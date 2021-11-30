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Україна вдвічі збільшила імпорт електроенергії з Білорусі. ІНФОГРАФІКА
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29 листопада Україна збільшила імпорт електроенергії з Білорусі до 900 МВт-год. Минулого тижня поставки становили 415 МВт-год.
Про це свідчать дані НЕК "Укренерго", повідомляє Цензор.НЕТ.
Потужність на імпорт електроенергії з Білорусі на 29 листопада отримала "ТЕТ Груп" колишнього комерційного директора групи ДТЕК Віталія Бутенка.
Топ коментарі
+20 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар29.11.2021 17:44
+17 Ivan Ivanov 036c97a9
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+15 Ритта Рыжук
показати весь коментар29.11.2021 17:56
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не мы сами лезем - а нас, 73%-ое стадо баранов, ведут на убой пастухи, выбранные "мудрым наридом".
"Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Украину не покупать электроэнергию Белорусской АЭС, по его словам, Россия пытается использовать проект электростанции для расширения своего влияния."
Ну, только не говори, чмо, что мы какую то другую электроэнергию покупаем.
И при этом, ты скот вонючий, рассказываешь - никакой политики, просто бизнес. Ты совсем, мразь, охерела?
И хоть Витренко может и мудак, но ты ведь тоже - мудак, к тому же - тупой. Поэтому, сам понимаешь, что твое мнение здесь не котируется
Директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко зазначив, що перед запланованим у Мінську і Москві початком нинішньої міграційної кризи з Польщею і Литвою РБ вийшла з такої ж угоди з ЄС шляхом голосування окремого закону у своєму парламенті.
"Це значить, що поки що принаймні зберігається юридична основа для недопущення на українському кордоні з РБ такої ж ситуації як у Польщі. Але готуватися треба все одно", - вважає директор Департаменту комунікації МВС.
За словами Шевченка, Державна прикордонна служба України і МВС України вже мають успішний досвід подібного стримування на кордоні з цього напрямку, хоча й значно меншоі групи людей. Джерело: https://censor.net/ua/n3299465
"Але вони тоді не намагалися прориватися лісами, їх не підганяли вперед білоруські прикордонники, які є у складі КДБ РБ, і після кількох днів безуспішного таборування на трасі, вони повернулися геть", - додав Шевченко.
Водночас, додав він, кордон і на півночі, і на сході все одно треба терміново будувати і виділяти на це ресурси.
"Протяжність 10 найбільш небезпечних ділянок для масового перетину нелегалами з півночі становить 270 км з усього 1084 кілометрового кордону з РБ. Тільки щоб закрити ці 270 км бодай найпростішим інженерним загородження - спіральними колючим дротом "Єгоза" - треба 189 млн. грн. А все повне інженерне облаштування (рів, антивандальний паркан, вежі спостереження і рокадна дорога) кордону з Білоруссю - 7 мільярдів гривень", - підсумував Шевченко. Джерело: https://censor.net/ua/n3299465
Твоя параша устроила у нас войну, как раз в том месте, где мы могли добывать газ, захватила наш шельф, с газом, нефтью и газовой вышкой в придачу, и после этого ты мне рассказываешь про рациональное экономическое хозяйствование? Ты че, совсем, тварь, ******?
Тебе, гандону, объяснить почему не покупаем газ напрямую? Чтобы избежать шантажа, подобного тому, как устроила, недавно, твоя помойка Молдове. Или, например, попыток навязать нам долги за газ оккупированных вами территорий Донбасса.
За транзит газа, ты козломордое, не переживай, он во многом, был нужен для безопасности, но и без него мы как ни будь проживем.
Воды, тебе ******* в Крым захотелось? Сочные камни с неба облизывай, или пусть тебе ***** в глаза росой нассыт, Тем и напьешься.
И напоследок, где тебя не увижу, отныне, присно и вовеки веков - буду спамить. Бывай, валянок.
