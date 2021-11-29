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Новини Політика України Справа Бутусова
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кримінальна справа (505) Бутусов Юрій (3123) ДБР (2551)

Тепер координація дій Офісу президента, силовиків та російського впливу може вважатись доведеною, - Бутусов про відкриття провадження проти нього

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Тепер координація дій Офісу президента, силовиків та російського впливу може вважатись доведеною, - Бутусов про відкриття провадження проти нього

Після того, як ДБР відкрило кримінальне провадження проти головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова через відео, викладене ним у фейсбуку - координація дій Офісу президента, силовиків та російського впливу може вважатись доведеною.

Про це Бутусов заявив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленский помстився мені за свою ганебну пресконференцію. Державне бюро розслідувань тільки що порушило проти мене справу за статтею 437 - планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни. Тобто Майдан, захоплення Криму, вторгнення на Донбас та вісім років війни - це я все почав? На думку президента саме я оприлюднив відео з "Байрактару" і тим самим спричинив смерті наших воїнів (кого саме, звичайно, не сказав). І ось вже знайшли привід - постріл з гармати, який був колись зроблений, назвали його "приводом для ескалації", хоч я і написав, що це було давно. І тепер мене залучають по кримінальній статті за розв'язання агресивної війни!

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР розпочало кримінальне провадження через відео, викладене головредом Цензор.НЕТ Бутусовим у фейсбуку

А нагадаю, все це тому, що я задав питання: Чи не соромно Зеленському тримати коло себе російського агента Демченка? І усі почули від президента, що російський агент Руслан Демченко - корисний керівник комітету по розвідці, попри те, що він очолює усі розвідслужби України всупереч закону про люстрацію та є співавтором "Харківських угод" по здачі Криму. І Демченка, Татарова, Єрмака президент захищає.

А мені у неділю ввечері повідомляють, що я кудись з гармати міг влучити по російським окупантам, і тим самим це я розв’язав війну! Зранку думаю, чого б це "позитивні блогери" як під копірку пишуть пости і звинувачують мене, що ніби це ж я "як пореченков стріляю" - тобто прирівняли російського терориста до мене, громадянина України. А це така медійна підготовка, як бачимо, для кримінальної справи", - зазначив Бутусов.

За його словами, ДБР контролює у Зеленского "один з керівників знищення протестів на Майдані - Олег Татаров, вірний кадр Андрія Портнова та Андрія Єрмака".

"На восьму річницю розгону Майдану 29 листопада 2013-го Татаров та Єрмак зробили блискучий подарунок російській пропаганді - намагаються засудити журналіста, який писав про Майдан та про війну з першого дня. Ось це дійсно буде в усіх російських новинах. Інтереси Зеленского в моїй справі повністю збіглися з інтересами Портнова, Татарова, російської пропаганди та їхньої агентури в Україні. Думаю, що тепер координація дій Офіса президента, силовиків та російського впливу може вважатись доведеною", - написав Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бутусов - Зеленському: "Керівництво країною під час війни - це не "Квартал". ВIДЕО

Він також запевнив, що не збирається кудись їхати з країни.

"Я залишусь тут, де я вийшов на Майдан вісім років тому. Там не було Зеленського, не було Єрмака, а Татаров та Портнов там були одними з координаторів придушення протестів. Що ж, ті, хто мене замовив, тепер відомі для всієї країни. Тепер російський вплив в Україні кожен громадянин наочно побачить. Все, що я казав про російську агентуру в оточенні Зеленського - чиста правда, і я це можу довести, а тексти та справи, якими Офіс намагається мене закрити - це системна брехня і сплановані дії російської агентури в Офісі президента в інтересах нашого ворога.

Моя справа доведе - російський вплив в оточенні президента Зеленського існує, і провал наших спецоперацій проти Росії - це спланований в ОП злочин, який я як журналіст вимагаю розслідувати належним чином. І саме за це мене хочуть покарати", - резюмував Бутусов.

Нагадаємо, сьогодні, 28 листопада, ДБР розпочало кримінальне провадження проти головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова через відео, викладене ним у фейсбуку.

Також читайте: "Президент визнав фактично свою брехню проти мене", - Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп

Раніше, 26 листопада, під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.

В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.

Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбук відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. "Мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі - але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу. І відео з Байрактара, і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас", - написав він під відео.

