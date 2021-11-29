Тільки ворог міг почати провадження щодо медійника за мотиваційне відео "по окупантах вогонь", - журналіст Ніколов про дії ДБР проти Бутусова

Державне бюро розслідувань помилилося, розпочавши провадження за зазначеним у публікації Юрія Бутусова фактом.

Таку думку висловив журналіст Юрій Ніколов у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Не можу позбутися відчуття, що імідж Зеленського валять росіянські кроти у його власному оточенні. Тільки ворог міг додуматися відкрити кримінальну справу проти медійника за мотиваційний відос "по окупантах вогонь". Завжди, у будь-якій бійці потрібні жести, які піднімають бойовий дух своїх бійців. На танках малювали "на берлін" саме з цією метою, для демонстрації бойового духу. І ось ермаково-татаро-портновська потолоч у ДБР вирішує, що саме такий мотиваційний відос Юрія Бутусова шкодить безпеці України та дозволяє агресорам тиснути на нас. І вліпили справу за розв'язування та ведення агресивної війни. Реально не розумію, як Зеленський не бачить, що творять його ж люди", - зауважив медійник.

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.

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В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.

Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. "Мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі - але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу. І відео з Байрактара, і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас", - написав він під відео.

Бутусов підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. "Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знахожусь у Києві", - зазначив він.

28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".

Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".

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