На стабільні поставки електроенергії з Білорусі не розраховуємо, - Галущенко
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що в Україні не розраховують на стабільні поставки електроенергії з Білорусі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "УНІАН".
Галущенко нагадав, що 21 листопада після триденної перерви постачання електроенергії з Білорусі в Україну знову поновилися.
"Ми не розраховуємо на цей обсяг і тим більше на стабільність. Тому, коли ми рахували прогнозний баланс на осінньо-зимовий період, зокрема на листопад, ми взагалі не розраховували на цей обсяг", - сказав міністр.
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