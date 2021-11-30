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Білорусь (3872) імпорт (149) електроенергія (329) Укренерго (97)

Україна вдвічі збільшила імпорт електроенергії з Білорусі. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Україна вдвічі збільшила імпорт електроенергії з Білорусі. ІНФОГРАФІКА

29 листопада Україна збільшила імпорт електроенергії з Білорусі до 900 МВт-год. Минулого тижня поставки становили 415 МВт-год.

Про це свідчать дані НЕК "Укренерго", повідомляє Цензор.НЕТ.

Потужність на імпорт електроенергії з Білорусі на 29 листопада отримала "ТЕТ Груп" колишнього комерційного директора групи ДТЕК Віталія Бутенка.

Читайте: На стабільні поставки електроенергії з Білорусі не розраховуємо, - Галущенко

Україна вдвічі збільшила імпорт електроенергії з Білорусі 01

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Топ коментарі
+20
А шо-підтримаємо узурпатора разом...
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29.11.2021 17:44
+17
А чого ви ще від ігруна на піаніно самі знаєте,чим, чекали?
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29.11.2021 17:49
+15
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєнь " Московію !!!)))
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29.11.2021 17:56
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А шо-підтримаємо узурпатора разом...
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29.11.2021 17:44 Відповісти
А чого ви ще від ігруна на піаніно самі знаєте,чим, чекали?
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29.11.2021 17:49 Відповісти
Ну чё Лукашенко в Открытую угрожает - что будет с Рашкой нападать...и что они отрубят в самый неподходящий момент все связи чтобы устроить нам Локдаун....а мы сами лезем в петлю...
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29.11.2021 17:52 Відповісти
".а мы сами лезем в петлю..."
не мы сами лезем - а нас, 73%-ое стадо баранов, ведут на убой пастухи, выбранные "мудрым наридом".
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29.11.2021 18:44 Відповісти
Оого докерувались
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29.11.2021 17:55 Відповісти
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєнь " Московію !!!)))
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29.11.2021 17:56 Відповісти
зеля - ска продажная, никакая.. сором і ганьба України.., бо дебіли-сватовЄди наголосували..(
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29.11.2021 17:56 Відповісти
Разумеется, это все в рамках борьбы с режимом Лукашенка. Так сказать - один из способов свержения сатрапа
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29.11.2021 17:57 Відповісти
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Повторяю для тех , кто в танке : Украина использует закупку єлектроєнергии в РБ в качестве ВРЕМЕННОЙ схемьі , призванной компенсировать дефицит дорогого угля на ТЄС . Никакой политики здесь нет , бизнес .
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29.11.2021 17:58 Відповісти
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29.11.2021 18:01 Відповісти
Не та морда лица : єлектроєнергию в РБ закупает структура Рината Ахметова .
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29.11.2021 18:04 Відповісти
Электроэнергию из Беларуси закупает Центрэнерго
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29.11.2021 18:18 Відповісти
А ну да, Ивашкин. Когда мы просим европейцев ввести санкции против ***** - то это , конечно во имя мира и справедливости, а когда они просят нас не покупать э/э у Лукашенко - мы говорим - нет, -тут нет никакой политики, только бизнес. Но, ты же знаешь, Ивашкин, на какой предмет, таких хитросделанных посылают. Тебя же туда все время посылают. Или это и есть твой план для Украины?
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29.11.2021 18:29 Відповісти
Да , ну ? Товарищ Голум , не передергивайте , и не врите бездоказательно . Фактьі - в студию !
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29.11.2021 18:40 Відповісти
Факты чего, Ивашкин, того что тебя посылают? Ты и вправду этого не замечаешь?
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29.11.2021 19:18 Відповісти
Голум , не сьезжай с темьі , а давай фактьі "просьб" со стороньі ЕС.
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29.11.2021 19:35 Відповісти
А что, псина, про то что тебя все посылают, не надо фактов тебе в студию? Ну раз ты с этим согласен, ок.

"Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Украину не покупать электроэнергию Белорусской АЭС, по его словам, Россия пытается использовать проект электростанции для расширения своего влияния."

