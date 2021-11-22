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На стабільні поставки електроенергії з Білорусі не розраховуємо, - Галущенко

Новини Цензор.НЕТ Економіка

На стабільні поставки електроенергії з Білорусі не розраховуємо, - Галущенко

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що в Україні не розраховують на стабільні поставки електроенергії з Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "УНІАН".

Галущенко нагадав, що 21 листопада після триденної перерви постачання електроенергії з Білорусі в Україну знову поновилися.

"Ми не розраховуємо на цей обсяг і тим більше на стабільність. Тому, коли ми рахували прогнозний баланс на осінньо-зимовий період, зокрема на листопад, ми взагалі не розраховували на цей обсяг", - сказав міністр.

Також читайте: Україна знову закупила електроенергію у невизнаного режиму Лукашенка

Автор: Богдан Гуньковський
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Дожились. Покупаем электоэнергию у Бульбофюррера. Зробылы це разом
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22.11.2021 14:32 Відповісти
помурок, - чому з 23 блоків Центренерго стоять 20!?
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22.11.2021 14:41 Відповісти
потому что няня очень хочет себе центрэнерго на халяву)
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22.11.2021 15:20 Відповісти
Стидоба, ще вони хочуть стабільно купувати. Це ж треба було цю баранину поставити при владі, щоб вони до кінця угробили електроенергетику.
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22.11.2021 14:47 Відповісти
нафик она нужна? ни одного белорусского товара не покупаю, приравнивая его к мокшанскому. и не буду до демократический выборов в Беларуси. только хз когда это теперь будет
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22.11.2021 15:19 Відповісти
абизяне агрохимии со своей прокладкой ТЕТ и тех пару недель хватит чтобы нажиться на всю оставшуюся жизнь....
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22.11.2021 15:42 Відповісти
 
 