Бутусов підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. "Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знахожусь у Києві", - зазначив він.
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Топ коментарі
+60
Бутусов зірвав маску з Зеленського
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28.11.2021 18:17
+54
І на шо тепер нам чекати?
Що 1 грудня з трибуни ВР преЗЄдент виступить із закликом "путін, пАмАгІ!"?
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28.11.2021 18:15
+50
Яка ганьба...Невже вони не розуміють, що це ганьба ???
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28.11.2021 18:17
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J. Pavliv


@JohannPavliv

·
9 ч



Навала Єрмакових ботів реально дістала. Влада веде цілу інформаційну війну проти Бутусова і Бурби. Замість того, щоб вести цю війну проти росії. Це вам картинка для розуміння, того, хто у них справжній ворог.
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28.11.2021 23:12 Відповісти
Кто еще не отпилил руку- которой голосовал за ЗЕлю ,предлагаю это сделать немедленно!...
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28.11.2021 23:13 Відповісти
А може б краще запропонувати вийти до ВР 1 грудня 2021 року?
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29.11.2021 00:32 Відповісти
Жах це просто жах... Київським лосям вітання
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29.11.2021 00:02 Відповісти
Сложно сказать кто из них работает на Путлера.
Один действительно окружил себя тварями. А другой, зная, что враг у ворот, расшатывает ситуацию изнутри, вкидывая эти странные видосики с пушкой. Видимо это кому то нужно.
Когда Кива стреляет из автомата и против него возбуждается прокуратура, это нормально.
А когда Бутусов стреляет из пушки, и его преследуют за это, это оказывается доказательство предательства. Странная логика.
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29.11.2021 00:59 Відповісти
Странная логика у тебя. Профффффесор Кива стреляет в мишени с фото героями освобождения Украины . А Бутусов словесно сопровождает выстрел по украинским врагам.
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29.11.2021 01:23 Відповісти
И что не сходится? Закон есть закон и он должен быть для всех!
Они оба стреляют и оба нарушают.
Ты предлагаешь заменить Закон революционными понятиями, как в 19 веке? Так у каждого свои понятия и хотелки. Прямой путь к анархии.
Того трогаем, он не наш, а этот наш. Так предлагаешь жить в Украине?
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29.11.2021 10:48 Відповісти
Не брешіть лукаво, стріляти по ворогам не охоплюється тією статтею, яку кваліфікують Бутусову Він же не під ростовим пуляв
А те, що закон один, правда: зрадив Украіну - будеш, падло пархате чи акаюче, відповідати, -рано чи пізно
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29.11.2021 14:12 Відповісти
А где он пуляв? В своей стране! В Украине! Куда? Он сам наводил, он вообще разбирается в этом?
Может ему на жилой дом навели, а он выстрелил... Никаких сомнений, я так понимаю!
А если под ростовом, то можно, что ли?!
Мозг вообще отсох у элитеныша?! Чем он от Пореченкова отличается, что приехал пострелять в укров? А от обычных террористов?!
Бутусов в ВСУ числится?! На него тогда кто то напал и он выполнил команду командира? Нет.
У него нет никаких прав стрелять неизвестно куда в Украине! Ни у кого нет таких прав!
И поэтому он будет под судом! Ибо ненужно ставить себя над Законом, да еще и публично, и к тому же , очень не вовремя, чтобы таких дурачков отвлекать от действительно важных событий в стране, как ее защита!
Вы, ылита, как индейцы, что за бусы и ром, продали Манхэттен, а по сути свою страну.
Порохоботы самые умственно отсталые существа на Земле. Видят преступления одного, не замечая преступлений другого.
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29.11.2021 14:38 Відповісти
1. Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
2. "Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве";
3. Не заїкайся в екзальтованому прагненні щось довести, а на тверезу голову (сподіваюсь, що ти не типовий лапоть), скажи - яка може бути агресивна війна, якщо ти стріляєш по ворогу на ВЛАСНІЙ території (якщо нгавіть припустити, що Бутусов бив прямою наводкою)? Максимум - самовправство і незаконне носіння гаубиці (пістолети то зєлєнь пархата не дозволяє)
4. Це відколи різна патріоти України - стали агресорами і порушниками закону, терористами, хто вигадав ставити їх у один ряд з матариловими і ГІВІняними скотами? Мало нам мураєва, якого кришує зєлєнопудалова потолоч, що б ще інші тут агітпроп розносили кремлівський? Небесна сотня у труні перевертається...
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29.11.2021 15:13 Відповісти
1. Полный текст Конституции: Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
Каким боком тут журналист Бутусов? Украина дала ему задание выстрелить из запрещенного оружия, как военнослужащему? Суд разберется, надеюсь, что после конфронтации.
2, "Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно..."
При чем тут эта лирика? Бутусов стреляет из запрещенного Минскими договоренностями калибра!
Вот кто он после этого? Друг Украины, враг, или сделал глупость?!
Кто его тянул выкладывать это абсолютно не нужное и даже вредное видео?! - вот вопрос! Все и так знают, что он патриот Украины. И тут такой залет. Что за мазафака, Бутусов?!
3 и 4 вопросы ... риторическая лирика.
Я лично готов и знаю где буду стоять до самого своего конца в январе. А ты лично готов?
Слава Украине! Слава Героям! Україна понад усе!
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29.11.2021 15:48 Відповісти
Юрій, Україна з тобою, дави зелену гниду.
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29.11.2021 01:00 Відповісти
Беги Сопля рояльная ,беги !
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29.11.2021 01:02 Відповісти
зелену шваль в Ростов а краще на нари
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29.11.2021 01:03 Відповісти
Це Ze End!
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29.11.2021 01:26 Відповісти
"Розв'язання агресивної війни проти розсосисії" - так і сформульовано? Серйозно? Мляяяяя...
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29.11.2021 03:49 Відповісти
Правда за тобой Юрий. А с мразью и измениками пора разбираться
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29.11.2021 07:36 Відповісти
Спочатку ДБР вiдкрила кримiнальне впровадження, потiм дописав пост, що це стрiляно давно. Потiм буде закрито впровадження. Ось i весь теракт.
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29.11.2021 08:56 Відповісти
Пресс-конференция явила Украине истинное лицо Зеленского: в официальных встречах и выступлениях по бумажке Зеленский играет роль президента, а вот когда нет заготовок, пошла отсебятина (в отношении Бутусова, Ткача, Шустера), как говорится "Остапа понесло". И я поняла, что истинный Зеленский не тот, который выступает с трибуны ООН, например, а этот закомплексованый человек. Его пресс-конференция - хороший материал даже не для психолога, а для психотерапевта.
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29.11.2021 08:58 Відповісти
так давно уже заметно, он в одном предложении может три раза менять направление/суть и ни разу не довести до конца логическую цепочку.С бутусовым это был вообще феерверк идиотизма.
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29.11.2021 09:04 Відповісти
+100500.
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29.11.2021 09:19 Відповісти
А я уверен , что все теперь увидели какой неадекватный психически пан Бутусов! Это в лучшем варианте!!!! И какой молодой, грамотный и выдержанный президент Украины!!!
Уверен Петру Порошенко не стыдно за пр премника!!!!
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29.11.2021 09:11 Відповісти
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29.11.2021 09:16 Відповісти
Спасибо, дорогой! Насмешил так насмешил! Как раз в понедельник с утра такое прочитать -- масса удовольствия!