Ну, только не говори, чмо, что мы какую то другую электроэнергию покупаем.
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29.11.2021 19:44 Відповісти
Голум недоделаньій , Украина закупает в РБ "дневную" избьіточную єлектроєнергию , а она может бьіть только с газовьіх ТЄС , никак не с АЄС . Ферштейн , "єнергетик"- самоучка ?
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29.11.2021 19:51 Відповісти
Мартышка, окстись. У них эта избыточная электроэнергия появилась, когда атомная станция заработала
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29.11.2021 20:36 Відповісти
Голум голимьій , учи матчасть по балансу в єнергетике.
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29.11.2021 20:44 Відповісти
Не тебе, чму обоссанному квакать про учебу
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29.11.2021 20:51 Відповісти
Да, он это говорил, а вот делает все наоборот!, закупая у Батьки эл. энергию
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29.11.2021 20:15 Відповісти
Ну это не все, Ивашкин. Ведь это сегодня Лукашенко заявил: "...Вони прекрасно розуміють, що у разі розв'язання бойових дій на Донбасі чи ще десь поблизу російських кордонів, Білорусь не лишиться осторонь. І зрозуміло на чиїй буде стороні. Джерело: https://censor.net/ua/v3302246..."

И при этом, ты скот вонючий, рассказываешь - никакой политики, просто бизнес. Ты совсем, мразь, охерела?
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29.11.2021 19:58 Відповісти
Шавка ты тупая, транзит газа оберегал нас от полномасштабного вторжения, ведь россия зависела от этого транзита, а электричество - тебе перекрыли и ты - как слива в жопе торчишь, экономист ты херов.
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29.11.2021 20:34 Відповісти
После постройки СП-1 , уже не уберегал. В случае перекрьітия транзита Украиной , ЕС сразу бьі разрешил удвоить прокачку по данной трубе.
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29.11.2021 20:47 Відповісти
А вот Витренко так не думает: - " По словам Витренко, запуск СП-2 может сделать Украину более уязвимой к «российскому вторжению», поскольку Москва «избавится от сдерживающего фактора»."

И хоть Витренко может и мудак, но ты ведь тоже - мудак, к тому же - тупой. Поэтому, сам понимаешь, что твое мнение здесь не котируется
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29.11.2021 21:09 Відповісти
Блин. Радоваться надо. Каждый день Украина экономит эшелон дефицитного угля. Логическое мышление полностью отсутствует. Тоже самое и с газовой трубой которая поперёк Украины. При намерении полномасштабного вторжения, не было бы никакого смысла напрягаться, строить трубу поперёк Балтики. Украинская труба бы и так досталась агрессору почти за бесплатно.
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29.11.2021 21:07 Відповісти
Да мы радуемся, радуемся, не переживай. Особенно радуемся, иметь энергозависимость от враждебной нам страны - это просто - счастье какое то. Отдельное удовольствие - это, конечно насрать на мнение поддерживающей нас европейской страны.
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29.11.2021 21:18 Відповісти
Это же временно. Накопится запас угля, и можно отказаться от импорта. Была бы энергозависимость, если бы в январе потухли топки ТЕС и ТЭЦ., а тут бы и путин рубильник вырубил.
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29.11.2021 21:32 Відповісти
Ну да, временно, Поможем Лукашенко немного с деньгами, чтобы он мог еще беженцев подвезти, может он и нам, в знак благодарности, их немного отправит.
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29.11.2021 21:41 Відповісти
Беженцы в Украину, это нонсенс, а энергетика это повседневная реальность. А вообще то жизнь состоит из компромиссов.
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29.11.2021 21:50 Відповісти
Ага - нонсенс. А потом -раз и легким движением руки, брюки превращаются в элегантные шорты.

Директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко зазначив, що перед запланованим у Мінську і Москві початком нинішньої міграційної кризи з Польщею і Литвою РБ вийшла з такої ж угоди з ЄС шляхом голосування окремого закону у своєму парламенті.

"Це значить, що поки що принаймні зберігається юридична основа для недопущення на українському кордоні з РБ такої ж ситуації як у Польщі. Але готуватися треба все одно", - вважає директор Департаменту комунікації МВС.

За словами Шевченка, Державна прикордонна служба України і МВС України вже мають успішний досвід подібного стримування на кордоні з цього напрямку, хоча й значно меншоі групи людей. Джерело: https://censor.net/ua/n3299465

"Але вони тоді не намагалися прориватися лісами, їх не підганяли вперед білоруські прикордонники, які є у складі КДБ РБ, і після кількох днів безуспішного таборування на трасі, вони повернулися геть", - додав Шевченко.