Про газовый шантаж. Ты считаешь, что 31 $ - это неприлично? Твой Миллер, озвучивая свои самые влажные мечты (которые, вряд ли будут реальностью) по поводу - СП-2 назвал - 2.1$ - за 100 км, а это - 26 $ за 1000 куб, что ниже, названной тобой суммы на 20%. Ну, если 20% - для тебя - это неприлично, то какой же вертеп и содомия - когда вы поднимаете цену газа с, допустим с 300$ (это даже не самая нижняя цена), до - 1700-2000$. А это - 500-600% и более? Или, допустим, уже ставший классическим, ваш способ шантажа, когда вы на новый год 2009 ого перекрыли газ, чтобы выбить себе цену 450$, при том что осенью на границе с Германией , газ стоил 250 $, То есть, даже если сравнивать с Германией (что, сама понимаешь, уже не совсем корректно), вы подняли цену на 80%. Кацапка, ну ты хоть немножко попробуй быть адекватной.
Тебя интересует, зачем твое ***** построило обходную трубу? А зачем, оно и вся ваша ********* устраиваете военные конфликты в соседних с вами государствах? Молдова, Азербайджан, Грузия, Украина и это - не считая Азии. Ты, об этом, *******, не задумывалась? А ведь связь - самая прямая - оказание влияния. Вести боевые действия, где проложена газовая трасса - неудобно, без обходной трубы. Угрожать войной или экономически давить, тоже не с руки. Но, ты можешь у своего ***** сама спросить, когда он в очередной раз кряхтеть начнет на своей прямой линии. Встань, такая, стринги из жопы вытащи и смело так вруби ему вопрос, - с какого, мол хера, вы, владим владимыч - всех вокруг **********?
И про Молдову, тоже ты, мартышка, лажанулась - История про то , что нужно платить за хлеб, конечно - очень интересная, но - вранье. А в действительности - дело было так:
Действительно, поставки российского газа в Молдову через Украину технически не являются экспортом. Большую его часть потребляет Молдавская ГРЭС, которая принадлежит российскому электроэнергетическому монополисту "ИнтерРАО". В данном случае одна российская компания поставляет газ другой российской компании.
Ситуацию усложняет то, что МолГРЭС находится на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), подконтрольной РФ. Если поставки "Газпрома" прекратятся, МолГРЭС тяжело будет закупить газ на рынках в Европе из-за непризнанного статуса территории ПМР.
Примечательно, что газ, потребляемый МолГРЭС, "Газпром" относит на потребление Молдовой. Как сообщал БЦ, по состоянию на 2016 год долг "Молдовагаз" перед "Газпромом" составлял $5 млрд.
Сжигая российский газ, МолГРЭС вырабатывает электроэнергию, которая также продается в Молдову. Таким образом, молдаване должны русским дважды. Один раз - за газ, потребленный Приднестровьем, второй раз - за электроэнергию, выработанную из этого газа. Джерело: https://biz.censor.net/r3106056»
Еще раз. Пользуясь твоими сравнениями про хлеб, мы имеем картину. Гопники-кацапы, устроили на районе(в Молдове) войну, под это дело отжали пекарню(грэс), передали ее своему барыге(интер рао), и вынуждают жителей района покупать у них муку(газ) и отдавать эту муку в пекарню бесплатно, хотя можно было бы покупать другую муку(уголь) у кого угодно и гораздо дешевле. Ну а потом, эта пекарня, продает хлеб жителям района(Молдове), только дороже, чем пекарни с других районов.
Ну и кто вы, кацапы после этого? Правильно - ******. А кто лично ты? Тоже верно - плечевая шлюха.