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29.11.2021 09:17 Відповісти
Спасибо!!! Я старался!!!! Даже песня такая есть - мы нашу Украину Развеселемо!!!Хорошего дня!!!
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29.11.2021 09:22 Відповісти
Спасибо! И взаимно!
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29.11.2021 09:26 Відповісти
Ну во первых как и с кем он бухал он пояснил при всех!!! Я тоже иногда бухаю!!!! Лучше пусть иногда бухает , чем не бухает!!! Петр Порошенко делал и делает большую работу в интересах Украины!!!! И он не сидит в тюрьме - о чем мечтает Путин !!! Он работает !!!
Поэтому уверен Зеленский достойный приемник Пана Порошенко!!! И все там нормально!
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29.11.2021 10:01 Відповісти
Ничего тут нормального нет.
зеленский -- не президент. И тем более -- не прЕЕмник Порошенко.
Был бы преемником -- не твердил бы тысячу раз за три часа о своем "президентстве", а делал бы нужное для страны, раз уж оказался на этом посту.

ЗЫ. Постарайтесь понять: количество используемых Вами восклицательных знаков вместе с грамматическими ошибками выдают в Вас школьника (даже не студента) на подработке и совсем не придают веса и смысла Вашим постам.
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29.11.2021 10:50 Відповісти
Тут все нормально!
Зеленский - президент Украины! И думаю прЕЕмник Петра Алексеевича!
Твердить о своем президестве это нормально- если перед тобой люди которые теряют понимание , что они не дома с женой , а на официальной встрече!!! Когда то я работал в большой конторе, там то же менеджеры считали себя умнее шефа! Ему приходилось их одергивать !!!
То что вы видите во мне школьника - это меня радует!!! За граматику стыдно!!! Но !!!!
А посты я свои не вешаю- мне все равно сколько они вешают для вас, я просто пишу потому что мне это интересно и нравится!!!
Старался по существу!!!! Пока народу нет в магазине могу строчить!!!
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29.11.2021 11:09 Відповісти
Якось невдобно вийшло

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29.11.2021 09:14 Відповісти
И еще хочу сказать модераторам - я стараюсь быть вежливым ! Хорошего вам дня ребята, вкусного чая и печенюшек!!!! Уверен у нас одна с Вами цель!!!!! Спасибо, что вы есть- но и я есть!!!! Удачи!!!
Иногда мне тоже хочется вас заблокировать!!!
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29.11.2021 09:21 Відповісти
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29.11.2021 10:36 Відповісти
В это время где-то в Ростове Янукович пускает скупую слезу гордости...
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29.11.2021 09:24 Відповісти
Прекрасный, кмк, текст от Александра Турчинова:

Зе-пресуха і небезпечний компромат

"...Зверніть увагу, що людина, яка постійно нагадувала про свою президентську посаду, починала ображати та принижувати кожного, хто задавав незручні, неузгоджені з офісом президента, питання.