Водночас, додав він, кордон і на півночі, і на сході все одно треба терміново будувати і виділяти на це ресурси.

"Протяжність 10 найбільш небезпечних ділянок для масового перетину нелегалами з півночі становить 270 км з усього 1084 кілометрового кордону з РБ. Тільки щоб закрити ці 270 км бодай найпростішим інженерним загородження - спіральними колючим дротом "Єгоза" - треба 189 млн. грн. А все повне інженерне облаштування (рів, антивандальний паркан, вежі спостереження і рокадна дорога) кордону з Білоруссю - 7 мільярдів гривень", - підсумував Шевченко. Джерело: https://censor.net/ua/n3299465
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29.11.2021 22:13 Відповісти
Проблема с мигрантами сильно преувеличена. Нужно быть совсем тупым мигрантом что бы прорываться в ЕС через границу сначала Украины, а потом еще одну границу. Да и связь мигрантов с импортом электричества как то не просматривается. Это тема отдельная. Эти несчастные беженцы, угрозы для Украины не несут. Если даже какая то их часть и прорвётся на Украину, то всего то надо их в обед покормить и показать направление на Польшу, Румынию или куда они там хотят. Более того, они могут даже быть полезными для Украины, как рычаг влияния на Западные страны. Всё это мелочи жизни. А вот рациональное экономическое хозяйствование, это важно. Интересные парадоксы видятся мне со стороны. Например, Украина требует транзита газа через свою державу, но категорически не приемлет транзит воды в Крым. Не хочет покупать у россии дешевый газ но всё равно его покупает через посредников и при этом прикалывается с Белорусских креветок. Кино и Немцы.
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30.11.2021 07:05 Відповісти
То есть ты, псина кацапская, предлагаешь забирать беженцев, которые присылает твое ***** и портить жизнь, Польше и другим странам Европы, переправляя их туда, еще и шантаж устраивать? Твое ***** ведет гибридную войну против нас и против Европы, ты предлагаешь помогать ему в этом? ты совсем больное, типо англичанин из Усть-*********? А ведь ты, животное из *********, даже не понимаешь, что в приличном обществе, так не поступают, на столько ты ублюдочное.
Твоя параша устроила у нас войну, как раз в том месте, где мы могли добывать газ, захватила наш шельф, с газом, нефтью и газовой вышкой в придачу, и после этого ты мне рассказываешь про рациональное экономическое хозяйствование? Ты че, совсем, тварь, ******?

