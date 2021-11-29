Украина вдвое увеличила импорт электроэнергии из Беларуси. ИНФОГРАФИКА

29 ноября Украина увеличила импорт электроэнергии из Беларуси до 900 МВт-час. На прошлой неделе поставки составляли 415 МВт-ч.

Об этом свидетельствуют данные НЕК "Укренерго", сообщает Цензор.НЕТ.

Мощность на импорт электроэнергии из Беларуси на 29 ноября получила "ТЭТ Групп" бывшего коммерческого директора группы ДТЭК Виталия Бутенко.

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