А насчет Крыма и воды, так это у вас неудачно получилось. Говоря образно, вы машину украли, в нее прыг, ключом зажигания - клац, по газам - а она не едет. Потому что - не заправлена. Вот вы вокруг нее и бегаете, суетитесь, пытаетесь - хоть что то в нее залить. Вам же на самом деле, - денег, даже на опреснители воды не хватает. Все ходите, прицениваетесь, как нищий по базару, который ничего покупать не будет. Ты, дурепка, даже сказочку оргазмическую выдумала, о том , как же хорошо Крым живет без воды. Но ведь вам, все равно, придется, воду опреснять, и бабки в это вкладывать, и еще раз вкладывать, чтобы еще одну тэц построить. А по сути - чего проще - верните ворованный Крым и живите счастливо. А деньги, которые вы бы потратили на дотации Крыму, на опреснители, обвязку, итд. - потратьте на себя. Поднимите пенсии на росии, стипендии, уменьшите стоимость ЖКХ, мост, через лену, или где там у вас - достройте. Ты посмотри на вашу среднюю зарплату - она же не достигла до сих пор уровня 2013 года. Зачем, вы упыри, и себя и других мучаете?
А еще, кобыла, - жду от тебя историю, как россия оккупировала украинский Крым в 2014 году, вижу у тебя - затык, серьезный по этому вопросу. Ничего, псинка, не волнуйся, вылечим.
арбузы, сладкие, вкусные, недорогие,ой, что это я. Он же на Арабском языке кричит, билеты, кому, билеты, бесплатные билеты в Минск на самолёте рейсом из Багдада? Или может их в самолёт сгоняли как тех несчастных Крымчан, на референдум, под дулами автоматов? Окстись. Это же США разбомбило их жилища, инфраструктуру, и в Иране и в Ливии и в Сирии, и в Афгане тоже не райские условия создали, да ещё и кинули сотрудничающих с ними при своём бегстве. И кстати, талибан в России запрещён, и 30 лет никаго влияния Россия на Афган не оказывает и в Сирию граждане стали возвращаться после установления законной власти. Ну то такое... Газ. Отчего промышленно развитые Европейские страны никаких проблем с газпромом не имеют? И, что же это за независимость такая, где деньги за проданный товар надо клещами вырывать? Что оно такое эта ваша нэзалежность, если Вы от советской трубы, оторваться не можете? А Крым? Ты хотя бы был на Малаховом кургане? В музей панорама обороны Севастополя ходил? Да, кстати, зачем Вы памятник матросу Кошке на его Родине под Винницей повалили? А, вот я, когда женился (ещё при Брежневе), то цветы возлагал к памятнику адмиралу Нахимову. С водой там как то не очень всегда было. Всё как и последние два миллиона лет. Но к примеру на острове, Мальта там гораздо хуже. И такие безводные регионы на половине планеты. Геленджик в прошлом году сидел без воды, да всё побережье страдало. Тем более, кощунство сливать пресную воду в море исключительно из вредности. Уровень жизни тебя в России волнует? Так прирост ВВП мог бы быть на два, три процента выше, если бы не влияние Украины. Разрыв экономических связей между нашими странами вреден для России, а уж о Украине и говорить нечего. Да ты и сам всё это видишь. Ты только собери мозги в горсточку и попробуй использовать их по назначению.
Вячеслав Черновол.
Бандера знал, что надо с ними делать, и Бандеру боялись.
А не у Росії.
Чувство опасности создаёт дополнительный драйв.
У нього було 2 більш-менш розумні варіанти:
1) Не пресувати особливо Бацьку, зробити вигляд, що заворушення у Білорусі - то її внутрішня справа. Тоді вже обережно імпортувати звідти позиції які не бажаємо імпортувати з нарасії напряму або неможливо імпортувати деінде
2) Якщо вже не визнали Батьку керівником - то не зупинятись і звести економічні відносини до абсолютного мінімуму
Натомість цей геній обрав найганебніший варіант (йому ж це не вперше!):
Спочатку розісрався з керівником сусідньої держави, а потім ще і поліз випрошувати імпорт звідти.
А поки щоб підсластити цю 2 річну ганьбу подивимось свєжайшій спіч "вєрховнаго" -
https://www.youtube.com/watch?v=0SOwKb7N8ss
та ще один
https://www.youtube.com/watch?v=f7nXH4QCbtk