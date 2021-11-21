Україна знову закупила електроенергію у невизнаного режиму Лукашенка
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Україна відновила імпорт електроенергії із Білорусі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про свідчать дані на сайті Укренерго.
За даними Укренерго, зараз Україна імпортує з Білорусі 415 мВТ⋅годину.
Також Міненерго Білорусі повідомило Telegram, що відновило експорт електроенергії в Україну відповідно до підписаного на листопад контракту.
17 листопада Міненерго Білорусі заявило, що постачання електроенергії в Україну буде припинено з 18 листопада відповідно до встановленого порядку взаємодії в рамках контрактних відносин. У Міненерго Білорусі повідомили, що 17 листопада о 10:33 перший (і зараз єдиний) енергоблок Білоруської АЕС відключено від мережі дією автоматики. 18 листопада Україна припинила імпортувати електроенергію з Білорусі.
Будь ласка, зачекайте...
Це ж треба...восени похолодало..
Яка несподівана несподіванка..))))
вот такая вот она Жизнь ...
В 2021 году резко вырос секретный экспорт из России в страны НАТО
В 2021 году резко вырос экспорт товаров секретных категорий (самолетов, ядерных материалов, оружия и боеприпасов) из России в страны НАТО, сообщает РБК со ссылкой на открытые данные Федеральной таможенной службы.
В топ-10 импортеров этих видов российской продукции вошли шесть стран Североатлантического союза: США, Чехия, Германия, Великобритания, Эстония и Нидерланды.
По сравнению с аналогичным периодом 2020 года (девять месяцев) экспорт российских товаров из секретных категорий вырос:
в США - с $706 млн до $841 млн,
в Чехию - с $102 млн до $706 млн,
в Германию - с $173 млн до $300 млн,
в Нидерланды - с $53 млн до $222 млн.
В прошлом году в первой десятке крупнейших получателей российских секретных товаров из стран НАТО были только США (третье место) и Эстония с Турцией (девятое-десятое места). Сейчас США поднялись на второе место, Чехия - на третье. Обе этих страны были объявлены "недружественными" России в середине мая.
На появление Чехии в числе основных получателей российской секретной продукции в 2021 году обращали внимание "Ведомости". В то же время зеркальная статистика Чехии, в которой нет секретных кодов, показывает, что суммарный импорт из России по категориям авиатехника и оружие за девять месяцев текущего года составил менее пяти миллионов долларов. Представитель Чешского управления статистики пояснил РБК, что, скорее всего, разночтение связано с тем, что Прага не учитывает во внешнеторговой статистике летательные аппараты, которые ввозятся в Чехию для ремонта, а затем вывозятся обратно.
В Чехии работает учрежденная министерством обороны страны компания LOM Praha, которая называет себя единственным ремонтным заводом вертолетов марки "Ми" в странах НАТО, сертифицированным российскими конструкторскими бюро. Эта компания закупает некоторые авиазапчасти у российских поставщиков. Кроме того, с 2008 года Уральская горно-металлургическая компания владеет чешским авиазаводом Aircraft Industries, выпускающим самолеты L-410. Аналогичный временный вывоз авиатехники для ремонта может стоять и за секретным экспортом в Германию и Нидерланды, пишет РБК.
Основная категория секретного экспорта в США - радиоактивные химические элементы и радиоактивные изотопы, включая обогащенный уран. Его поставляет в США "дочка" "Росатома", компания "Техснабэкспорт". Другая существенная категория - российские патроны. РБК отмечает, что их импорт в США ограничивают американские санкции, вступившие в силу в сентябре 2021 года. Когда у поставщиков закончатся существующие импортные лицензии, экспорт в этой категории снизится.
В январе-июне 2021 года экспорт товаров из России, засекреченных в таможенной статистике, вырос на 61 процент по сравнению с первым полугодием 2020 года и составил $27 млрд. Как отмечали "Ведомости" со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы, $20 млрд, или 74 процента от всей суммы засекреченного экспорта, пришлись на поставки природного газа, остальное - на экспорт боеприпасов и авиатехники.
Потом почитал экспертов по энергетике.
Арифметика проста.
2 млн.800 тысяч тон угля надо на зиму.
Сейчас 470 минус 30 процентов технического запаса.
То есть, на сейчас запаса угля у нас В ДЕСЯТЬ РАЗ МЕНЬШЕ от необходимого.
Какие то пароходы плывут, но пока они доплывут, их разгрузят и будут использовать с колес в аварийном режиме.
Короче это пздец.
100 млрд.отдают Коломойскому.15 лет не отдавали, а тут решили отдать и по ценам рыночным, а то что Гангстер украл Укрнафту никого не интересует.
Газа у нас 6.7 вместо необходимых 18 млрд.кубов.
Атомную энергетику развалил Коломойский, развалил и разорил.
В общем вывод один.
Величайший Лох завалил все.
Нас ждет чудовищно тяжелая зима.
Экономике ****** из за тарифов на тепло и свет, при чем тарифы будут, а света и газа нет.
Города будут сидеть без света. Без тепла.
Много часов.
Ежедневно.
Особо смешно, что Величайший даже сейчас не понимает весь ужас предстоящей зимы. Ему втирают, что все под контролем, просто потому, что каждый день этой ОПГ у власти, дает им возможность воровать миллиарды.
А ВИНОВАТЫ ЖУРНАЛИСТЫ, которые сеят панику...
Готовьтесь блть, зубожилые. Да, понятно, что нас ждет резкий рост цен продукты и вообще, блть, на все...
Из бюджета Украины будут выплачены миллиарды долларов стране агрессору и ее сателлиту Лукашенко, понятно через прокладки Зеленского.
Наголосовали, блть, по приколу...
Покупайте генераторы и бензин.
В больницах должны быть генераторы, ибо как оперировать и дышать кислородом без света ?
Переживем и прорвемся, но блть, вот зачем все это было ...
Ошибки 14 года не должны быть повторены
Марк Гордиенко
У вызнанного шиш. беш дупель пусто
Для интереса спросите у своих знакомых
Кто голосовал за зеленского на выборах
И получите интересные ответы /для себя/
А ведь голосовали за зеленского три из четырёх
Избирателей
Твари...