Тебе, гандону, объяснить почему не покупаем газ напрямую? Чтобы избежать шантажа, подобного тому, как устроила, недавно, твоя помойка Молдове. Или, например, попыток навязать нам долги за газ оккупированных вами территорий Донбасса.
За транзит газа, ты козломордое, не переживай, он во многом, был нужен для безопасности, но и без него мы как ни будь проживем.
Воды, тебе ******* в Крым захотелось? Сочные камни с неба облизывай, или пусть тебе ***** в глаза росой нассыт, Тем и напьешься.
И напоследок, где тебя не увижу, отныне, присно и вовеки веков - буду спамить. Бывай, валянок.
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30.11.2021 09:17 Відповісти
Стоко много буков и эмоций на пустом месте. Давай по пунктам. Беженцы из Ирака и Афганистана! Это они бегут от невыносимой жизни, которую устроили твои союзники, а не потому, что их каким то загадочным методом присылает какой то *****. И они хорошие люди, только несчастные. В приличном обществе и в неприличном тоже, человек ищет где лучше, так же как и рыба где глубже и никто не должен мешать такому стремлению. Вашим шельфом с газом и нефтью как пользовались так и продолжают пользоваться хозяева того шельфа. Газовый шантаж постоянно устраивала и устраивает именно Украина взвинтив цены за прокачку до неприличия. Даже сегодня она берёт по 31$ за каждую тысячу кубометров. Вот если бы она бесплатно прокачивала, то тогда бы ты мог справедливо материться. Я уж не говорю про те бухгалтерские афёры, которые в приличном обществе называются воровством. А иначе с какой стати пришлось бы напрягаться со строительством обходной трубы? С Молдавией такая же петрушка. Так исторически сложилось, что в Приднестровье сгорает газ в ТЭСтанциях, а выработанная ими электроэнергия идёт Кишинёву, но за энергию Кишинёв неохотно рассчитывается. Ну то ихние дела. А за газ надо платить или не надо? Ты как думаешь? Тебе дают в магазине хлеб в долг, постоянно или как? И совершенно непонятно, каким образом труба лежащая поперёк Украины служила безопасности. Кажется мне наоборот у любого фашистского закупанта возникло бы желание захватить её в первую очередь а не строить новые обходы. Так, нет? С водой как то тоже не очень удачно у Украины получилось. И неприязненные отношения с Крымчанами усилили и свою казну лишили дохода. А Крымчане смотрят на всё это и Богу молятся, что отвёл их от таких бэушных соотечественников. Всё таки доход бы от продажи такого Богом данного экологически чистого возобновляемого источника, мог бы положительно сказаться на курсе гривны, на ценах в магазинах, на пенсии и стипендии граждан, на стоимость ЖКХ. Но нет. Лучше назло маме отморожу уши. Самое прикольное, что оказывается вода то не особенно и нужна Крымчанам. Рис на Кубани растёт. Виноградники без полива обходятся. Самые суровые засушливые годы почти без проблем пережили, а сейчас при предпринятых правильных мерах, так и вообще на тот арык рукой махнули.
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30.11.2021 10:05 Відповісти
Тебе, овца, хочется по пунктам, ну давай. Беженцы из Афганистана начались, когда туда пришел талибан. А талибан, как известно, это - твои добрые союзники. К тому же, многие беженцы которых свозят в Беларусь - из Сирии, а ты ведь не будешь отрицать, что именно вы, кацапы, в этой стране, очень много и от души убивали, чтобы этих беженцев стало, как можно больше. И если ты считаешь, что каждый человек имеет право искать хорошей жизни и никто не вправе ему в этом мешать, то почему ты не думаешь, что поляки или немцы имеют право спокойно жить, без всех этих беженцев? Это такие кацапские двойные стандарты? И это мы даже не касались темы, что все это неожиданное появление беженцев - на границе Беларуси - абсолютно ясно является спланированной операцией, где даже пограничники (или не пограничники, а гебисты) просто помогают, так называемым беженцам, преодолевать границу Польши или Литвы, совершая тем самым - уголовное преступление. Но ведь они его совершают, подчиняясь чьим то приказам? Не трудно догадаться, что этот кто то - ваш новый брат - Лукашенко. Он сам только что так сказал, ну, что то типа, они с твоим ****** - как две половинки одной жопы. Так что, ты сворачивай в трубочку, все те лицемерные слезы, которые ты тут разложила и засовывай обратно в свое, натертое бутылкой очко.

Про газовый шантаж. Ты считаешь, что 31 $ - это неприлично? Твой Миллер, озвучивая свои самые влажные мечты (которые, вряд ли будут реальностью) по поводу - СП-2 назвал - 2.1$ - за 100 км, а это - 26 $ за 1000 куб, что ниже, названной тобой суммы на 20%. Ну, если 20% - для тебя - это неприлично, то какой же вертеп и содомия - когда вы поднимаете цену газа с, допустим с 300$ (это даже не самая нижняя цена), до - 1700-2000$. А это - 500-600% и более? Или, допустим, уже ставший классическим, ваш способ шантажа, когда вы на новый год 2009 ого перекрыли газ, чтобы выбить себе цену 450$, при том что осенью на границе с Германией , газ стоил 250 $, То есть, даже если сравнивать с Германией (что, сама понимаешь, уже не совсем корректно), вы подняли цену на 80%. Кацапка, ну ты хоть немножко попробуй быть адекватной.

Тебя интересует, зачем твое ***** построило обходную трубу? А зачем, оно и вся ваша ********* устраиваете военные конфликты в соседних с вами государствах? Молдова, Азербайджан, Грузия, Украина и это - не считая Азии. Ты, об этом, *******, не задумывалась? А ведь связь - самая прямая - оказание влияния. Вести боевые действия, где проложена газовая трасса - неудобно, без обходной трубы. Угрожать войной или экономически давить, тоже не с руки. Но, ты можешь у своего ***** сама спросить, когда он в очередной раз кряхтеть начнет на своей прямой линии. Встань, такая, стринги из жопы вытащи и смело так вруби ему вопрос, - с какого, мол хера, вы, владим владимыч - всех вокруг **********?

