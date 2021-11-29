Тільки ворог міг почати провадження щодо медійника за мотиваційне відео "по окупантах вогонь", - журналіст Ніколов про дії ДБР проти Бутусова
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Державне бюро розслідувань помилилося, розпочавши провадження за зазначеним у публікації Юрія Бутусова фактом.
Таку думку висловив журналіст Юрій Ніколов у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Не можу позбутися відчуття, що імідж Зеленського валять росіянські кроти у його власному оточенні. Тільки ворог міг додуматися відкрити кримінальну справу проти медійника за мотиваційний відос "по окупантах вогонь". Завжди, у будь-якій бійці потрібні жести, які піднімають бойовий дух своїх бійців. На танках малювали "на берлін" саме з цією метою, для демонстрації бойового духу. І ось ермаково-татаро-портновська потолоч у ДБР вирішує, що саме такий мотиваційний відос Юрія Бутусова шкодить безпеці України та дозволяє агресорам тиснути на нас. І вліпили справу за розв'язування та ведення агресивної війни. Реально не розумію, як Зеленський не бачить, що творять його ж люди", - зауважив медійник.
Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.
В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.
Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. "Мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі - але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу. І відео з Байрактара, і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас", - написав він під відео.
Бутусов підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. "Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знахожусь у Києві", - зазначив він.
28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".
Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".
Будь ласка, зачекайте...
Вони НЕ закриті і НЕ просуваються. Чому?
Дурошлеп звик до їх копняків,його, після їх чергових копняків, заспокоюють: " Ведемо! Загратуємо.!".
А тут новий з іншого боку.
Вони і на стовпи освітлення справи відкриють за забаганками криворагульного потерпілера.
Реально не розумію, як ти не бачиш, що саме Зеленський особисто і персонально руйнує інституції країни!
Оголошення ДБР про "перевірку фактів" - це є тиск на журналіста Бутусова, це є кримінальне порушення з боку ДБР. Дії Зеленського, за вказівкою якого ДБР "перевіряє факти" - є державна зрада.
Но вместо этого был поднят градус накала. Зачем?
Теперь вот дело с Бутусовым - градус поднимается ещё выше. Зачем?
Янык в своё время поднял градус до майдана, потом потери управляемости и как следствие - вторжение.
Как бы то ни было - нельзя вестись на повышение градуса.
А Бутусов сам наработал себе карму. В 2017-2019 годах в статьях на Цензоре не была пропущена ни одна искусственная "зрадонька", типа Мальдив.
Теперь Бутусов получил результат своих действий. Злая тетка карма.
А повторять кремлевскую пропаганду просто потому, что ты такой независимый...
По поводу Мальдив: не пробовал поработать 5 лет без отпуска? Предьявляешь к другим требования, которые сам не выполняешь?