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Кузьмін (94) Бутусов Юрій (3123) Опозиційна платформа - За життя (466)

Проросійський депутат ОПЗЖ Кузьмін порівняв Бутусова з російським терористом Порєчєнковим, який стріляв в українських воїнів у Донецькому аеропорту

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Проросійський депутат ОПЗЖ Кузьмін порівняв Бутусова з російським терористом Порєчєнковим, який стріляв в українських воїнів у Донецькому аеропорту

Проросійський депутат партії "Опозиційна платформа – За життя" Ренат Кузьмін прокоментував дії журналіста Юрія Бутусова, який оприлюднив у соцмережах відео, де здійснює постріл із гаубиці.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Російський актор Порєчєнков у касці з написом "Преса" пальнув із кулемету у бік українських позицій. Реакція влади: кримінальна справа, санкції, заборона в'їзду. Український журналіст Бутусов пальнув із гармати у бік Донецька та розмістив у соцмережах радісне повідомлення з цього приводу та відповідне відео. Як думаєте, якою буде реакція влади? І чи буде вона взагалі?", - написав Кузьмін.

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.

В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Провадження щодо Бутусова відкрите, по суті, за публічні звинувачення перших осіб в держзраді, - представник "Центру розвитку міст" Гриценко

Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. "Мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі - але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу. І відео з Байрактара, і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас", - написав він під відео.

Бутусов підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. "Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знахожусь у Києві", - зазначив він.

28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".

Читайте також: Провадження щодо Бутусова відкрите, по суті, за публічні звинувачення перших осіб в держзраді, - представник "Центру розвитку міст" Гриценко

Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".

Проросійський депутат ОПЗЖ Кузьмін порівняв Бутусова з російським терористом Порєчєнковим, який стріляв в українських воїнів у Донецькому аеропорту 01
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Топ коментарі
+36
Опожоперов на сук.
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29.11.2021 08:48
+25
Бутусов-держись -Украина с тобой-
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29.11.2021 08:50
+25
Так чого за нього не беруться хлопи із нинішньої влади ?
Бач, вони можуть вчепитись за дрібницю, якщо на те буде політична воля. Тільки от чіпляються вони до українців, а не до ківи, не до оппів , не до зрадників.
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29.11.2021 08:55
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А почему именно в сторону Донецка,а не в сторону подонка и ублюдка ренатки кузьмина?
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29.11.2021 09:16 Відповісти
Нинішній владі не якогось там державного перевороту 1 грудня треба боятися, а тихого та неомітного приходу до влади пятої колони із жопоблоківців та регіоналів. Де через суди, де через зрадників при владі, сепари беруть владу у свої руки. На місцях це робиться уже повним ходом. Цьому доказ переворот у Закарпатській обласній раді, де змістили з посади голову облради Петрова, ставленика зелених і обрали медвечуківця Чубірку. В цій області владу фактично вже захопили регіонали та медвечуківці. Це не цікавить ДБР, СБУ і ОП?
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29.11.2021 09:18 Відповісти
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29.11.2021 09:23 Відповісти
Таке мале, а вже хазяїн (c)

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29.11.2021 09:24 Відповісти
От же уроди. Не зліть, бо є відчуття що Громадяни України вже на межі терпіння.
І помилок 2014р, коли всі повтікали, більше не буде
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29.11.2021 09:32 Відповісти
В те года слышал, что Кузьмин нагнул семью Кучмы - Пинчука и отбил 1 млрд долларов для Януковоща за не продолжение дела о Гонгадзе, ранее такая сумма пошла Ющенко за то, чтобы жители Донбасса выбрали Президента Бассейна
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29.11.2021 09:33 Відповісти
Лицемірна сволота Кузьмін.
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29.11.2021 09:45 Відповісти
Це те чмо , яке "мурку" на день дєдиваєвалі нібито співало ? Та відправити його з мішком на голові в динири ! Іншим мудакам буде наука .
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29.11.2021 09:50 Відповісти
Ту падлу ригівську вже давно пора під шконку
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29.11.2021 09:50 Відповісти
Під чию дудку танцює Кузьмін.
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29.11.2021 09:50 Відповісти
Кто дал право еще и этой вражине порочить честное имя журналиста БУТУСОВА???
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29.11.2021 09:55 Відповісти
Хороший дуэт получился бы Сцена два рояля за роялями Кузьмин и Зеленский исполняют мурку кто чем умеют
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29.11.2021 09:57 Відповісти
Лучше пусть исполняют в кремле танец маленьких лебедей, а хоть и штопаным гордо... кондомом.
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29.11.2021 10:44 Відповісти
просьба благородных птиц не обижать там всего скорее будет танец ********
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29.11.2021 11:03 Відповісти
Якийсь недоДеланий юрист, цей кузьмін. Як і всі риги та їх плісняві послідовники.
Бо випадки диаметрально протизежні за значенням.
Бутусов, перебуваючи на рідній землі, допустимо, лупить по ворогові, захищаючи Батьківщину.
Мокшанин пореченкоВ, приперся в чужу державу, без дозволу офіційної влади, і лупить по її захисникам.
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29.11.2021 10:17 Відповісти
вИпало і парУє..
від купи лайна, яке залишилося після Йаника нічого окрім вОні не доводиться очікувати, що воно вкотре підтвердило мовою окупанта як і належить засланцю, доповідаючи своєму мокшанському начальству: ваше задание выполнено, господин Хйло..
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29.11.2021 10:22 Відповісти
3,14дар цаповий…
тобто стрільба Пореченкова по українським військовим з лугандонії та постріл Бутусова з гармати на полигоні є рівнозначними???
велика подяка Зеленському і його кишеньковому ДБР, що дав пас фєдєрастовим інформаційним найманцям…
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29.11.2021 10:31 Відповісти
ця падляка повинна на зоні сидіти
а не висловлювати думки )(уйла у пресі
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29.11.2021 10:34 Відповісти
С пореченковым понятно - *******, но волну возмущения подняли не только из за того что он стрелял по ВСУ но и как он это делал. Напомню делал он это нацепляв на себя наклеек "PRESS".
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29.11.2021 10:51 Відповісти
доболдятел ватный...............................
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29.11.2021 10:52 Відповісти
А що, Бутусов також з наліпкою "Преса" був? І стріляв по Донецьку? Попав по рускоязичєскому мальчіку? В трусіках?
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29.11.2021 10:56 Відповісти
ГАНДОН- єто единственное более-менее нормально слово, приходящее на ум при упоминании єтого рЬІгЬІАнального вьішкребка.
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29.11.2021 11:39 Відповісти
Як такий "фахівець", простіше кажучи долбойоб, ніякий, як юрист, не розуміючий причино-наслідкового зв'язку, був прокурором.
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29.11.2021 13:02 Відповісти
Голубозада януківська мразота, яка дійсно стріляла в українців, порівнює незалежних журналістів зі своїми друзяками?
Ну це вже - як "мурку" в президентський спосіб виконати.
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29.11.2021 13:04 Відповісти
Подивимося скільки мій комент там провисить серед суцільної, кольорованої вати.

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29.11.2021 13:16 Відповісти
Убивать кацапскую свинособаку это не преступление, это как убивать например больное бешенством животное
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29.11.2021 13:27 Відповісти
Пореченков стрелял с Украинской территории по украинской
Бутусов стрелял с Украинской территории по украинской
вы не почувствовали разницу?
кто же стрелял по российской территории?
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29.11.2021 17:34 Відповісти
их надо на дурке проверять перед выдачей депутатства
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29.11.2021 18:20 Відповісти
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