И про Молдову, тоже ты, мартышка, лажанулась - История про то , что нужно платить за хлеб, конечно - очень интересная, но - вранье. А в действительности - дело было так:

Действительно, поставки российского газа в Молдову через Украину технически не являются экспортом. Большую его часть потребляет Молдавская ГРЭС, которая принадлежит российскому электроэнергетическому монополисту "ИнтерРАО". В данном случае одна российская компания поставляет газ другой российской компании.

Ситуацию усложняет то, что МолГРЭС находится на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), подконтрольной РФ. Если поставки "Газпрома" прекратятся, МолГРЭС тяжело будет закупить газ на рынках в Европе из-за непризнанного статуса территории ПМР.

Примечательно, что газ, потребляемый МолГРЭС, "Газпром" относит на потребление Молдовой. Как сообщал БЦ, по состоянию на 2016 год долг "Молдовагаз" перед "Газпромом" составлял $5 млрд.

Сжигая российский газ, МолГРЭС вырабатывает электроэнергию, которая также продается в Молдову. Таким образом, молдаване должны русским дважды. Один раз - за газ, потребленный Приднестровьем, второй раз - за электроэнергию, выработанную из этого газа. Джерело: https://biz.censor.net/r3106056»

Еще раз. Пользуясь твоими сравнениями про хлеб, мы имеем картину. Гопники-кацапы, устроили на районе(в Молдове) войну, под это дело отжали пекарню(грэс), передали ее своему барыге(интер рао), и вынуждают жителей района покупать у них муку(газ) и отдавать эту муку в пекарню бесплатно, хотя можно было бы покупать другую муку(уголь) у кого угодно и гораздо дешевле. Ну а потом, эта пекарня, продает хлеб жителям района(Молдове), только дороже, чем пекарни с других районов.

Ну и кто вы, кацапы после этого? Правильно - ******. А кто лично ты? Тоже верно - плечевая шлюха.

А насчет Крыма и воды, так это у вас неудачно получилось. Говоря образно, вы машину украли, в нее прыг, ключом зажигания - клац, по газам - а она не едет. Потому что - не заправлена. Вот вы вокруг нее и бегаете, суетитесь, пытаетесь - хоть что то в нее залить. Вам же на самом деле, - денег, даже на опреснители воды не хватает. Все ходите, прицениваетесь, как нищий по базару, который ничего покупать не будет. Ты, дурепка, даже сказочку оргазмическую выдумала, о том , как же хорошо Крым живет без воды. Но ведь вам, все равно, придется, воду опреснять, и бабки в это вкладывать, и еще раз вкладывать, чтобы еще одну тэц построить. А по сути - чего проще - верните ворованный Крым и живите счастливо. А деньги, которые вы бы потратили на дотации Крыму, на опреснители, обвязку, итд. - потратьте на себя. Поднимите пенсии на росии, стипендии, уменьшите стоимость ЖКХ, мост, через лену, или где там у вас - достройте. Ты посмотри на вашу среднюю зарплату - она же не достигла до сих пор уровня 2013 года. Зачем, вы упыри, и себя и других мучаете?

