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Міноборони розпочало перевірку через опублікований Бутусовим ролик, де він здійснює постріл з гармати-гаубиці

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міноборони розпочало перевірку через опублікований Бутусовим ролик, де він здійснює постріл з гармати-гаубиці

Міністерство оборони України засуджує публікацію матеріалів, які можуть загрожувати життю українських військовослужбовців та інформаційній безпеці країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на пресслужбу Міноборони.

"27 листопада Юрій Бутусов виклав на особистій сторінці у фейсбуці відео, на якому він здійснює постріл з 152-мм гармати-гаубиці Д-20. Дата та місце зйомки не були вказані. На тлі того, що наші західні партнери постійно заявляють про високу ймовірність ескалації в Україні і дані наших розвідок про присутність російських військ вздовж українського кордону збігаються, Російська Федерація шукає найменший привід для провокацій та реалізації своїх намірів. Текст опису зазначеного відео поданий автором у манері, яка дозволяє використати цю публікацію саме як привід для ускладнення ситуації в районах проведення ООС та для звинувачень України в порушенні домовленостей щодо відведення зброї, у відсутності контролю за зброєю у військах", - йдеться у повідомленні.

У відомстві переконані, що "ворог вже почав використовувати це відео у своїх пропагандистських інтересах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Провадження за постом журналіста Бутусова порушено за фактом, а не проти особи, - ДБР

"Це підвищує небезпеку провокативних дій з боку російсько-окупаційних військ та підконтрольних їм формувань, посилення обстрілів позицій Об’єднаних сил, оскільки російська сторона регулярно використовує тактику звинувачень на випередження для прикриття власних злочинів. Публікація подібних відео у такому контексті і, зокрема зазначеного, є черговим прикладом того, як свідомо чи несвідомо можна виступити на боці ворогів України в інформаційному протистоянні", - переконані у МОУ.

Там підкреслили, що Збройні сили України неухильно дотримуються Мінських угод і не застосовують засоби ураження калібром понад 100 мм, відкриваючи вогонь виключно у відповідь у випадках, коли дії російських найманців створюють загрозу життю та здоров'ю українських воїнів та мирних громадян. Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем і продовжують виконувати певні завдання щодо відображення та стримування збройної агресії Російської Федерації.

"Для встановлення об’єктивних обставин, зафіксованих на оприлюдненому відео, за дорученням головнокомандувача ЗСУ розпочато перевірку фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю", - повідомили у відомстві та закликали українців уникати вчинків, "які можуть зашкодити Збройними силам України, спричинити інтенсифікацію обстрілів ворогом, збільшити втрати з нашого боку, або ускладнити співпрацю у сфері оборони з міжнародними партнерами".

Також читайте: Тепер координація дій Офісу президента, силовиків та російського впливу може вважатись доведеною, - Бутусов про відкриття провадження проти нього

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.

В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.

Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. "Мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі - але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу. І відео з Байрактара, і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас", - написав він під відео.

Бутусов підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. "Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знахожусь у Києві", - зазначив він.

28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Провадження ДБР проти Бутусова - прямий наслідок пресмарафону Зеленського, чия влада все більше нагадує режим Януковича, - Портников. ВIДЕО

