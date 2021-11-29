"Порушення ДБР справи проти Бутусова - ідіотизм і публічний акт вибіркового правосуддя. Сором і ганьба!", - Аваков
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Колишній очільник МВС України Арсен Аваков вважає порушення ДБР кримінального провадження проти головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "ідіотизмом і публічним актом вибіркового правосуддя проти інакодумця, який критикує владу".
Про це він заявив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Порушення ДБР справи щодо Юрія Бутусова - це ідіотизм і ще один публічний акт вибіркового правосуддя проти інакодумця, який критикує владу. Недільні квапи-підлабузники демонструють мстивість скривдженої влади. І не має значення від самого президента йде команда чи його посіпак. Сором і ганьба!", - написав Аваков.
Нагадаємо, сьогодні, 28 листопада, ДБР розпочало кримінальне провадження проти головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова через відео, викладене ним у фейсбуку.
Раніше, 26 листопада, під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.
В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.
Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбук відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. "Мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі - але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу. І відео з Байрактара, і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас", - написав він під відео.
Бутусов підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. "Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знахожусь у Києві", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
Все що зараз робиться в країні із за маленького обідчивого Наполеончика
- депутатов/слуг/наркоманов
- про обналы велыкого крадивныцтва
- про наркомана преЗедента
- про офис предателей и коррупционеров....
Короче, запасаемся семками и пивов.....
Если компромат выложили - значит его инфа пошла в мусорную корзину (т.е. шантаж не сработал).
У прикріпленому відео Портников зауважує, що перед тим, як стало відомо про відкриття провадження, нардеп ОПЗЖ у фейсбуці опублікував допис із питанням, чим відрізняються дії Бутусова від вчинку "так званого російського актора Порєченкова, який з російської зброї стріляв у бік України". Він нагадав, що Порєченков стріляв з окупованої території у бік України, тому подібне порівняння могло прийти в голову лише тому, хто вважає російські окупаційні війська своїми.
"ЗЕЛЯ, ТИ ІДІОТ !!!"
і вони праві !
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А зачем выкладывал? Порисоваться? А если враг по геолокации вычислил где находятся гаубицы?
Журналист-расследователь Кристиан Триберт (Bellingcat) провел в Минске тренинг по фактчекингу. Пресс-клуб делится частью полученных знаний и показывает, как при помощи доступных любому человеку инструментов можно определить место, где была сделана фотография.
От запитайте у Гея, чого його бійці прогнали з Карачуна.
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Смієтесь? От давайте з вами разом спробуємо щось визначити по фото!
1. Півкуля - це в Україні.
2. Згідно договорняка про капітуляцію Мінськ подібне озброення повинно знаходитись на "х" відстані від передовойї - знаємо відстань.
3. Полігон розташованний десь у радіусі 50 км (плюс - мінус) від дислокації батареї
4. Подібних батарей в нас не багато.
5. Зосталось прив*язати батарею біля якогось населенного пункту (в нас вояки як по бродвею гарцують "в увольнении" по н.п.) - вуаля- маємо те, що маємо...
Тьфу лайдаки
Але є можливість афіційно відволікати від роботи, відпочинку, тощо. Але...
Посадова особа може не виконувати злочинні накази. Бо на безпідставну справу витрачаються народні кошти. І посадова особа, при зміні влади, мусить відповідати... Головне - реєструвати всіх цих посадових осіб і надавати розголосу. Щоб було нове слідство - "Справа про діяльність посадових осіб за змовою"...
Отец Солдата
@uspenovka19632
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1 ч
У справі Шеремета є продовження,ала вже без Авакова,тепер на справу Шеремета,тандемним пострілом-справа Бутусова!І веде її та ж мусарська контора,яка зірвала ще одну спецоперацію-постачання клістронів,а потім ще й зняла ,вже поставлені,з систем ПППО.Браво та Віват Зеленському!
-ви що ідіот?
-а що,це обов'язкова умова?!