А еще, кобыла, - жду от тебя историю, как россия оккупировала украинский Крым в 2014 году, вижу у тебя - затык, серьезный по этому вопросу. Ничего, псинка, не волнуйся, вылечим.
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03.12.2021 00:51 Відповісти
Песенка пришла на ум. Только от жизни, от жизни собачьей, собака бывает кусача. Видел как то двоих старых базарных бабок, вцепившихся в волосы друг дружке, из-за того, что одна селёдка с прилавка на пол упала. Вначале это зрелище улыбнуло, а потом жалко стало, когда понял, что это от безнадёжности, безысходности, от отсутствия позитивных перспектив они дерутся. Вот и ты тут такую же истерику закатил. Надо к жизни реалистично подходить. Вот как ты себе представляешь заманивание Арабских и Афганских беженцев в Минск? Это, что, Путин с мегафоном по кишлакам ездит и выкрикивает, арбузы, сладкие, вкусные, недорогие, ой, что это я. Он же на Арабском языке кричит, билеты, кому, билеты, бесплатные билеты в Минск на самолёте рейсом из Багдада? Или может их в самолёт сгоняли как тех несчастных Крымчан, на референдум, под дулами автоматов? Окстись. Это же США разбомбило их жилища, инфраструктуру, и в Иране и в Ливии и в Сирии, и в Афгане тоже не райские условия создали, да ещё и кинули сотрудничающих с ними при своём бегстве. И кстати, талибан в России запрещён, и 30 лет никаго влияния Россия на Афган не оказывает и в Сирию граждане стали возвращаться после установления законной власти. Ну то такое... Газ. Отчего промышленно развитые Европейские страны никаких проблем с газпромом не имеют? И, что же это за независимость такая, где деньги за проданный товар надо клещами вырывать? Что оно такое эта ваша нэзалежность, если Вы от советской трубы, оторваться не можете? А Крым? Ты хотя бы был на Малаховом кургане? В музей панорама обороны Севастополя ходил? Да, кстати, зачем Вы памятник матросу Кошке на его Родине под Винницей повалили? А, вот я, когда женился (ещё при Брежневе), то цветы возлагал к памятнику адмиралу Нахимову. С водой там как то не очень всегда было. Всё как и последние два миллиона лет. Но к примеру на острове, Мальта там гораздо хуже. И такие безводные регионы на половине планеты. Геленджик в прошлом году сидел без воды, да всё побережье страдало. Тем более, кощунство сливать пресную воду в море исключительно из вредности. Уровень жизни тебя в России волнует? Так прирост ВВП мог бы быть на два, три процента выше, если бы не влияние Украины. Разрыв экономических связей между нашими странами вреден для России, а уж о Украине и говорить нечего. Да ты и сам всё это видишь. Ты только собери мозги в горсточку и попробуй использовать их по назначению.
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05.12.2021 21:13 Відповісти
Ошибка. Не в Иране, а в Ираке.
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06.12.2021 09:16 Відповісти
зебил, ты реально такой тупой что не видишь что происходит или тебе сказали это писать?
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29.11.2021 18:46 Відповісти
А морозів ще не було.....
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29.11.2021 18:05 Відповісти
Если мы не остановим сейчас импорт электроэнергии из Беларуссии, то и ЕС вряд ли остановит импорт газа из Московии в случае наступления российских войск на Украину. Мы не хотим неудобств с веерным отключениям, а западно-европейцы не захотят зимой сидеть в неотапливаемых промещениях.
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29.11.2021 18:15 Відповісти
Ну шо зелебобики- хуже не будет?
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29.11.2021 18:35 Відповісти
Компанию Энергоатом которую просрали Голобородьки подарите братану Лукашеску...
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29.11.2021 18:38 Відповісти
Хаха, а как же привезенный уголь на котором успел попиарится Зеля.
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29.11.2021 18:39 Відповісти
Это вам повезло что зима-2021-22 будет теплой....а так бы вас порвали на куски Голобородьки Короеовирусные...
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29.11.2021 18:40 Відповісти
Ну чого ж ви хотіли? Плісняві ж не "бариги" якісь, щоб на електроенерії валюту, для "мудрого" наріду, заробляти.
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29.11.2021 18:42 Відповісти
не ну а че, головне шо не барыга, ахахах
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29.11.2021 18:42 Відповісти
от же ж гiмно мале - цiкаво cкiльки ж йому вiдкотили, що воно так безоглядно бреше:""У нас сегодня "Энергоатом" работает так, как никогда не работал. 13 блоков из 15 работают. Очень стильно работают. Дай Бог, чтобы все было нормально....."(с)
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29.11.2021 18:46 Відповісти
Компашка Ведмедчук-Бойко-Коломойский-Фирташ давно все поделили...,Ахметову оставили пару тройку шахт не в обиду...,Данилыч зна шо робе...на то он и ПАПА украинской олигархии як казав Сан Саныч Мороз... колись
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29.11.2021 18:47 Відповісти
Хм, может это такой план, высосать с нас энергию?
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29.11.2021 18:54 Відповісти
Процесс сосания обоюдовыгоден и хорошо оплачивается..
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29.11.2021 20:52 Відповісти
Зелебобики, торговля на крови не жмёт?
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29.11.2021 18:55 Відповісти
Когда Данилыч был президентом до 2004 года Украина продавала эл.энергию в Болгарию,Польшу,Словакию,Чехию и Венгрию с Румынией...а зара маємо те шо маємо...,ак казав Кравчук...
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29.11.2021 18:57 Відповісти
Важно не забыть, что по приказу Данилыча был убит
Вячеслав Черновол.
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29.11.2021 19:00 Відповісти
Да помню я..Майдан Украина без Кучмы началась в декабре 2000 г......
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29.11.2021 19:07 Відповісти
Вот почему зеленские так ненавидят Бандеру.
Бандера знал, что надо с ними делать, и Бандеру боялись.
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29.11.2021 18:58 Відповісти
Шо ж це получаєцця? Газ і нафту купувати у кацапів - це нормально, а електрику у бульбашів - зрада?
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29.11.2021 19:06 Відповісти
А це получаєцця, що газ і нафту ми купували у Європі.
А не у Росії.
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29.11.2021 19:10 Відповісти
Пойняв. Це як білоруські креветки.
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29.11.2021 19:35 Відповісти
Литва поставляет в Украину топливо из Литвы из Мажейкяйского НПЗ
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29.11.2021 19:11 Відповісти
А литовцы получают нефть из России
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29.11.2021 20:17 Відповісти
Цє супернезалежність і не киздіть ба бацька наше ффсе!!!
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29.11.2021 19:12 Відповісти
Sorry за товтологию...
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29.11.2021 19:12 Відповісти
Лукашенко угражал Украине войной , а вы у него электричество покупаете ?
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29.11.2021 19:14 Відповісти
А так от двух пальцев в розетке больше вставляет.
Чувство опасности создаёт дополнительный драйв.
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29.11.2021 19:17 Відповісти
Из Литвы в Украину поступает 489 000 тонн нефтепродуктов, и все это идет мимо белоуски Бюльбафюрера ообщили в литовской компании PKN ORLEN...
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29.11.2021 19:16 Відповісти
А что говорит литовская компания про своих поставщиков нефти?
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29.11.2021 20:18 Відповісти
Вы бы хоть авиасообщения восстановили с Беларусью . Был бы какой-то толк для простых людей .
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29.11.2021 19:18 Відповісти
Из Харьковского крупнейшего газового местрождения Шебелинка газ двумя ветками идет на РАБссию одна в Брянск,вторая в Белгород уже лет 30...,а фишка в том что это газ идет назад уже как бы РАБссиянский... кто моет бабло на этой крысиной схеме нетрудно догадаться...
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29.11.2021 19:23 Відповісти
Поясню дестабілізуючу роль Клоуна для наших міжнародних зв'язків.