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+39
Водолазов не забудьте привлечь!
И всех владельцев оружия, калибра 152 мм проверьте.
Вообще, есть мнение, что это Бутусов стреляет по Шоферу Шефира...
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28.11.2021 21:22
+29
За логікою Зебанди ДБР тепер будь - яке відео, де наші воїни стріляють у ворога, має вивчати ДБР - а чи не розгнівали наші воїни, бува, своїми пострілами *****, і чи не запланували вони, раптом, війну з підаросією? Більшої дискредитації України не зможуть придумати навіть у Скабєєвої!
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28.11.2021 21:26
+27
Звичайно, більш же нічого перевіряти. Наприклад, перевірили б, чи заригав Єрмак вертоліт після того, що випив і вижер у Карпатах.
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28.11.2021 21:20
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Znaju mnogo variantov gde zurnalisti sniati na ucenijax s oruzyje streliajet, oni dolzni pokazat liudiam kak zyvut soldati.Zdelali s muxi slona
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28.11.2021 22:47 Відповісти
Україна нікого не загарбує! Україна воює на своїй землі та за всіма міжнародними законами має право домагатися звільнення своїх міжнародно визнаних територій, звільнення в будь-який спосіб та будь-якими засобами (хоч з допомогою Д-20, хоч -2С7).
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28.11.2021 22:58 Відповісти
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28.11.2021 23:25 Відповісти
Вообще зедоблеобизм, ничего иного от зеленой плесени и не ожидалось
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28.11.2021 23:38 Відповісти
Бляха, я теж хочу з гаубиці стрельнути. Юріку можна, а іншим - ні?
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28.11.2021 23:49 Відповісти
Сходи в туалет, потренуйся.
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29.11.2021 09:00 Відповісти
Не седи у своей маньки под юбкой, мотнись на передок, лет 5 вози помощь, помогай деньгами, и тебе дадут.
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29.11.2021 11:45 Відповісти
Вообще возили все, кто не взял АК в руки. И деньги кидали, кто то больше, кто то меньше. А ты?
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29.11.2021 13:43 Відповісти
Просто пользуюсь властью убирают неугодных. Зеленский ой вряд ли ты будешь ещё раз президентом. Почти всех кого я знаю голосовали за Зеленского, сейчас при слове Зеленский мат перемат.
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29.11.2021 00:27 Відповісти
Тобто про війну - не згадуйте, про загиблих воїнів - не згадуйте, про злиту спецоперацію - не згадуйте, про РФ - країну-агресора - не згадуйте, про допомогу країн-партнерів - не згадуйте. Бо російсько-окупаційні війська сприймуть це як провокацію, а Путін образиться і заплаче.
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29.11.2021 01:42 Відповісти
Бутусов напал на РАБссию... КГБшного окурка...по Кличке "МОЛЬ"...теперь и Голобородька стал МОЛью... два окурка что 2 кума..
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29.11.2021 07:14 Відповісти
Так такий ролик можна і відзняти в музеї другої світової війни, там стоять пушки 152 калібру, роби фотошоп і виставляй в інтернет.
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29.11.2021 07:45 Відповісти
Больше заняться нечем ни Мин.Обороны, ни ДБР?
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29.11.2021 08:46 Відповісти
Невже державі немає чим більше занятися як жрналістом Бутусовим? Ворог вчиняє всілякі маневри навколо нашого кордону і готовий до вторгнення, а тут граються в пісочниці. Дивно.
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29.11.2021 08:58 Відповісти
зеля берёт Бутусова на пушку ! жалкие и смешные зелёные уроды
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29.11.2021 09:31 Відповісти
".... Це підвищує небезпеку провокат прямоивних дій ...",- давно такого не чутно,, та ще й від кого? Від військових, хоча, ХТО ТАМ ЗАРАЗ КЕРУЄ МО?
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29.11.2021 10:00 Відповісти
Да пошла она на такая "зеница", как зеля... он и так неадекват... потому на него и надо наезжать... это резидент х**ла а не президент...
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29.11.2021 10:01 Відповісти
Провокація вдалася. Відволікли увагу від провалу вагнергейту та прессконференції. Але ціна таких прийомів занадто висока. Щоб було про що розповідати кацапським пропагандистам.
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29.11.2021 10:26 Відповісти
Эта фотка "угрожает" психиатрическим диагнозом и склонностью к жополизанию тем, кто её расследует.
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29.11.2021 10:35 Відповісти
Пореченков ? Учи анатомию. Чтоб больше не сравнивать хер с пальцем. И не надо 3.14еть, что Пореченков стрелял "тоже неизвестно куда". Он стрелял по киборгам ДАПа и ты не можешь этого не знать.
Той радости, которую ежедневно доставляет рашке податель иска на Бутусова - любитель х**ловых глаз - все равно ничем не перебить.... эти "раости" рано или поздно посадят его пожизненно, потому что он преступники и предатель.
Эта история из психиатрического анекдота , когда какую картинку доктор больному ни показывал - то видел голую женщину... В выходной вечер...когда семьи сидят за столом...генералы листали частную ФБ страничку в поисках к чему бы прикопаться выполняя истерику маленького мальчика на большом посту... Когда генералы отдают мальчику честь , как проститутки - это блуд. Пусть и политический.
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29.11.2021 11:21 Відповісти
"Москва, 28 ноября. Выстрел украинского журналиста Юрия Бутусова из гаубицы ВСУ в сторону защитников Донбасса является военным преступлением. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров."
https://riafan.ru/1562666-dzhabarov-vystrel-ukrainskogo-zhurnalista-iz-*******-vsu-v-donbasse-yavlyaetsya-prestupleniem

Есть еще вопросы, кто виноват в гибели "мирных" даунбасцев?
На Украину сейчас в суд в Гаагу подадут, где будут объявлять Украину военным преступником уже официально, то есть украинские и российские олигархи на этот счет уже перетерли.
Равно как перетерли и то, как будут делить Украину.
Ахметов прав: режим Зеленского пора гнать.
Ахметову терять нечего: при дележке Украины ассеты Ахметова отожмут по любому, российские олигархи уже наметили, кто из них что забирает из имущества Ахметова.
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29.11.2021 11:24 Відповісти
Бог мій якою луйньою займаються піплі зеленого мудака.
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29.11.2021 12:12 Відповісти
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