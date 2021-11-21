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Білорусь (5968) імпорт (330) електроенергія (1906)

Україна знову закупила електроенергію у невизнаного режиму Лукашенка

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Україна відновила імпорт електроенергії із Білорусі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про свідчать дані на сайті Укренерго.

За даними Укренерго, зараз Україна імпортує з Білорусі 415 мВТ⋅годину.

Україна знову закупила електроенергію у невизнаного режиму Лукашенка 01

Також Міненерго Білорусі повідомило Telegram, що відновило експорт електроенергії в Україну відповідно до підписаного на листопад контракту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Віялові відключення в Україні не плануються, - Шмигаль

Україна знову закупила електроенергію у невизнаного режиму Лукашенка 02

17 листопада Міненерго Білорусі заявило, що постачання електроенергії в Україну буде припинено з 18 листопада відповідно до встановленого порядку взаємодії в рамках контрактних відносин. У Міненерго Білорусі повідомили, що 17 листопада о 10:33 перший (і зараз єдиний) енергоблок Білоруської АЕС відключено від мережі дією автоматики. 18 листопада Україна припинила імпортувати електроенергію з Білорусі.

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+21
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21.11.2021 15:56
+19
Іпануте, що ти мелеш? Катастрофа почалась з приходом зеленої мерзоти. І не тільки в енергетиці, а у всьому.
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21.11.2021 16:12
+15
Зрада в тому, що ми можемо самі забезпечити себе світлом.
Але чомусь влада ставить нас у залежність від мокшів.
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21.11.2021 15:52
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21.11.2021 16:23 Відповісти
Ну а куди ж діватись з такою владою?
Це ж треба...восени похолодало..
Яка несподівана несподіванка..))))
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21.11.2021 16:23 Відповісти
Так это компания Ахметова и покупает, притом без тендера.
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21.11.2021 16:31 Відповісти
Пора гнати зелену жабу, разом з її жабинятами. Зрадники держави.
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21.11.2021 16:36 Відповісти
вот вам малята еще один большой секрет по Лишанеля.....- да грянет буря...., еще больше санкций для убийцы и фашизда пУтлера и кАцапии.....
вот такая вот она Жизнь ...

В 2021 году резко вырос секретный экспорт из России в страны НАТО

В 2021 году резко вырос экспорт товаров секретных категорий (самолетов, ядерных материалов, оружия и боеприпасов) из России в страны НАТО, сообщает РБК со ссылкой на открытые данные Федеральной таможенной службы.

В топ-10 импортеров этих видов российской продукции вошли шесть стран Североатлантического союза: США, Чехия, Германия, Великобритания, Эстония и Нидерланды.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года (девять месяцев) экспорт российских товаров из секретных категорий вырос:

в США - с $706 млн до $841 млн,
в Чехию - с $102 млн до $706 млн,
в Германию - с $173 млн до $300 млн,
в Нидерланды - с $53 млн до $222 млн.

В прошлом году в первой десятке крупнейших получателей российских секретных товаров из стран НАТО были только США (третье место) и Эстония с Турцией (девятое-десятое места). Сейчас США поднялись на второе место, Чехия - на третье. Обе этих страны были объявлены "недружественными" России в середине мая.

На появление Чехии в числе основных получателей российской секретной продукции в 2021 году обращали внимание "Ведомости". В то же время зеркальная статистика Чехии, в которой нет секретных кодов, показывает, что суммарный импорт из России по категориям авиатехника и оружие за девять месяцев текущего года составил менее пяти миллионов долларов. Представитель Чешского управления статистики пояснил РБК, что, скорее всего, разночтение связано с тем, что Прага не учитывает во внешнеторговой статистике летательные аппараты, которые ввозятся в Чехию для ремонта, а затем вывозятся обратно.

В Чехии работает учрежденная министерством обороны страны компания LOM Praha, которая называет себя единственным ремонтным заводом вертолетов марки "Ми" в странах НАТО, сертифицированным российскими конструкторскими бюро. Эта компания закупает некоторые авиазапчасти у российских поставщиков. Кроме того, с 2008 года Уральская горно-металлургическая компания владеет чешским авиазаводом Aircraft Industries, выпускающим самолеты L-410. Аналогичный временный вывоз авиатехники для ремонта может стоять и за секретным экспортом в Германию и Нидерланды, пишет РБК.

Основная категория секретного экспорта в США - радиоактивные химические элементы и радиоактивные изотопы, включая обогащенный уран. Его поставляет в США "дочка" "Росатома", компания "Техснабэкспорт". Другая существенная категория - российские патроны. РБК отмечает, что их импорт в США ограничивают американские санкции, вступившие в силу в сентябре 2021 года. Когда у поставщиков закончатся существующие импортные лицензии, экспорт в этой категории снизится.