У нього було 2 більш-менш розумні варіанти:

1) Не пресувати особливо Бацьку, зробити вигляд, що заворушення у Білорусі - то її внутрішня справа. Тоді вже обережно імпортувати звідти позиції які не бажаємо імпортувати з нарасії напряму або неможливо імпортувати деінде

2) Якщо вже не визнали Батьку керівником - то не зупинятись і звести економічні відносини до абсолютного мінімуму

Натомість цей геній обрав найганебніший варіант (йому ж це не вперше!):
Спочатку розісрався з керівником сусідньої держави, а потім ще і поліз випрошувати імпорт звідти.

А поки щоб підсластити цю 2 річну ганьбу подивимось свєжайшій спіч "вєрховнаго" -
https://www.youtube.com/watch?v=0SOwKb7N8ss
та ще один
https://www.youtube.com/watch?v=f7nXH4QCbtk
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29.11.2021 19:57 Відповісти
Да спасет нас Порошенко.
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29.11.2021 22:35 Відповісти
Только он может указать путь. Ибо не слышат его современники и порохоботы должны ему помочь. За работу дегенераты.
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29.11.2021 22:37 Відповісти
https://www.litgrid.eu/index.php/sistemos-duomenys/tarpsisteminiai-srautai/85?&lines=147 Литва тоже покупает белорусскую э/э-около 650 МВт.Но учитывая,что экспорт в Украину 900 МВт,а мощность 1-го энергоблока БелАЭС 1200 МВт-непонятно,откуда у РБ берется лишняя электроэнергия-зима по факту началась и энергопотребление тоже растет.В стране просто нет столько генерирующих мощностей.Подозреваю,электроэнергия к вам заходит в том числе и с РФ,перетоками через Беларусь)
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30.11.2021 08:14 Відповісти
 
 