Ця зе-пресуха є неприхованою демонстрацією ставлення цієї влади до свободи слова та незалежних засобів масової інформації, до політичних опонентів, до військових розвідників, які, ризикуючи власним життям, захищали країну, до лікарів, що жертовно борються з епідемією... Цей захід можна занести до книги Рекордів Гіннеса за кількістю брехні і бруду, який в прямому ефірі вилила на глядачів одна людина. Чого тільки варта заява про «державний переворот», яка стала реальним чинником дестабілізації та приниження України в очах наших міжнародних партнерів."
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29.11.2021 09:47 Відповісти
Я правильно понимаю, что если я, к прмеру, обнародую видео, где из автомата буду палить в сторону жилого дома, а потом напишую что это было давно, то любые проверки по данному факту будут преследованием? ИМХО, если видос сделан с учений, стрельба была законной, то Бутусову абсолютно нечего бояться. Если же ему давали стрелять незаконно, то надо привлечь к ответственности тех, кто это делал.
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29.11.2021 09:54 Відповісти
Юрію потрібна консультація фахівців...
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29.11.2021 09:56 Відповісти
на лицо .. гигиги
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29.11.2021 10:35 Відповісти
А если он в то время действительно был на учениях, которые включали в себя стрельбы?
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29.11.2021 11:15 Відповісти
так а в каком качестве Бутусов присутствовал на тех учениях? Бутусов просто написал, что "Відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України" - и все. Т.е. не пояснял, в качестве кого он там присутствовал.

Если как журналист - это одно (кто его к гаубице подпустил "пострелять"?)
А если как участник учений (т.е. был вызван повесткой и т.д. по процедуре) - это совсем другое.
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29.11.2021 12:11 Відповісти
А если гаубица из шахты , из нее могут стрелять по украинцам орколица без справки из дурдома?
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29.11.2021 12:18 Відповісти
Бутусов смілива людина і він переможе в цьому протистоянні, а суспільство допоможе звалити нечисть московіі. Віримо тобі друже
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29.11.2021 10:29 Відповісти
Против Бутусова хотят открыть дело за стрельбу защиту своей страны, нет не в росии в Украине - это пиз...ц.
Получается что все эти дбры являются филиалом рашки в нашей стране.
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29.11.2021 11:05 Відповісти
Це була погана ідея стріляти з пушки "журналісту"-пропагандисту, а ще гірша викладати таке на публіку не будучи у військах на службі. Як би Люсю не хейтили, а він точно сказав, що це дубль як у Поречнікова. Ефект буде тимчасовий, а згадувати будуть довго.
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29.11.2021 11:10 Відповісти
Да , реально какой-то говнище, творится в Украине , Зеленский звиздец ,к тебе подкатывается незаметно , я не знаю кто ему советует , или он сам . Но отвечать потом ему , вот тогда посмеёмся
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29.11.2021 11:27 Відповісти
Andriy Vasilchenko , Перепрошую , подана iдея захищати Украину , чи що ? По вашему пропагандой должен заниматься, только ****** , а Бутусову нельзя , ?
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29.11.2021 11:32 Відповісти
Погана
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29.11.2021 11:33 Відповісти
Кстати, а где сметаны уже пора, или ще почекаете
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29.11.2021 11:51 Відповісти
А,цензор.нет это тот сайт который блокирует неугодные комментарии.Вот вам и свобода слова
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29.11.2021 12:01 Відповісти
это называется управлять спамом- местные не хотят тут твоей вони.
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29.11.2021 13:16 Відповісти
Ну що,зе-дебіли,задоволені,що проголосували папріколу?
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29.11.2021 14:09 Відповісти
Скоро ми почуємо знаметите 🤣 а-с-т-а-н-а-в-і-т-є-с-ь
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29.11.2021 15:23 Відповісти
Стрелков расстроится, он же гордился что войну начал. А теперь оказывается что Бутусов начал, пичалька...
Бутусову кстати тщательней нужно быть, в тербригадах нет Д-20, даже Д-30 нет, есть только батарея минометов. А м.дак с ОПСЖ должен понять разницу между Бутусовым и Поречниковым на Бутусове форма ЗСУ а на Поречникове голубая накидка ПРЕССА.
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29.11.2021 15:38 Відповісти
Стреляет расчет.Там у каждого своя роль.Тут решили сделать приятно проходящему мимо военкору - дернуть за веревочку,как большой.И что в этом страшного? Проступок на лёгкую выволочку офицеру.И все.Или потратить миллион гривен на зарплаты следакам ДБР,чтоб пукнуть в лужу.
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29.11.2021 15:42 Відповісти
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