В январе-июне 2021 года экспорт товаров из России, засекреченных в таможенной статистике, вырос на 61 процент по сравнению с первым полугодием 2020 года и составил $27 млрд. Как отмечали "Ведомости" со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы, $20 млрд, или 74 процента от всей суммы засекреченного экспорта, пришлись на поставки природного газа, остальное - на экспорт боеприпасов и авиатехники.
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21.11.2021 16:45 Відповісти
Все таки послушал рнбошный видос Величайшего.

Потом почитал экспертов по энергетике.

Арифметика проста.

2 млн.800 тысяч тон угля надо на зиму.

Сейчас 470 минус 30 процентов технического запаса.

То есть, на сейчас запаса угля у нас В ДЕСЯТЬ РАЗ МЕНЬШЕ от необходимого.

Какие то пароходы плывут, но пока они доплывут, их разгрузят и будут использовать с колес в аварийном режиме.

Короче это пздец.

100 млрд.отдают Коломойскому.15 лет не отдавали, а тут решили отдать и по ценам рыночным, а то что Гангстер украл Укрнафту никого не интересует.

Газа у нас 6.7 вместо необходимых 18 млрд.кубов.

Атомную энергетику развалил Коломойский, развалил и разорил.

В общем вывод один.

Величайший Лох завалил все.

Нас ждет чудовищно тяжелая зима.

Экономике ****** из за тарифов на тепло и свет, при чем тарифы будут, а света и газа нет.

Города будут сидеть без света. Без тепла.

Много часов.

Ежедневно.

Особо смешно, что Величайший даже сейчас не понимает весь ужас предстоящей зимы. Ему втирают, что все под контролем, просто потому, что каждый день этой ОПГ у власти, дает им возможность воровать миллиарды.

А ВИНОВАТЫ ЖУРНАЛИСТЫ, которые сеят панику...

Готовьтесь блть, зубожилые. Да, понятно, что нас ждет резкий рост цен продукты и вообще, блть, на все...

Из бюджета Украины будут выплачены миллиарды долларов стране агрессору и ее сателлиту Лукашенко, понятно через прокладки Зеленского.

Наголосовали, блть, по приколу...

Покупайте генераторы и бензин.

В больницах должны быть генераторы, ибо как оперировать и дышать кислородом без света ?

Переживем и прорвемся, но блть, вот зачем все это было ...

