючи власним життям, захищали країну, до лікарів, що жертовно борються з епідемією... Цей захід можна занести до книги Рекордів Гіннеса за кількістю брехні і бруду, який в прямому ефірі вилила на глядачів одна людина. Чого тільки варта заява про «державний переворот», яка стала реальним чинником дестабілізації та приниження України в очах наших міжнародних партнерів."
Если как журналист - это одно (кто его к гаубице подпустил "пострелять"?)
А если как участник учений (т.е. был вызван повесткой и т.д. по процедуре) - это совсем другое.
стрельбузащиту своей страны, нет не в росии в Украине - это пиз...ц.
Получается что все эти дбры являются филиалом рашки в нашей стране.
https://youtu.be/DrqOR90OMwg
Бутусову кстати тщательней нужно быть, в тербригадах нет Д-20, даже Д-30 нет, есть только батарея минометов. А м.дак с ОПСЖ должен понять разницу между Бутусовым и Поречниковым на Бутусове форма ЗСУ а на Поречникове голубая накидка ПРЕССА.