Міноборони розпочало перевірку через опублікований Бутусовим ролик, де він здійснює постріл з гармати-гаубиці

Міністерство оборони України засуджує публікацію матеріалів, які можуть загрожувати життю українських військовослужбовців та інформаційній безпеці країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на пресслужбу Міноборони.

"27 листопада Юрій Бутусов виклав на особистій сторінці у фейсбуці відео, на якому він здійснює постріл з 152-мм гармати-гаубиці Д-20. Дата та місце зйомки не були вказані. На тлі того, що наші західні партнери постійно заявляють про високу ймовірність ескалації в Україні і дані наших розвідок про присутність російських військ вздовж українського кордону збігаються, Російська Федерація шукає найменший привід для провокацій та реалізації своїх намірів. Текст опису зазначеного відео поданий автором у манері, яка дозволяє використати цю публікацію саме як привід для ускладнення ситуації в районах проведення ООС та для звинувачень України в порушенні домовленостей щодо відведення зброї, у відсутності контролю за зброєю у військах", - йдеться у повідомленні.

У відомстві переконані, що "ворог вже почав використовувати це відео у своїх пропагандистських інтересах".

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"Це підвищує небезпеку провокативних дій з боку російсько-окупаційних військ та підконтрольних їм формувань, посилення обстрілів позицій Об’єднаних сил, оскільки російська сторона регулярно використовує тактику звинувачень на випередження для прикриття власних злочинів. Публікація подібних відео у такому контексті і, зокрема зазначеного, є черговим прикладом того, як свідомо чи несвідомо можна виступити на боці ворогів України в інформаційному протистоянні", - переконані у МОУ.

Там підкреслили, що Збройні сили України неухильно дотримуються Мінських угод і не застосовують засоби ураження калібром понад 100 мм, відкриваючи вогонь виключно у відповідь у випадках, коли дії російських найманців створюють загрозу життю та здоров'ю українських воїнів та мирних громадян. Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем і продовжують виконувати певні завдання щодо відображення та стримування збройної агресії Російської Федерації.

"Для встановлення об’єктивних обставин, зафіксованих на оприлюдненому відео, за дорученням головнокомандувача ЗСУ розпочато перевірку фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю", - повідомили у відомстві та закликали українців уникати вчинків, "які можуть зашкодити Збройними силам України, спричинити інтенсифікацію обстрілів ворогом, збільшити втрати з нашого боку, або ускладнити співпрацю у сфері оборони з міжнародними партнерами".

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Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.

В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.

Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. "Мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі - але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу. І відео з Байрактара, і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас", - написав він під відео.

Бутусов підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. "Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знахожусь у Києві", - зазначив він.

28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".

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