Ошибки 14 года не должны быть повторены

Марк Гордиенко
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21.11.2021 17:13 Відповісти
Зато новые лица.
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21.11.2021 17:20 Відповісти
У невызнанного - избыток электроэнергии
У вызнанного шиш. беш дупель пусто
Для интереса спросите у своих знакомых
Кто голосовал за зеленского на выборах
И получите интересные ответы /для себя/
А ведь голосовали за зеленского три из четырёх
Избирателей
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21.11.2021 17:24 Відповісти
Он "легитимный", но не вызнанный...
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21.11.2021 17:57 Відповісти
это кто такие заголовки сочиняет? что то я не помню подобной истерики и подобных заголовков, в 2014 году, когда на Домбассе массово гибли наши солдаты, а власть покупала электрику у страны-агрессора?!!
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21.11.2021 17:26 Відповісти
Если бы у вас чутка ума, то поняли бы, что сравнивать войну и разруху 14-го и 21-й (когда не гибнут солдаты на Донбассе, не гибнут же? зеленый сказал) это есть ********. ******** на крови.
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21.11.2021 18:44 Відповісти
Вы продолжаете нести хню для чего? Для кого? Нынешний режим это квинтэссенция безмозглости, низости, безграмотности, безответственности, беспринципности и жадности. По каким законом эта помойка живет? Они хоть какие-то законы выполняют? Хоть на зеленый иногда ездят? Нет. Даже этого нет. Босота из подвалов, которую подняли с помойки, отмыли и изобразили людьми. У меня не хватит эпитетов для описания мыслительного процесса сметунов, избравших это шапито. Там просто одноканальная связь. Их дернули за ногу - они отбрыкнулись. Все.
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21.11.2021 18:57 Відповісти
этот "режим" выбрали люди, нравится вам это или нет. придет время вы и люди, в кабинках для голосования сделают свой выбор. и никак иначе.
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21.11.2021 19:03 Відповісти
Этот режим выбрал Каломойский и касапы. А утвердил нарит. Теперь этот нарит будут немножко морить голодом и холодом. Ну ничего, виноватым же будет все равно Порошенко. Так же? При нем ужасных законов напринимали. И всех патриотов пересажали.
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21.11.2021 19:06 Відповісти
А по поводу, никак иначе, существует ИМПИЧМЕНТ. Зеленым крысам.
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21.11.2021 19:41 Відповісти
+трэба валиты стовпы
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21.11.2021 17:28 Відповісти
... У бацьки и масло вкусное и э/энергия калорийнее.
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21.11.2021 17:29 Відповісти
Білоруська молочка - фальсифікат - нема ні корів ні пасовищ а молочка є! Вони навіть креветками, хамоном і лососиною торгують... Ви часом не спутали Австралію з Білоруссю? Білорусь це країна паразит на утриманні *****.
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21.11.2021 17:41 Відповісти
Есть и коровы и куры.
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21.11.2021 17:47 Відповісти
угу... а в Алазанскій Долині вирощуюють винограду і виготовляють з нього вина більше ніж в Іспанії, Франції та Португалії разом узятих....
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21.11.2021 18:10 Відповісти
зекоманда зробила нас усіх разом, чи раком?! загнала Україну в таку дупу що скоро і в рф і навіть линири, динири. будуть змушені щось купувати, якщо ввп дозволить... і у всьому,****, ПОРОХ винен. от тільки декому ДОКАЗІВ НЕ ХВАТАЄ. деж їх взяти, млять???
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21.11.2021 17:46 Відповісти
а разве дебилы не за это голосовали? и не только э/э. они еще и электропоезда там закупают. ведь в Крюкове завода нет.
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21.11.2021 17:49 Відповісти
Не Україна закупила, а конкретне чмо, у якого є ім'я та.прізвище.
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21.11.2021 17:55 Відповісти
за все действия власти несут ответственность ее избиратели. увы. теперь не удастся отпетлять, мол, голосовал против.
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21.11.2021 17:59 Відповісти
Ванюша, не ходил бы ты в Украину. Здесь "бандёровцы" страшные. КВСЗ был, есть и будет.
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21.11.2021 17:57 Відповісти
угомонись, лапотник) я не подаю по воскресеньям)
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21.11.2021 17:59 Відповісти
И это при простаивающих атомных электростанциях, вырабатывающих дешевую электроэнергию.
Твари...
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21.11.2021 17:56 Відповісти
В каком месте простаивают электростанции? Зачем муйню повторять? Работают на 85-90% мощности.
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21.11.2021 18:45 Відповісти
А не купували б, то відключали б населенню періодично - ото була б зрада, всім зрадам зрада )
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21.11.2021 17:59 Відповісти
Из Словакии импортируем, в Венгрию экспортируем?
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21.11.2021 18:38 Відповісти
В Словакии э/э дешевле,чем в Венгрии.Поэтому,выгодней закупать в Словакии и перепродавать в Венгрию по перетокам.
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22.11.2021 00:08 Відповісти
Зеленскому и шмаргалю верить -это себя не уважать!! Долбодятлы и ворюги украины!!!
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21.11.2021 18:51 Відповісти
как с ковидом. закупили. перестали. закупили. стабильность
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21.11.2021 18:57 Відповісти
А шо такой кипешь покупать/ не покупать у России? В 2015 при Порохе покупали и никто не протестовал, то чего же сейчас начинать?
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21.11.2021 21:07 Відповісти
По графику видно,что Украина экспортирует в 2 раза больше э/э чем импортирует,причем цены экспорта в 1.5-2 раза выше,чем импорта с РФ и РБ.Но зраду разогнать нужно)
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22.11.2021 00:13 Відповісти
Это все в прошлом.. Энергоизбыточности уже нет . Есть энергонедостаточность ввиду политических препятствий.. для работы почти 100 энергоблоков включая 15 ядерных И самое главное- Мы воюем или торгуем с Россией?
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22.11.2021 00:49 Відповісти
Энергоизбыточность есть,угля нет на ТЭС для балансировки энергосистемы.Можно включить все блоки АЭС,но они дают ровную линию мощности.Куда девать электричество ночью?
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22.11.2021 01:52 Відповісти
Позориться так до конца!.....
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21.11.2021 21:30 Відповісти
Ничего не понял,ведь Лукашенко самопровозглашенный президент,где украинская гiднiсть,почему не у законного президента Белоруси Тихановской?Как так низко опускаться,ведь Лукашенко чмо.
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21.11.2021 21:44 Відповісти
https://www.litgrid.eu/index.php/sistemos-duomenys/tarpsisteminiai-srautai/85?&lines=147 Литва прямо сейчас закупает около 750 МВт э/э с БелАЭС(2/3 мощности станции)и никто зраду у литовцев не разгоняет.До 2019 года,Беларусь закупала дешевую электроэнергию у Украины лет 10,в местном Минэнерго просто посчитали на калькуляторе,что это коммерчески выгодно.Какой смысл политизировать этот вопрос?Веерные отключения гораздо хуже закупки э/э у белорусского режима.
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21.11.2021 23:47 Відповісти
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